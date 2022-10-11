Маттео Трентин — победитель "Джиро дель Венето"-2022

Маттео Трентин: «Я рассчитывал на свои идеально идущие ноги и выдающуюся поддержку Улисси»

33-летний итальянский гонщик Маттео Трентин завершил сезон победой в итальянской классике “Джиро дель Венето”-2022. На 160-километровой дистанции решающие события произошли на двух финальных кругах, когда от пелотона уехала группа из 15 гонщиков, в числе которых были Маттео Трентин и его товарищ по команде UAE Team Emirates Диего Улисси.

Благодаря работе Улисси отрыв удерживал высокую скорость, а идеальная форма Маттео Трентина позволила ему ответить на атаку Мигеля Анхеля Лопеса (Astana Qazaqstan) на финальных 10 километрах. К Лопесу и Трентину присоединились Реми Роша (Cofidis), Маттео Верше (TotalEnergies) и Алессандро Де Марки (Israel-Premier Tech).

Реми Роша (Cofidis) атаковал за 800 м до финиша, Маттео Трентин закрыл просвет, а в финале обошёл 26-летнего французского гонщика, добившись победы, ускользнувшей от него на “Джиро дель Венето” в прошлом году, когда Трентин занял 2-е место.

Тройку призёров замкнул стажёр команды TotalEnergies, 21-летний французский гонщик Маттео Верше (Matteo Vercher).

Photo (c) Cycling Agency/UAE Team Emirates

Маттео Трентин: «Получилась очень красивая победа, которая компенсировала разочарование после второго места прошлого года. Сюда мы приехали с очень сильным составом, отлично интерпретировали гонку. Я смог рассчитывать на идеально идущую ногу, а также на исключительную поддержку Улисси.

Мы сумели выполнить план, разработанный двумя нашими спортивными директорами, которые живут в этом регионе. Они очень хорошо знали дорогу, а мы проехали эффективно, максимально использовали ситуацию в гонке. Всё прошло отлично, успех пришёл, можно сказать, день сложился идеально».