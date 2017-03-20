Давиде Чимолаи – победитель 1-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 19:15
Давиде Чимолаи опережает Насэра Буанни в спринте на 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2017
Давиде Чимолаи (Davide Cimolai), 27-летний итальянский гонщик команды FDJ, стал победителем 1-го этапа многодневной гонки Мирового тура Вуэльты Каталонии-2017.
Этап развивался по традиционному сценарию спринтерского. Отрыв дня был пойман пелотоном за 25 км до финиша. За 5 км до финиша из пелотона атаковал Сирил Готье (AG2R La Mondiale), но его атака была нейтрализована. Не удалась попытка уехать от группу и у Питера Кеннаха (Sky).
В итоге был разыгран общий спринт, в котором Давиде Чимолаи обошёл на финише французского гонщика команды Cofidis Насэра Буанни. Это пятая победа в карьере Давиде Чимолаи и вторая на этапе Вуэльты Каталонии, первую он одержал в прошлом году, выиграв на этой испанской многодневке 6-й этап.
È SUBITO GRANDE ITALIA ALLA VOLTA!— Eurosport IT (@Eurosport_IT) 20 марта 2017 г.
Davide Cimolai batte al fotofinish Bouhanni @VoltaCatalunya @cimo89 @EquipeFDJ #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/4eOYAFQDIo
Результаты 1-го этапа Вуэльты Каталонии-2017
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