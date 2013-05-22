Алехандро Вальверде: “Я покидаю велоспорт, выступая на максимальном уровне ”

Алехандро Вальверде о завершении карьеры и будущем испанского велоспорта

8 октября классика-Монумент “Ломбардия” стает финальной гонкой в 21-летней карьере Алехандро Вальверде. При этом 42-летний испанский велогонщик команды Movistar стартует на “Ломбардии”-2022 в качестве одного из претендентов на победу.

Даже в свой последний сезон Вальверде в борьбе с гораздо более молодыми соперниками продолжает собирать победы и подиумы – в начале сезона выиграл Trofeo Pollença - Port d'Andratx и гонку Gran Camiño, поднялся на вторую ступень подиума Страде Бьянке, где уступил только Тадею Погачару (UAE Team Emirates), гонщику, который младше на 18 лет, занял второе место на Флеш Валлонь, а также стал призёром классик «Коппа Агостони» и «Тре Валли Варезине».

Алехандро Вальверде: «Я покидаю велоспорт в идеальный момент, когда нахожусь на максимальном уровне. Такой высокий уровень был у меня только несколько раз в карьере. Я ухожу, находясь на пике.

Если всё пойдёт хорошо, на “Ломбардии” буду одним из фаворитов. Конечно, зависит от хода гонки, от самочувствия, но прямо сейчас ощущения такие, что могу попробовать выиграть. И маршрут этого года мне нравится, в отличие от прошлых.

Даже если ничего не покажу в субботу на “Ломбардии”, закончу с хорошим привкусом, потому что мои последние гонки прошли фантастически. Могу ли выигрывать ещё? Сложно сказать, потому что я выиграл почти всё. Подиум Тур де Франс почти как победа, победа на чемпионате мира тоже была».

В 2002 году Алехандро Вальверде начал карьеру в команде Kelme - Costa Blanca, где выступал с Сантьяго Ботеро, Айтором Гонсалесом, победителем Вуэльты Испании-2002, Оскаром Севилья. С 2005 Вальверде – гонщик команды под управлением Эусебио Унсуэ.

В интервью AS Алехандро Вальверде сказал, что не ему решать, какую роль он сыграл в велоспорте, но отметил, что считает себя «велогонщиком, который отдавал все силы, чтобы зрители могли наслаждаться велоспортом, отдавал всё ради команды и ради того, чтобы показывать высокие результаты».

Алехандро Вальверде: «Сейчас растут новые испанские велогонщики, успехи которых могут праздновать зрители. Хуан Аюсо и Карлос Родригес – сильные гонщики. Но есть также Энрик Мас, который уже продемонстрировал, что выступает на высоком уровне, который может стать ещё выше. В испанском велоспорте сейчас хороший уровень».

Алехандро Вальверде останется в команде Movistar в 2023 году как консультант.