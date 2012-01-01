Джек Бауэр - чемпион Новой Зеландии в разделке

Джек Бауэр (Jack Bauer) начал сезон 2017 года с победы – он впервые в карьере принял участие в индивидуальной гонке на время чемпионата Новой Зеландии, и выиграл её. 40 км дистанции он проехал за 51 минуту 54 секунды, опередив на 21 секунду Джейсона Кристи. Это также первая победа 31-летнего новозеландского гонщика в составе команды Quick – Step Floors, куда он перешёл после 7 лет выступления в команде Garmin. В 2010 году Джек Бауэр становился чемпионом Новой Зеландии в групповой гонке.

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Джек Бауэр: «Я так взволнован победой на чемпионате страны, тем, что смогу привезти в Европу, в мою новую команду, майку чемпиона Новой Зеландии. Quick – Step Floors оказали мне полную поддержку, моя новая команда очень сильная. Став гонщиком такой команды, понимаешь, что должен соответствовать, что я и сделал.

Сегодня было нелегко. Дистанция с подъёмами, я уже забыл, как тяжело ехать по неровным новозеландским дорогам, плюс был довольно сильный ветер. Я счастлив, что одержал победу и с неё начал сезон. Хочу поблагодарить мою невесту и всех, кто сегодня пришёл меня поддержать. Моя следующая цель – групповая гонка чемпионата, надеюсь на ещё одно сильное выступление, хотя понимаю, что будет трудно. Но было бы приятно принести команде ещё одну майку чемпиона».