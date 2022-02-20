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Самые высокооплачиваемые велогонщики 2021 года

Самые высокооплачиваемые велогонщики 2021 года

 

 

  Велогонки являются очень популярным типом спортивных состязаний, особенно в странах Европы, таких как Италия, Бельгия, Испания, Германия, Дания, Франция, Нидерланды. Шоссейный велоспрорт является олимпийским видом спорта. Однако даже именитые спортсмены в этой области пока еще не зарабатывают столь же внушительные суммы как топовые футболисты, к примеру, однако цифры здесь фигурируют вполне достойные.

 

  Кстати, что касается высоких сумм на счету, то ими похвастаться могут не только спортсмены, но и покеристы. Эта карточная игра способна принести более чем внушительные деньги. Если давно планировали научиться играть, стоит попробовать свои силы на 888 покер онлайн – прекрасная комната для новичков с приятными бонусами и акциями.

 

Крис Фрум

 

  Этот велосипедист из Британии был признан самым высокооплачиваемым велогонщиком 2021 года. За его плечами внушительное количество побед, среди которых 4 победы на самой престижной велогонке мира - Тур де Франс, две победы на испанском Гранд-туре Вуэльта Испании и победа на итальянском Гранд-туре Джиро д'Италия. Крис Фрум также дважды завоевывал бронзу на Олимпийских играх в индивидуальной гонке.

 

Годовой доход спортсмена составляет 5,5 миллионов евро.

 

 

Тадей Погачар и Петер Саган

Эти два велогонщика занимают второе и третье места в рейтинге, получая по 5 миллионов евро в год.

 

 

 Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

Кстати, если говорить непосредственно об одном конкретном гонщике, которого можно было бы назвать самым богатым в велоспорте, не ориентируясь на конкретные периоды времени получения прибыли, то им является именно трехкратный чемпион мира Петер Саган. Он показывает прекрасные результаты на протяжении многих лет, причем дополнительно ведет активную публичную жизнь в медийном пространстве, используя свое имя для привлечения новых рекламодателей. Недавно 31-летний словацкий велогонщик Петер Саган подписал 10-летний контракт с производителем спортивной одежды, компанией “Sportful”.

 

 

Герант Томас и Эган Берналь

 

Не менее известные спортсмены в велоспорте, однако, они следуют ниже по рейтингу получаемой прибыли за свою деятельность. Зарплаты гонщиков уже скромнее, но все же в мировом рейтинге являются более чем достойными - 3,5 и 2,8 миллиона евро в год.

 

Какие зарплаты у велогонщиков рейтингом ниже

 

Среди бельгийских спортсменов в выбранной дисциплине отличился Ваут ван Арт, чей годовой доход составляет около 2 миллионов евро. Таким же доходом может похвастаться и еще один велосипедист из Голландии по имени Матье ван дер Пул.

 

Если верить данным французского спортивного издания L’Equipe, то за 2021 год годовой зарплатой около 2 миллиона евро могут похвастаться 17 велогонщиков. Среди них стоит выделить следующие имена:

 

- Михал Квятковский – это один из лучших велогонщиков Польши;

- Жюлиан Алафилипп – французский спортсмен, завоевавший звание Чемпиона мира 2021 года;

- Алехандро Вальверде – испанец, которому уже 41 год, но благодаря отличной форме он готов дать фору многим молодым велогонщикам;

- Ричард Карапас;

- Винченцо Нибали и другие.

 

Уровень доходов любого велогонщика напрямую зависит от его результативности, собственно как и во всех остальных видах спорта. Чем больших результатов ты добиваешься, тем больше денег получаешь. Дополнительные премии от команды и организаторов, рекламные контракты, фиксированная оплата по контракту – все это и составляет основную сумму ежегодной прибыли спортсмена.

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Комментарии

  • Astanaforever
    Примож Роглич останется в вело ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    Создатель очень веселится, когда узнает про наши планы на будущее, особенно долгосрочные. Помнится Фрум во времена своего чемпионства говорил, что не видит себя в другой команде и намерен уйти из спорта именно из неё. И где он сейчас ?
    Согласен. Знаете, это просто такой своего рода командный, тактический хайп, для имиджа команды, приподнятия своей значимости в мировом пелотоне. И при форс мажоре, что случилось с Фрумом, Джамбо точно так же с легкостью сольют и Роглу. Даже не сомневайтесь. Это жестокий, беспощадный мир современного спорта. Мы предполагаем, а Всевышний располагает. И еще. Вот такие долгосрочные контракты полностью развращают и дезорганизовывают спортсменов.
  • nightbuster33
    Примож Роглич останется в вело ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Погачар до 2027г.вкл..Роглик до 2025г.вкл.,а всем остальным только мечтать и не надеясь на подобный праздник в их карьере усердно готовиться штурмовать высоты трасс велогонок.За эти годы выявятся и появятся много других гонщиков и тренеров,которые найдут пути более успешного выступления в соревнованиях. Успехов всем в Новом Году!

  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич останется в вело ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Успехов..и как там всё у них красиво: Signed, sealed & delivered: contract extension for Primoz!

  • jimm
    Матье ван дер Пул начнёт сезон ... (1)
    jimm-Фото

    наконец то! первый настоящий СХ в сезоне!

  • motte
    Примож Роглич останется в вело ... (6)
    motte-Фото

    Правильное решение.

    Ни гвоздя, ни падения! 

    Удачи, Примож! 

  • Адриен
    Примож Роглич останется в вело ... (6)
    Адриен-Фото

    Создатель очень веселится, когда узнает про наши планы на будущее, особенно долгосрочные. Помнится Фрум во времена своего чемпионства говорил, что не видит себя в другой команде и намерен уйти из спорта именно из неё. И где он сейчас ?

  • Pi-man
    Примож Роглич останется в вело ... (6)
    Pi-man-Фото

     Good luck!

  • reforg34
    Велокоманда Ineos Grenadiers с ... (3)
    reforg34-Фото

    Теперь главное не идти на поводу у зрителей, и правильно распределить капитанства на гонках. А принцип один - в тех гонках, в которых участвуют Фрум или Томас, они должны быть безоговорочными капитанами, особенно гранд-туры. И тогда, как минимум Джиро и Тур,   будут что называется в кармане. Также, велогонщики из других команд перестали считаться со Скаем, поэтому надо не жалеть их и не стесняться привозить вагон времени.

  • Ice
    Майкл Вантурехаут – победитель ... (2)
    Ice-Фото

    Вот и ответ по поводу Пидкока. Кем бы он себя не мнил, но когда в форме Ваны, у них нет соперников хоть в одной, хоть в 5 гонках кроме друг друга. А Пидкок один из многих, раз проиграл, раз выиграл. В кросее доминируют иначе

  • VeloVelo
    Велокоманда Ineos Grenadiers с ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Хорошая команда. Желаю удачи.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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