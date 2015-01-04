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2 секунды между командами Movistar и BMC Racing на разделке Вуэльты Каталонии-2017

Алехандро Вальверде, Роан Деннис и Тиджей Ван Гардерен о 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

 

 

   2 секунды разделили в командной гонке на время на 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017 победителей – команду Movistar и действующих чемпионов мира в командной разделке, команду BMC.  Гонщики команды Movistar проехали 41,3 км дистанцию командной гонки за 48 минут 55 секунд со средней скоростью 50.658  км/час. Они были первыми на промежуточной отсечке, где опережали команду BMC на 9 секунд.

 

  Однако в командной разделке не обошлось без нарушений правил. Команда BMC подала судьям гонки протест, так как гонщик команды Movistar Хосе-Хоакин Рохас во время разделки подталкивал своих товарищей по команде Нельсона Оливейру и Андрея Амадора, что было зафиксировано оператором, снимавшим гонку.

 

 

 

  Рохас был наказан, получив 3 минуты штрафа,  Амадор были оштрафован  на 2 минуты, Оливейра – на 1 минуту. Лидером общего зачёта стал капитан команды Movistar Алехандро Вальверде. Несмотря на нарушение правил, комиссары оставили победу за командой Movistar.

 

Алехандро Вальверде, Роан Деннис и Тиджей Ван Гардерен о 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

 Picture ©: Photo Gomez Sport

Алехандро Вальверде, Роан Деннис и Тиджей Ван Гардерен о 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

 Photo © JOSEP LAGO/AFP

Алехандро Вальверде, Роан Деннис и Тиджей Ван Гардерен о 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

 Picture ©: Photo Gomez Sport

 

  Алехандро Вальверде (Movistar): «Разделка была очень тяжёлой. Мы знали, что будет трудно, потому что изучили эту дистанцию, пять раз проехав её за последние несколько дней. Она технически сложная, и знание трассы было ключом к успеху. Мы немного опасались дождя, потому что дорога становилась опасной, но нам повезло, мы прошли дистанцию в целости и сохранности.

 

  Мы должны идти гонку день за днём. Да, сейчас мы получили важное преимущество перед соперниками. Но завтра будет трудно, я беспокоюсь о том, что снова может быть плохая погода. Будем надеяться, мы сможем остаться сухими на протяжении всей недели.

 

  Несмотря на то, что я не ездил гонку после Андалусии, нога идёт хорошо, надеюсь, смогу удержать майку. Конечно, когда в соперниках Контадор или Фрум, защищаться будет нелегко».

 

Алехандро Вальверде, Роан Деннис и Тиджей Ван Гардерен о 2-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

 Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Джексон Стюарт, спортивный директор команды BMC: «Сегодня мы проехали точно так, как намеревались, у нас есть опыт и много сильных гонщиков, персонал и техника. Мы проводили разведку дистанции, изучили, как надо разложить силы, потому что разделка была не из лёгких.

Мы сделали всё, что было в наших силах, ребята проехали потрясающе. Они летели по дистанции, все были довольны своим выступлением. То, что мы финишировали с восемью гонщиками, говорит о нашей силе и сплочённости команды. У нас талантливые раздельщики – Роан Деннис, Бен Херманс, Тиджей Ван Гардерен, плюс ребята, которые хорошо ездят разделку. Плюс один из наших молодых гонщиков, Киллиан Франкини, проводил сегодня мощные смены, сумел пройти всю дистанцию. Мы не знали, что сможем финишировать всем составом, я был впечатлён, что все ребята пересекли финиш вместе.

 

  Я доволен, что мы использовали преимущество сильной стороны нашей команды, теперь у Тиджея и Роана хорошая позиция в генеральной классификации.

 

  Когда мы увидели, что Рохас много раз толкал вперёд своих товарищей по команде, что является нарушением правил UCI, мы вместе с командой Trek-Segafredo подали жалобу. Итог нас разочаровал, потому что мы считаем, что мы были сильнейшими, и мы играли по правилам».

 

  Роан Деннис (BMC): «Думаю, мы хорошо проехали. Действительно, гладко прошли все 41,3 км дистанции, в итоге стали лучшей командой дня. Мы не нарушали правил, наша команда была сильнейшей, мы были единым целым. Так что, думаю, мы должны снять шляпу сами перед собой. Сейчас у большинства команд мы выигрываем, по меньшей мере, минуту, что ставит нас на хорошую позицию в общем зачёте».

 

  Тиджей Ван Гардерен (BMC): «Сегодня чувствовал себя великолепно, думаю, вся команда проехала сильно. Когда едешь командную гонку на время с такой сильной командой как BMC, остаётся только наслаждаться.

  Я удивлён некоторыми разрывами в конце этапа, но такой результат даёт хороший заряд перед неделей гонки, и особенно перед завтрашним этапом. С подъёмом Ла-Молина у меня связаны хорошие воспоминания, последние три года я финишировал там в топ-5, и даже выигрывал этап».

 

  Эрнесто Маджионе, комиссар UCI: «Вальверде – новый лидер. Мы посмотрели телевизионную картинку, на которой чётко было видно, что Рохас подталкивал других гонщиков, что запрещено. За каждый такой толчок он получил минуту штрафа, а также денежный штраф. Рохас подталкивал их, когда ехал последним колесом, а его товарищи по команде выпадали. Это запрещено».

 

Результаты 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

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Теги к статье: Movistar BMC командная гонка на время TTT командная разделка Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya многодневная гонка гонка Мирового тура Мировой Тур UCI

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 01:44 | Регистрация: 4.01.2015

    Однако в командной разделке не обошлось без нарушений правил. Команда BMC подала судьям гонки протест, так как гонщик команды Movistar Хосе-Хоакин Рохас во время разделки подталкивал своих товарищей по команде Нельсона Оливейру и Андрея Амадора, что было зафиксировано оператором, снимавшим гонку.

    Какая то новая и неприятна фишка в это сезоне просматривается: ни одной гонки без прецедентов-инцидентов. То на ПН Барде сняли, то на Сагана и всю тройку Омлупа возмущалсь что они ехали по тротуарах, то вот тут опять новые недовльства и протесты.

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Комментарии

  • rdktr
    Альберто Контадор, Крис Фрум, ... (2)
    rdktr-Фото

    Всю интригу убили в генерале.

    Контадор за этапом может поедет.

  • VeloVelo
    Альберто Контадор, Крис Фрум, ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Что это было? Зачем это было? О чем думали орги? У рук-ва АСО, видимо, какой-то долгоиграющий бизнес-план. . .  

    О, сколько нам открытий чудных
    готовит Просвещенья дух! 
    И опыт - сын ошибок трудных
    И Гений - парадоксов Друг. . .

    Давайте еще что-нибудь спарадоксируем.
    Например, командную разделку на 1 км. 
    Или этап 1 км в гору. Или смешанную эстафету со сменой шин. 
    Нет предела человеческому воображению.

    Сон Разума рождает Чудовищ.
    Или, по-другому: Если "Забил" на Совесть, можешь делать всё что Хочешь.



    В наше время можно придумать всё что угодно. Особенно, если это принесет Бабло.
    И пофиг на то, что кому-то будет ПЛОХО от твоих Решений.

  • EL-Fenomeno
    2 секунды между командами Movi ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Однако в командной разделке не обошлось без нарушений правил. Команда BMC подала судьям гонки протест, так как гонщик команды Movistar Хосе-Хоакин Рохас во время разделки подталкивал своих товарищей по команде Нельсона Оливейру и Андрея Амадора, что было зафиксировано оператором, снимавшим гонку.

    Какая то новая и неприятна фишка в это сезоне просматривается: ни одной гонки без прецедентов-инцидентов. То на ПН Барде сняли, то на Сагана и всю тройку Омлупа возмущалсь что они ехали по тротуарах, то вот тут опять новые недовльства и протесты.

  • VeloVelo
    «Дварс доор Влаандерен» – перв ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Ого! Креатив от ГРВ ) Наконец-то ) Классная Картинка, кстати. Зачетgood
    Удачи в гонке!

    Жду ГРВ в Высшей Лиге в следующем сезоне. 

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    а Все-таки ВМСишники короли разделок. Хоть 5, хоть 10, а хоть все 40км. Хозяива МОВИСТАРовцы прям таки "отжали" победу у них, но зато Алекс "в дамках" и неплохой задел передж другими (основными) генарльщиками не горные этапы.

  • VeloVelo
    Вуэльта Каталонии-2017. Старто ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Болельщики приходят с надеждой на Лучшее. Потеряв надежду, уходят.  
    Лайв-чат это всегда была Фишка Велолайв! С Уважением и Надеждой!   

  • Eufemiano Fuentes
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (30)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Испанцы под испанцев....итальянцы под итальянцев....не вижу смысла винить оргов...Они хотели,что б он выиграл ? Кто ж не хочет,что б свои побеждали,да еще и дома...Думаю мувики закатят Сашу к победе...Да и сам он отменный колесник....

  • Eufemiano Fuentes
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (30)
    Eufemiano Fuentes-Фото
    Согласен....
    Катя например,может провести хороший тренировочный сбор....Сделать красивые фото местности...
  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (30)
    velodoctor-Фото

    Видимо они в пример французам показали, что тоже своих могут наказывать. А вобще из любопытных случаев, можно вспомнить езду Сагана по тратуару и батончики Фрума. Всегда всё по-разному. 

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 2 (30)
    motte-Фото

    Самым конкретным шапито! Его то уже в маечку лидерскую надели, на подиуме стоял.с цветами и кубком..все как положено..а потом раздели и отдали Вальву...клоуны...люди говорят конкретно, что в данном случае вся команда идет под штрафные санкции...а ведь эта Каталония под патронажем ASO...что творится?

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1 Саган П. (Svk) (BOH) 890
2 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
5 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
7 Энао С. (Col) (SKY) 607
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 598
9 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 495

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