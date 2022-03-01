Петер Саган о подготовке к групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велопорту-2022

Петер Саган: «Я трижды выигрывал титул чемпиона мира, почему бы не стать им в четвёртый раз?»

Петер Саган в этом году одержал две победы – стал чемпионом Словакии в групповой гонке и выиграл этап Тура Швейцарии. 32-летний гонщик команды TotalEnergies за последние два года трижды переболел ковидом, в том числе и в этом году после успешного Тура Швейцарии.

С Тур де Франс-2022 Петер Саган уехал без побед, но на четырёх этапах вошёл в топ-5. В Канаде стартовал на классиках, но не доехал их до конца из-за проблем с желудком. В интервью Cyclingnews Петер Саган рассказал, что готов бороться за четвёртый титул чемпиона мира в групповой гонке.

Петер Саган: «Если я собираюсь участвовать в гонке, то хочу выступить как можно лучше, поэтому, может я смогу выиграть и в этот раз? Я уже трижды выигрывал титул чемпиона мира, так почему бы не стать им в четвёртый раз? Конечно, чемпионат мира – уникальная гонка, где выступаешь за свою страну. Гонка может пойти и так, как надо, а может стать катастрофой. Я люблю каждый год выступать на чемпионате мира, потому что никогда не знаешь, как закончится гонка.

Этот сезон был у меня, конечно, не лучшим, но и не худшим. Не уверен, что мне необходимо его «спасать». Я не смотрю на свои сезоны с этой точки зрения. За два прошлых года из-за Covid-19 мне приходилось трижды начинать предсезонную подготовку. Я болел, потом набирал форму, снова заболевал, и снова возвращал форму. Хотя довольно жизнерадостный, но эти два года были тяжёлыми.

Каждый раз, когда я возвращался, то всегда что-то выигрывал. В этом году победил на этапе Тура Швейцарии, высоко заезжал на этапах Тур де Франс. Один из тех результатов легко мог превратиться в победу, что изменило бы мнение людей.

Думаю, последние недели тренировки и подготовка проходили хорошо, но есть у тебя форма или нет, подтверждается результатом. Я серьёзно поработал, но также включил немного маунтинбайка. Считаю, всегда полезно помощнее покрутить педали. Прикладывая большие усилия на высоте, надо быть осторожным, а сейчас настало время увидеть плоды всей этой работы.

Никогда раньше так много не работал, как в последние два года. Велоспорт, конечно, изменился. Сценарий гонок изменился, гонщики поменялись, и тренировки тоже развиваются. Сейчас если ты не в лучшей форме, не сможешь выиграть. Никто не сможет, ни я, ни Ремко Эвенепул, ни Ваут ван Арт, ни Тадей Погачар, ни Матье ван дер Пул. Думаю, это было видно по разным моментам сезона.

Мне надо тщательно посмотреть трассу в Вуллонгонге, чтобы понять, как может пойти гонка, за кем из участников следить. Кажется, в маршрут включено много подъёмов, но будет долгий отрезок на юг, а потом круги по городу. Гонка может быть и легче, чем казалось, и тяжелее. Маршрут подходит многим, и выиграть можно будет по-разному, поэтому гонка будет сбалансированной. Важно в этот день хорошо себя чувствовать, быть впереди. Если удержишься впереди на последнем круге, когда будет решаться гонка, то может произойти что угодно.

Кто выиграл групповую гонку, когда в последний раз чемпионат проводился в Австралии? Это был мой первый чемпионат мира в категории «элита», но гонка для меня сложилась ужасно, мне пришлось остановиться в туалет. Филипп Жильбер был тогда фаворитом, но выиграл Тор Хушовд, и выиграл он в спринте.

Сейчас говорят, что сильнейшая сборная у Бельгии, но посмотрим…

Хочу сфокусироваться на чемпионате мира, а потом, возможно, подумаю об участии в Чемпионате мира по гравийным гонкам. Это будет крутая гонка, она пройдёт в Италии, где я начинал карьеру профессионала. Но для участия в Чемпионате мира по гравийным гонкам надо, чтобы у меня сложились разные обстоятельства, включая другие обязательства, план поездок. Пока что собираюсь сосредоточиться на одном чемпионате мира».