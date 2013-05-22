VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Алехандро Вальверде: “Я покидаю велоспорт, выступая на максимальном уровне ”

Алехандро Вальверде о завершении карьеры и будущем испанского велоспорта

 

 

  8 октября классика-Монумент “Ломбардия” стает финальной гонкой в 21-летней карьере Алехандро Вальверде. При этом 42-летний испанский велогонщик  команды Movistar стартует на “Ломбардии”-2022 в качестве одного из претендентов на победу.

 

  Даже в свой последний сезон Вальверде в борьбе с гораздо более молодыми соперниками продолжает собирать победы и подиумы – в начале сезона выиграл Trofeo Pollença - Port d'Andratx и гонку Gran Camiño, поднялся на вторую ступень подиума Страде Бьянке, где уступил только Тадею Погачару (UAE Team Emirates), гонщику, который младше на 18 лет, занял второе место на Флеш Валлонь, а также стал призёром классик «Коппа Агостони» и «Тре Валли Варезине».

 

Алехандро Вальверде: “Я покидаю велоспорт, выступая на максимальном уровне ”

 

  Алехандро Вальверде: «Я покидаю велоспорт в идеальный момент, когда нахожусь на максимальном уровне. Такой высокий уровень был у меня только несколько раз в карьере. Я ухожу, находясь на пике.

 

  Если всё пойдёт хорошо, на “Ломбардии” буду одним из фаворитов. Конечно, зависит от хода гонки, от самочувствия, но прямо сейчас ощущения такие, что могу попробовать выиграть. И маршрут этого года мне нравится, в отличие от прошлых.

 

  Даже если ничего не покажу в субботу на “Ломбардии”, закончу с хорошим привкусом, потому что мои последние гонки прошли фантастически. Могу ли выигрывать ещё? Сложно сказать, потому что я выиграл почти всё. Подиум Тур де Франс почти как победа, победа на чемпионате мира тоже была».

 

  В 2002 году Алехандро Вальверде начал карьеру в команде Kelme - Costa Blanca, где выступал с Сантьяго Ботеро, Айтором Гонсалесом, победителем Вуэльты Испании-2002, Оскаром Севилья. С 2005 Вальверде – гонщик команды под управлением Эусебио Унсуэ.

 

  В интервью AS Алехандро Вальверде сказал, что не ему решать, какую роль он сыграл в велоспорте, но отметил, что считает себя «велогонщиком, который отдавал все силы, чтобы зрители могли наслаждаться велоспортом, отдавал всё ради команды и ради того, чтобы показывать высокие результаты».

 

  Алехандро Вальверде: «Сейчас растут новые испанские велогонщики, успехи которых могут праздновать зрители. Хуан Аюсо и Карлос Родригес – сильные гонщики. Но есть также Энрик Мас, который уже продемонстрировал, что выступает на высоком уровне, который может стать ещё выше. В испанском велоспорте сейчас хороший уровень».

 

Алехандро Вальверде останется в команде Movistar в 2023 году как консультант.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 20:36 | Регистрация: 22.05.2013

    Визуально он очень старым выглядит, седые волосы на голове, небритость еще это усиливает. 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

8 октября 2022

Il Lombardia

9 октября 2022

Paris - Tours Elite

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

ОПРОС

Кто выиграет классику "Ломбардия"-2022?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 октября

Gorka Izagirre (Movistar Team)

8 октября

Yousif Mirza (UAE Team Emirates)

Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4946
2 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4767
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3088
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2231
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2200
8 Роглич П. (Slo) (TJV) 2110
9 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2059
10 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2028

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2022 (26)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (195)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)