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Уго Уль продолжит выступать в «Астане» до 2022 года

Уго Уль продолжит выступать в «Астане» до 2022 года

Команда Мирового Тура «Астана» объявляет о новом трехлетнем соглашении с канадским гонщиком Уго Улем, который продолжить защищать цвета казахстанской команды до 2022 года.

 

Photo credit: © Getty Images

 

 Я по-настоящему насладился этими двумя годами в команде «Астана». Я нашел здесь замечательную группу друзей и великолепную атмосферу! Я чувствую себя очень комфортно здесь, ощущаю мощную поддержку со стороны спортивных директоров, персонала и товарищей по команде. Эти два года пролетели очень быстро, и сейчас я с оптимизмом надеюсь продолжить работать в этой отличной команде. Я готов продолжить свое развитие в качестве профессионального гонщика, хочу продолжить совершенствоваться в гонках в погоне за своими целями в этом спорте. Хотел бы и дальше помогать лидерам, но, в то же самое время, надеюсь получить и собственные шансы побороться за победу на каких-то однодневных гонках или на этапах Гранд-туров. Мои следующие цели в этом финале сезона – две гонки Мирового Тура в Квебеке и Монреале и чемпионат мира в составе сборной Канады, - рассказал Уго Уль.

 

Уго Уль, 28 лет, присоединился к команде «Астана» в 2018 году и с тех пор он проявил себя как очень сильный командный гонщик, всегда готовый поддержать лидера в однодневных гонках, многодневках и Гранд-турах. Также, за эти два сезона Уль добился и ряда личных результатов: он занял 4-е место в общем зачете многодневки «Тур Пуату-Шарант» и стал 8-м на «Туре Дании» в 2018, а также занял 5-е место в генеральной классификации «Арктической Гонки Норвегии» в 2019.

 

- Уго – ценный командный гонщик, всегда лояльный, готовый выложиться на 100% ради лидера. Мы много раз видели его в гонках, работающего на Якоба Фульсанга или Алексея Луценко. Уго – это гонщик, на которого можно всегда положиться в любой гонке. В то же время, за эти два сезона он продемонстрировал хороший прогресс, он развивается и как однодневщик, и как специалист многодневных гонок. Я думаю, что у него есть потенциал стать гонщиком, который добивается результатов в коротких многодневных гонках, например. Я рад, что Уго Уль остается в «Астане» еще на три года, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астаны»

.


Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Уго Уль Astana Pro Team Александр Винокуров трансферы

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Вчера, 15:46 | Регистрация: 18.01.2010

    Велосипеды Аргон тоже на три года значит

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 16:28 | Регистрация: 30.06.2017

    Если бы его не переподписали, то Аргон 18 точно бы не продлили контракт. Но была инфа,что аргон уходит, а приходит Willier Trestina. Argon 18, я думаю по инновационней будет чем Willier..хотя итальянцы намного постарше, аж с 1906 г образования компании.

    А парень трудяга..пахарь. удачи ему.

    Ура.
  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 18:44 | Регистрация: 27.07.2011

    Невидимка...

  4. Бакеша

    Вчера, 18:58 | Регистрация: 1.02.2018

    От Астаны уходят сильные гонщики, остаются так себе

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • explosiveua
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (6)
    explosiveua-Фото

    Мне вот любопытно, а Падун, будучи кэпом - хоть разок что-то продемонстрирует интересное!?

    или так и будет сливать по 20 мин/ездить в группе?

     

    Чот не этого я ждал..

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (11)
    Серафим-Фото

    Ну, Хаусон в интервью все сказал-" Да, могли бы догнать, да зачем я поеду, если мне кто-то сядет на колесо, да лучше ни вашим, ни нашим". И так думает большинство.
    Но попадаются и такие, как Матье Ван дер Пул. Или Ааво Пикуус когда-то. И поэтому я смотрю все таки все это.

  • Salamandra
    Сентиментальный рассказ о чемп ... (2)
    Salamandra-Фото

    Да, мне тоже нравятся такие репортажи с места событий. Спасибо, очень интересно написано, жду продолжения!

  • Gottliche_Recht
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (11)
    Gottliche_Recht-Фото

    Сначала нам рассказывают, что на Джиро и Вуэльте нет транзитных этапов, как на Туре, а по факту в этом году все с точностью до наоборот.

  • Александра
    Велопутешествие по Лофотенам. ... (9)
    Александра-Фото

    Спасибо большое за отзывы!)



    Цитата: Mima
    Браво за расстояния на велосипеде.

    В прошлом году за две недеи по Швеции мы проехали больше 1000 км, а сейчас только 600. Но тогда мы ехали на велосипедах прямо от подъезда)), на Лофотенах же стартовали из Нарвика. В обоих вариантах есть свои плюсы и минусы.

    Спасибо за отзыв.)

  • motte
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (6)
    motte-Фото
    Сдается мне, что концовка будет горячей и даже очень
  • Ice
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (11)
    Ice-Фото

    Красавец! Уже в считанных метрах были преследователи, в двух крутках педалей, как сказал Курдюков. Но не бросил, до конца боролся и победил в красивом стиле. Самая валидольная концовка на этой Вуэльте. Да и вообще, сразу и вспомнить не могу, когда было такое, чтобы прследователи були уже в 2 секундах за километр до финиша, а лидет все-таки улизнул. 

  • veloster
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (11)
    veloster-Фото
    Это Юмбо, им можно
  • Zhanzhak
    Сентиментальный рассказ о чемп ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Как здорово, что часто стали появляться  интересные рассказы болельщиков, из первых уст! Спасибо, жду продолжения! good

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Генералы снова не будут напрягаться. Отрыв отпустят и он разыграет финиш.

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5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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