Доменико Поццовиво: “Тренируюсь так, будто на следующей неделе начну сезон”

Доменико Поццовиво готов выступать, но пока не нашёл велокоманду на сезон 2023 года

40-летний итальянский велогонщик Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) остался без команды, но не планирует завершать карьеру. В последние годы он дважды заключал контракты в последний момент – в 2019 году только в декабре подписал контракт с командой NTT Pro Cycling, а когда команда закрылась в конце 2021 года, только 14 февраля 2022 года подписал контракт с командой Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux.

В прошлом сезоне Доменико Поццовиво финишировал в топ-15 на Флеш Валлонь, занял 8-е место в генеральной классификации Джиро д’Италия, финишировал 9-м в общем зачёте Тура Швейцарии, завершил сезон на итальянских классиках, где поднялся на третью ступень подиума «Джиро делл’Эмилия», стал 5-м на «Коппа Агостони» и 8-м на «Тре Валли Варезине».

Доменико Поццовиво надеется, что и в этом году ещё сможет выступать на высоком уровне. Он продолжает тренироваться так, будто через несколько дней начинает сезон, о чём рассказал в интервью Cicloweb.

Photo (c) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

Доменико Поццовиво: «Я тренируюсь так, словно начинаю сезон на следующей неделе. Сразу поставил себе символическую дату старта сезона, иначе было бы сложно организовать работу. Первую часть тренировок провёл в декабре на Тейде, теперь возобновил работу, вторую часть подготовки провожу на Этне.

В последние несколько сезонов у меня всегда возникали трудности в плане заключения контрактов – то я находил команду в декабре, то в начале февраля оставался без контракта. Возможно, ещё есть шанс попасть в команду Мирового тура. но я не отказываюсь от варианта выступать в проконтинентальной команде, которая приглашена на Джиро д’Италия. Не закрываю двери ни одному из вариантов, просто очень хочу выступать с календарём, в котором самой важной гонкой является Джиро д’Италия.

Финишировав в прошлом году 8-м на Джиро, я получил подтверждение своей хорошей формы на Туре Швейцарии. Перед Джиро д’Италия-2022 из-за инцидента 2019 года был в нерешительности, продолжать или нет карьеру, потому что ставил целью вернуться на высокий уровень. Когда достигаешь рубежа в профессии и всё ещё жаждешь побед, то понимаешь, что стоит продолжать. Учитывая это, я ещё в прошлом году пытался найти команду, думал, что найду к концу лета, но не получилось. Жду новых возможностей.

Конечно, победа на этапе Джиро д’Италия была наивысшим и самым красивым достижением моей карьеры. Сожалею лишь об одном, что никогда не поднимался на подиум Джиро. Очень близко подошёл к нему в 2018 году. Но тогда у меня случился плохой день, и именно на том этапе эпическая атака Фрума перечеркнула мои усилия. Худшим моментом стал август 2019 года, когда меня сбила машина. В тот трудный момент я прежде всего боялся за свою жизнь, и только потом задумался, что моя карьера могла закончиться. Когда все первые заключения врачей давали негативный прогноз, я не думал, что смогу вообще вернуться на приемлемый уровень.

Если в этом году смогу выступать в гонках, то не буду ставить дату окончания карьеры. Возможно, моя карьера не закончится и в 2023, потому что у меня высокая мотивация и есть физическая форма. В любом случае, размышления, что сделаю или нет, будут основаны на том, как сложится сезон в гонках».