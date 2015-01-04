2 секунды между командами Movistar и BMC Racing на разделке Вуэльты Каталонии-2017

Алехандро Вальверде, Роан Деннис и Тиджей Ван Гардерен о 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

2 секунды разделили в командной гонке на время на 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017 победителей – команду Movistar и действующих чемпионов мира в командной разделке, команду BMC. Гонщики команды Movistar проехали 41,3 км дистанцию командной гонки за 48 минут 55 секунд со средней скоростью 50.658 км/час. Они были первыми на промежуточной отсечке, где опережали команду BMC на 9 секунд.

Однако в командной разделке не обошлось без нарушений правил. Команда BMC подала судьям гонки протест, так как гонщик команды Movistar Хосе-Хоакин Рохас во время разделки подталкивал своих товарищей по команде Нельсона Оливейру и Андрея Амадора, что было зафиксировано оператором, снимавшим гонку.

What do you think about the 3", 2", 1" of penalty for Rojas, Amador & Oliveira (Movistar) because of this action? pic.twitter.com/tg219iTull — Laura Meseguer (@Laura_Meseguer) 21 марта 2017 г.

Рохас был наказан, получив 3 минуты штрафа, Амадор были оштрафован на 2 минуты, Оливейра – на 1 минуту. Лидером общего зачёта стал капитан команды Movistar Алехандро Вальверде. Несмотря на нарушение правил, комиссары оставили победу за командой Movistar.

Picture ©: Photo Gomez Sport

Photo © JOSEP LAGO/AFP

Picture ©: Photo Gomez Sport

Алехандро Вальверде (Movistar): «Разделка была очень тяжёлой. Мы знали, что будет трудно, потому что изучили эту дистанцию, пять раз проехав её за последние несколько дней. Она технически сложная, и знание трассы было ключом к успеху. Мы немного опасались дождя, потому что дорога становилась опасной, но нам повезло, мы прошли дистанцию в целости и сохранности.

Мы должны идти гонку день за днём. Да, сейчас мы получили важное преимущество перед соперниками. Но завтра будет трудно, я беспокоюсь о том, что снова может быть плохая погода. Будем надеяться, мы сможем остаться сухими на протяжении всей недели.

Несмотря на то, что я не ездил гонку после Андалусии, нога идёт хорошо, надеюсь, смогу удержать майку. Конечно, когда в соперниках Контадор или Фрум, защищаться будет нелегко».

Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Джексон Стюарт, спортивный директор команды BMC: «Сегодня мы проехали точно так, как намеревались, у нас есть опыт и много сильных гонщиков, персонал и техника. Мы проводили разведку дистанции, изучили, как надо разложить силы, потому что разделка была не из лёгких.

Мы сделали всё, что было в наших силах, ребята проехали потрясающе. Они летели по дистанции, все были довольны своим выступлением. То, что мы финишировали с восемью гонщиками, говорит о нашей силе и сплочённости команды. У нас талантливые раздельщики – Роан Деннис, Бен Херманс, Тиджей Ван Гардерен, плюс ребята, которые хорошо ездят разделку. Плюс один из наших молодых гонщиков, Киллиан Франкини, проводил сегодня мощные смены, сумел пройти всю дистанцию. Мы не знали, что сможем финишировать всем составом, я был впечатлён, что все ребята пересекли финиш вместе.

Я доволен, что мы использовали преимущество сильной стороны нашей команды, теперь у Тиджея и Роана хорошая позиция в генеральной классификации.

Когда мы увидели, что Рохас много раз толкал вперёд своих товарищей по команде, что является нарушением правил UCI, мы вместе с командой Trek-Segafredo подали жалобу. Итог нас разочаровал, потому что мы считаем, что мы были сильнейшими, и мы играли по правилам».

Роан Деннис (BMC): «Думаю, мы хорошо проехали. Действительно, гладко прошли все 41,3 км дистанции, в итоге стали лучшей командой дня. Мы не нарушали правил, наша команда была сильнейшей, мы были единым целым. Так что, думаю, мы должны снять шляпу сами перед собой. Сейчас у большинства команд мы выигрываем, по меньшей мере, минуту, что ставит нас на хорошую позицию в общем зачёте».

Тиджей Ван Гардерен (BMC): «Сегодня чувствовал себя великолепно, думаю, вся команда проехала сильно. Когда едешь командную гонку на время с такой сильной командой как BMC, остаётся только наслаждаться.

Я удивлён некоторыми разрывами в конце этапа, но такой результат даёт хороший заряд перед неделей гонки, и особенно перед завтрашним этапом. С подъёмом Ла-Молина у меня связаны хорошие воспоминания, последние три года я финишировал там в топ-5, и даже выигрывал этап».

Эрнесто Маджионе, комиссар UCI: «Вальверде – новый лидер. Мы посмотрели телевизионную картинку, на которой чётко было видно, что Рохас подталкивал других гонщиков, что запрещено. За каждый такой толчок он получил минуту штрафа, а также денежный штраф. Рохас подталкивал их, когда ехал последним колесом, а его товарищи по команде выпадали. Это запрещено».