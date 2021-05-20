Давиде Кассани работает над созданием профессиональной итальянской велокоманды

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 14:00
Бывший тренер итальянской сборной по шоссейному велоспорту нацелен создать в 2023 году профессиональную велокоманду
Давиде Кассани (Davide Cassani), который был профессиональным велогонщиком, телекомментатором, тренером сборной Италии, начинает новый этап карьеры в профессиональном шоссейном велоспорте как менеджер велокоманды.
В интервью La Gazzetta dello Sport он рассказал, что работает над созданием итальянской профессиональной велокоманды и объявит о первых шагах в этом направлении в конце апреля.
Последней командой Мирового тура, выступавшей по итальянской лицензией, была Lampre-Merida, которая в 2017 году стала командой UAE Team Emirates. В 2022 году в командах Мирового тура выступают 53 итальянских велогонщика.
Photo (c) Di Città metropolitana di Bologna - https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/Archivio_news/Inaugurata_la_Ciclovia_del_Sole_ex_ferrovia_Bologna-Verona, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103696788
Давиде Кассани собирается работать в сотрудничестве с командой Baridani CSF Faizane и подтвердил, что разговаривал с менеджерами команды Бруно Ревербери (Bruno Reverberi) и Лукой Бардиани (Luca Bardiani).
На данный момент цель Давиде Кассани – создание проконтинентальной команды в 2023 году с дальнейшим выходом на уровень Мирового тура. В качестве модели Кассани хочет взять пример команды Alpecin-Fenix, получившей автоматические приглашения на все гонки Мирового тура.
Давиде Кассани в интервью La Gazzetta dello Sport сказал: «Я нацелен на создание в 2023 году профессиональной команды с итальянскими спонсорами. Это будет долгосрочный проект с бюджетом в 10 – 12 миллионов евро. Я нашёл открытые передо мной двери. Когда я говорю о велоспорте, вижу, что он вызывает огромный интерес. Я уже говорил несколько раз, что реализовать крупный проект вполне возможно».
Как сообщает TuttoBici, Кассани намерен с помощью итальянских спонсоров привлечь итальянских велогонщиков, начиная с Маттео Трентина, и планирует, что гонщики будущей команды будут выступать на итальянских велосипедах Pinarello.
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