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Аллан Пейпер о выступлении команды Jumbo-Visma и удививших на первых классиках гонщиках

Аллан Пейпер: «Не думаю, что Quick-Step Alpha Vinyl в данный момент могут ответить Вауту ван Арту»

 

 

 

  Аллан Пейпер (Allan Peiper), работавший спортивным директором и советником команды UAE Team Emirates и отошедший от спорта в 2022 году, чтобы сосредоточиться на своём здоровье, поделился впечатлениями с VeloNews  о раскладе сил и удививших его гонщиках после открывающего уик-энда классик.

  Сам Пейпер за годы выступления в качестве профессионального  одержал 20 побед, был призёром классики Е3-Prijs Harelbeke, побеждал на этапах Джиро д’Италия, Париж-Ницца.  

 

 

 Напомним, что на классике Омлоп-Хет Ниусблад победу праздновал Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), а на Кюрне-Брюссель-Кюрне победу праздновал Фабио Якобсен (Quick Step Alpha Vinyl). На «Дром Классик» победителем стал ещё один гонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор, классику Faun-Ardèche выиграл из отрыва Брэндон Макналти (UAE Team Emirates).

 

  Аллан Пейпер: «Главное, что хотел бы выделить во время «открывающего уик-энда», - сила Jumbo-Visma, особенно в решающие моменты обеих (Омлоп и Кюрне) гонок. Они превосходили числом, в какой-то момент показалось, что они снова выиграют в финале Кюрне-Брюссель-Кюрне с Кристофом Лапортом. Нидерландская команда была хозяином положения на обеих классиках, в  то время как Quick-Step, хотя они и выиграли в Кюрне, ни разу не выглядели настолько доминирующими, как в прошлые годы. Меня удивило, что они совсем не контролировали гонку, мощность, которой они раньше отличались, немного другой».

 

  Аллан Пейпер предположил, что или команда Патрика Лефевра ещё не нашла правильных гонщиков, или же причиной стало усиление составов других команд.

 

  «Я прочитал несколько комментариев, отмечавших, что команде не хватало Тима Деклерка. Конечно, им не хватало его в том плане, что он способен работать за двоих, долго тянуть впереди, контролируя отрывы, но велогонки на этом не выиграть.

 

  Если посмотреть на Ваута ван Арта, не думаю, что на данный момент Quick Step способны дать ему ответ. Конечно, Каспер Асгрен  - отличный гонщик, что он показал на Туре Фландрии, и если Жулиан Алафилипп поедет гонку, у них будет пара сильных игроков, но то, как проехал Тиш Беноот, меня тоже впечатлило. Даже Натан Ван Хойдонк, открывший гонку перед Берендрис на Омплоп, поражал. Казалось, Jumbo может вводить в игру своих гонщиков намного раньше, а отвечать на их атаки труднее».

 

  Также Аллан Пейпер удивился выступлению Грега Ван Авермата, занявшего третье место на Омлоп и отсутствию в первых рядах Петера Сагана (TotalEnergie).

 

  «Кто меня по-настоящему поразил, так это Грег Ван Авермат, а Петера Сагана в финале не было. В целом похоже на смену «караула», смену, которая, как я думаю, произошла очень быстро. Всего пару лет назад Филипп Жильбер побеждал на брусчатых классиках, но кажется, что внезапно пришло новое поколение. Знаю, что это первые гонки сезона, что  другие гонщики наберут форму, но всё равно это ощущается, как перемена.

 

  Думаю, что команда Jumbo-Visma будет сильна и на  Гент-Вевельгем, и на Туре Фландрии, великолепно, что они подписали Лапорта. Считаю, что в ближайшие недели будут ведущей командой.

  Я также удивлён, как Ineos Grenadiers отработали как команда. У них был хорош Том Пидкок, который, казалось, едет легко, кажется, этот парнишка своим педаляжем заберёт всё. Но ему ещё надо набраться опыта. Он сам сказал, что сделал несколько ошибок, думаю, так и есть. Он ещё очень молод, ему нужно время, чтобы научиться ездить эти гонки».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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Комментарии

  • close2you
    Drome Classic-2022. Результаты (3)
    close2you-Фото
    Цитата: Sezar
    Кстати, Аюсо высоко заехал.
    Он ехал с Венгигаром, на последнем торчке капнул, причём так, что 20 сек словил...
  • Astanaforever
    Приглашения на Джиро д'Италия ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Увы, Видимо Газпром Вело попросят на выход в ближайшие несколько сезонов. Ну если тока она спонсора поменяют и флаг закрасят.может быть...
  • EL-Fenomeno
    Gran Camino-2022. Этап 4 (11)
    EL-Fenomeno-Фото
    Цитата: Sm1T
    Хоть какие-то хорошие новости для Украины.Держитесь. Все у вас будет хорошо, и еще лучьше.

    Дякуємо!
  • vadi
    Приглашения на Джиро д'Италия ... (2)
    vadi-Фото

    Саган не поедет,  его команду не взяли?

  • Sezar
    Drome Classic-2022. Результаты (3)
    Sezar-Фото

    Кстати, Аюсо высоко заехал.

  • Sm1T
    Gran Camino-2022. Этап 4 (11)
    Sm1T-Фото
    Хоть какие-то хорошие новости для Украины. Держитесь. Все у вас будет хорошо, и еще лучьше.
  • BlAr
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (3)
    BlAr-Фото
    Если бы отрыв не играл в переглядки на финишной прямой - не догнали бы.
  • sergejdriver
    Патрик Лефевр об участии Марка ... (11)
    sergejdriver-Фото
    Я более скажу. Сам Меркс приедет и не позволит какому то Кавендишу отобрать его рекорд.
  • Coffe
    Gran Camino-2022. Этап 4 (11)
    Coffe-Фото
    Молодец! Слава Украине!
  • Earl57
    Тадей Погачар – победитель Тур ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
     
    P.S.
    Смотрю Сайклингньюс решил ограничить доступ к своим материалам. Первые 5 статей которые открыл читайте полностью, а всё остальнон если хотите также в полном объеме и с картинками/видео - оПлатите( На первый месяй даже дают символическую цену в 1 долар/1 евро...жаль sad

    Они мне тоже так писали. Я ничего не платила. Дней через 10 они сняли ограничение и теперь снова читаю как прежде.

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