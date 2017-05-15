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Команда «Астана» продлила контракт с Жандосом Бижигитовым
Команда «Астана» объявляет о подписании двухлетнего соглашения с двумя испанскими гонщиками, Йоном Исагирре и Горкой Исагирре, которые присоединятся к казахстанскому проекту с 1 января 2019 года.
Photo credit: @Bettiniphoto
- Я очень рад, что продолжу и дальше работать в команде «Астана». Первые два года пролетели очень быстро, даже заметить не успел. Удалось набраться немного опыта, но, думаю, предстоит еще много работы для достижения по-настоящему высоких результатов. В следующем году буду работать еще больше, буду набираться нового опыта, сил для того, чтобы выйти на качественно новый уровень и быть готовым к серьезным результатам, - рассказал Жандос Бижигитов.
Жандос Бижигитов (27) провел в «Астане» свои первые два профессиональных сезона. В прошлом сезоне вместе со сборной Казахстана он выиграл командную гонку и стал третьим в групповой гонке на чемпионате Азии. Также, Жандос стал чемпионом Казахстана в «разделке» и полностью проехал свою первую «Джиро д’Италия». В этом году Бижигитов поддерживал товарищей по команде на таких гонках, как «Тур Страны Басков» (победа Омара Фраиле на одном из этапов), «Тур Австрии» (победа Алексея Луценко на одном из этапов), «Дубай Тур» (2-е место Магнуса Корта в общем зачете), «Тур Хорватии» (3-е место Евгения Гидича в общем зачете), а также представил Казахстан на Азиатских Играх, где помог Алексею Луценко одержать историческую победу в групповой гонке.
- Я верю, что Жандос Бижигитов может добиться весомого прогресса в следующем году. Для этого у него есть и талант, и огромное желание. Этот сезон в плане личных результатов был не самым успешным у него, но в качестве помощника он великолепно отработал на целом ряде гонок, где «Астана» добивалась успеха. Думаю, что с опытом первых двух лет, в следующем сезоне к нему придут и большие результаты, - сказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.
Пресс-релиз команды Astana Pro Team
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vitali
Вуэльта Испании-2018. Результа ... (60)
С Вами тоже нужно соглашаться, ведь мы все прекрасно видели как Саймон Ейтс бескомпромиссно выкладывался на Джиро, впечатляя и радуя нас-любителей, и даже специалистов. Но, возможно, веди он гонку с более холодным расчетом, не выкладывайся так запредельно на первых двух неделях, то и не капнул-бы на третьей неделе, сразу провалившись в ГК, а стоял-бы на итоговом подиуме гонки. Это и есть наглядный пример варианта "выложился и проиграл", и после этого выкладывания вообще непонятно, как его организм в дальнейшем будет работать в трехнедельной гонке. Думаю, и сам Саймон, и руководство команды пришли к такому-же выводу, благо он лежит на поверхности. А вот мы видим и свежий пример отказа от дальнейшей борьбы (формально - это звучит так, и гонщик даже знает о больших надеждах своих болельщиков, связанных с этой гонкой): Мартин сходит с гонки, т.к. на днях (оказывается немного раньше предполагаемого срока) ожидается прибавление в семействе, и он, естественно, обязан быть рядом с супругой. Да, Мартин очень силен, и он-бы еще на Вуэльте смог побороться за победу на отдельных этапах с финишем в гору - теоретически - да, и при этом за его супругой и детьми был-бы обеспечен 200%-ный уход со стороны родственников. Но он решил по-другому, потому что ни этот подъем, ни эта победа, ни вся гонка в целом не сравняться для него с вечной ценностью - детьми.
Можно сказать: "а ведь мы вот тут очень надеялись на его победы...", можно,кстати, предметно поговорить о планах и мотивах определенных действий спонсоров команд (в отпуске уйма времени), но я Вам честно скажу, ещё не было в жизни случая, чтобы чьи-либо просьбы и пожелания отодвигали на второй план выполнение обещания, данного сыну или дочери (почему-то особенно - дочери), причем, чем младше ребенок, тем проще убираются на дальний план любые другие проблемы. Поэтому гонка, конечно, очень важна для всех, но она не главное в жизни, отсюда и её непредсказуемость, и интерес к ней с нашей стороны.
Ну, вот где-то так про бескомпромиссную борьбу, и вариант "выкладываться, или не выкладываться"
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vitali
Вуэльта Испании-2018. Результа ... (60)
Согласен, руководство команды оценивает гонщиков не только по победам (не каждому дано), но и по их вкладу в общекомандное дело (как говорит С.Курдюков - в командные построения), я бы сказал, за 99%-ную надежность в каком-то компоненте гонки, поэтому и есть такие спортсмены - гоняется давно, побед нет, но обходиться без него команда себе не позволяет, может быть, даже в назидание молодежи.
А то, что у каждого болельщика есть гонщик, за которого он болеет независимо от результата - это истинная правда, поэтому у нас здесь и возникают иногда споры, т.к. эти гонщики у всех разные
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vitali
Дэн Мартин не выйдет на старт ... (2)
Ну вот, наконец-то хоть один гонщик снялся в связи срадостным событием, молодец! Жаль, что всей командой нельзя этапчик пропустить, и дальше в борьбу.
Как бы на таком позитиве Дэн ЧМ не выиграл...
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