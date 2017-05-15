Команда «Астана» продлила контракт с Жандосом Бижигитовым

Команда «Астана» объявляет о подписании двухлетнего соглашения с двумя испанскими гонщиками, Йоном Исагирре и Горкой Исагирре, которые присоединятся к казахстанскому проекту с 1 января 2019 года.

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- Я очень рад, что продолжу и дальше работать в команде «Астана». Первые два года пролетели очень быстро, даже заметить не успел. Удалось набраться немного опыта, но, думаю, предстоит еще много работы для достижения по-настоящему высоких результатов. В следующем году буду работать еще больше, буду набираться нового опыта, сил для того, чтобы выйти на качественно новый уровень и быть готовым к серьезным результатам, - рассказал Жандос Бижигитов.

Жандос Бижигитов (27) провел в «Астане» свои первые два профессиональных сезона. В прошлом сезоне вместе со сборной Казахстана он выиграл командную гонку и стал третьим в групповой гонке на чемпионате Азии. Также, Жандос стал чемпионом Казахстана в «разделке» и полностью проехал свою первую «Джиро д’Италия». В этом году Бижигитов поддерживал товарищей по команде на таких гонках, как «Тур Страны Басков» (победа Омара Фраиле на одном из этапов), «Тур Австрии» (победа Алексея Луценко на одном из этапов), «Дубай Тур» (2-е место Магнуса Корта в общем зачете), «Тур Хорватии» (3-е место Евгения Гидича в общем зачете), а также представил Казахстан на Азиатских Играх, где помог Алексею Луценко одержать историческую победу в групповой гонке.

- Я верю, что Жандос Бижигитов может добиться весомого прогресса в следующем году. Для этого у него есть и талант, и огромное желание. Этот сезон в плане личных результатов был не самым успешным у него, но в качестве помощника он великолепно отработал на целом ряде гонок, где «Астана» добивалась успеха. Думаю, что с опытом первых двух лет, в следующем сезоне к нему придут и большие результаты, - сказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team