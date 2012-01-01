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Джек Бауэр - чемпион Новой Зеландии в разделке

 Джек Бауэр - чемпион Новой Зеландии в разделке

 

  Джек Бауэр (Jack Bauer) начал сезон 2017 года с победы – он впервые в карьере принял участие в индивидуальной гонке на время чемпионата Новой Зеландии, и выиграл её. 40 км дистанции он проехал за 51 минуту 54 секунды, опередив на 21 секунду Джейсона Кристи. Это также первая победа 31-летнего новозеландского гонщика в составе команды Quick – Step Floors, куда он перешёл после 7 лет выступления в команде Garmin. В 2010 году Джек Бауэр становился чемпионом Новой Зеландии в групповой гонке.

 

Джек Бауэр - чемпион Новой Зеландии в разделке

  Джек Бауэр - чемпион Новой Зеландии в разделке

 Photo ©Bruce Jenkins Photography

 

  Джек Бауэр: «Я так взволнован победой на чемпионате страны, тем, что смогу привезти в Европу, в мою новую команду, майку чемпиона Новой Зеландии. Quick – Step Floors оказали мне полную поддержку, моя новая команда очень сильная. Став гонщиком такой команды, понимаешь, что должен соответствовать, что я и сделал.

  Сегодня было нелегко. Дистанция с подъёмами, я уже забыл, как тяжело ехать по неровным новозеландским дорогам, плюс был довольно сильный ветер. Я счастлив, что одержал победу и с неё начал сезон. Хочу поблагодарить мою невесту и всех, кто сегодня пришёл меня поддержать. Моя следующая цель – групповая гонка чемпионата, надеюсь на ещё одно сильное выступление, хотя понимаю, что будет трудно. Но было бы приятно принести команде ещё одну майку чемпиона».

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Теги к статье: Джек Бауэр Jack Bauer Quick-Step Floors ITT разделка индивидуальная гонка на время

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  1. Sm1T

    Сегодня, 18:01 | Регистрация: 1.01.2012

    Когда уже на Туре этап будет у Джека?:) жду

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Комментарии

  • Sm1T
    Джек Бауэр - чемпион Новой Зел ... (1)
    Sm1T-Фото

    Когда уже на Туре этап будет у Джека?:) жду

  • W3105
    Том Дюмулин: "Мои шансы на Дж ... (3)
    W3105-Фото

    Надо поехать на Тур, не каждый год начинают с разделки, когда еще будет шанс одеть желтую майку

     

  • sashaney
    Том Дюмулин: "Мои шансы на Дж ... (3)
    sashaney-Фото

    Как то совсем не понятно как его акула не съест в таких горах, как на этой Джиро. Том, зачем подставляться?

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Том Дюмулин: "Мои шансы на Дж ... (3)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    и пусть не сьест тебя Акула) аминь)

    удачи Том)

  • Walther
    Чемпионат Австралии-2017, разд ... (2)
    Walther-Фото
    Ура!
  • explosiveua
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (13)
    explosiveua-Фото

    И я считаю что Конта еще может ТдФ выиграть!
    Только бы падения (в очередной раз) не настигли.)

  • Sezar
    Винченцо Нибали планирует проп ... (4)
    Sezar-Фото

    Кстати, вот еще одна интрига сезона: у Нибали выбиты все подпорки, подстилкии отговорки, он взял всю ответственность на себя. Пинать его за неудачи больше некому:). Интересно как это на него повлияет? "Тварь ли он дрожащая или право имеет" (с):)?

  • chel
    Роан Деннис - чемпион Австрали ... (2)
    chel-Фото

    Марс настоящий?popcorm

  • Адриен
    Винченцо Нибали планирует проп ... (4)
    Адриен-Фото
    Не знаю ... Лично я считаю, что в данное время - ПОТЕНЦИАЛЬНО - только Нибали может составить реальную конкуренцию Фруму . А на Джиро 2017 он вообще претендент на выигрыш №1. Даже не представляю , какие гонщики ГОРАЗДО сильнее него . Да, есть Ланда, Ару, Кинтана, все они могут выиграть у Нибали розовую майку , но вряд ли НОКАУТОМ . Другое дело - как скажется на его САМОЧУВСТВИИ смена команды - как "ракетный ускоритель" или "тормозной парашют" ? Ведь все его проблемы последнего времени были психологическими. Справится - победит и с не самой сильной командой .
  • VeloVelo
    Команда UAE Abu Dhabi представ ... (1)
    VeloVelo-Фото

    То Италия, то Китай, то ОАЭ. Тяжела доля спортсмена. . .



    А ёлка в эмиратах таки есть.

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2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

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