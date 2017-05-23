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Александр Власов переходит в команду «Астана»

Александр Власов переходит в команду «Астана»

23-летний российский велогонщик Александр Власов с 1 января 2020 года перейдет в команду Мирового Тура «Астана». Соответствующее соглашение на два следующих сезона было подписано между командой и спортсменом.

В текущем сезоне Власов выступает в профессиональной континентальной команде «Газпром-РусВело». Кроме того, у гонщика было действующее соглашение с командой на 2020 год, но по взаимному соглашению сторон, был оформлен досрочный переход из «Газпром-РусВело» в «Астану».

 


 

- Придя в команду «Газпром-РусВело», я оказался в дружном сплоченном коллективе с отличной организацией работы. С первых месяцев я ощущал себя на своем месте, где я мог спокойно и уверенно развиваться. Никогда не забуду победу на молодежной «Джиро» и свою первую профессиональную победу на этапе «Тура Австрии» в этом году. Я очень благодарен каждому: всем товарищам по команде, персоналу, руководству и спонсору команды за поддержку. Именно в «Газпром-РусВело» я вырос в профессионала. Сейчас я чувствую, что настало время принять следующий вызов и развиваться дальше, как гонщик команды Мирового Тура. Я очень рад, что сделаю этот шаг в составе такой известной команды, как «Астана»,- сказал Александр Власов.

 

- Александр прошел вместе с нами весь путь в «молодежной категории» и сделал первые шаги в большом профессиональном спорте, за время совместной работы удалось добиться немало серьезных успехов, но я уверен, что главные достижения у этого талантливого спортсмена еще впереди. Развитие спортсмена – это долгий и трудоемкий процесс, в котором важно своевременно делать те или иные шаги, в частности переход в Мировой Тур позволит Александру Власову принять участие в крупнейших гонках мира и для нас самое главное, что этот путь он начнет в составе дружественной нам команды «Астана», где работа с молодыми спортсменами организована на высочайшем уровне, - прокомментировал Ренат Хамидулин,генеральный менеджер команды «Газпром-РусВело».

 

Александр Власов – молодой и очень талантливый гонщик из Выборга, Россия. Свой первый профессиональный контракт он подписал в 21 год с проконтинентальной командой «Газпром-РусВело», в составе которой добился первых больших результатов. В 2018 году Власов одержал свою первую крупную победу, выиграв молодежную версию «Джиро д’Италия». На другой большой молодежной гонке «Тур де л’Авенир» Александр остановился в шаге от призовой тройки, заняв 4-е место в итоговой классификации.

Власов проводит очень успешный текущий сезон. Среди наиболее значимых результатов этого года стоит отметить победу в групповой гонке чемпионата России, победу на этапе «Тура Австрии», третье место в общем зачете «Тура Словении» и «Вуэльты Астурии», 4-е место на «Джиро ди Сичилия» и 5-е место на «Туре Австрии».

 

- Власов проводит впечатляющий сезон, демонстрируя высокую стабильность и умение бороться до самого конца. Как мы видим из результатов, его основная специализация – это многодневные гонки, и нам как раз нужен такой гонщик. Власов – молод и амбициозен, у него большой потенциал, который виден невооруженным глазом. В команде «Газпром-РусВело» спортсмен прошел отличную школу, получил ту основу, которая уже сейчас позволяет ему на равных бороться со многими именитыми соперниками. Вполне логично, что следующий шаг для Александра – это Мировой Тур, где спортсмен мог бы добиться еще больших успехов. Зная о действующем контракте, мы вышли к руководству «Газпром-РусВело» с предложением разрешить переход в нашу команду ради будущего талантливого спортсмена. И я рад, что мы нашли понимание в лице генерального менеджера команды Рената Хамидулина, который поддержал этот шаг, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды «Астана». 

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

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Теги к статье: Александр Власов Astana Pro Team Александр Винокуров Ренат Хамидулин трансферы

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  1. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 13:39 | Регистрация: 23.05.2017

    Хорошая новость, В Астане умеют работать с молодыми.

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 14:07 | Регистрация: 4.08.2018

    Хорошо, что Русвело отпустила Власова. Там в будущем у него в перспективе было только болото. Астана - совсем другой уровень. 

     Надеюсь, переход Власова немного примирит тут "про и контра" Астаны. Если честно, очень неохота читать тут бессмысленное переругивание в эфире.

  3. Имя: Paul

    CRUZE16042003

    Сегодня, 16:32 | Регистрация: 13.12.2017

    Молодец Ринат,что отпустил!

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Комментарии

  • CRUZE16042003
    Александр Власов переходит в к ... (3)
    CRUZE16042003-Фото

    Молодец Ринат,что отпустил!

  • Astanaforever
    Магнус Корт переходит в команд ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Бильбао в Эмираты или Бахрейн. Хирт обратно в ССС.
  • sixpack
    Новые гонщики Gazprom — RusVel ... (6)
    sixpack-Фото
    да, объявили сегодня. ну может, Черкасов подтянется. а так все выглядит невесело для ГРВ
  • Серафим
    Александр Власов переходит в к ... (3)
    Серафим-Фото

    Хорошо, что Русвело отпустила Власова. Там в будущем у него в перспективе было только болото. Астана - совсем другой уровень. 

     Надеюсь, переход Власова немного примирит тут "про и контра" Астаны. Если честно, очень неохота читать тут бессмысленное переругивание в эфире.

  • Earl57
    Николя Порталь о потере шансов ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: s75
    Теперь понятно, что Де Ла Круза очень вовремя вернули, но зачем ради этого надо было "опять убивать Кенни"?...

    Кенни уходит в другую команду и многие считают, что там к нему будут относиться лучше, чем в Инеос. Проблем с попаданием в состав на грантуры у него точно не будет.

  • levonardo
    Новые гонщики Gazprom — RusVel ... (6)
    levonardo-Фото
    Цитата: sixpack
    Переходы катюшинцев с понижением в классе ничего хорошего Русвело не приносили. В этом году Порсев и Воробьев. Просмотрим, как поедет Вячеслав. Последние годы у него были никуда,  впрочем, как у всей Кати
     
    Канола никуда русвеловцев не вытянет. Но в спринте у них сейчас полный ноль, и идет поиск хоть каких-то вариантов.    
     
    Стоит поговорить и о потерях. Бесславно закончилось второе пришествие Евтушенко в Русвело. Курбатов тоже выбыл летом без перспектив. 
     
    Власлов вроде значится в составе Русвело на 2020, слухи о его уходе в Астану поутихли. 
    Таки перешёл.
  • s75
    Николя Порталь о потере шансов ... (10)
    s75-Фото

    Когда подписывали с Пулсом второй контракт, одной из договоренностей (судя по прессе) было лидерство на одном из ближайших ГТ, и развитие в качестве генеральщика, но он так и остался супергрегари делюкс, на недельных гонках воспользоваться регулярно предоставляемыми ему шансами и превратить их в победы особо не получилось, последнее запоминающееся фиаско было в Португалии, когда сначала на королевском этапе Погачар проехал мимо него на самом финише, а день спустя голландец вчистую проиграл разделку при не самом сильном составе участников. Капитанство на Вуэльте выглядит, скорее, как заслуженная благодарность за те пять лет, которые этот замечательный гонщик отдал своей команде. Надеюсь, c переходом в команду Рода Эллинворта у Воута появятся новые победы, как на классиках, так и на многодневках.

    Британцу будут давать шансы и ждать, кроме этого он действительно может пойти по стопам Пулса, уже сейчас на его счету очень большой вклад в победы Сивакова и Берналя. Плюсом его испанский язык и "скатанность" с латиноамериканцами.

    Теперь понятно, что Де Ла Круза очень вовремя вернули, но зачем ради этого надо было "опять убивать Кенни"?...

  • levonardo
    Александр Власов переходит в к ... (3)
    levonardo-Фото
    Хорошая новость, В Астане умеют работать с молодыми.
  • Адриен
    Николя Порталь о потере шансов ... (10)
    Адриен-Фото

    В общем - и на старуху бывает проруха...

  • Cha
    Николя Порталь о потере шансов ... (10)
    Cha-Фото
    Ну и чем не повод увидеть ineos в отрыве? Если Порталь не придумает ничего, то уж и не знаю.

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1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
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