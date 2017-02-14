Алехандро Вальверде перехватывает лидерство у Альберто Контадора на Вуэльте Андалусии-2017

Виктор Кампенартс побеждает на 3-м этапе Вуэльты Андалусии-2017, Алехандро Вальверде возвращает майку лидера

Действующий чемпион Бельгии в разделке, 25-летний гонщик команды LottoNL-Jumbo, Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) стал победителем в индивидуальной гонке на время на 3-м этапе Вуэльты Андалусии-2017. Дистанцию в 11,9 км он преодолел со средней скоростью 47.865 км/ч за 14 минут 55 секунд. Его основными соперниками стали генеральщики – Алехандро Вальверде (Movistar) проиграл Виктору Кампенартсу всего 1 секунду, Альберто Контадор (Trek-Segafredo) – 7 секунд.

Благодаря разделке Алехандро Вальверде вернул себе лидерство в общем зачёте, где опередил Альберто Контадора на 1 секунду. Тибо Пино (FDJ), финишировавший на разделке 4-м, поднялся на третью строчку в генеральной классификации. Йон Исагирре (Bahrain-Merida), который шёл на четвёртом месте в общем зачёте, упал во время разделки и был вынужден сойти с гонки. К счастью, 28-летний испанский гонщик избежал серьёзных травм, о чём сообщила команда Bahrain-Merida.

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Виктор Кампенантс (LottoNl-Jumbo): «Сегодня всё прошло отлично, и моя подготовка к гонке была прекрасной. Мы много работали с командой, приятно в результате взять победу.

Несколько недель назад я вошёл в форму. Это первая индивидуальная гонка на время в этом сезоне, мы приложили все силы, чтобы хорошо здесь выступить – работали в аэродинамической трубе, как можно лучше подгоняли оборудование.

Маршрут не совсем мне подходил, слишком много подъёмов, но я использовал всю свою мощность, чтобы удержать высокую скорость, и отлично справился с неровностями.

Хотя я ехал один, эту победу расцениваю как победу команды. На предыдущих этапах я смог сберечь энергию, чтобы к этому старту подойти относительно свежим. Когда настало время старта, я начал нервничать, но команда была рядом и сделала всё, чтобы я оставался спокойным. Впервые меня тренировал Гриша Нирманн (который дебютировал в качестве спортивного директора на Вуэльте Андалусии-2017), и мне очень понравилось с ним работать».

Гриша Нирманн, спортивный директор LottoNL-Jumbo: «Победа – это потрясающе, особенно после того, как мы услышали, что Вальверде отлично прошёл вторую отсечку. Технически Виктор проехал отлично, на спуске разгонялся до 80 км/ч. Этим утром мы несколько раз проехали дистанцию, и это принесло результат во время гонки».

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Алехандро Вальверде (Movistar): «Три этапа пройдено, осталось два, где будет полегче. Сегодня я помнил о том, что тот, кто наденет красную майку после разделки, почти выиграл общий зачёт. Но Альберто всего в одной секунде, а в воскресенье обещают дождь. Нам ещё рано говорить о том, что мы выиграли. Со мной отличная команда, мы должны сохранять концентрацию, потому что, хотя маршрут и не выглядит сложным, всё может измениться в одно мгновение.

На данный момент мы вернули лидерство, и добились этого в разделке, что много для меня значит. На дистанции я чувствовал себя вполне комфортно, она мне подходила. Уже утром я чувствовал, что смогу проехать хорошо, и доказал это днём.

Я решил пройти на максимуме первую часть дистанции, которая больше подходила моим характеристикам, а потом постарался правильно распределить силы на второй части, чтобы, по крайней мере, приблизиться к майке лидера.

Одна секунда – это ничто. Невозможно чувствовать себя спокойно, тем более, когда в этой секунде позади Альберто Контадор. Он человек, разрабатывающий стратегии, и сегодня был силён. До финиша в воскресенье гонка не окончена.

Я доказываю, что хорошо выступаю на всех этапах – взял победу, занял 3-е место вчера, сегодня невероятно близко подошёл к победе.

Конечно, я буду счастлив взять 100-ю победу в карьере, но самое важное для меня, что мне почти 37, а я чувствую себя таким же сильным или даже сильнее, чем раньше. Это помогает мне сохранять мотивацию, когда выезжаю на тренировки, и показывает, что я могу приносить радость болельщикам».

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Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Нога шла хорошо, ощущения были неплохими, но дело в том, что я только начал выступать в гонках, и хотя нога идёт отлично, мне немного не хватает ритма гонок. Сегодня всё решили несколько секунд, и решил не в мою пользу. Конечно, Алехандро выступил очень хорошо, я поздравляю его.

Жаль, что впереди нет двух горных этапов, где бы мы с Алехандро могли бы продолжить борьбу. Я считаю, что мне будет трудно перехватить лидерство, потому что следующие этапы скроены под спринтеров. В этом году маршрут гонки необычный, самые тяжёлые этапы были в начале, и это во многом ограничивает возможности.

Но эта неделя прошла лучше, чем я ожидал. Это моя первая гонка сезона, конечно, я понимал, что рельеф этапов не слишком мне подходит. Но когда я участвую в гонке, я выкладываюсь по полной, чтобы получить как можно более высокий результат, хотя моей первой настоящей целью сезона будет Париж-Ницца».