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Натнаэль Тесфатсион – новый велогонщик команды Trek-Segafredo

Велокоманда Trek-Segafredo подписала контракт с 23-летним эритрейским гонщиком Натнаэлем Тесфатсионом

 

 

  Натнаэль Тесфатсион (Natnael Tesfatsion) станет четвёртым эритрейским гонщиком и шестым африканским в командах Мирового тура. Велокоманда Trek-Segafredo подписала контракт с 23-летним гонщиком до конца 2024 года. Уроженец Асмары (Asmara), столицы Эритреи, Натнаэль Тесфатсион первый опыт выступления в Европе получил в 2019 -2020 году  с континентальной командой Team Qhubeka.

 

Натнаэль Тесфатсион – новый велогонщик команды Trek-Segafredo

 

 

  Последние два сезона выступал в команде Джанни Савио Drone Hopper - Androni Giocattoli, благодаря чему дважды принял участие в Джиро д’Италия и привлёк к себе внимание.  

 

  У Натнаэля Тесфатсиона 5 побед – он двукратный победитель Тура Руанды, а в этом сезоне выиграл этап гонки “Adriatica Ionica”, где также стал лучшим в горной классификации. На Джиро д’Италия эритрейский гонщик трижды финишировал в топ-10 на этапах в 2020 и 2021 годах.

 

  Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena), генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Тесфатсион, выступая стабильно, доказал, что готов к переходу в высшую лигу. Мы два года следили за ним. Он проявил замечательные способности и на коротких, и на протяжённых подъёмах, также у него приличный спринт. Он сразу привлёк внимание своей универсальностью. У него интересные перспективы, в него стоит инвестировать. Мы считаем, что у него большие возможности для совершенствования, он может стать заметным гонщиком Мирового тура».

 

  Натнаэль Тесфатсион: «Возможность стать гонщиком команды Trek-Segafredo – величайшая в моей жизни.  Очень хочу поблагодарить всех ,кто помогал мне дойти до этого момента моей карьеры, и, конечно, руководство команды, которое в меня поверило. Передо мной новый и важный вызов, но я счастлив и с радостью его предвкушаю.

 

  Сбылась моя мечта. Уверен, что с командой Trek-Segafredo я смогу улучшить свои способности, вырасти в профессиональном плане. Хочу приложить все силы и внести вклад в успехи команды, отплатить за доверие. Эта мотивация и желание, чтобы моя страна мной гордилась, станут движущей силой проявить себя на самом высоком уровне».

 

 

 

Трансферные новости пелотона 2022/23

 

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Теги к статье: Натнаэль Тесфатсион Natnael Tesfatsion Trek-Segafredo

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Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

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11 - 18 октября 2022

Le Tour de Langkawi

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Veneto Classic

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

16 октября 2022

Chrono des Nations

ОПРОС

Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Глава UAE Team Emirates о кале ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    =  Он самый разносторонний гонщик из всех, кого знаю. Но ещё важнее, что у него отличный характер. Если бы я оценивал его по десятибалльной шкале, то дал бы ему 12 баллов. Могу утверждать, что Тадей – лучший в настоящее время. Он начал сезон с победы в феврале, завершил тоже победой. Он и спринтер, и горняк, и специалист однодневных гонок, и Гранд-туров. Он совершенен».  =

    Лучше и не скажеш полностью поддерживаю ... но.

    Вуэльта показала что команда может прекрасно выступить и без него.

    Тур де Франс показал что в команде нет силного последнего колеса способного хотя бы один ключевой этап проехать наравне со своим лидером.

    В ОАЭ классных гонщиков много но способного бороться за победу на классиках только один - это Погачар ... и подобных но еще можно найти...

     

    Я подозреваю что даже если ОАЭ пойдут на тур де Франс 2023 по тому же принципу что и Джамбо =всех лучших людей на гаврскую дорогу=, то все равно Погачар окажется один на один с командой Джамбо.

     

  • Earl57
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (8)
    Earl57-Фото

    Ну вот в этом декабре в канун Нового года и узнаем, насколько люди объективны или нет. Зайти в декабре на PCS и отдать голос за своих любимцев может любой желающий, какой-либо регистрации там не требуется. Выбрать можно от 10-ти до 15-ти гонщиков независимо от количества побед и степени успешности и знаменитости. Голосование обычно продолжается 1,5 - 2 недели.

     

    К слову за Канчеллару проголовало больше людей, чем за Боонена. Он набрал без малого 21% голосов и занял 10-е место. А ведь он тоже давно не гоняется, однако любят и помнят его больше чем Боонена.

    У Сагана прошлый год сложно назвать успешным, однако он занял 2-е место, получив 43% голосов.

  • velodoctor
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (8)
    velodoctor-Фото

    Это же в моменте когда Ван Арт на пике. Люди не объективны)

  • Earl57
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (8)
    Earl57-Фото

    На PCS в декабре проводят голосование на самого любимого гонщика всех времен и народов. В прошлом году проголосовало 5914 человек из 134 стран. Голосовать можно за любого гонщика, действующего или бывшего, современного или начала прошлого века - без разницы. Легендарного знаменитого гонщика или юниора - главное, чтобы нравился тому, кто голосует.

    В 2021 г. королем сердец стал Ваут ван Арт, за него отдали голоса 2613 человек, 44% от общего числа проголосовавших.

    За Боонена отдали свой голос 1012 человек, это 18%. Он занял 12-е место. Почувствуйте разницу...

  • старт-шоссе 82
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    А ведь он прав. Ни одна победа на этапах грунд туров не стоит побед на монументах или ЧМ и ОИ . В конце концов история не запоминает победителей этапов или тех кто лучше всех пашет на команду.

    Нужны личные победы на классиках.

  • velodoctor
    Матье ван дер Пул завершит сез ... (3)
    velodoctor-Фото
    А ну или так, я не совсем понял)
  • MVDP
    Матье ван дер Пул завершит сез ... (3)
    MVDP-Фото
    Упал он.
  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 4 (2)
    nightbuster33-Фото
    А перед завалом потеря колесо Гидиша
  • velodoctor
    Матье ван дер Пул завершит сез ... (3)
    velodoctor-Фото

    Победил сегодня Робен Фродево ( или как-то так), чемпион мира Вермеерс кстати заехал третьим, Матье пишут ехал очень активно много атаковал, но поломка за 20км помешала ему бороться дальше.

  • motte
    Глава UAE Team Emirates о кале ... (2)
    motte-Фото

    Значит возьмёт, команда учтёт ошибки и провалы прошедшего тдф.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5296
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4482
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3179
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2454
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2239
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2200
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2064
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2046
10 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2028

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