Артем Захаров продолжит выступать в команде «Астана»





Казахстанский гонщик Артем Захаров продолжит защищать цвета команды «Астаны» в следующем сезоне 2020 года. Соответствующее соглашение между командой и гонщиком было подписано на днях.

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- В первую очередь, я хотел бы поблагодарить нашего генерального менеджера Александра Винокурова за поддержку и веру в меня, как профессионального гонщика. На протяжении этих лет я был рад делать все возможное для того, чтобы помогать товарищам по команде одерживать победы, и мне приятно, что во многих гонках, где я принимал участие, наши лидеры побеждали или добивались призовых мест. Я готов продолжать помогать команде добиваться важных целей. Конечно, я хотел бы достичь и личных результатов тоже, и я надеюсь, что в следующем сезоне у меня будут шансы проявить себя. Олимпийские Игры – это самая большая цель и мечта любого спортсмена, и я сделаю все возможное, чтобы квалифицироваться в Токио. Для меня крайне важно продолжить выступать в «Астане» в олимпийский год, потому что команда обеспечивает все самые лучшие условия для тренировок и подготовки к Играм. И, я хочу поблагодарить «Самрук-Казына» за мощную поддержку в течение всех этих лет, - сказал Артем Захаров.

Артем Захаров (28 лет) является трековым специалистом и олимпийской надеждой Казахстана. В ближайшие недели Захаров продолжит бороться за рейтинговые очки в омниуме, стараясь квалифицироваться на Олимпийские Игры в Токио. Впереди у гонщика решающие этапы Кубка Мира в Гонконге, Кембридже (Новая Зеландия) и Брисбене (Австралия). На данный момент Артем Захаров находится на 7-м месте в Мировом рейтинге в дисциплине омниум.

Захаров присоединился к «Астане» в 2016 году в качестве стажера, а с января 2017 он вошел в официальный состав команды. Помимо многочисленных успехов на треке, у гонщика есть ряд достижений и на шоссе. Так, в 2017 году Захаров выиграл групповую гонку чемпионата Казахстана, а в 2019 году в составе национальной сборной завоевал золото в командной гонке чемпионата Азии. Кроме того, в этом году Артем проделал хорошую работу на лидеров команды: на «Туре Омана» он помогал Алексею Луценко, который выиграл общий зачет, на «Президентском Туре Турции» Захаров поддержал Мерхави Кудуса на пути к итоговому подиуму, а на «Туре Алматы» он помог Юрию Натарову одержать победу.

- Артем – хороший и лояльный гонщик, который всегда готов поддержать лидера команды. Конечно, в этот момент года его главная цель – выиграть олимпийскую лицензию в омниуме, это важно и для команды, и для Казахстана. Захарова ждет очень насыщенный декабрь, когда пройдут три этапа Кубка мира, и мы надеемся, что он выступит хорошо на этих соревнованиях. Сейчас он на 7-м месте в рейтинге омниума, и это хорошая позиция. Конечно, в следующем сезоне гонщик будет полезен для нашей команды и в шоссейных гонках, так что я рад, что Артем остается в «Астане», - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.





Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM



