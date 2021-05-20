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Давиде Кассани работает над созданием профессиональной итальянской велокоманды

Бывший тренер итальянской сборной по шоссейному велоспорту нацелен создать в 2023 году профессиональную велокоманду

 

   Давиде Кассани (Davide Cassani), который был профессиональным велогонщиком, телекомментатором, тренером сборной Италии, начинает новый этап карьеры в профессиональном шоссейном велоспорте как менеджер велокоманды.

  В интервью La Gazzetta dello Sport он рассказал, что работает над созданием итальянской профессиональной велокоманды и объявит о первых шагах в этом направлении в конце апреля.

  Последней командой Мирового тура, выступавшей по итальянской лицензией, была Lampre-Merida, которая в 2017 году стала командой UAE Team Emirates. В 2022 году в командах Мирового тура выступают 53 итальянских велогонщика.

 

 

Photo (c) Di Città metropolitana di Bologna - https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/Archivio_news/Inaugurata_la_Ciclovia_del_Sole_ex_ferrovia_Bologna-Verona, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103696788

 

 

  Давиде Кассани собирается работать в сотрудничестве с командой Baridani CSF Faizane и подтвердил, что разговаривал с менеджерами команды Бруно Ревербери (Bruno Reverberi) и Лукой Бардиани (Luca Bardiani).

  На данный момент цель Давиде Кассани – создание проконтинентальной команды в 2023 году с дальнейшим выходом на уровень Мирового тура. В качестве модели Кассани хочет взять пример команды Alpecin-Fenix, получившей автоматические приглашения на все гонки Мирового тура.

 

  Давиде Кассани в интервью La Gazzetta dello Sport сказал: «Я нацелен на создание в 2023 году профессиональной команды с итальянскими спонсорами. Это будет долгосрочный проект с бюджетом в 10 – 12 миллионов евро. Я нашёл открытые передо мной двери. Когда я говорю о велоспорте, вижу, что он вызывает огромный интерес. Я уже говорил несколько раз, что реализовать крупный проект вполне возможно».

 

  Как сообщает TuttoBici, Кассани намерен с помощью итальянских спонсоров привлечь итальянских велогонщиков, начиная с Маттео Трентина, и планирует, что гонщики будущей команды будут выступать на итальянских велосипедах Pinarello.

 

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Теги к статье: Давиде Кассани велокоманда

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 16:03 | Регистрация: 20.05.2021

    Наконец-то,велосипедная держава из инкубатора и рынка выдающихся велосмпедистов превратится в команду,которая достойно будет представлять Италию на мировой арене велогонок.Если даже в команде будут одни итальянцы,есть из кого выбрать для состава великолепной команды с их опытом,приобретенным в командах с различными методиками подготовки. Создание такого коллектива, уравновесит шансы на успешное выступление других команд.Успехов инициатору!

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Комментарии

  • Sezar
    Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8)
    Sezar-Фото

    Если подробно будет сильно длиннее. Обосную ближе к Вуэльте либо Арденнам.

  • Earl57
    Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8)
    Earl57-Фото
    Если кратко, говорите.
    4 года назад я случайно наткнулась на ютубе на канал юниора из Британии, который занимался велокроссом. Свой канал парнишка из Шотландии начал вести в 16 лет. Что-то вроде видеодневника - тренировки, гонки, в которых он принимал участии, рассуждения о жизни.
    Блестящего таланта и яркой харизмы у него него совсем-совсем не было, но вот чем-то меня лично зацепил. Умный, воспитанный, старательный и очень трудолюбивый. Зрителей у него было немного, чуть больше полутора тысяч, но это его зрители. Те, кому мальчик был интересен как личность. Их было мало, но они были и есть очень преданные. В чате во время трансляций велокросса на GCN они постоянно спрашивали у комментаторов: "А Камерон Мейсон сегодня будет? Камерон Мейсон на каком месте? Как у него дела". И комментаторы специально для болельщиков Камерона Мейсона говорили, на каком месте он идет. Ибо в трансляции он и близко не попадал, места были весьма и весьма отдаленными от топ-10...
    9 января Камерон Мейсон сражался за белую майку чемпиона Британии. Нет, не с Пидкоком сражался, Том в национальном чемпионате участия не принимал. Проиграл Кэм самую малость в очень яростной борьбе. Пару недель назад Бритиш Сайклинг опубликовали видео, где Камерона Мейсона и Зое Бакстед назвали будущими лидерами британского велокросса, вот как. Путь, который Кэм прошел от средненького юниора до одного из лучших велокроссменов Британии, просто колоссален. Никогда не говори никогда. Терпение и труд все перетрут.
  • Sheridan
    Команда Groupama-FDJ о лидерах ... (7)
    Sheridan-Фото
    Все еще ощущаю досаду от падения Стивена на джиро 16 года. Отлично катил почти весь гранд тур и в конце такая ошибка, в которой виноват только он сам. Надеюсь, после этого у него в психологическом плане все осталось в норме.
  • Freejazz
    Команда Groupama-FDJ о лидерах ... (7)
    Freejazz-Фото
    Категорически несогласен. У Пино не амплуа, а судьба - это не одно и тоже. Пьеро - нытик по жизни. Пино - боец, которому катастрофически не везет с травмами и болезнями в ненужный момент.
  • nightbuster33
    Давиде Кассани работает над со ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Наконец-то,велосипедная держава из инкубатора и рынка выдающихся велосмпедистов превратится в команду,которая достойно будет представлять Италию на мировой арене велогонок.Если даже в команде будут одни итальянцы,есть из кого выбрать для состава великолепной команды с их опытом,приобретенным в командах с различными методиками подготовки. Создание такого коллектива, уравновесит шансы на успешное выступление других команд.Успехов инициатору!

  • Sezar
    Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8)
    Sezar-Фото

    Надежды Лефевра совсем не на Маснаду а на сами знаете кого и на ван Уайлдера. Маснада в лучшем случае - подиум ГТ.

    Вопрос стоит именно в этом - побеждать на ГТ. И  я не понимаю откуда такой  пессимизм. В состоянии едва ли не на базовых кондициях он проехал пол Джиро в лидерах.  Мой базовый сценарий, что он проедет на Вуэльте 2 недели с лидерами.  На 3 неделе будет спад, но он будет и у остальных конкурентов. так что победа не победа, а уровень топ -5 вполне реален. Сценарий Дюмолана на Вуэльте.

    Это если кратко.

  • Earl57
    Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8)
    Earl57-Фото
    Вопрос то в другом. Возможности Ремко на однодневках и коротких недельках никто не оспаривает. Проблема в генерале на крупных престижных многодневках, насколько он там конкурентоспособен. Пока что у Лефевра больше надежд на Машнаду. Но у Машнады проблемы с разделкой, скорее всего не решаемые...
  • Sezar
    Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8)
    Sezar-Фото

    Лефевр вспомнил, что ожидания нужно держать под контролем. Он это понимал с самого начала, но удачный поначалу 20 год сбил ему прицел. потому он сознательно занижает Р.  Планку. Чтобы тот заново ощутил вкус побед. Возможно, поэтому, он убрал его  с Тура ОАЭ. 

  • Earl57
    Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Ну хотя бы расписание гонок здравое, чего ранее не наблюдалось. Для завоевания того чего он хочет нужно сначала создать плацдарм. Поэтому выбраны как раз те гонки, которые ему больше всего подходят.

    Расписание гонок Лефевр определяет. А он стал гораздо сдержаннее говорить о Ремко. Сказал, что серьезные крупные гонки покажут чего Ремко реально стоит, его возможности как генеральщика.

    Сам Ремко на днях заявил, что может выиграть Вуэльту, чем в очередной раз разозлил многих болельщиков. Которые заметили, что ему для начала нужно хотя бы просто доехать Вуэльту до конца.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул начнёт сезон с ... (8)
    Sezar-Фото

    Ну хотя бы расписание гонок здравое, чего ранее не наблюдалось. Для завоевания того чего он хочет нужно сначала создать плацдарм. Поэтому выбраны как раз те гонки, которые ему больше всего подходят.

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