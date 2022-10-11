Натнаэль Тесфатсион – новый велогонщик команды Trek-Segafredo

Велокоманда Trek-Segafredo подписала контракт с 23-летним эритрейским гонщиком Натнаэлем Тесфатсионом

Натнаэль Тесфатсион (Natnael Tesfatsion) станет четвёртым эритрейским гонщиком и шестым африканским в командах Мирового тура. Велокоманда Trek-Segafredo подписала контракт с 23-летним гонщиком до конца 2024 года. Уроженец Асмары (Asmara), столицы Эритреи, Натнаэль Тесфатсион первый опыт выступления в Европе получил в 2019 -2020 году с континентальной командой Team Qhubeka.

Последние два сезона выступал в команде Джанни Савио Drone Hopper - Androni Giocattoli, благодаря чему дважды принял участие в Джиро д’Италия и привлёк к себе внимание.

У Натнаэля Тесфатсиона 5 побед – он двукратный победитель Тура Руанды, а в этом сезоне выиграл этап гонки “Adriatica Ionica”, где также стал лучшим в горной классификации. На Джиро д’Италия эритрейский гонщик трижды финишировал в топ-10 на этапах в 2020 и 2021 годах.

Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena), генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Тесфатсион, выступая стабильно, доказал, что готов к переходу в высшую лигу. Мы два года следили за ним. Он проявил замечательные способности и на коротких, и на протяжённых подъёмах, также у него приличный спринт. Он сразу привлёк внимание своей универсальностью. У него интересные перспективы, в него стоит инвестировать. Мы считаем, что у него большие возможности для совершенствования, он может стать заметным гонщиком Мирового тура».

Натнаэль Тесфатсион: «Возможность стать гонщиком команды Trek-Segafredo – величайшая в моей жизни. Очень хочу поблагодарить всех ,кто помогал мне дойти до этого момента моей карьеры, и, конечно, руководство команды, которое в меня поверило. Передо мной новый и важный вызов, но я счастлив и с радостью его предвкушаю.

Сбылась моя мечта. Уверен, что с командой Trek-Segafredo я смогу улучшить свои способности, вырасти в профессиональном плане. Хочу приложить все силы и внести вклад в успехи команды, отплатить за доверие. Эта мотивация и желание, чтобы моя страна мной гордилась, станут движущей силой проявить себя на самом высоком уровне».