VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Команда «Астана» продлила контракт с Жандосом Бижигитовым

Команда «Астана» продлила контракт с Жандосом Бижигитовым

 

  Команда «Астана» объявляет о подписании двухлетнего соглашения с двумя испанскими гонщиками, Йоном Исагирре и Горкой Исагирре, которые присоединятся к казахстанскому проекту с 1 января 2019 года.

 

Photo credit: @Bettiniphoto

 

- Я очень рад, что продолжу и дальше работать в команде «Астана». Первые два года пролетели очень быстро, даже заметить не успел. Удалось набраться немного опыта, но, думаю, предстоит еще много работы для достижения по-настоящему высоких результатов. В следующем году буду работать еще больше, буду набираться нового опыта, сил для того, чтобы выйти на качественно новый уровень и быть готовым к серьезным результатам, - рассказал Жандос Бижигитов.

 

Жандос Бижигитов (27) провел в «Астане» свои первые два профессиональных сезона. В прошлом сезоне вместе со сборной Казахстана он выиграл командную гонку и стал третьим в групповой гонке на чемпионате Азии. Также, Жандос стал чемпионом Казахстана в «разделке» и полностью проехал свою первую «Джиро д’Италия». В этом году Бижигитов поддерживал товарищей по команде на таких гонках, как «Тур Страны Басков» (победа Омара Фраиле на одном из этапов), «Тур Австрии» (победа Алексея Луценко на одном из этапов), «Дубай Тур» (2-е место Магнуса Корта в общем зачете), «Тур Хорватии» (3-е место Евгения Гидича в общем зачете), а также представил Казахстан на Азиатских Играх, где помог Алексею Луценко одержать историческую победу в групповой гонке.

 

- Я верю, что Жандос Бижигитов может добиться весомого прогресса в следующем году. Для этого у него есть и талант, и огромное желание. Этот сезон в плане личных результатов был не самым успешным у него, но в качестве помощника он великолепно отработал на целом ряде гонок, где «Астана» добивалась успеха. Думаю, что с опытом первых двух лет, в следующем сезоне к нему придут и большие результаты, - сказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жандос Бижигитов Астана Astana Pro Team Александр Винокуров

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Стас

    lebr123

    Сегодня, 13:07 | Регистрация: 15.05.2017

    Жандос совершенно не соответствует амбициям команды..хотя кататься по хвостам тоже нужна сноровка и должная подготовка 

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 13:18 | Регистрация: 4.08.2018

      Надеюсь Бижигитов не женат, и Вам не придется занимать оборонительную стойку, отбиваясь от возмущенной супруги.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 13:13 | Регистрация: 30.06.2017

    Бахтияр Кожатаев видимо аут.

  3. Бакеша

    Сегодня, 13:44 | Регистрация: 1.02.2018

    Да ладно, не всем же звездами быть. Он полезный велогонщик в команде.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

25 августа - 16 сентября 2018

Vuelta ciclista a Espana

2- 9 сентября 2018

Tour of Britain

7 сентября 2018

Grand Prix Cycliste de Quebec

9 сентября 2018

Grand Prix Cycliste de Montreal


ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • vitali
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (60)
    vitali-Фото
    С Вами тоже нужно соглашаться, ведь мы все прекрасно видели как Саймон Ейтс бескомпромиссно выкладывался на Джиро, впечатляя и радуя нас-любителей, и даже специалистов. Но, возможно, веди он гонку с более холодным расчетом, не выкладывайся так запредельно на первых двух неделях, то и не капнул-бы на третьей неделе, сразу провалившись в ГК, а стоял-бы на итоговом подиуме гонки. Это и есть наглядный пример варианта "выложился и проиграл", и после этого выкладывания вообще непонятно, как его организм в дальнейшем будет работать в трехнедельной гонке. Думаю, и сам Саймон, и руководство команды пришли к такому-же выводу, благо он лежит на поверхности. А вот мы видим и свежий пример отказа от дальнейшей борьбы (формально - это звучит так, и гонщик даже знает о больших надеждах своих болельщиков, связанных с этой гонкой): Мартин сходит с гонки, т.к. на днях (оказывается немного раньше предполагаемого срока) ожидается прибавление в семействе, и он, естественно, обязан быть рядом с супругой. Да, Мартин очень силен, и он-бы еще на Вуэльте смог побороться за победу на отдельных этапах с финишем в гору - теоретически - да, и при этом за его супругой и детьми был-бы обеспечен 200%-ный уход со стороны родственников. Но он решил по-другому, потому что ни этот подъем, ни эта победа, ни вся гонка в целом не сравняться для него с вечной ценностью - детьми.
    Можно сказать: "а ведь мы вот тут очень надеялись на его победы...", можно,кстати, предметно поговорить о планах и мотивах определенных действий спонсоров команд (в отпуске уйма времени), но я Вам честно скажу, ещё не было в жизни случая, чтобы чьи-либо просьбы и пожелания отодвигали на второй план выполнение обещания, данного сыну или дочери (почему-то особенно - дочери), причем, чем младше ребенок, тем проще убираются на дальний план любые другие проблемы. Поэтому гонка, конечно, очень важна для всех, но она не главное в жизни, отсюда и её непредсказуемость, и интерес к ней с нашей стороны.
    Ну, вот где-то так про бескомпромиссную борьбу, и вариант "выкладываться, или не выкладываться"
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (7)
    Николай Н.-Фото

    Этап для прогулки после дня отдыха. Уедет отрыв и главное, чтоб его догнали. А то могут просто прокатиться.

  • Бакеша
    Команда «Астана» продлила конт ... (4)
    Бакеша-Фото
    Да ладно, не всем же звездами быть. Он полезный велогонщик в команде.
  • vitali
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (60)
    vitali-Фото
    Согласен, руководство команды оценивает гонщиков не только по победам (не каждому дано), но и по их вкладу в общекомандное дело (как говорит С.Курдюков - в командные построения), я бы сказал, за 99%-ную надежность в каком-то компоненте гонки, поэтому и есть такие спортсмены - гоняется давно, побед нет, но обходиться без него команда себе не позволяет, может быть, даже в назидание молодежи.
    А то, что у каждого болельщика есть гонщик, за которого он болеет независимо от результата - это истинная правда, поэтому у нас здесь и возникают иногда споры, т.к. эти гонщики у всех разные
  • Серафим
    Команда «Астана» продлила конт ... (4)
    Серафим-Фото
    Надеюсь Бижигитов не женат, и Вам не придется занимать оборонительную стойку, отбиваясь от возмущенной супруги.
  • Astanaforever
    Команда «Астана» продлила конт ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Бахтияр Кожатаев видимо аут.
  • lebr123
    Команда «Астана» продлила конт ... (4)
    lebr123-Фото

    Жандос совершенно не соответствует амбициям команды..хотя кататься по хвостам тоже нужна сноровка и должная подготовка 

  • vitali
    Дэн Мартин не выйдет на старт ... (2)
    vitali-Фото

     Ну вот, наконец-то хоть один гонщик снялся в связи срадостным событием, молодец! Жаль, что всей командой нельзя этапчик пропустить, и дальше в борьбу.

    Как бы на таком позитиве Дэн ЧМ не выиграл...sun

  • SVS
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (60)
    SVS-Фото
    Их команды имеют спонсоров, а спортсмены - контракты. Ну очевидно же...
  • levonardo
    Тур Британии-2018. Этап 2 (6)
    levonardo-Фото
    Он в голове пелотона работал, догоняя отрыв, больше 10 км. Кто бы мог подумать...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 сентября

Jean-Pierre Drucker (BMC Racing Team)

Neilson Powless (Team Lotto NL - Jumbo)

Fabian Lienhard (Holowesko - Citadel p/b Araphaoe Resources)

4 сентября

Joey Rosskopf (BMC Racing Team)

Eduard-Michael Grosu (Nippo - Vini Fantini)

Laurens De Plus (Quick-Step Floors)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 2752
2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
5 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
6 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
7 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
8 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1807
10 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1717

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2018 (17)
Август 2018 (208)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)
Май 2018 (183)
Апрель 2018 (163)