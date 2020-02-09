Микеле Феррари: "На протяжении последних 10 лет я никак не был связан с командой Astana"

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 23:17
Микеле Феррари опровергает информацию о встречах с гонщиками команды Astana
Итальянский врач Микеле Феррари на своём личном сайте 53*12. com опроверг данные материала датского издания Politiken, в которых говорится о том, что он продолжает работать в велоспорте и встречался с велогонщиками команды Astana.
Микеле Феррари: «К сожалению, я снова оказался в ситуации, когда мне приходится опровергать недавно появившуюся ложную информацию обо мне. Вот мой ответ «Тайному отчёту», упомянутому в газете POLITIKEN:
- На протяжении 10 последних лет я никаким образом не был связан со спортсменами команды Astana;
- Я не был в Монако/Ницце уже 12 лет;
- За всю свою жизнь я никогда не ездил на скутере/мотоцикле, не говоря уже о том, чтобы везти велосипедиста
- Я не присутствовал на Вуэльте Каталонии в 2019 году. Меня физически не было ни на одной гонке с 1994 года;
- «Отчёт» основан на поддельных отчётах от, возможно, заинтересованных сторон;
- У меня нет базы в Лугано, я никогда не был в этом месте;
- Я никогда не был признан виновным в допинге.
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