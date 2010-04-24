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Австралийский трековик Шейн Перкинс стал гражданином Российской Федерации

Трековик Шейн Перкинс мечтает выступить в составе сборной России на Олимпиаде в Токио в 2020 году

 

  30-летний австралийский трековик Шейн Перкинс (Shane Perkins) получил российское гражданство. Согласно правилам Международного союза велосипедистов (UCI) он не сможет выступать за сборную России на чемпионате мира по велоспорту на треке, который пройдёт в апреле в Гонконге. Но российское гражданство даст ему право выступить в составе сборной  на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

 

 

  Шейн Перкинс, который является двукратным чемпионом мира (в кейрине и в командном спринте), не смог получить место в сборной Австралии, сделавшей ставку на молодых спринтеров, и не принимал участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

 

  Перкинс не отказывался от австралийского гражданства, теперь у него два паспорта, и по соглашению, он не обязан переезжать в Россию. Вместе с семьёй он живёт в Брисбене (Австралия), где продолжит тренировать австралийских юниоров и будет вовлечён в развитие велоспорта своей страны.

 

  Не последнюю роль в том, чтобы принять российское гражданство и выступать за сборную России, для Шейна Перкинса сыграла его дружба с российским трековым велогонщиком Денисом Дмитриевым, бронзовым призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

 

  Шейн Перкинс: «Федерация велоспорта России дала мне возможность продолжить идти к своей мечте – выступить на Олимпиаде в Токио в 2020, что для меня имеет особое значение, так как мой отец (прим. Дэрил Перкинс (Daryl Perkins), был профессиональным велосипедистом на треке) выступал на Олимпиаде в Токио в 1964.

 

  Я поговорил с представителями Федерации велоспорта Австралии (Cycling Australia's High Performance Unit), они поддержали меня. Я благодарен за всю  поддержку, которую они оказывали мне в течение моей карьеры. Я останусь вовлечённым в велоспорт, пока буду находиться дома, в Брисбене, буду работать с юниорами, будущими звёздами велоспорта».

 

  Ник Грин, президент федерации велоспорта Австралии: «Как и любой спортсмен, Шейн имеет право искать возможности, которые не просто продлят его спортивную карьеру, но дадут ему лучший шанс принять участие в соревнованиях на высочайшем уровне и поддержать свою семью.

 

  Шейн всегда был профессионалом высокого уровня, он предан своему делу. Бронзовый призёр Олимпиады, двукратный чемпион мира, Шейн всегда уважал цвета сборной своей страны, носил зелёную с золотым майку с большой гордостью, и без сомнения продолжит уважать, не важно, какую страну он представляет.

 

 Его вклад в развитие велоспорта Австралии огромен, он продолжит работать тренером в Брисбене, мы с нетерпением ждём продолжения его блестящей карьеры».

 

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Теги к статье: Шейн Перкинс Shane Perkins велоспорт России трек

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  1. Имя: Илья

    floyd

    Сегодня, 16:48 | Регистрация: 24.04.2010

    Они делают ставку на молодых спринтеров, а мы на старых австралийцев.

    1. Sm1T

      Сегодня, 17:09 | Регистрация: 1.01.2012

      ага и на пристарелых шорт-трекситов и сноубордистов

  2. Sm1T

    Сегодня, 17:09 | Регистрация: 1.01.2012

    вот так полюбовно все и зарешали.

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