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Три победы Грега Ван Авермата на брусчатых классиках Мирового тура

Грег Ван Авермат и Йенс Кёкелер о Гент-Вевельгем-2017

 

 

  Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) одержал победу на третьей фламандской классике подряд, выиграв Гент-Вевельгем-2017, он продолжил победную серию, начатую на Омлоп Хет Ниусблад и Е3 Харельбеке. Это удавалось лишь одному гонщику, в 1981 году победу на этих трёх классиках одержал голландский гонщик Ян Раас (Jan Raas). Грег Ван Авермат упрочил лидерство в индивидуальном рейтинге Мирового тура UCI.

 

  31-летнй бельгийский гонщик команды BMC атаковал на финальном прохождении Кеммельберга, за ним поехал чемпион мира Петер Саган (Bora-Hansgrohe) и Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo). В итоге сформировалась группа лидеров из 14 человек, которая рассыпалась за 22 км до финиша.

 

  За 20 км до финиша из этой группы атаковал 28-летний бельгийский гонщик Йенс Кёкелер (Orica-Scott), за которым поехали Грег Ван Авермат, Петер Саган, Ники Терпстра (Quick Step Floors) и Сёрен Краг Андерсен (Sunweb).

 

 Ускорение Грега Ван Авермата и Йенса Кёкелера (Orica-Scott) образовало победный отрыв дня. Два гонщика начали набирать преимущество, и за 1,5 км до финиша у них в запасе было около 20 секунд, что дало возможность разыграть спринт между собой. Грег Ван Авермат обошёл своего более молодого соотечественника из австралийской команды, взяв первую в карьере победу на Гент-Вевельгем.

 

 

Три победы Грега Ван Авермата на брусчатых классиках Мирового тура

Три победы Грега Ван Авермата на брусчатых классиках Мирового тура

Photo © Tim De Waele/BMC

 

  Грег Ван Авермат: «Я не ожидал, что выиграю Гент-Вевельгем, я очень счастлив. Это самый лучший старт сезона за всю мою карьеру. Я уже выиграл три классики, потрясающие ощущения. Победа на этих гонках никогда не даётся легко. На Гент-Вевельгем я много раз пытался выиграть, а теперь у меня целых три победы за один сезон. Это даёт мне дополнительную мотивацию на Тур Фландрии.

 

  Ребята команды. Стефан Кюнг и Луи Влежан отлично поработали, возвращая гонщиков Quick StepFloors, уехавших на гравийном участке. Даниэль Осс тоже весь день ехал модно, это очень трудная гонка, и, конечно, на ней нужна сильная команда.

 

  Кеммельберг всегда служит местом для атак. У меня шла нога, я надеялся, что со мной уедет хорошая группа. Так и получилось. Потом мы уехали с сильными ребятами. Я выкладывался по полной всё время, потому что когда проводишь короткую смену, то теряешь меньше сил, чем когда приходится догонять и закрывать просветы. В такой гонке  нельзя бросать попытки уехать даже за 20 км до финиша, надо продолжать всё время. Так и получилось, когда ускорился Йенс Кёкелер и я. Мы остались вдвоём. Все последние 10 км мы не разговаривали. Просто нагнули головы и ехали так быстро, как только могли. Это великолепная победа, и гонка сложилась идеально.

 

  Конечно, теперь я не могу говорить, что я не фаворит на Тур Фландрии. Эта победа дала мне дополнительную мотивацию. Я говорил на днях, что в тяжёлой гонке могу обойти в спринте кого угодно. Теперь впереди Тур Фландрии, я собираюсь отдать на ней всё, на что способен».

 

Три победы Грега Ван Авермата на брусчатых классиках Мирового тура

 Три победы Грега Ван Авермата на брусчатых классиках Мирового тура

 Photo © Tim De Waele/BMC

 

  Йенс Кёкелер: «Думаю, я всё сделал правильно, но Грег был слишком силён. Я не смог его обойти. После финиша у меня две мысли – одна, что победа была так близко, вторая – что так фантастически проехал.

 

  Я сказал команде, что нога у меня идёт не слишком хорошо. Но когда мы проходили Кеммельберг во второй раз, я оказался в первой десятке, и понял, что все едут с трудом, в то время как я шёл подъём гладко. Был сильный ветер. На финише встречный. Это изменило гонку по сравнению с прошлыми годами.

 

  Я был удивлён, потому что думал, что после Кеммельберга сформируется большая группа, впереди было много быстрых гонщиков. Сложилась отличная первая группа, но пришлось упорно работать до самого финиша, некоторые пропускали смены. И я почувствовал, что пора что-то предпринимать. Я закрыл просвет, который сделал Оливер Насен, и ко мне присоединились Саган, Ван Авермат, Андерсен и Терпстра.

 

  Потом Лоренцо Лапаж, спортивный директор, кричал мне, что у нас двоих есть преимущество, а те, кто позади, замедлились. Я был рад уехать от Терпстры. Он сидел на колесе, и ребята из его команды ехали позади.

 

  Грег – невероятный мотор, было очень тяжело удерживаться с ним до финиша. Нам даже не надо было говорить друг другу ехать на полной скорости.

Последние пару лет на этих классиках я чувствую себя очень хорошо. Команда придаёт мне уверенности, за что я им очень благодарен. Я не показывал очень высоких результатов, но они всё равно верили в меня. Я рад, что смог доказать, что могу показывать результаты на таких гонках.

 

Сегодня я был близко к победе, думаю, если финишируешь вторым, то когда-нибудь можешь и выиграть. То же самое думаю в отношении Фландрии. С командой Orica мы выиграли четыре из пяти гонок – Монументов, и не хватает лишь Тура Фландрии».

 

Результаты Гент-Вевельгем-2017

 

 

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Йенс Кёкелер Гент-Вевельгем гонка Мирового тура классика Gent-Wevelgem

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 03:40 | Регистрация: 11.07.2015

    даешь победу на Фландрии))

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28 - 30 марта 2017

Driedaagse De Panne-Koksijde

2 апреля 2017

Ronde van Vlaanderen

3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco


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Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Три победы Грега Ван Авермата ... (1)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    даешь победу на Фландрии))

  • Адриен
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 7 (20)
    Адриен-Фото
    |Фрум насмешил...Своей бесперспективной попыткой|
    Так ведь в велоспорте в 90% случаев попытки подобных отрывов - бесперспективны... По вашей же логике самым смешным зрелищем можно назвать , например, футбол. А что ? Там игроки только тем и занимаются, что полтора часа бесперспективно пытаются забить гол. А удается только один-два раза...
  • Адриен
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (40)
    Адриен-Фото
    Хорош поступок - "мужественно" психануть и намеренно проиграть ради поражения соперников ! То есть в итоге оказаться там же, где и они. Попробуйте по жизни руководствоваться этим принципом - где окажетесь? А может быть наоборот - чтобы наказать, надо ВЫИГРЫВАТЬ?.. Такова уж оборотная сторона "звездной медали" - все против Чемпиона. И это нормально и ПРАВИЛЬНО, ведь если и в подобных РАМКАХ продолжишь побеждать - значит действительно по чемпионски велик и талантлив.
  • HastaManana
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (40)
    HastaManana-Фото
    "Бритва Оккама" отрезает всё лишнее, сколько ни рассуждай. В команде перед Петей стоят две очень конкретные задачи на этот сезон - один монумент и зелёная майка ТДФ. Всё! Остальное - приятный бонус. Ну и всей командой по итогам года надо заехать в топ-6 (а он почти с подиума не слазит). Платить максимальную цену за победу на этой гонке в преддверии Фландрии и Рубе (как это сделал ГВА) ну, нет резона, согласитесь. У него один монумент "колёсники" уже забрали. А тут не факт, что сам победишь, так ещё и Грега обидят, который в развязке гонки больше всех пахал. Так что сегодня Петя исполнил фигуру "болт с резьбой" на хитрую часть команды Квик-Степ. Потому что эти ребята решили, что побеждать нужно только с Петиного колеса и когда он упаханный, в противном случае ждать Гавирию и ничего не делать. В итоге имеем: шикарный троллинг команды "Квик степ флоорс", удовлетворённого и менее мотивированного чем прежде ГВА и злого и более мотивированного Сагана)
    Есессно мои домыслы не имеют никакого значения. Но как оценивает поступок Сагана Грег и поставит ли он ему условное "пиво", хотелось бы знать)))
  • VeloVelo
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (40)
    VeloVelo-Фото

    Петя как и все другие Большие велогоны (Спартак, Вальверде, Фрум, Грайпель, Киттель, Конта и др.) - часто побеждает, но часто и проигрывает.  
    Не понимаю, зачем искать здесь какой-то заговор? 
    Против Великих всегда будет оппозиция. Но, они потому и Великие, что умеют найти способ бороться с этой оппозицией.



    Не надо тыкать пальцами в других. Надо тыкать в себя.
    Сагану надо тыкать пальцем в себя. Тогда он сможет что-то в СЕБЕ улучшить.

  • VeloVelo
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (40)
    VeloVelo-Фото

    Что тут размусоливать? Зачем приписывать Пете какие-то волшебные качества?
    Он нормальный человек. Саган просто был не в кондициях. Сегодня не его день, вот и срывался на всех. Сегодня день Грега.



    "Этот гонец с Саганом не хочет работать, другой не хочет работать. . . 
    И поэтому Саган не может побеждать. . ." 

    Не надоело писать за эту тему? )

  • EL-Fenomeno
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Евроспорт порадовал. Впервые за ? (сколько лет) многочасовая трансляция именно на 1-м канале + ПОДИУМная церемония (жаль только что не полностью)

    Цитата: protur
    Саган - жертва имиджа. Все садятся за Саганом, читают ситуацию как то" он попрет и довезет, а там как бог положит!" За Грегом не садятся, знают - он, если что, на спине ни кого "серьезного, в конкретной ситуации" не привезет, даже пожертвует потенциальной победой на гонке. Думаю часть такого планового подхода к гонке сегодня продемонстрировал и Петр. Главные старты еще впереди.

    Насчёт Сагана: по стопам Канчеллары? (это я больше в сторону имиджа)...не думаю.

    А насчёт ГВА: вообразите и промоделируйте ситуацию, что именно Грег например в 2018 или 2019 окажется в роли доминатора-Сагана. Тогда что? Все будут опасаться и следить только за ним и не давать шанса..."бояьтся" в конце концов?

    Грег сегодня пошёл до конца, а Саган решил счудить, потом навереное понял что кое-что он не усек, и что-то явно пошло не так. Может решил забить на все это, но на картинке ТВ должен был держаться дабы потом вопросов было по меньше (а их и так к нему сегодня хватает). И это его высказивание после финиша, мол "я решил кто сегодня выиграет, и типа отдал победу...". Что это!? Брава побеждённого или тупая отмазка. Фландрия точно покажет. Плюсанул Толстому Мачо за слова, что Петер переонценил свои силы на ГВ - подпишусь и я под этим.

    Цитата: HastaManana
    Пару пива для Сагана от ГВА в студию)))

    Чтобы потом отдать Жильберу за Е3 :))

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 7 (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хотелось бы такого Вальверде лицезреть на любом гран-туре этого сезона. Именно такого: котоырй работает на себя и за себя, хочет не только генерал но и победу на этапе, причём не только "чисто"горном. И при все при этом не забывет за команду. Такой Мовистар готов конкурировать со СКАЙ на люом ГТ.

     

    Что касается Фрума, не понимаю насмешек в его сторону вызваной этой атакой. Человек опустился в генерале, так что вполне резонно, что он пробует себя в "новых амплуа", так сказать; тестирует и может даже моделирует ситуации на будущее (ТдФ, конечно). И честь ему и хвала за это. Или все ждут на этапах привычно от Фрума, что его СКАЙ возмётся за дело, и разметает всех и вся, и тогда сам Крис выйдет легко и непринужденно да возьмёт сначала какой то гранд этап, а потом и генерал (какой то). Нет такой ФРУМИй нам не нужен, а вот такой как сегодня, и такой как на том спуске или отрыве (с Саганом) на ТдФ 2016 вполне самое то.

     

    P.S.

    Лично я не болельщик Криса, но в который Фрум заставляет себя уважать, алодирую ему за эту попытку на последних км. последнего этапа.

    P.P.S.

    Эх, Конта...как и на ПН, снова на подиуме, снова "серебро", но снова без побед(((

  • RVL
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (40)
    RVL-Фото
    финт ушами...иначе не назовешь...
  • RVL
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (40)
    RVL-Фото

    Терпстра в моих глазах всегда был дерзским аттаканте из отрыва. и если никто, то я Терпстра, из отрыва всех взбодрю...

    что там у них связке произошло?
    не понятно почему Петя отпустил ГВА...
    значит слабее, на данный момент, если не физически, так тактически...

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 998
2 Саган П. (Svk) (BOH) 890
3 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
7 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
9 Энао С. (Col) (SKY) 607
10 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541

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