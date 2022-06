Критериум Дофине-2022. Этап 2

Мне тоже немного жаль его как велогонщика (ну и человека), что так приходиться завершать и уходить, но вот ВОПРОС: а Надо было ли ему возвращаться после его "первой паузы/первого ухода" !?

Цитата: velodoctor

Много генеральщиков ярких завершают карьеру в этом году.

Да уж и какие большие личности уйдут "на пенсию": Нибали, Вальверде, Жильбер, вот и Том тоже с ними.

Цитата: Yuriy 17

Память о красавце Т. Дюмулине будет вечно жить в наших сердцах

Ну пардон, вы так пишите, как будто Том уже умер а Дюмолин то "просто" решил закончить свою вело-карьеру...хорошую, возможго даже отличнуюит(см.ссылку), но слишком короткую - вот его главные успехи: https://twitter.com/StatsOnCycling/status/1532694408050647041

А ещё:

Tom Dumoulin is one of the 7 riders in the history of pro-cycling who won both a ITT & regular stage in all GT's

вот так