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Бауке Моллема продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo до 2026 года

Бауке Моллема: «Не представляю себя нигде кроме команды Trek-Segafredo»

 

 

  35-летний Бауке Моллема (Bauke Mollema) продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo до конца 2026 года. Только что нидерландский велогонщик завершил 20-й Гранд-тур в карьере, финишировав на Джиро д’Италия-2022, где на трёх этапах отбирался в отрыв, финишировал 2-м на 7-м этапе, занял 4-е место в заключительной разделке на 21-м этапе.

 

Бауке Моллема продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo до 2026 года

Photo (c) Trek-Segafredo Team

 

 

  Бауке Моллема: «Уже восемь лет я с командой Trek-Segafredo, с самого начала был счастлив здесь выступать, не представляю себя где-то ещё. С нетерпением предвкушаю следующие несколько лет работы с командой. Много раз говорил, что команда стала для меня как семья.

 

  Я очень хорошо знаком со всем персоналом, и, конечно, с гонщиками и со спонсорами. Мы очень тесно сотрудничаем со спонсорами, особенно с представителями Trek. Часть нашей работы как гонщиков помогать Trek развивать и совершенствовать продукт не только для нас, но и для компании в целом. Наверное, другие команды взаимодействуют со спонсорами немного по-другому. Но мне очень нравится эта сторона работы.

 

  В этой команде у меня было несколько очень ярких побед, выше всех ставлю победы на Ломбардии (2019), на двух этапах Тур де Франс (2017 и 2021) и на Классике Сан-Себастьяна (2016). Хорошие воспоминания связаны с борьбой за общий зачёт на Тур де Франс в 2015 году, когда я финишировал 7-м. То же самое относится к Туру 2016 года, когда я шёл близко к подиуму, пока не упал в последние дни, а также приятно вспомнить Джиро 2019 года. Больше всего в команде мне нравится, что здесь я получаю некоторую свободу, что важно для меня как для гонщика.

 

  Команда суперпрофессиональна, спонсоры тоже профессионалы высшей ступени, они предоставляют нам наилучший продукт, но, как я уже говорил, помимо этого мне важно сохранять какую-то независимость. Я много лет выступаю в профессионалах, знаю, что надо делать, и команда полностью мне доверяет. Они дают мне свободу, когда тренируюсь дома, потому что знают, что когда я появлюсь на гонке, то буду в хорошей форме и готовым к соревнованию. Приятно также иметь влияние в том, чтобы ехать гонку как мне нравится, работать  со спортивными директорами в планировании, чтобы иметь возможность проявить максимум своих способностей.

 

  Как все знают, за последние годы моя роль изменилась, и, наверное, ещё больше поменяется в следующие несколько лет. Когда я пришёл в команду, то воспринимался больше как генеральщик, в частности, нацеливался на Тур. Так было много лет, после чего я начал концентрироваться на однодневных гонках, а совсем недавно – на этапах Гранд-туров. Мне нравится эта роль, на данном этапе моей карьеры она подходит мне больше, чем борьба за генеральную классификацию.

 

  Сейчас есть молодые гонщики, которые лучше меня способны бороться за общий зачёт на Гранд-турах. Я же вижу себя в роли их наставника. У меня огромный опыт, надеюсь разделить его с молодыми ребятами, мои советы могут помочь им в будущем.

 

  Хотел бы завершить карьеру в этой команде. С этим контрактом получается, что буду выступать здесь 12 лет, это очень долгий срок. Я счастлив, что команда верит в меня, как и спонсоры, раз со мной подписан такой долгосрочный контракт. Не думаю, что такой контракт заключают много гонщиков моего возраста.

 

  С большой долей вероятности это будет мой последний контракт, но кто знает, что я буду думать через четыре года. Всегда говорил, что я ещё довольно молод. Я 15 лет в профессионалах, но мне всё ещё нравится моя работа. Нравится много тренироваться, нравится выступать в гонках. Мне нравится бороться и брать максимум из возможностей моего тела. Я постоянно стараюсь совершенствоваться, даже сейчас ставлю перед собой новые цели».

 

Одну из новых целей Бауке Моллема достиг – он выпустил книгу «Как побеждать стильно» (How to Win in Style).

 

Бауке Моллема продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo до 2026 года

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «У нас не было сомнений в отношении того, останется ли Бауке в команде. Он стал ключевым членом нашей семьи Trek-Segafredo. То, что он продолжит работать с нами, открывая следующую главу своей карьеры, даёт мне уверенность, что главные столпы нашей команды продолжат поддерживать нас на вершине мира велоспорта.

 

  Бауке – один из лучших профессиональных велогонщиков, которых мы видели за последние годы. Он настоящий боец, истинный велогонщик, который постоянно является примером для нового поколения. Он – один из капитанов нашей команды. Считаю, что он поможет сделать нашу команду ещё сильнее.

 

Его роль в гонках не изменится, он нацелен на однодневные гонки и охоту за этапами, где, уверен, продолжит добиваться успехов».

 

 

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Теги к статье: Бауке Моллема Bauke Mollema Trek-Segafredo

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  1. Имя: Александр

    Coffe

    Сегодня, 01:05 | Регистрация: 8.06.2021

    Успеха ему в дальнейшем.

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Комментарии

  • nightbuster33
    39-летний Доменико Поццовиво ф ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Когда Доминико долго не мог найдти команду все были в печале.Нашел команду,были рады.Но никто не мог предположить, сколько радости он принесет своим выступлением всем болельщикам.Это его благодарность команде,поверевшая в его способности сделать невозможное после всего случившегося.Счастлив он-рады все.Мы все одна семья.

  • Coffe
    Бауке Моллема продлил контракт ... (1)
    Coffe-Фото
    Успеха ему в дальнейшем.
  • svan
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    svan-Фото

    Крепкий гонщик, но что-то ему не хватает. Много третьих и четвертых мест.

  • svan
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    svan-Фото
    вероятно, Алмейда обошел бы
  • svan
    Джей Хиндли – победитель Джиро ... (3)
    svan-Фото
    Цитата: uran
    Между 3-м и 4-м пропасть. Говорит об реальной конкуренции за итоговый генерал.
    В принципе все логично, в тройке реальные претенденты, случайных нет.

    Думаю согласитесь вы, и другие, что сходы по ходу Джиро таких фаворитов/капитанов команд как МАЛ, Барде, Йейтс, ну и Алмейда так сказать снизили красочность и уменьшили интригу на этой Джиро в плане борьбы и за этапы, и за генерал.
    Именно так. Сходы обеднили Джиро.
  • Sezar
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    Sezar-Фото

    Ну да. Хоть в чем-то ему "повезло".

  • uran
    Микель Ланда на подиуме Джиро ... (4)
    uran-Фото
    По правде сказать не потеряй Джиро столько претендентов на генерал с высокой вероятностью не быть Ланде на пьедестале.
  • Earl57
    Итоги Джиро д’Италия-2022 по о ... (3)
    Earl57-Фото

    UCI рейтинг раз в неделю по вторникам пересчитывает. 31 мая после Джиро и Норвегии перерасчет будет.

    Старые очки сгорают через 52 недели (год) после даты начисления. Поэтому после перерасчета изменения будут большие.

  • velodoctor
    Итоги Джиро д’Италия-2022 по о ... (3)
    velodoctor-Фото
    Ванти сейчас в рейтинге uci на втором месте, очень даже не дурно.

    Хотя не, обманул, на 7 они. Новый рейтинг как теннисе хрен поймёшь как посчитать. В любом случае команда не самая богатая но результаты показывает в этом году отменные.
  • EL-Fenomeno
    Джей Хиндли – победитель Джиро ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Был за Карапаза, но Хиндли действительно оказался сильнее - заслужил (жаль нету австралийского флага в смайлах). Ну а БОРОВский Титтер теперь весь в розовой "окантовке") 

    Цитата: uran
    Между 3-м и 4-м пропасть. Говорит об реальной конкуренции за итоговый генерал.
    В принципе все логично, в тройке реальные претенденты, случайных нет.

    Думаю согласитесь вы, и другие, что сходы по ходу Джиро таких фаворитов/капитанов команд как МАЛ, Барде, Йейтс, ну и Алмейда так сказать снизили красочность и уменьшили интригу на этой Джиро в плане борьбы и за этапы, и за генерал.

    Цитата: kwwk
    Шах и Мат. Без слов.

    Scacco, Matto - один этап, т.е. даже одна гора, на котором решилось усё в борьбе за розовую майку.

     

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