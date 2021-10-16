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Роман Кройцигер – новый спортивный директор команды Bahrain Victorious

Роман Кройцигер завершил карьеру профессионального велогонщика в 35 лет

 

 

  Роман Кройцигер завершает карьеру и со следующего сезона начнёт работать спортивным директором в велокоманде Bahrain Victorious. Об этом 35-летний чешский велогонщик объявил на пресс-конференции в Праге. Последний сезон Роман Кройцигер выступал в российской велокоманде Gazprom-RusVelo.

 

  Чешский велогонщик начал карьеру в 2006 году  в команде Liquigas, где  выступал 5 лет, затем был гонщиком команды Astana, Saxo-Tinkoff, Orica-Scott, Dimension Data.  За эти годы Роман Кройцигер одержал 15 побед, в том числе стал победителем классик Амстел Голд Рэйс, Классика Сан-Себастьяна, выиграл этап Джиро д’Италия, общий зачёт Тура Швейцарии и Тура Романдии, принял участие в 18 Гранд-турах, из которых лишь один не проехал до конца.

 

Травма (разрыв мышцы) и то, что Роман Кройцигер не был отобран в состав на Олимпийские игры в Токио, повлияли на решение.

 

Роман Кройцигер –новый спортивный директор команды Bahrain Victorious

 

  Роман Кройцигер: «16 лет я провёл в профессиональном пелотоне, пережил прекрасные моменты, одерживал большие победы. Но также были падения и неудачи, сюда же относятся два  последних года. Я много тренировался, выкладывался на полную. Но когда видишь, что работа не приводит к результатам, пора подумать о завершении.

 

  Это стало сигналом, что пора перейти к другой роли. Меня не взяли на Олимпиаду, к которой готовился. Понимаю, что до следующей слишком далеко, а будущие чемпионаты мира в ближайшие годы не слишком мне подходят.  Это дало первый импульс к принятию решения.

 

  Следующим фактором стала травма, разрыв мышцы и проблемы с ахилловым сухожилием, которые стали знаком, что телу, наверное, пора отдыхать, что оно не готово справляться с тренировочными нагрузками каждый день.

 

  Мне сделали отличное предложение, и я решил перевернуть страницу. Многие друзья, которые выступали в пелотоне с 2006 года, уже закончили карьеру.  Велоспорт сильно изменился, стал более взрывным, появились молодые гонщики.

 

  Я много времени провожу за рулём, но мне нравятся машины. Я привык проводить в дороге от 200 до 250 дней в году. Теперь, конечно, буду ездить меньше, так что смогу позаботиться о семье, но с другой стороны, предвкушаю новый вызов в жизни.

 

  Мне поступило предложение о продлении контракта, но я решил найти для себя новую роль. Хочу всё делать на полную мощность, а не по инерции.

 

  Я не люблю сентиментальные речи. Но это было замечательное путешествие. Велоспорт – тяжёлый вид спорта, но я его люблю. Обязательно буду и дальше кататься на велосипеде, хотя бы для того, чтобы влезать в свою одежду и оставаться в форме.

 

  Особенно хочу поблагодарить жену и детей за то, что проявляли терпение, поддерживали меня и помогали мне. Также благодарю тренеров команд, личных тренеров. Спасибо товарищам по команде за прекрасные моменты. Благодарю персонал, людей, которые окружали, организаторов гонок, спонсоров , журналистов, за то, что они пишут о велоспорте. И большое спасибо моей нынешней команде Gazprom-RusVelo.  

 

Что дальше? Уезжаю на несколько дней, собираюсь на первый тренировочный сбор с командой Bahrain в ноябре».

 

С командой Bahrain-Victorious Роман Кройцигер подписал контракт на год, хотя ему предлагали двухлетний контракт:

 

  «Команда знает, что я много чем занимаюсь, включая «Академию велоспорта Романа Кройцигера» и программу обучения велосипедистов и водителей «Прояви уважение». Посмотрим, как пойдёт. Пока что я подписал контракт на год, чтобы посмотреть, подходит ли мне это предложение. Я   не переживаю из-за того, что заканчиваю карьеру велогонщика.

 

  16 лет я провёл в профессиональном пелотоне, привык к активной жизни. Я просто не могу сидеть дома, это было бы невыносимо. Поэтому так рад, что останусь в велоспорте, тем более, рад вернуться в Мировой тур.

 

  С нетерпением жду начала новой главы моей жизни. Знаю в этой команде многих гонщиков и людей из персонала команды. В этой команде победный настрой, я сделаю всё, что смогу, чтобы внести вклад в борьбу за результаты. У меня простой девиз – много работать и быть профессионалом как на шоссе, так и вне соревнований. После всех этих лет в пелотоне, уверен, всё сработает».

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Теги к статье: Роман Кройцигер Roman Kreuziger

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