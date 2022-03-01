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Петер Саган о подготовке к групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велопорту-2022

Петер Саган: «Я трижды выигрывал титул чемпиона мира, почему бы не стать им в четвёртый раз?»

 

 

  Петер Саган в этом году одержал две победы – стал чемпионом Словакии в групповой гонке и выиграл этап Тура Швейцарии. 32-летний гонщик команды TotalEnergies за последние два года трижды переболел ковидом, в том числе и в этом году после успешного Тура Швейцарии.

  С Тур де Франс-2022 Петер Саган уехал без побед, но на четырёх этапах вошёл в топ-5. В Канаде стартовал на классиках, но не доехал их до конца из-за проблем с желудком.  В интервью Cyclingnews Петер Саган рассказал, что готов бороться за четвёртый титул чемпиона мира  в групповой гонке.

 

Петер Саган о подготовке к групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велопорту-2022

 

  Петер Саган: «Если я собираюсь участвовать в гонке, то хочу выступить как можно лучше, поэтому, может я смогу выиграть и в этот раз? Я уже трижды выигрывал титул чемпиона мира, так почему бы не стать им в четвёртый раз? Конечно, чемпионат мира – уникальная гонка, где выступаешь за свою страну. Гонка может пойти и так, как надо, а может стать катастрофой. Я люблю каждый год выступать на чемпионате мира, потому что никогда не знаешь, как закончится гонка.  

 

  Этот сезон был у меня, конечно,  не лучшим, но и не худшим. Не уверен, что мне необходимо его «спасать». Я не смотрю на свои сезоны с этой точки зрения. За два прошлых года из-за Covid-19 мне приходилось трижды начинать предсезонную подготовку. Я болел, потом набирал форму, снова заболевал, и снова возвращал форму.  Хотя довольно жизнерадостный, но эти два года были тяжёлыми.

 

  Каждый раз, когда я возвращался, то всегда что-то выигрывал. В этом году победил на этапе Тура Швейцарии, высоко заезжал на этапах Тур де Франс. Один из тех результатов легко мог превратиться в победу, что изменило бы мнение людей.

 

  Думаю, последние недели тренировки и подготовка проходили хорошо, но есть у тебя форма или нет, подтверждается результатом. Я серьёзно поработал, но также включил немного маунтинбайка. Считаю, всегда полезно помощнее покрутить педали. Прикладывая большие усилия на высоте, надо быть осторожным, а сейчас настало время увидеть плоды всей этой работы.

 

  Никогда раньше так много не работал, как в последние два года. Велоспорт, конечно, изменился. Сценарий гонок изменился, гонщики поменялись, и тренировки тоже развиваются. Сейчас если ты не в лучшей форме, не сможешь выиграть. Никто не сможет, ни я, ни Ремко Эвенепул, ни Ваут ван Арт, ни Тадей Погачар, ни Матье ван дер Пул. Думаю, это было видно по разным моментам сезона.

 

  Мне надо тщательно посмотреть трассу в Вуллонгонге, чтобы понять, как может пойти гонка, за кем из участников следить. Кажется, в маршрут включено много подъёмов, но будет долгий отрезок на юг, а потом круги по городу. Гонка может быть и легче, чем казалось, и тяжелее. Маршрут подходит многим, и выиграть можно будет по-разному, поэтому гонка будет сбалансированной. Важно в этот день хорошо себя чувствовать, быть впереди. Если удержишься впереди на последнем круге, когда будет решаться гонка, то может произойти что угодно.

 

  Кто выиграл групповую гонку, когда в последний раз чемпионат проводился в Австралии? Это был мой первый чемпионат мира в категории «элита», но гонка для меня сложилась ужасно, мне пришлось остановиться в туалет. Филипп Жильбер был тогда фаворитом, но выиграл Тор Хушовд, и выиграл он в спринте.

 

Сейчас говорят, что сильнейшая сборная у Бельгии, но посмотрим…

 

  Хочу сфокусироваться на чемпионате мира, а потом, возможно, подумаю об участии в Чемпионате мира по гравийным гонкам. Это будет крутая гонка, она пройдёт в Италии, где я начинал карьеру профессионала. Но для участия в Чемпионате мира по гравийным гонкам надо, чтобы у меня сложились разные обстоятельства, включая другие обязательства, план поездок. Пока что собираюсь сосредоточиться на одном чемпионате мира».

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 чемпионат мира по велоспорту UCI Road Cycling World Championships

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  1. василий

    Сегодня, 16:06 | Регистрация: 15.09.2019

    А Ломбардию не собирается ехать

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ОПРОС

Кто станет чемпионом мира-2022 в разделке?

Комментарии

  • василий
    Петер Саган о подготовке к гру ... (1)
    василий-Фото

    А Ломбардию не собирается ехать

  • василий
    Адам Йейтс подписал контракт с ... (1)
    василий-Фото

    Грегари Погачар

  • SportSpirit
    Сорен Вареншолд – чемпион мира ... (5)
    SportSpirit-Фото
    Ремко с ЧМ-2018юн планомерно прогрессировал, с учетом серьезной травмы. Так что ваше предположение нелогично)
  • Earl57
    Сорен Вареншолд – чемпион мира ... (5)
    Earl57-Фото

    В прошлом месяце Сорен несколько дней лидировал в Авенире. Лидерство потерял когда пошли горы, просто слишком крупный для гор. Бернар Ино ему едва макушкой до уха доставал, когда надевал на Сорена лидерскую майку. Вот уж спад так спад...

  • RVL
    Сорен Вареншолд – чемпион мира ... (5)
    RVL-Фото
    а у ремко вершина-вуэльта 2022? ))
  • VeloVelo
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Вот это Зоя! Полторы минуты второму месту на 14 км!
    Что-то подобное в юниорах сделал Ремко 5 лет назад.

  • SportSpirit
    Ники Терпстра завершит карьеру ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Да, Штыбар пока без контракта, считает, что это в первую очередь из-за проблем с сердцем по ходу сезона. Но он мотивирован продолжать. Бодро проехал Тур Дании, сейчас по Словении.

    12 лет в Квикстепе. Надеюсь, на годик продлят еще, на полставки в стиле Лефевра)

     

    Штыбар переходит в BikeExchange. Хорошая команда крепышей там собирается.

  • SportSpirit
    Сорен Вареншолд – чемпион мира ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Кто такой Сорен?) Немного статистических фактов.

     

    На ЧМ-2018 года среди юношей до 18-ти стал 5-м в разделке, опередив в том числе Илана ван Вилдера. А выиграл тогда ... да-да, Ремко. Привезя Люку Плаппу 1,5 минуты. Сорен младше Ремко всего на 1,5 мес и страше Плаппа на полгода (к вопросу об актуальности U23).

     

    Казалось бы, где-то рядом, но потом траектории развития кардинально разошлись. 2 провальных года, в 2021 4-й на ЧМ в разделке по юниорам, в 2022 - победа. Выглядит так, что это вершина его карьеры) 

  • SVS
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (21)
    SVS-Фото

    Удалено ради уменьшения энтропии вселенной.

  • Astanaforever
    Сорен Вареншолд – чемпион мира ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Время колумбийцев,словенцев уходит. Скандинавы, вот куда нужно обратить вниманию селекционерам мировых команд. Викинги, недаром они.))).

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4886
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4285
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2112
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2110
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