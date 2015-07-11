Альберто Контадор начнёт сезон 2017 года с Вуэльты Андалусии

Первой гонкой Альберто Контадора (Alberto Contador) в составе команды Trek-Segafredo станет многодневная испанская гонка Вуэльта Андалусии (Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol), которая пройдёт с 15 по 19 февраля, об этом сообщил баскский веб-сайт Zikloland.com.

34-летний испанский гонщик стартует на Вуэльте Андалусии второй раз в карьере. Впервые он проехал Вуэльту Андалусии в 2015, где выиграл этап и финишировал 2-м в общем зачёте, уступив Крису Фруму.

В 2017 году категория Вуэльты Андалусии повысится с 2.1 до H.C. Эта гонка станет первым шагом на пути к Тур де Франс-2017, который является главной целью Альберто Контадора в следующем сезоне.

В этом году, так же, как и в 2009, 2010, 2011 и 2014, Альберто Контадор начинал сезон с португальской многодневки Вольта Альгарве (Volta al Algarve).

Дальнейшее расписание гонок Альберто Контадора пока неизвестно, но, по заявлению Zikloland примерный план выглядит так: Париж-Ницца, Вуэльта Каталонии, Тур Страны Басков.