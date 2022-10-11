Филипп Жильбер отказался стать менеджером команды Lotto Soudal

Филипп Жильбер: «Пока не готов брать на себя ответственность в качестве менеджера велокоманды»

Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) завершил карьеру профессионального велогонщика на классике Париж-Тур-2022, но открывать следующую главу карьеры в качестве менеджера велокоманды пока не готов. В видеообращении 40-летний бельгийский велогонщик поблагодарил команду Lotto Soudal за предложение, но отказался занять пост менеджера команды, который освободился после ухода Джона Леланга.

Филипп Жильбер: «Ходили слухи, что я могу стать новым менеджером Lotto Soudal. Я был в списке кандидатов. Команда делала мне это предложение ещё больше года назад. Конечно, это предложение интересное, но сейчас не чувствую себя готовым к роли менеджера, которая требует не только погружения в большой объём работы, но и опыта. Этот пост требует посвящать ему много времени, быть в разъездах.

За 20 лет я накопил опыт выступления в пелотоне, но роль менеджера гораздо сложнее. На директора команды ложится масса ответственности другого рода, а учитывая, что есть ещё молодёжная и женская команды, то общее число людей в команде доходит до 100.

Возможно, позже я смогу заняться этой работой, потому что мне всегда нужна цель, но если я за что-то берусь, то люблю делать это хорошо. Пока не готов брать на себя такую ответственность».