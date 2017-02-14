Тибо Пино, Альберто Контадор и Алехандро Вальверде о 2-м этапе Вуэльты Андалусии-2017

Тибо Пино – победитель 2-го этапа Вуэльты Андалусии-2017, Альберто Контадор – новый лидер общего зачёта

Тибо Пино (Thibaut Pinot), 26-летний французский гонщик команды FDJ, одержал первую в этом сезоне победу, выиграв королевский, 2-й этап, Вуэльты Андалусии-2017.

Решающие действия на этапе развернулись на финальном подъёме Манча Реал/Пенья дель Агила. За 4 км до финиша атаковал Микель Ланда (Sky), но затем его обошёл атаковавший за 3 км до финиша Альберто Контадор (Trek-Segafredo). На рывок Контадора соперники сразу ответить не смогли, и испанский гонщик уехал в одиночку и удерживал преимущество до финальных 500 метров до финиша, где его добрал и обошёл Тибо Пино. Альберто Контадор финишировал вторым, но перехватил майку лидера у Алехандро Вальверде (Movistar), финишировавшего на этапе 3-м.

В генеральной классификации Тибо Пино поднялся на вторую строчку и уступает Альберто Контадору 3 секунды, Алехандро Вальверде занимает третью позицию, уступая своему соотечественнику 5 секунд.

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Тибо Пино (FDJ) о 2-м этапе Вуэльты Андалусии-2017

«Я сумел хорошо рассчитать силы на подъёме, и чувствовал себя гораздо лучше, чем на прошлом этапе. Мне весь день помогали товарищи по команде. Когда Контадор атаковал, мне было тяжело, но потом, когда я сумел пройти на этом подъёме других гонщиков, почувствовал себя увереннее, и начал его преследовать.

Победить Контадора – это нечто особенное. Он потрясающий горняк, я многому у него научился.

Нога идёт хорошо, всё, что мне теперь остаётся, посмотреть, что получится сделать на разделке. Там будет много сильных соперников, разгорится настоящая битва. Все мы сейчас находимся более менее на одном уровне, и все идём очень плотно в генеральной классификации, так что будет тяжело. Но если буду чувствовать себя завтра (на 3-м этапе) так же хорошо, как сегодня, надеюсь на хороший результат».

Альберто Контадор (Trek-Segafredo) о 2-м этапе Вуэльты Андалусии-2017

«Я знал, что выиграть сегодня будет трудно. Я атаковал, начало было хорошим, но мой пульс залез в красную зон, подскочил до 200 ударов в минуту! Этот отрезок оказался для меня слишком длинным, хотя проехал неплохо, но думал, что сердце выскочит из груди, как если бы я снова был юниором!

Да, я мог бы подождать немного дольше, но не хотел, чтобы всё получилось как вчера. Встречный ветер не облегчал мне задачу, и я не знал финального участка. Если бы я в одиночку успел доехать до последних двухсот метров, то, возможно, сумел бы удержаться.

Мои товарищи по команде были великолепны. Они много работали, чтобы вернуть отрыв, осложняли подъём группе. На таком типе горы надо очень много поработать, чтобы другим стало тяжело ехать.

Я думал не просто о победе на этапе, а о том, чтобы измотать соперников, чтобы они приехали на финиш без сил. Чем сильнее они сегодня устанут, тем лучше наши шансы завтра.

В конце концов, это моя первая в году гонка. И я ощущаю это в полной мере. Но я доволен. Досадно, конечно, что я не смог выиграть этап, прежде всего, жаль из-за моих товарищей по команде. Теперь мне надо восстановиться и подумать, что я смогу сделать завтра. Выиграть в генеральной классификации будет трудно. Здесь много сильных гонщиков, которые находятся всего в нескольких секундах от меня, особенно Исагирре, который является хорошим раздельщиком. Я ещё не изучал маршрут разделки, поедем смотреть его завтра утром. Будем надеяться, что он мне подойдёт».

Алехандро Вальверде (Movistar) о 2-м этапе Вуэльты Андалусии-2017

«Ускорение Альберто было очень мощным, мне пришлось поехать своим ритмом, чтобы удержаться. На финальной части подъёма я чувствовал себя сильнее, сумел минимизировать потери.

Я доволен гонкой - есть победа и третье место, остаюсь близко в общем зачёте, жаловаться не на что. Завтрашняя разделка будет тяжёлой, посмотрим, как получился проехать по холмам. Гонщики, которые опережают меня в общем зачёте – сильные раздельщики, будет тяжело отыграть у них позиции».