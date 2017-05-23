Александр Власов переходит в команду «Астана»

23-летний российский велогонщик Александр Власов с 1 января 2020 года перейдет в команду Мирового Тура «Астана». Соответствующее соглашение на два следующих сезона было подписано между командой и спортсменом.

В текущем сезоне Власов выступает в профессиональной континентальной команде «Газпром-РусВело». Кроме того, у гонщика было действующее соглашение с командой на 2020 год, но по взаимному соглашению сторон, был оформлен досрочный переход из «Газпром-РусВело» в «Астану».





- Придя в команду «Газпром-РусВело», я оказался в дружном сплоченном коллективе с отличной организацией работы. С первых месяцев я ощущал себя на своем месте, где я мог спокойно и уверенно развиваться. Никогда не забуду победу на молодежной «Джиро» и свою первую профессиональную победу на этапе «Тура Австрии» в этом году. Я очень благодарен каждому: всем товарищам по команде, персоналу, руководству и спонсору команды за поддержку. Именно в «Газпром-РусВело» я вырос в профессионала. Сейчас я чувствую, что настало время принять следующий вызов и развиваться дальше, как гонщик команды Мирового Тура. Я очень рад, что сделаю этот шаг в составе такой известной команды, как «Астана»,- сказал Александр Власов.

- Александр прошел вместе с нами весь путь в «молодежной категории» и сделал первые шаги в большом профессиональном спорте, за время совместной работы удалось добиться немало серьезных успехов, но я уверен, что главные достижения у этого талантливого спортсмена еще впереди. Развитие спортсмена – это долгий и трудоемкий процесс, в котором важно своевременно делать те или иные шаги, в частности переход в Мировой Тур позволит Александру Власову принять участие в крупнейших гонках мира и для нас самое главное, что этот путь он начнет в составе дружественной нам команды «Астана», где работа с молодыми спортсменами организована на высочайшем уровне, - прокомментировал Ренат Хамидулин,генеральный менеджер команды «Газпром-РусВело».

Александр Власов – молодой и очень талантливый гонщик из Выборга, Россия. Свой первый профессиональный контракт он подписал в 21 год с проконтинентальной командой «Газпром-РусВело», в составе которой добился первых больших результатов. В 2018 году Власов одержал свою первую крупную победу, выиграв молодежную версию «Джиро д’Италия». На другой большой молодежной гонке «Тур де л’Авенир» Александр остановился в шаге от призовой тройки, заняв 4-е место в итоговой классификации.

Власов проводит очень успешный текущий сезон. Среди наиболее значимых результатов этого года стоит отметить победу в групповой гонке чемпионата России, победу на этапе «Тура Австрии», третье место в общем зачете «Тура Словении» и «Вуэльты Астурии», 4-е место на «Джиро ди Сичилия» и 5-е место на «Туре Австрии».

- Власов проводит впечатляющий сезон, демонстрируя высокую стабильность и умение бороться до самого конца. Как мы видим из результатов, его основная специализация – это многодневные гонки, и нам как раз нужен такой гонщик. Власов – молод и амбициозен, у него большой потенциал, который виден невооруженным глазом. В команде «Газпром-РусВело» спортсмен прошел отличную школу, получил ту основу, которая уже сейчас позволяет ему на равных бороться со многими именитыми соперниками. Вполне логично, что следующий шаг для Александра – это Мировой Тур, где спортсмен мог бы добиться еще больших успехов. Зная о действующем контракте, мы вышли к руководству «Газпром-РусВело» с предложением разрешить переход в нашу команду ради будущего талантливого спортсмена. И я рад, что мы нашли понимание в лице генерального менеджера команды Рената Хамидулина, который поддержал этот шаг, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды «Астана».

Пресс-релиз команды Astana Pro Team