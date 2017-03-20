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Давиде Чимолаи – победитель 1-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

Давиде Чимолаи опережает Насэра Буанни в спринте на 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2017

 

Давиде Чимолаи (Davide Cimolai), 27-летний итальянский гонщик команды FDJ, стал победителем 1-го этапа многодневной гонки Мирового тура Вуэльты Каталонии-2017.

 

Этап развивался по традиционному сценарию спринтерского. Отрыв дня был пойман пелотоном за 25 км до финиша. За 5 км до финиша из пелотона атаковал Сирил Готье (AG2R La Mondiale), но его атака была нейтрализована. Не удалась попытка уехать от группу и у Питера Кеннаха (Sky).

 

 

 В итоге был разыгран общий спринт, в котором Давиде Чимолаи обошёл на финише французского гонщика команды Cofidis Насэра Буанни. Это пятая победа в карьере Давиде Чимолаи и вторая на этапе Вуэльты Каталонии, первую он одержал в прошлом году, выиграв на этой испанской многодневке 6-й этап.

 

 

 

Результаты 1-го этапа Вуэльты Каталонии-2017

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Теги к статье: Давиде Чимолаи FDJ спринт Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya многодневная гонка гонка Мирового тура Мировой Тур UCI

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Комментарии

  • rdktr
    Петер Саган и Жулиан Алафилипп ... (7)
    rdktr-Фото

    Скай. Т-тактика :)

  • rdktr
    Михал Квятковски: "Я верю, чт ... (5)
    rdktr-Фото

    Ну раз они в юниоров соревнуются вместе, то и знают друг друга хорошо. Соответственно, только хитрость и никаких гвоздей :) 

    Очень жаль что Петер проиграл (именно проиграл). Все было в его ногах.

  • VeloVelo
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 1 (6)
    VeloVelo-Фото

    Два балла из пяти оргам за маршрут. Завтрашняя ТТТ — самая плохая шутка сезона.



    И еще двойка за "качество картинки".  Снимают на мыльницу.

  • Danny
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 1 (6)
    Danny-Фото

    все решится на Тортосе...9 км с 10 процентами - это круто.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Старто ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Шо то испанци решили конкретно всех удивить на этой своей мини-Вуэльте. Мало того что организовали ТТТ на Туре Каталонии да ещё и дистанцию в 40 км. предложили.

    Ну уже посмотрим кто из генеральщиков не выдержит "командноого накала" и окажется перед настоящими горными этапами в роли догоняющего.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 1 (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Даже по первой 10-ке протокола первого этапа видно наличие "отборных" спринтеров на Туре Каталонии (Буани и Грайпель не в счёт). Это вам, господа, на Париж-Ницца и не Тиррено-Адриатико. Но справедливости ради отметим, что и не под спринтеров эта Вуэльта Каталонии спроектирована.

  • allb46
    Петер Саган и Жулиан Алафилипп ... (7)
    allb46-Фото

    Ничего Квято не ждал, ему тупо сказали из технички, чтобы он рванул за Саганом, а там, что выйдет, Квято хитрый "поляк" как и все они, такой халявщик, отсител на колесе у Пете...  Перер Саган это светило всего велоспорта во всех отношениях, а Квято..., это только Квято...

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 1 (6)
    motte-Фото
    Походу так, орги решили кое-что перепрыгнуть с этой командной гонкой и таким рельефом и может получится так, что это новшество , по сути один этап, убьет все оставшиеся, не хотелось бы верить, интерес есть и посмотрим… все же , своего рода, предложение оргов , а вдруг? Тем не менее, завтра все притянутся к этому этапу… разочарование ? позже, может быть ?
  • Velolive-Team
    Вуэльта Каталонии-2017. Старто ... (11)
    Velolive-Team-Фото
    Live открыт, можете там освещать ход гонки, которая Вам интересна.
  • Brodyazhnik
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 1 (6)
    Brodyazhnik-Фото

    Скука смертная. В предверии ТТТ, по сути решающей всю гонку, все решили даже не напрягаться.

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2 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
5 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
7 Энао С. (Col) (SKY) 607
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 598
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