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Марк Сержант прокомментировал уход Джона Леланга из команды Lotto Soudal

Марк Сержант об уходе Джона Леланга из команды Lotto Soudal

 

 

 Марк Сержант прокомментировал уход Джона Леланга из команды Lotto Soudal Марк Сержант (Marc Sergeant), предшественник Джона Леланга на посту генерального менеджера бельгийской команды Lotto Soudal, не удержался от критики после новости об уходе Леланга из команды.

 

  63-летний Марк Сержант проработал в команде в Lotto Soudal 19 лет и хлопнул дверью в 2021 году, когда Джон Леланг получил полный контроль над командой.

 

 В твиттере Марк Сержант написал: «Представьте, что получаете хороший корабль, который десятилетиями содержался в хорошем состоянии, а вы начинаете делать в нём дыру. Пока корабль тонет, вы находите новый, а потом быстро покидаете тонущий».

  Тэгами в твиттере Марк Сержант поставил “миссия выполнена”  и “позорный”.

 

  В качестве кандидата на роль нового генерального менеджера команды Lotto Soudal  в бельгийских изданиях упоминается Аксель Меркс (Axel Merckx), у которого есть собственная команда Hagens Berman Axeon, базирующаяся в США.

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Теги к статье: Lotto Soudal

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  1. Имя: Игорь

    shain

    Вчера, 16:46 | Регистрация: 1.10.2020

    Аксель Меркс, сын Эдди Меркса?

  2. Имя: Lucky

    Lucky

    Вчера, 17:49 | Регистрация: 1.05.2018

    Цитата: shain
    Аксель Меркс, сын Эдди Меркса?
    Да

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Комментарии

  • s75
    Тур Хорватии-2022. Этап 4 (1)
    s75-Фото

    Друг и коллега Берналя по тренировкам показывает на этой недельной гонке доселе невиданные результаты.

  • Astanaforever
    Джон Леланг уходит с поста ген ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ухайдокал команду и сваливает по тихаря. Хитрый, старый.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (81)
    s75-Фото
    Ну вот, теперь про итальянца уже всё опровергли, ждём очередную бомбу. "Что происходит и кому это выгодно?". И еще позитивная новость - похоже, Геррейро выбрал Мовистар.
  • Lucky
    Марк Сержант прокомментировал ... (2)
    Lucky-Фото
    Цитата: shain
    Аксель Меркс, сын Эдди Меркса?
    Да
  • shain
    Марк Сержант прокомментировал ... (2)
    shain-Фото

    Аксель Меркс, сын Эдди Меркса?

  • velodoctor
    INEOS Grenadiers меняет спорти ... (4)
    velodoctor-Фото

    Какие-то перемены напрашивались, на грандтурах инеос смотрелись блекло как команда, индивидуально  Карапас, Томас и Пидкок хорошо. Как Сиваков укатывал Карапаса на Джиро, это было очень нелепо, все приписывают заслуги Камме, но немец лишь вбил последний гвоздь. Я очень рад, что Ричард уходит, он давно заслужил нормальную поддержку, думаю, он все еще может быть человеком уровня подиума тура 1-2 сезона. 

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (81)
    Earl57-Фото

    На Вуэльте он спортдиром у квиков был, не?
    Хэммонда по весне Эллингворт очень хвалил. Он с молодыми парнями работает на гонках.

    Через пару лет будет видно, кто приобрел и кто потерял...

  • Mike88
    Тур Хорватии-2022. Этап 3 (2)
    Mike88-Фото

    Да, хорош финишный кусок.

    Ну и Вингегор молодца.

  • Ukrohypocrite
    INEOS Grenadiers меняет спорти ... (4)
    Ukrohypocrite-Фото

    Зачем нужен бычок, если есть Роглич (если купят) с +-трехлетним окном и Берналь, которого в следующем сезоне можно на Джиро + Вуэльту запихнуть, а Примо на ТДФ

  • RVL
    Тур Хорватии-2022. Этап 3 (2)
    RVL-Фото

    Последний км, прям что то с чем то!

    Белые дороги Страде Бьянке+ запредельные градиенты по бетонке.

    И Милан несмотря на габариты 5ым заехал!

     

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