Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 Lucena - Lucena (ITT) 11.9 км 1 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:14:55 2 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:00:01 3 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 0:00:07 4 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:00:09 5 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 6 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:00:16 7 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:00:20 8 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:00:21 9 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 0:00:25 10 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 0:00:28 11 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:00:32 12 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 13 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:35 14 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:00:37 15 Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida 0:00:39 16 Johan Le Bon (Fra) FDJ 17 Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida 0:00:41 18 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:42 19 Marc Soler (Spa) Movistar Team 20 Mikel Landa (Spa) Team Sky 21 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 0:00:43 22 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 23 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 0:00:44 24 Diego Rosa (Ita) Team Sky 25 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:00:46 26 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 27 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:00:48 28 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:00:49 29 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:00:50 30 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom – Rusvelo 31 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 0:00:51 32 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:55 33 Steve Morabito (Swi) FDJ 0:00:56 34 Berden De Vries (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 35 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 36 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:00:57 37 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 38 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 0:00:58 39 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 40 David Lopez (Spa) Team Sky 0:00:59 41 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 42 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:01:01 43 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 44 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 45 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 46 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:01:02 47 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 48 Igor Merino (Spa) Burgos BH 0:01:03 49 Hugh Carthy (Gbr) Cannondale-Drapac 0:01:04 50 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:01:10 51 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 0:01:12 52 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 53 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 54 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 0:01:14 55 William Bonnet (Fra) FDJ 56 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 57 Jerome Cousin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:15 58 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 59 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 60 Eliot Lietaer (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:17 61 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:01:18 62 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 63 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 64 Nathan Brown (Usa) Cannondale-Drapac 0:01:20 65 Julien Morice (Fra) Direct Energie 66 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:01:21 67 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:01:23 68 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:24 69 Jorge Arcas Peña (Spa) Movistar Team 70 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 71 David Belda (Spa) Burgos BH 0:01:25 72 Floris De Tier (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:01:26 73 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 74 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 75 Aitor Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 76 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:27 77 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 0:01:28 78 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 79 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:29 80 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:01:30 81 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:01:31 82 Aydar Zakarin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:01:32 83 Alexander Aranburu (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 84 Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ 0:01:33 85 Kirill Sveshnikov (Rus) Gazprom – Rusvelo 86 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:01:36 87 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 88 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 89 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems Crelan 0:01:37 90 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 91 Jens Wallays (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:41 92 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 93 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:01:42 94 Diego Rubio (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:43 95 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 96 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 97 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:01:44 98 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:01:45 99 Ibai Salas (Spa) Burgos BH 0:01:46 100 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 101 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 102 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:48 103 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:49 104 Sander Cordeel (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:01:51 105 Andrei Solomennikov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:01:52 106 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 107 André Cardoso (Por) Trek-Segafredo 0:01:53 108 Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:01:54 109 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 0:01:58 110 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:59 111 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:02:00 112 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:02:01 113 Ruben Pols (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 114 Jesus Hernandez (Spa) Trek-Segafredo 0:02:02 115 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:04 116 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH 0:02:05 117 Otto Vergaerde (Bel) Veranda's Willems Crelan 118 Roman Maikin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:06 119 Daniel Lopez (Spa) Burgos BH 0:02:07 120 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:02:09 121 Jon Irisarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 122 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:10 123 Beñat Txoperena (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:15 124 Luis Lemus (Mex) Israel Cycling Academy 0:02:26 125 Alvaro Robredo (Spa) Burgos BH 0:02:27 126 Adrian Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 127 Pello Olaberria (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:31 128 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Crelan 129 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:32 130 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:02:33 131 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 132 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:34 133 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:37 134 Mark Mcnally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert 135 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:46 136 Gotzon Udondo (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:48 137 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 0:03:02 138 José Manuel Díaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:03:20 DNF Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida DNF Gaetan Bille (Bel) Veranda's Willems Crelan DNS Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits Генеральная классификация после 3 этапа 1 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 9:01:34 2 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 0:00:01 3 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:00:06 4 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:00:21 5 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:00:45 6 Mikel Landa (Spa) Team Sky 0:00:48 7 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 0:00:52 8 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:01:29 9 Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida 0:01:48 10 Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida 0:01:50 11 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:57 12 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 0:02:04 13 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:02:27 14 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:03:46 15 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:03:47 16 Floris De Tier (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:03:53 17 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 0:03:57 18 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:04:13 19 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:04:29 20 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:04:48 21 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 0:04:59 22 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 23 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:05:12 24 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 25 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:05:25 26 André Cardoso (Por) Trek-Segafredo 0:05:29 27 David Belda (Spa) Burgos BH 0:05:36 28 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:06:24 29 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:08:04 30 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:08:19 31 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:08:23 32 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:08:53 33 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:08:56 34 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:09:42 35 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:09:56 36 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:09:57 37 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:10:09 38 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:10:12 39 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:10:14 40 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:10:18 41 Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo 0:10:38 42 Hugh Carthy (Gbr) Cannondale-Drapac 0:10:39 43 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 0:11:26 44 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:11:39 45 Steve Morabito (Swi) FDJ 0:12:21 46 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:12:29 47 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 0:12:38 48 Eliot Lietaer (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:12:42 49 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:13:46 50 Jerome Cousin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:13:57 51 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 52 David Lopez (Spa) Team Sky 0:14:34 53 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems Crelan 0:14:47 54 Igor Merino (Spa) Burgos BH 0:15:09 55 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:15:10 56 Alexander Aranburu (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:16:02 57 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:16:05 58 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:17:02 59 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:18:06 60 Jesus Hernandez (Spa) Trek-Segafredo 0:18:28 61 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:18:29 62 Jon Irisarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:18:35 63 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:18:38 64 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:19:59 65 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 0:20:43 66 Luis Lemus (Mex) Israel Cycling Academy 0:21:10 67 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:21:15 68 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:21:21 69 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:21:23 70 Beñat Txoperena (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:21:26 71 Nathan Brown (Usa) Cannondale-Drapac 0:21:44 72 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 0:21:45 73 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 0:21:53 74 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:22:20 75 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:22:28 76 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:22:43 77 Ibai Salas (Spa) Burgos BH 0:23:11 78 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 0:23:23 79 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos BH 0:23:35 80 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:23:38 81 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:23:59 82 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:24:16 83 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:25:19 84 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 0:25:40 85 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:25:41 86 Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ 0:26:27 87 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:26:38 88 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:26:42 89 Julien Morice (Fra) Direct Energie 0:26:45 90 Andrei Solomennikov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:26:46 91 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:26:58 92 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 93 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 0:26:59 94 William Bonnet (Fra) FDJ 0:27:23 95 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:27:33 96 Jens Wallays (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:27:40 97 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:28:00 98 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 0:28:07 99 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:28:17 100 Aydar Zakarin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:28:43 101 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:28:50 102 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:29:05 103 José Manuel Díaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:29:08 104 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 0:29:14 105 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:29:39 106 Otto Vergaerde (Bel) Veranda's Willems Crelan 107 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:29:44 108 Aitor Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:30:35 109 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 0:30:43 110 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:30:49 111 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 0:30:53 112 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:30:57 113 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:31:44 114 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:32:00 115 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:32:25 116 Jorge Arcas Peña (Spa) Movistar Team 0:32:41 117 Diego Rubio (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:33:00 118 Johan Le Bon (Fra) FDJ 0:33:09 119 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:33:36 120 Ruben Pols (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 121 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:34:00 122 Berden De Vries (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:34:29 123 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:35:00 124 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 0:35:02 125 Adrian Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:35:07 126 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Crelan 0:35:28 127 Mark Mcnally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert 0:35:31 128 Daniel Lopez (Spa) Burgos BH 0:35:48 129 Sander Cordeel (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:36:34 130 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:36:37 131 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:36:42 132 Pello Olaberria (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:38:07 133 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 0:38:49 134 Alvaro Robredo (Spa) Burgos BH 0:38:53 135 Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:39:26 136 Gotzon Udondo (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:41:38 137 Roman Maikin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:41:55 138 Kirill Sveshnikov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:43:40 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены Теги к статье: Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol Европа-Тур индивидуальная гонка на время разделка Victor Campenaerts Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. 