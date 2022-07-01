VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Алехандро Вальверде избежал серьёзных травм во время инцидента на тренировке

Алехандро Вальверде сообщил, что в порядке после инцидента на дороге

 

 

  Алехандро Вальверде стал жертвой инцидента на дороге, который произошёл, когда он тренировался с двумя друзьями в Мурсии.  К счастью,  42-летнему испанскому велогонщику удалось избежать серьёзных травм, что подтвердила  команда Movistar.

 

Алехандро Вальверде избежал серьёзных травм во время инцидента на тренировке

 

 

  Как сообщает VeloNews, когда Алехандро Вальверде тренировался с друзьями на дороге в Мурсии, почти вплотную к ним, не сбавляя скорости, промчался автомобиль. Один из друзей, предположительно, возмутился действиями водителя. По словам свидетеля, водитель в ответ на это остановил машину, развернулся и наехал на велогонщиков. Велосипед Алехандро Вальверде оказался разбит.

 

  В соцсетях Алехандро Вальверде написал: «Хочу поблагодарить всех за поддержку и сочувствие, которые сегодня получил. К счастью, отделался испугом, я в порядке».

 

  Велокоманда Movistar сообщила: «Мы подтверждаем, что у Алехандро Вальверде нет переломов или других серьёзных повреждений после инцидента, случившегося в эту субботу, когда он ехал на велосипеде со своим товарищем по команде в Алькантарилье (Alcantarilla). Бала останется под наблюдением следующие 24 часа, позднее его выпишут. С его товарищем тоже всё в порядке».

 

Следующей гонкой Алехандро Вальверде должна стать Классика Сан-Себастьяна-2022 (Donostia San Sebastian Klasikoa), которая пройдёт 30 июля.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (15)
    старт-шоссе 82-Фото

    Скажу прямо, этап не понравился. Кому-то понравился мост ,мне нет .Несмотря на всю свою грандиозность, он какой-то мрачный. ( хотя из далека смотрелся интерестно и где-то величественно) Яхта мне их тоже не понравилась, уверен что если бы увидел ее хозяйку ... ну да ладно.

    Даже Отар меня растроил своими ляпами, то 5ый-этап у него почему-то должен получится =драматичным= ,то заявил что пелотон несется на всех парах и никого ждать не будет... ты что не видиш что пелотон встал? ты не понял зачем Погачар вышел в первый ряд пелотона? (я имею ввиду все это после падения Лампарда )

    Не понравилось то что операторы сразу не показали отстование Урана , судя по тому что догоняли довольно долго, отстование сразу после падения было минуты 2... 

    Цитата: Yuriy 17
    С таким спринтерским развозом как у Quick Step - может выиграть почти половина местных писателей комментов 

    почти все местные писатели и я в том числе, выдержат в темпе пелотона несколько минут.



    Из того что понравилось:

    Лампард - упал ,догнал, еще и успел на Якобсена поработать

    Погачар - за то что сумел пелотон =остановить= после падения желтой майки

    Фабио Якобсен - за то что так легко и просто обьяснил Ван Арту что он спринтер

    Отар - за то что смог впринципе нормально отработать на таком наискучнейшем этапе. И то что он сказал что на пятом этапе может быть =драма= ,может даже он и прав. Очень много лидеров едут в одной минуте.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Спринтерский этап и как всегда в начале Тура не обходятся такие этапы без завалов.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (15)
    Николай Н.-Фото

    Ван Арт решил немного поносить майку лидера. И мне кажется недельку её удержит.

  • lazhu
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (15)
    lazhu-Фото

    У Ван Арта 1 секунда в генерале и 1 очко в зеленомаечной biggrin

  • Adriano
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (15)
    Adriano-Фото

    Был на финише вживую,очень атмосферно. Энергетика потрясающая у датчан. 

  • Earl57
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (15)
    Earl57-Фото
    Ну, вплоть до 5 этапа возить будут спринтерские команды.
  • motte
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (15)
    motte-Фото

    Класс!

    Ваут вновь второй, но теперь ещё и погачара возить будут, как обладатели жёлтой маечки-:)

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (2)
    Velolife-Фото

    Итак, 2-й этап закончился, как и ожидалось, спринтерским броском, который выиграл Fabio Jakobsen, сокомандник желтоносного Yves Lampaert, который, развезя победителя этапа, потерял Maillot Jaune. Но майка перешла другому бельгийцу, Wout Van Aert. Их разделила всего лишь 1 сек. Проезд по мостам был впечатляющий. Многие понервничали. Поэтому не обошлось без завалов. Последний, самый большой, в 3-км пределах. Так что никто не потерял время. Завтра 3-й этап. Будет таким же красивым и нервным, поскольку будет ветряным и также закончится спринтом. Кто победит? Скорее всего, кто-то из спринтеров.

  • paziz
    Тадей Погачар начал Тур де Фра ... (2)
    paziz-Фото
    А что за прикол с номером? Первый вроде как должен быть, или нет?
  • kwwk
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (15)
    kwwk-Фото
    Ну это если Quick Step велик доверит))))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 июля

Brandon Alejandro Rojas Vega (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

3 июля

Mihkel Raim (Burgos - BH)

Iuri Gabriel Dantas Leitao (Caja Rural - Seguros RGA)

4 июля

Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck)

Simone Ravanelli (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2022 (9)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)