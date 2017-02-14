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Алехандро Вальверде перехватывает лидерство у Альберто Контадора на Вуэльте Андалусии-2017

Виктор Кампенартс побеждает на 3-м этапе Вуэльты Андалусии-2017, Алехандро Вальверде возвращает майку лидера

 

 

  Действующий чемпион Бельгии в разделке, 25-летний гонщик команды LottoNL-Jumbo, Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) стал победителем в индивидуальной гонке на время  на 3-м этапе Вуэльты Андалусии-2017. Дистанцию в 11,9 км он преодолел со средней скоростью 47.865 км/ч за 14 минут 55 секунд. Его основными соперниками стали генеральщики – Алехандро Вальверде (Movistar) проиграл Виктору Кампенартсу всего 1 секунду, Альберто Контадор (Trek-Segafredo) – 7 секунд.

 

  Благодаря разделке Алехандро Вальверде вернул себе лидерство в общем зачёте, где опередил Альберто Контадора на 1 секунду. Тибо Пино (FDJ), финишировавший на разделке 4-м, поднялся на третью строчку в генеральной классификации.  Йон Исагирре (Bahrain-Merida), который шёл на четвёртом месте в общем зачёте, упал во время разделки и был вынужден сойти с гонки. К счастью, 28-летний испанский гонщик избежал серьёзных травм, о чём сообщила команда Bahrain-Merida.

 

 Photo © LottoNL-Jumbo

 

  Виктор Кампенантс (LottoNl-Jumbo): «Сегодня всё прошло отлично, и моя подготовка к гонке была прекрасной. Мы много работали с командой, приятно в результате взять победу.

 

  Несколько недель назад я вошёл в форму. Это первая индивидуальная гонка на время в этом сезоне, мы приложили все силы, чтобы хорошо здесь выступить – работали в аэродинамической трубе, как можно лучше подгоняли оборудование.

 

  Маршрут не совсем мне подходил, слишком много подъёмов, но я использовал всю свою мощность, чтобы удержать высокую скорость, и отлично справился с неровностями.

 

  Хотя я ехал один, эту победу расцениваю как победу команды. На предыдущих этапах я смог сберечь энергию, чтобы к этому старту подойти относительно свежим. Когда настало время старта, я начал нервничать, но команда была рядом и сделала всё, чтобы я оставался спокойным. Впервые меня тренировал Гриша Нирманн (который дебютировал в качестве спортивного директора на Вуэльте Андалусии-2017), и мне очень понравилось с ним работать».

 

  Гриша Нирманн, спортивный директор LottoNL-Jumbo: «Победа – это потрясающе, особенно после того, как мы услышали, что Вальверде отлично прошёл вторую отсечку. Технически Виктор проехал отлично, на спуске разгонялся до 80 км/ч.  Этим утром мы несколько раз проехали дистанцию, и это принесло результат во время гонки».

 

 

Алехандро Вальверде перехватывает лидерство у Альберто Контадора на Вуэльте Андалусии-2017

   Picture ©: Photo Gomez Sport

 

 Алехандро Вальверде (Movistar): «Три этапа пройдено, осталось два, где будет полегче. Сегодня я помнил о том, что тот, кто наденет красную майку после разделки, почти выиграл общий зачёт. Но Альберто всего в одной секунде, а в воскресенье обещают дождь. Нам ещё рано говорить о том, что мы выиграли. Со мной отличная команда, мы должны сохранять концентрацию, потому что, хотя маршрут и не выглядит сложным, всё может измениться в одно мгновение.

 

  На данный момент мы вернули лидерство, и добились этого в разделке, что много для меня значит. На дистанции я чувствовал себя вполне комфортно, она мне подходила. Уже утром я чувствовал, что смогу проехать хорошо, и доказал это днём.

 

  Я решил пройти на максимуме первую часть дистанции, которая больше подходила моим характеристикам, а потом постарался правильно распределить силы на второй части, чтобы, по крайней мере, приблизиться к майке лидера.

 

  Одна секунда – это ничто. Невозможно чувствовать себя спокойно, тем более, когда в этой секунде позади Альберто Контадор. Он человек, разрабатывающий стратегии, и сегодня был силён. До финиша в воскресенье гонка не окончена.

 

  Я доказываю, что хорошо выступаю на всех этапах – взял победу, занял 3-е место вчера, сегодня невероятно близко подошёл к победе.

  Конечно, я буду счастлив взять 100-ю победу в карьере, но самое важное для меня, что мне почти 37, а я чувствую себя таким же сильным или даже сильнее, чем раньше. Это помогает мне сохранять мотивацию, когда выезжаю на тренировки, и показывает, что я могу приносить радость болельщикам».

 

Алехандро Вальверде перехватывает лидерство у Альберто Контадора на Вуэльте Андалусии-2017

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Нога шла хорошо, ощущения были неплохими, но дело в том, что я только начал выступать в гонках, и хотя нога идёт отлично, мне немного не хватает ритма гонок. Сегодня всё решили несколько секунд, и решил не в мою пользу. Конечно, Алехандро выступил очень хорошо, я поздравляю его.

 

  Жаль, что впереди нет двух горных этапов, где бы мы с Алехандро могли бы продолжить борьбу. Я считаю, что мне будет трудно перехватить лидерство, потому что следующие этапы скроены под спринтеров. В этом году маршрут гонки необычный, самые тяжёлые этапы были в начале, и это во многом ограничивает возможности.

 

  Но эта неделя прошла лучше, чем я ожидал. Это моя первая гонка сезона, конечно, я понимал, что рельеф этапов не слишком мне подходит. Но когда я участвую в гонке, я выкладываюсь по полной, чтобы получить как можно более высокий результат, хотя моей первой настоящей целью сезона будет Париж-Ницца».

 

Результаты 3-го этапа Вуэльты Андалусии-2017

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Виктор Кампенартс Victor Campenaerts Trek-Segafredo Альберто Контадор Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol Европа-Тур

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Paris-Nice

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Комментарии

  • rude_rider
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (6)
    rude_rider-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    а потом,я его люблю) и он хоть боком будет сидеть-для меня это будет красиво) любовь это такая штука))

     

    с этого надо было начинать..а то эталон и тд и тп..

     

    за уши притянутые..особенное это касается величайшего..

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    не смотрел но осуждаю?))  ахаха))

    перестал ерзать Конта.

    да,левая нога бывает ходит немного,но едет красиво.

    в Треке ему сделали посадку просто эталонную.

     

    пы сы.

    а потом,я его люблю) и он хоть боком будет сидеть-для меня это будет красиво) любовь это такая штука))

  • marketbk
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    marketbk-Фото
    Благодарю за пояснение! Но разделка-то все-таки 18 км. Удивительно Демар прошел ее. Ладно бы до 10 км , еще бы можно было понять, а так... браво!!!
  • velodoctor
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    velodoctor-Фото
    Первые 20% одни повороты, а основная часть прямая вдоль моря туда и назад. Так что даже не сказать что Демар ветер поймал нужный. Еще куски брусчатки есть на старте и финише. Видимо француз поработал над разделкой также, как и Пино в свое время, во всяком случае спринтеру это нужно например чтобы примерить желтую майку Тура в этом году.
  • kwwk
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    kwwk-Фото

    Квято прошел разделку сильно

     

  • Nathan
    Том Боонен отвечает на вопросы ... (3)
    Nathan-Фото
    Ого, не знал что он слушает рычагов)
  • marketbk
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    marketbk-Фото

    А что за профиль, Мартин "встрял" раздельщику, второго ряда, потом глянул где Финни... Демар 6-ой - это который спринтер? Что творится))))

  • marketbk
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (6)
    marketbk-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Виго и Конта-вот для меня два эталона посадки раздельщика.

     

    Вот Уиггинс- согласен. А Конта... хз , в чем там эталон? Или у Вас ерзанье на седле считалось эталоном? (сегодня разделку не смотрел, но до этого Конта постоянно "съезжал с пятки на носок седла" в разделках)

  • velodoctor
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    velodoctor-Фото

    Прошлый раз Мартин и Кристофф в один день победили, а сегодня немец подвел норвежца. biggrin

     

    Мне португальская разделка и показ понравились больше. Роглич хорош, думаю у него 70-80% шанс на победу. Последний этап не как уж не супер горный, думаю ему по силам там быть среди лидеров.  Опять же расстроен результатом Чернецкого, он тут бывал и в 10ке 2 года назад. Ну надеюсь и правда ребята вкатываются. 

  • Александра
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (6)
    Александра-Фото

    Мне понравилось! Люблю, когда идут ноздря в ноздрю, когда интрига и нервы.)

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