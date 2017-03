2 секунды между командами Movistar и BMC Racing на разделке Вуэльты Каталонии-2017

2 секунды разделили в командной гонке на время на 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017 победителей – команду Movistar и действующих чемпионов мира в командной разделке, команду BMC. Гонщики команды Movistar проехали 41,3 км дистанцию командной гонки за 48 минут 55 секунд со средней скоростью 50.658 км/час. Они были первыми на промежуточной отсечке, где опережали команду BMC на 9 секунд.

Однако в командной разделке не обошлось без нарушений правил. Команда BMC подала судьям гонки протест, так как гонщик команды Movistar Хосе-Хоакин Рохас во время разделки подталкивал своих товарищей по команде Нельсона Оливейру и Андрея Амадора, что было зафиксировано оператором, снимавшим гонку.

What do you think about the 3", 2", 1" of penalty for Rojas, Amador & Oliveira (Movistar) because of this action? pic.twitter.com/tg219iTull