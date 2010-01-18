Уго Уль продолжит выступать в «Астане» до 2022 года

Команда Мирового Тура «Астана» объявляет о новом трехлетнем соглашении с канадским гонщиком Уго Улем, который продолжить защищать цвета казахстанской команды до 2022 года.

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Я по-настоящему насладился этими двумя годами в команде «Астана». Я нашел здесь замечательную группу друзей и великолепную атмосферу! Я чувствую себя очень комфортно здесь, ощущаю мощную поддержку со стороны спортивных директоров, персонала и товарищей по команде. Эти два года пролетели очень быстро, и сейчас я с оптимизмом надеюсь продолжить работать в этой отличной команде. Я готов продолжить свое развитие в качестве профессионального гонщика, хочу продолжить совершенствоваться в гонках в погоне за своими целями в этом спорте. Хотел бы и дальше помогать лидерам, но, в то же самое время, надеюсь получить и собственные шансы побороться за победу на каких-то однодневных гонках или на этапах Гранд-туров. Мои следующие цели в этом финале сезона – две гонки Мирового Тура в Квебеке и Монреале и чемпионат мира в составе сборной Канады, - рассказал Уго Уль.

Уго Уль, 28 лет, присоединился к команде «Астана» в 2018 году и с тех пор он проявил себя как очень сильный командный гонщик, всегда готовый поддержать лидера в однодневных гонках, многодневках и Гранд-турах. Также, за эти два сезона Уль добился и ряда личных результатов: он занял 4-е место в общем зачете многодневки «Тур Пуату-Шарант» и стал 8-м на «Туре Дании» в 2018, а также занял 5-е место в генеральной классификации «Арктической Гонки Норвегии» в 2019.

- Уго – ценный командный гонщик, всегда лояльный, готовый выложиться на 100% ради лидера. Мы много раз видели его в гонках, работающего на Якоба Фульсанга или Алексея Луценко. Уго – это гонщик, на которого можно всегда положиться в любой гонке. В то же время, за эти два сезона он продемонстрировал хороший прогресс, он развивается и как однодневщик, и как специалист многодневных гонок. Я думаю, что у него есть потенциал стать гонщиком, который добивается результатов в коротких многодневных гонках, например. Я рад, что Уго Уль остается в «Астане» еще на три года, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астаны»

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Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM