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Филипп Жильбер отказался стать менеджером команды Lotto Soudal

Филипп Жильбер: «Пока не готов брать на себя ответственность в качестве менеджера велокоманды»

 

 

  Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) завершил карьеру профессионального велогонщика на классике Париж-Тур-2022, но открывать следующую главу карьеры в качестве менеджера велокоманды пока не готов. В видеообращении 40-летний бельгийский велогонщик поблагодарил команду Lotto Soudal за предложение, но отказался занять пост менеджера команды, который освободился после ухода Джона Леланга.

 

Филипп Жильбер отказался стать менеджером команды Lotto Soudal

 

  Филипп Жильбер: «Ходили слухи, что я могу стать новым менеджером Lotto Soudal. Я был в списке кандидатов. Команда делала мне это предложение ещё больше года назад. Конечно, это предложение интересное, но сейчас не чувствую себя готовым к роли менеджера, которая требует не только погружения в большой объём работы, но и опыта. Этот пост требует посвящать ему много времени, быть в разъездах.

 

 За 20 лет я накопил опыт выступления в пелотоне, но роль менеджера гораздо сложнее. На директора команды ложится масса ответственности другого рода, а учитывая, что есть ещё молодёжная и женская команды, то общее число людей в команде доходит до 100.

 

  Возможно, позже  я смогу заняться этой работой, потому что мне всегда нужна цель, но если я за что-то берусь, то люблю делать это хорошо. Пока не готов брать на себя такую ответственность».  

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Lotto Soudal

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