VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Доменико Поццовиво: “Тренируюсь так, будто на следующей неделе начну сезон”

Доменико Поццовиво готов выступать, но пока не нашёл велокоманду на сезон 2023 года

 

 

  40-летний итальянский велогонщик Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) остался без команды, но не планирует завершать карьеру. В последние годы он дважды заключал контракты в последний момент – в 2019 году только в декабре подписал контракт с командой NTT Pro Cycling, а когда команда закрылась в конце 2021 года, только 14 февраля 2022 года подписал контракт с командой Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux.

 

  В прошлом сезоне Доменико Поццовиво финишировал в топ-15 на Флеш Валлонь, занял 8-е место в генеральной классификации Джиро д’Италия, финишировал 9-м в общем зачёте Тура Швейцарии, завершил сезон на итальянских классиках, где поднялся на третью ступень подиума «Джиро делл’Эмилия», стал  5-м на «Коппа Агостони» и 8-м на «Тре Валли Варезине».

 

  Доменико Поццовиво надеется, что и в этом году ещё сможет выступать на высоком уровне. Он продолжает тренироваться так, будто через несколько дней начинает сезон, о чём рассказал в интервью Cicloweb.

 

Доменико Поццовиво: “Тренируюсь так, будто на следующей неделе начну сезон”

Photo (c) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

 

  Доменико Поццовиво: «Я тренируюсь так, словно начинаю сезон на следующей неделе. Сразу поставил  себе символическую дату старта сезона, иначе было бы сложно организовать работу. Первую часть тренировок провёл в декабре на Тейде, теперь возобновил работу, вторую часть  подготовки провожу на Этне.

 

  В последние несколько сезонов у меня всегда возникали трудности в плане заключения контрактов – то я находил команду в декабре, то в начале февраля оставался без контракта. Возможно, ещё есть шанс попасть в команду Мирового тура. но я не отказываюсь от варианта выступать в проконтинентальной команде, которая приглашена на Джиро д’Италия. Не закрываю двери ни одному из вариантов, просто очень хочу выступать с календарём, в котором самой важной гонкой является Джиро д’Италия.

 

  Финишировав в прошлом году 8-м на Джиро, я получил подтверждение своей хорошей формы на Туре Швейцарии. Перед Джиро д’Италия-2022 из-за инцидента 2019 года был в нерешительности, продолжать или нет карьеру, потому что ставил целью вернуться на высокий уровень. Когда достигаешь рубежа в профессии и всё ещё жаждешь побед, то понимаешь, что стоит продолжать. Учитывая это, я ещё в прошлом году пытался найти команду, думал, что найду к концу лета, но не получилось. Жду новых возможностей.

 

  Конечно, победа на этапе Джиро д’Италия была наивысшим и самым красивым достижением моей карьеры. Сожалею лишь об одном, что никогда не поднимался на подиум Джиро. Очень близко подошёл к нему в 2018 году. Но тогда у меня случился плохой день, и именно на том этапе эпическая атака Фрума перечеркнула мои усилия. Худшим моментом стал август 2019 года, когда меня сбила машина. В тот трудный момент я прежде всего боялся за свою жизнь, и только потом задумался, что моя карьера могла закончиться. Когда все первые заключения врачей давали негативный прогноз, я не думал, что смогу вообще вернуться на приемлемый уровень.

 

  Если в этом году смогу выступать в гонках, то не буду ставить дату окончания карьеры. Возможно, моя карьера не закончится и в 2023, потому что у меня высокая мотивация и есть физическая форма. В любом случае, размышления, что сделаю или нет, будут основаны на том, как сложится сезон в гонках».   

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Доменико Поццовиво Domenico Pozzovivo

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

10 - 14 февраля 2023

Tour of Oman

12 февраля 2023

Clasica de Almeria

13 февраля 2023

Jaen Paraiso Interior

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

17 - 19 февраля 2023

Tour des Alpes Maritimes et du Varl

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

23 - 26 февраля 2023

O Gran Camino

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

28 февраля 2023

Le Samyn

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • nightbuster33
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (7)
    nightbuster33-Фото
    Очень.Точный ответ можете найдти в моих комментариях.Да и мой трудовой стаж остановил наступивший КОВИД,присоединив меня к Вашему коллективу.
  • Earl57
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (7)
    Earl57-Фото
    Можно поинтересоваться вашим возрастом? Вы пожилой человек?
  • nightbuster33
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (7)
    nightbuster33-Фото

    На данный момент лучше перейдти от обсуждения о вероятностей и возможностей лидеров будущих гонок к опубликованному новому рейтингу UCI.Вот,где чудеса.Команда Medelin-EPM по общему рейтингу выше,чем Астана. Каэнтано и Лопес- 10 и 24 соответственно,а Лопес по региону Америка-6-ой.Правда,сейчас только начало сезона,в последствии все поменяется.Все к тому,что Лопес вероятно вышел чистым из предъявленных обвинений ибо с таким мечом над головой было бы не уютно выступать в гонках.

  • Earl57
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (7)
    Earl57-Фото
    А кроме него потенциальных победителей ТДФ больше не наблюдается? Только Тадей? А если не выиграет? Тогда будет как с Ремко на Сан-Хуане? Когда у него не получилось, его фанаты сразу ушли в подполье. И хоть бы один высказался, почему Ремко отлетел на пологой горе, где средний градиент всего 4%. А в целом по дистанции где 2-3%, где 5%. Ремко просел на участке с 5%. Даже у Ганны гора прошла без проблем... И он тоже, как и все, не на максимуме формы.
  • Pinkerton
    Ваут ван Арт: “Матье ван дер П ... (9)
    Pinkerton-Фото
    Если бы это была игра в поддавки, то он не сидел бы один с опущенной головой, как описывал Михаил. :)
  • motte
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (7)
    motte-Фото
    Оль, он мне интересен как потенциальный победитель тдф, 3й тдф ! А тадей хочет взять всё, главное, без поломок.
    Искренне,
  • Earl57
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (7)
    Earl57-Фото
    Михаил, вы весенние планы Ван Арта, Ван дер Пула или того же Пидкока смотреть не пробовали? И это при том, что они зимой провели сезон велокросса, в отличие от Погачара. Такой график у многих гонщиков, которые ездят классики. А потом они точно также поедут Тур де Франс. Матье и Пидкок еще и МТБ добавлять собираются...
  • Геродот
    Ваут ван Арт: “Матье ван дер П ... (9)
    Геродот-Фото

    Что-то мне подсказывает, что это была игра в поддавки. Ван Арту победа ничего не добавляла, а для Ван дер Пула поражение было бы серьезным ударом. Вспомните Армстронга и Пантани.

  • motte
    Тадей Погачар начнёт сезон в И ... (7)
    motte-Фото

    Так он родной тур ОАЭ пропускает, ради великих побед на Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Dwars door Vlaanderen, Tour des Flandres, Flèche Wallone и Льеж-Бастонь-Льеж, невероятный весенний график!

  • SportSpirit
    Руй Кошта выиграл финальный эт ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Молодец Кошта, наказал молодых!) Группа записных фаворитов даже не дернулась, когда за пару километров ускорился Аренсман за этапом и "кто-то там из Wanty". 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 февраля

Valentin Ferron (TotalEnergies)

Pascal Eenkhoorn (Lotto - Dstny)

Kasper Asgreen (Soudal - Quick Step)

9 февраля

Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck)

Sasha Weemaes (Human Powered Health)

Jonas Iversby Hvideberg (Team DSM)

Marti Marquez (Equipo Kern Pharma)

Toon Clynhens (Team Flanders - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2023 (44)
Январь 2023 (137)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)