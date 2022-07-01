Алехандро Вальверде избежал серьёзных травм во время инцидента на тренировке

Скажу прямо, этап не понравился. Кому-то понравился мост ,мне нет .Несмотря на всю свою грандиозность, он какой-то мрачный. ( хотя из далека смотрелся интерестно и где-то величественно) Яхта мне их тоже не понравилась, уверен что если бы увидел ее хозяйку ... ну да ладно.

Даже Отар меня растроил своими ляпами, то 5ый-этап у него почему-то должен получится =драматичным= ,то заявил что пелотон несется на всех парах и никого ждать не будет... ты что не видиш что пелотон встал? ты не понял зачем Погачар вышел в первый ряд пелотона? (я имею ввиду все это после падения Лампарда )

Не понравилось то что операторы сразу не показали отстование Урана , судя по тому что догоняли довольно долго, отстование сразу после падения было минуты 2...

Цитата: Yuriy 17

С таким спринтерским развозом как у Quick Step - может выиграть почти половина местных писателей комментов

почти все местные писатели и я в том числе, выдержат в темпе пелотона несколько минут.

Из того что понравилось:

Лампард - упал ,догнал, еще и успел на Якобсена поработать

Погачар - за то что сумел пелотон =остановить= после падения желтой майки

Фабио Якобсен - за то что так легко и просто обьяснил Ван Арту что он спринтер

Отар - за то что смог впринципе нормально отработать на таком наискучнейшем этапе. И то что он сказал что на пятом этапе может быть =драма= ,может даже он и прав. Очень много лидеров едут в одной минуте.