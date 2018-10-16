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Стажер Йонас Грегард Вилсли – новый гонщик «Астаны»

Стажер Йонас Грегард Вилсли – новый гонщик «Астаны»

 

  Команда Мирового Тура «Астана» подписала двухлетнее соглашение с молодым датским гонщиком Йонасом Грегардом Вилсли. С 1 августа 2018 года Вилсли присоединился к «Астане» в качестве стажера и вместе с командой проехал «Вуэльту Бургоса» и две однодневные гонки «Велосипедную классику Брюсселя» и «Гран-при Фурми».

 

- Во-первых, хочу сказать, что я очень счастлив быть стажером и, в итоге, стать гонщиком такой сильной команды, как «Астана», я думаю, что это лучшая команда для того, чтобы продолжить свое развитие и учиться, беря все самое лучшее от каждого в команде. Я очень жду новый сезон, будет так здорово выступать на гонках самого высокого уровня, помогать сильнейшим гонщикам команды. Кроме того, я горд тем, что начинаю свою профессиональную карьеру в «Астане». Это по-настоящему большой шанс для меня, - рассказал Йонас Грегард Вилсли.

 

Йонас Грегард Вилсли (22 года) в сезоне 2018 года выступал в континентальной команде Riwal CeramicSpeed Cycling Team. В 2017 и 2018 годах он добился ряда весомых результатов, среди которых стоит отметить 3-е место в общем зачете престижной многодневки «Джиро Валле д’Аоста Мон Блан», победу в общем зачете «Крейз Брейз Элит» (2017), 3-е место в общем зачете «Тура Малой Польши» (2017) и 10-е место в итоговой классификации «Тура Дании» (2017). В августе вместе со своей национальной сборной Вилсли одержал победу в командной гонке на 4-м этапе «Тур де л’Авенир», который завершил 13-м в итоговой классификации. 

 

- Вместе с нашей командой Йонас Вилсли проехал несколько гонок и получил очень хорошие отзывы и от спортивных директоров, и от своих будущих партнеров по команде. Йонас – талантливый, трудолюбивый и серьезный молодой гонщик, на 100% преданный велоспорту. Он хорошо вписался в наш коллектив, и я рад, что свою профессиональную карьеру он начнет в «Астане». У него есть все необходимое для того, чтобы стать сильным и успешным спортсменом самого высокого уровня, - рассказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

  

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Йонас Грегаард Вилсли Astana Pro Team Александр Винокуров Jonas Gregaard Wilsly

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Комментарии

  • Rokka
    Фабио Ару завершит сезон на Ту ... (3)
    Rokka-Фото
    Тяжёлый год для Фабио. Надеюсь следующий будет удачнее
  • VeloVelo
    Chrono des Nations-2018. Женщи ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо.
  • дрокер
    Chrono des Nations-2018. Женщи ... (7)
    дрокер-Фото
    Официально озвученная версия, Ольга хочет гарантированно попасть на олимпиаду, но зная наших чиновников могут быть и другие причины.

    https://rsport.ria.ru/cycling/20180807/1140161778.html
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Фабио Ару завершит сезон на Ту ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Удачи ,Фабио.
  • rude_rider
    Фабио Ару завершит сезон на Ту ... (3)
    rude_rider-Фото

    как и Ильнуру совет

    забыть как страшный сон

    думаю арабы пойдут на встречу

    в след сезоне посмотрим если такой же спад то менять команду как новая мотивация

  • almaty1991
    Сильван Шаванель завершил карь ... (4)
    almaty1991-Фото

     Один из самых узнаваемых и уважаемых гонщиков в пелетоне. Помню, когда в 2006 году, впервые начал следить за велогонками, он мне запомнился, как очень волевой парень, который неустанно акатаковал пелотон, даже в самых, казалось бы, бесперспективных ситуациях. 
     Что еще удивляло и восхищало в нем, так это то, что он всегда усердно и честно работал в отрывах, в отличии от многих французов, которые известны своей импульсивностью. В этом, он очень схож с В. Кириенко. 
     В общем, уходит еще одна легенда пелотона. Тихо и мирно. Даже немного обидно, что так скромно. В любом случай, желаю ему здоровья, счастье и удачи, во всех его начинаниях! 

  • VeloVelo
    Chrono des Nations-2018. Женщи ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Олечка Браво! Не знал, что она с августа за Узбекситан выступает,
    как-то мимо меня прошло. Повезло Узбекистану, взяли лучшую (до сих пор!) российскую шоссейницу )



    Интересно было бы узнать подробности сделки.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Сильван Шаванель завершил карь ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Жаль ,удачи по жизни,здоровья.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Chrono des Nations-2018. Женщи ... (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Так нужно писать не только о месте жительства и паспорт,а так же что многодетная мать, что призёрка и победительница многих турниров, короче человек которым любая страна может гордится. Ещё приятно что Бусси так близко заехала ,начала ездить не так давно, преподает в Оксфорде ,и уже часовой рекордсмен.
  • flugegeheimen
    Томас де Гендт и Тим Велленс: ... (10)
    flugegeheimen-Фото

    Молодцы какие! Красивое и запоминающееся приключение под конец сезона. Зашла в инстаграм парней - виды просто улет

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