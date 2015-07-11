 Три победы Грега Ван Авермата на брусчатых классиках Мирового тура

Грег Ван Авермат и Йенс Кёкелер о Гент-Вевельгем-2017

Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) одержал победу на третьей фламандской классике подряд, выиграв Гент-Вевельгем-2017, он продолжил победную серию, начатую на Омлоп Хет Ниусблад и Е3 Харельбеке. Это удавалось лишь одному гонщику, в 1981 году победу на этих трёх классиках одержал голландский гонщик Ян Раас (Jan Raas). Грег Ван Авермат упрочил лидерство в индивидуальном рейтинге Мирового тура UCI.

31-летнй бельгийский гонщик команды BMC атаковал на финальном прохождении Кеммельберга, за ним поехал чемпион мира Петер Саган (Bora-Hansgrohe) и Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo). В итоге сформировалась группа лидеров из 14 человек, которая рассыпалась за 22 км до финиша.

За 20 км до финиша из этой группы атаковал 28-летний бельгийский гонщик Йенс Кёкелер (Orica-Scott), за которым поехали Грег Ван Авермат, Петер Саган, Ники Терпстра (Quick Step Floors) и Сёрен Краг Андерсен (Sunweb).

Ускорение Грега Ван Авермата и Йенса Кёкелера (Orica-Scott) образовало победный отрыв дня. Два гонщика начали набирать преимущество, и за 1,5 км до финиша у них в запасе было около 20 секунд, что дало возможность разыграть спринт между собой. Грег Ван Авермат обошёл своего более молодого соотечественника из австралийской команды, взяв первую в карьере победу на Гент-Вевельгем.

Photo © Tim De Waele/BMC

Грег Ван Авермат: «Я не ожидал, что выиграю Гент-Вевельгем, я очень счастлив. Это самый лучший старт сезона за всю мою карьеру. Я уже выиграл три классики, потрясающие ощущения. Победа на этих гонках никогда не даётся легко. На Гент-Вевельгем я много раз пытался выиграть, а теперь у меня целых три победы за один сезон. Это даёт мне дополнительную мотивацию на Тур Фландрии.

Ребята команды. Стефан Кюнг и Луи Влежан отлично поработали, возвращая гонщиков Quick StepFloors, уехавших на гравийном участке. Даниэль Осс тоже весь день ехал модно, это очень трудная гонка, и, конечно, на ней нужна сильная команда.

Кеммельберг всегда служит местом для атак. У меня шла нога, я надеялся, что со мной уедет хорошая группа. Так и получилось. Потом мы уехали с сильными ребятами. Я выкладывался по полной всё время, потому что когда проводишь короткую смену, то теряешь меньше сил, чем когда приходится догонять и закрывать просветы. В такой гонке нельзя бросать попытки уехать даже за 20 км до финиша, надо продолжать всё время. Так и получилось, когда ускорился Йенс Кёкелер и я. Мы остались вдвоём. Все последние 10 км мы не разговаривали. Просто нагнули головы и ехали так быстро, как только могли. Это великолепная победа, и гонка сложилась идеально.

Конечно, теперь я не могу говорить, что я не фаворит на Тур Фландрии. Эта победа дала мне дополнительную мотивацию. Я говорил на днях, что в тяжёлой гонке могу обойти в спринте кого угодно. Теперь впереди Тур Фландрии, я собираюсь отдать на ней всё, на что способен».

Photo © Tim De Waele/BMC

Йенс Кёкелер: «Думаю, я всё сделал правильно, но Грег был слишком силён. Я не смог его обойти. После финиша у меня две мысли – одна, что победа была так близко, вторая – что так фантастически проехал.

Я сказал команде, что нога у меня идёт не слишком хорошо. Но когда мы проходили Кеммельберг во второй раз, я оказался в первой десятке, и понял, что все едут с трудом, в то время как я шёл подъём гладко. Был сильный ветер. На финише встречный. Это изменило гонку по сравнению с прошлыми годами.

Я был удивлён, потому что думал, что после Кеммельберга сформируется большая группа, впереди было много быстрых гонщиков. Сложилась отличная первая группа, но пришлось упорно работать до самого финиша, некоторые пропускали смены. И я почувствовал, что пора что-то предпринимать. Я закрыл просвет, который сделал Оливер Насен, и ко мне присоединились Саган, Ван Авермат, Андерсен и Терпстра.

Потом Лоренцо Лапаж, спортивный директор, кричал мне, что у нас двоих есть преимущество, а те, кто позади, замедлились. Я был рад уехать от Терпстры. Он сидел на колесе, и ребята из его команды ехали позади.

Грег – невероятный мотор, было очень тяжело удерживаться с ним до финиша. Нам даже не надо было говорить друг другу ехать на полной скорости.

Последние пару лет на этих классиках я чувствую себя очень хорошо. Команда придаёт мне уверенности, за что я им очень благодарен. Я не показывал очень высоких результатов, но они всё равно верили в меня. Я рад, что смог доказать, что могу показывать результаты на таких гонках.

Сегодня я был близко к победе, думаю, если финишируешь вторым, то когда-нибудь можешь и выиграть. То же самое думаю в отношении Фландрии. С командой Orica мы выиграли четыре из пяти гонок – Монументов, и не хватает лишь Тура Фландрии».