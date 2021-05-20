Давиде Кассани работает над созданием профессиональной итальянской велокоманды

Sezar

Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8) Если подробно будет сильно длиннее. Обосную ближе к Вуэльте либо Арденнам.

Earl57

Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8) Если кратко, говорите.

4 года назад я случайно наткнулась на ютубе на канал юниора из Британии, который занимался велокроссом. Свой канал парнишка из Шотландии начал вести в 16 лет. Что-то вроде видеодневника - тренировки, гонки, в которых он принимал участии, рассуждения о жизни.

Блестящего таланта и яркой харизмы у него него совсем-совсем не было, но вот чем-то меня лично зацепил. Умный, воспитанный, старательный и очень трудолюбивый. Зрителей у него было немного, чуть больше полутора тысяч, но это его зрители. Те, кому мальчик был интересен как личность. Их было мало, но они были и есть очень преданные. В чате во время трансляций велокросса на GCN они постоянно спрашивали у комментаторов: "А Камерон Мейсон сегодня будет? Камерон Мейсон на каком месте? Как у него дела". И комментаторы специально для болельщиков Камерона Мейсона говорили, на каком месте он идет. Ибо в трансляции он и близко не попадал, места были весьма и весьма отдаленными от топ-10...

9 января Камерон Мейсон сражался за белую майку чемпиона Британии. Нет, не с Пидкоком сражался, Том в национальном чемпионате участия не принимал. Проиграл Кэм самую малость в очень яростной борьбе. Пару недель назад Бритиш Сайклинг опубликовали видео, где Камерона Мейсона и Зое Бакстед назвали будущими лидерами британского велокросса, вот как. Путь, который Кэм прошел от средненького юниора до одного из лучших велокроссменов Британии, просто колоссален. Никогда не говори никогда. Терпение и труд все перетрут.

Sheridan

Команда Groupama-FDJ о лидерах ... (7) Все еще ощущаю досаду от падения Стивена на джиро 16 года. Отлично катил почти весь гранд тур и в конце такая ошибка, в которой виноват только он сам. Надеюсь, после этого у него в психологическом плане все осталось в норме.

Freejazz

Команда Groupama-FDJ о лидерах ... (7) Категорически несогласен. У Пино не амплуа, а судьба - это не одно и тоже. Пьеро - нытик по жизни. Пино - боец, которому катастрофически не везет с травмами и болезнями в ненужный момент.

nightbuster33

Давиде Кассани работает над со ... (1) Наконец-то,велосипедная держава из инкубатора и рынка выдающихся велосмпедистов превратится в команду,которая достойно будет представлять Италию на мировой арене велогонок.Если даже в команде будут одни итальянцы,есть из кого выбрать для состава великолепной команды с их опытом,приобретенным в командах с различными методиками подготовки. Создание такого коллектива, уравновесит шансы на успешное выступление других команд.Успехов инициатору!

Sezar

Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8) Надежды Лефевра совсем не на Маснаду а на сами знаете кого и на ван Уайлдера. Маснада в лучшем случае - подиум ГТ. Вопрос стоит именно в этом - побеждать на ГТ. И я не понимаю откуда такой пессимизм. В состоянии едва ли не на базовых кондициях он проехал пол Джиро в лидерах. Мой базовый сценарий, что он проедет на Вуэльте 2 недели с лидерами. На 3 неделе будет спад, но он будет и у остальных конкурентов. так что победа не победа, а уровень топ -5 вполне реален. Сценарий Дюмолана на Вуэльте. Это если кратко.

Earl57

Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8) Вопрос то в другом. Возможности Ремко на однодневках и коротких недельках никто не оспаривает. Проблема в генерале на крупных престижных многодневках, насколько он там конкурентоспособен. Пока что у Лефевра больше надежд на Машнаду. Но у Машнады проблемы с разделкой, скорее всего не решаемые...

Sezar

Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8) Лефевр вспомнил, что ожидания нужно держать под контролем. Он это понимал с самого начала, но удачный поначалу 20 год сбил ему прицел. потому он сознательно занижает Р. Планку. Чтобы тот заново ощутил вкус побед. Возможно, поэтому, он убрал его с Тура ОАЭ.

Earl57

Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8) Цитата: Sezar Ну хотя бы расписание гонок здравое, чего ранее не наблюдалось. Для завоевания того чего он хочет нужно сначала создать плацдарм. Поэтому выбраны как раз те гонки, которые ему больше всего подходят.

Расписание гонок Лефевр определяет. А он стал гораздо сдержаннее говорить о Ремко. Сказал, что серьезные крупные гонки покажут чего Ремко реально стоит, его возможности как генеральщика. Сам Ремко на днях заявил, что может выиграть Вуэльту, чем в очередной раз разозлил многих болельщиков. Которые заметили, что ему для начала нужно хотя бы просто доехать Вуэльту до конца.

Sezar

Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8) Ну хотя бы расписание гонок здравое, чего ранее не наблюдалось. Для завоевания того чего он хочет нужно сначала создать плацдарм. Поэтому выбраны как раз те гонки, которые ему больше всего подходят.