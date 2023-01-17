Крис Фрум не верит, что сможет вновь выиграть Тур де Франс

Крис Фрум: "Сезон 2023 станет годом истины"

Британский велогонщик команды Israel – Premier Tech Крис Фрум дал интервью испанской газете Marca, в котором поделился ожиданиями от следующего сезона. По словам 37-летнего спортсмена, следующий год должен стать определяющим в его карьере.

Фрум поведал, что в 2022 году он впервые смог участвовать в гонках без боли и дискомфорта с момента падения на Критериум Дофине в 2019 году, в в результате которого гонщик получил многочисленные переломы. Британец признался, что воодушевлен своим медленным, но стабильным прогрессом и обещает продолжать усердно работать.

Спортсмен мечтает вновь выиграть Тур де Франс, но считает, что шансов на это очень мало. Такого же мнения придерживаются аналитики БК Олимбпет: коэффициент на победу Фрума во французском Гранд-туре равен 200 — это 0,5% вероятности.

За карьеру Крис Фрум четыре раза выиграл Тур де Франс, два раза — Вуэльту Испании, однажды стал лучшим в Джиро д’Италия и дважды становился призером Олимпийских игр. Однако после тяжёлой травмы британцу пока не удалось достичь серьезных успехов.

На Вуэльте Испании-2022 Фрум занял 114-е место в итоговой классификации. На Тур де Франс гонщик Israel – Premier Tech стал третьим на этапе в Альп-д'Юэз, но после 17-й стадии ему пришлось сняться из-за коронавируса. Сам спортсмен охарактеризовал 2022-й как сезон взлетов и падений.

«Если мы говорим о ещё одной победе на Тур де Франс, об этом не думаю. Да, всё ещё о ней мечтаю, но добиться её трудно. Я только концентрируюсь на том, что делаю. Мне нравятся вызовы и сам процесс. То ужасное падение почти заставило меня уйти из велоспорта, но я сумел вернуться. Теперь всё по-другому. Ковид сильно повлиял на меня, было не так просто восстановиться.

В этом году я был мотивирован некоторыми своими выступлениями, но по разным причинам у меня не было возможности по-настоящему показать, на что я способен, — сказал Фрум. — Этот сезон [сезон-2023] станет годом истины. Чтобы действительно узнать, на каком я сейчас уровне».