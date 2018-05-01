Марк Сержант прокомментировал уход Джона Леланга из команды Lotto Soudal

Марк Сержант об уходе Джона Леланга из команды Lotto Soudal

Марк Сержант (Marc Sergeant), предшественник Джона Леланга на посту генерального менеджера бельгийской команды Lotto Soudal, не удержался от критики после новости об уходе Леланга из команды.

63-летний Марк Сержант проработал в команде в Lotto Soudal 19 лет и хлопнул дверью в 2021 году, когда Джон Леланг получил полный контроль над командой.

В твиттере Марк Сержант написал: «Представьте, что получаете хороший корабль, который десятилетиями содержался в хорошем состоянии, а вы начинаете делать в нём дыру. Пока корабль тонет, вы находите новый, а потом быстро покидаете тонущий».

Тэгами в твиттере Марк Сержант поставил “миссия выполнена” и “позорный”.

В качестве кандидата на роль нового генерального менеджера команды Lotto Soudal в бельгийских изданиях упоминается Аксель Меркс (Axel Merckx), у которого есть собственная команда Hagens Berman Axeon, базирующаяся в США.