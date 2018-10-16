Стажер Йонас Грегард Вилсли – новый гонщик «Астаны»

Команда Мирового Тура «Астана» подписала двухлетнее соглашение с молодым датским гонщиком Йонасом Грегардом Вилсли. С 1 августа 2018 года Вилсли присоединился к «Астане» в качестве стажера и вместе с командой проехал «Вуэльту Бургоса» и две однодневные гонки «Велосипедную классику Брюсселя» и «Гран-при Фурми».

- Во-первых, хочу сказать, что я очень счастлив быть стажером и, в итоге, стать гонщиком такой сильной команды, как «Астана», я думаю, что это лучшая команда для того, чтобы продолжить свое развитие и учиться, беря все самое лучшее от каждого в команде. Я очень жду новый сезон, будет так здорово выступать на гонках самого высокого уровня, помогать сильнейшим гонщикам команды. Кроме того, я горд тем, что начинаю свою профессиональную карьеру в «Астане». Это по-настоящему большой шанс для меня, - рассказал Йонас Грегард Вилсли.

Йонас Грегард Вилсли (22 года) в сезоне 2018 года выступал в континентальной команде Riwal CeramicSpeed Cycling Team. В 2017 и 2018 годах он добился ряда весомых результатов, среди которых стоит отметить 3-е место в общем зачете престижной многодневки «Джиро Валле д’Аоста Мон Блан», победу в общем зачете «Крейз Брейз Элит» (2017), 3-е место в общем зачете «Тура Малой Польши» (2017) и 10-е место в итоговой классификации «Тура Дании» (2017). В августе вместе со своей национальной сборной Вилсли одержал победу в командной гонке на 4-м этапе «Тур де л’Авенир», который завершил 13-м в итоговой классификации.

- Вместе с нашей командой Йонас Вилсли проехал несколько гонок и получил очень хорошие отзывы и от спортивных директоров, и от своих будущих партнеров по команде. Йонас – талантливый, трудолюбивый и серьезный молодой гонщик, на 100% преданный велоспорту. Он хорошо вписался в наш коллектив, и я рад, что свою профессиональную карьеру он начнет в «Астане». У него есть все необходимое для того, чтобы стать сильным и успешным спортсменом самого высокого уровня, - рассказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM