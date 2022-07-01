Алехандро Вальверде избежал серьёзных травм во время инцидента на тренировке

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 21:07
Алехандро Вальверде сообщил, что в порядке после инцидента на дороге
Алехандро Вальверде стал жертвой инцидента на дороге, который произошёл, когда он тренировался с двумя друзьями в Мурсии. К счастью, 42-летнему испанскому велогонщику удалось избежать серьёзных травм, что подтвердила команда Movistar.
Как сообщает VeloNews, когда Алехандро Вальверде тренировался с друзьями на дороге в Мурсии, почти вплотную к ним, не сбавляя скорости, промчался автомобиль. Один из друзей, предположительно, возмутился действиями водителя. По словам свидетеля, водитель в ответ на это остановил машину, развернулся и наехал на велогонщиков. Велосипед Алехандро Вальверде оказался разбит.
В соцсетях Алехандро Вальверде написал: «Хочу поблагодарить всех за поддержку и сочувствие, которые сегодня получил. К счастью, отделался испугом, я в порядке».
Велокоманда Movistar сообщила: «Мы подтверждаем, что у Алехандро Вальверде нет переломов или других серьёзных повреждений после инцидента, случившегося в эту субботу, когда он ехал на велосипеде со своим товарищем по команде в Алькантарилье (Alcantarilla). Бала останется под наблюдением следующие 24 часа, позднее его выпишут. С его товарищем тоже всё в порядке».
Следующей гонкой Алехандро Вальверде должна стать Классика Сан-Себастьяна-2022 (Donostia San Sebastian Klasikoa), которая пройдёт 30 июля.
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