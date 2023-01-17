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Крис Фрум не верит, что сможет вновь выиграть Тур де Франс

Крис Фрум: "Сезон 2023 станет годом истины"

 

 

 

  Британский велогонщик команды Israel – Premier Tech Крис Фрум дал интервью испанской газете Marca, в котором поделился ожиданиями от следующего сезона. По словам 37-летнего спортсмена, следующий год должен стать определяющим в его карьере.

 

 

Крис Фрум не верит, что сможет вновь выиграть Тур де Франс

 

  Фрум поведал, что в 2022 году он впервые смог участвовать в гонках без боли и дискомфорта с момента  падения на Критериум Дофине в 2019 году, в в результате которого гонщик получил многочисленные переломы. Британец признался, что воодушевлен своим медленным, но стабильным прогрессом и обещает продолжать усердно работать.

 

  Спортсмен мечтает вновь выиграть Тур де Франс, но считает, что шансов на это очень мало. Такого же мнения придерживаются аналитики БК Олимбпет: коэффициент на победу Фрума во французском Гранд-туре равен 200 — это 0,5% вероятности.

 

  За карьеру Крис Фрум четыре раза выиграл Тур де Франс, два раза — Вуэльту Испании, однажды стал лучшим в Джиро д’Италия и дважды становился призером Олимпийских игр. Однако после тяжёлой травмы британцу пока не удалось достичь серьезных успехов.

 

  На Вуэльте Испании-2022 Фрум занял 114-е место в итоговой классификации. На Тур де Франс гонщик Israel – Premier Tech стал третьим на этапе в Альп-д'Юэз, но после 17-й стадии ему пришлось сняться из-за коронавируса. Сам спортсмен охарактеризовал 2022-й как сезон взлетов и падений.

 

  «Если мы говорим о ещё одной победе на Тур де Франс, об этом не думаю. Да, всё ещё о ней мечтаю, но добиться её трудно. Я только концентрируюсь на том, что  делаю. Мне нравятся вызовы и сам процесс. То ужасное падение почти заставило меня уйти из велоспорта, но я сумел вернуться. Теперь всё по-другому.  Ковид сильно повлиял на меня, было не так просто восстановиться.

 

  В этом году я был мотивирован некоторыми своими выступлениями, но по разным причинам у меня не было возможности по-настоящему показать, на что я способен, — сказал Фрум. — Этот сезон [сезон-2023] станет годом истины. Чтобы действительно узнать, на каком я сейчас уровне».

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Комментарии

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (100)
    s75-Фото

    Британский спринтер Крис Лоулесс остается без контракта в Тоталь Энержис после двух лет пребывания во французской команде. Некогда перспективный гонщик дебютировал в команде Мирового тура в 2018 (Team Sky), сразу же, как и норвежец Халворсен, получил шанс в роли спринтера команды, зашел на подиум Схелдепрайс, был заметен на "Неделе Коппи и Бартали", в 2019 на пике карьеры выиграл общий зачет в Туре Йоркшира, в 2020 ничем себя не проявил и за год до окончания контракта с Инеосом ему пришлось покинуть британскую команду. В среде болельщиков британской команды ходили шутки о том, что Инеосу пришлось заплатить французам компенсацию за переход гонщика, получившего прозвище "Хоуплесс". За два года во Франции ничего существенно не изменилось и теперь продолжение карьеры Криса на серьезном уровне под большим вопросом.

  • VeloVelo
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Замечательное интервью. 

  • Ice
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: Anna P.
    Ну что же, тонкокожесть - не лучшее качество для большого спорта.
    Уже писала как-то здесь - никто не обязан быть железным.
    Том прыгнул выше головы в 2017 году, вероятно. Или был всплеск формы.
    Но популярен он был невероятно, внушал большинству болельщиков симпатию. Яркая личность и, да, красавец.
    Желаем ему найти душевное равновесие и гармонию в жизни.

    Это не тонкокожесть, а высокий интеллект, такие люди в спорт обычно не идут. Я уверен, что у него характер крепче, чем у 99% людей. Глубокое мышление недоступно большинству, к сожалению... Многое он недоговорил, но это легко читается между строк))) На английском все еще понятнее, кстати)

  • velodoctor
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    velodoctor-Фото

    Все это интересно, но у меня сложилось впечатление, что чего-то он недоговаривает, ну да ладно. Интересно было бы посмотреть видео отчет об их путешествии с Танкинком.

  • galina.naus
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    galina.naus-Фото
    Удачи, Том! И пусть твоя домашняя велогонка имени тебя просуществует как можно дольше.
  • RVL
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    RVL-Фото

    Том такой, как и был в велоспорте. Себя не переделаешь. Следующая его тема будет точно такая же, возможно с меньшим давлением и публичностью. Но такая же. С самоотдачей, сомнениями, и, надеюсь, успехом.

  • Anna P.
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    Anna P.-Фото

    Ну что же, тонкокожесть - не лучшее качество для большого спорта.

    Уже писала как-то здесь - никто не обязан быть железным.

    Том прыгнул выше головы в 2017 году, вероятно. Или был всплеск формы.

    Но популярен он был невероятно, внушал большинству болельщиков симпатию. Яркая личность и, да, красавец.

    Желаем ему найти душевное равновесие и гармонию в жизни.

  • Yuriy 17
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Т. Дюмулин - гармоничный велогонщик, атлет, красавец-мужчина.

    В 2018 ему не хватило ума проехать только Тур де Франс, где, без Джиро в ногах, с очень большой вероятностью стал бы победителем.

    Бывшая жена, молодец, умная!

    Забирает половину (или более) гонораров Тома и сваливает на волю в пампасы, когда он уже не будет много зарабатывать 

     

  • sixpack
    Планы команды Jumbo-Visma в от ... (12)
    sixpack-Фото

    Цитата: Krakk
    Вообще-то, организаторы каждого грантура должны в первую очередь быть заинтересованы в том, чтобы на верхней ступени стоял самый отъявленный и самый лютый горняк, а они чем занимаются?

     

    Кому и чем они должны? Изрядная часть бюджета велогонки -- отчисления различного рода образований, мимо которых она проходит, ибо любой баннер местного пивзавода транслируется на весь мир по ТВ + просто туристы едут. Этим людям орги *должны*. Я думаю, что никакого крутого горняка в тех договорах не прописано.  

     

    Цитата: Krakk
    как раз с первого взгляда на профиль было ясно, что горы - отборная тухлятина в "лучших" современных традициях

     

    да собственно, я о том и говорю. После гонки с первого взгляда стало ясно. А вот до гонки ясно было другое. 

     

  • uran
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    uran-Фото
    Романтик велоспорта. То Джиро запомнится надолго.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
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