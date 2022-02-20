Самые высокооплачиваемые велогонщики 2021 года

Велогонки являются очень популярным типом спортивных состязаний, особенно в странах Европы, таких как Италия, Бельгия, Испания, Германия, Дания, Франция, Нидерланды. Шоссейный велоспрорт является олимпийским видом спорта. Однако даже именитые спортсмены в этой области пока еще не зарабатывают столь же внушительные суммы как топовые футболисты, к примеру, однако цифры здесь фигурируют вполне достойные.

Кстати, что касается высоких сумм на счету, то ими похвастаться могут не только спортсмены, но и покеристы. Эта карточная игра способна принести более чем внушительные деньги. Если давно планировали научиться играть, стоит попробовать свои силы на 888 покер онлайн – прекрасная комната для новичков с приятными бонусами и акциями.

Крис Фрум

Этот велосипедист из Британии был признан самым высокооплачиваемым велогонщиком 2021 года. За его плечами внушительное количество побед, среди которых 4 победы на самой престижной велогонке мира - Тур де Франс, две победы на испанском Гранд-туре Вуэльта Испании и победа на итальянском Гранд-туре Джиро д'Италия. Крис Фрум также дважды завоевывал бронзу на Олимпийских играх в индивидуальной гонке.

Годовой доход спортсмена составляет 5,5 миллионов евро.

Тадей Погачар и Петер Саган

Эти два велогонщика занимают второе и третье места в рейтинге, получая по 5 миллионов евро в год.

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Кстати, если говорить непосредственно об одном конкретном гонщике, которого можно было бы назвать самым богатым в велоспорте, не ориентируясь на конкретные периоды времени получения прибыли, то им является именно трехкратный чемпион мира Петер Саган. Он показывает прекрасные результаты на протяжении многих лет, причем дополнительно ведет активную публичную жизнь в медийном пространстве, используя свое имя для привлечения новых рекламодателей. Недавно 31-летний словацкий велогонщик Петер Саган подписал 10-летний контракт с производителем спортивной одежды, компанией “Sportful”.

Герант Томас и Эган Берналь

Не менее известные спортсмены в велоспорте, однако, они следуют ниже по рейтингу получаемой прибыли за свою деятельность. Зарплаты гонщиков уже скромнее, но все же в мировом рейтинге являются более чем достойными - 3,5 и 2,8 миллиона евро в год.

Какие зарплаты у велогонщиков рейтингом ниже

Среди бельгийских спортсменов в выбранной дисциплине отличился Ваут ван Арт, чей годовой доход составляет около 2 миллионов евро. Таким же доходом может похвастаться и еще один велосипедист из Голландии по имени Матье ван дер Пул.

Если верить данным французского спортивного издания L’Equipe, то за 2021 год годовой зарплатой около 2 миллиона евро могут похвастаться 17 велогонщиков. Среди них стоит выделить следующие имена:

- Михал Квятковский – это один из лучших велогонщиков Польши;

- Жюлиан Алафилипп – французский спортсмен, завоевавший звание Чемпиона мира 2021 года;

- Алехандро Вальверде – испанец, которому уже 41 год, но благодаря отличной форме он готов дать фору многим молодым велогонщикам;

- Ричард Карапас;

- Винченцо Нибали и другие.

Уровень доходов любого велогонщика напрямую зависит от его результативности, собственно как и во всех остальных видах спорта. Чем больших результатов ты добиваешься, тем больше денег получаешь. Дополнительные премии от команды и организаторов, рекламные контракты, фиксированная оплата по контракту – все это и составляет основную сумму ежегодной прибыли спортсмена.