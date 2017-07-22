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Марк Кэвендиш: «Могу внести вклад в работу велокоманды Deceuninck-Quick Step»

Марк Кэвендиш о переходе в велокоманду Deceuninck-Quick Step

 

 

Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) начинает сезон в команде Патрика Лефевра, где выступал с 2013 по 2015 год и одержал 45 побед. В велокоманде Deceuninck-Quick Step 35-летний британский велогонщик также вернётся на велосипед Specialized после Cervelo и Merida, на которых выступал в командах Dimension Data и Bahrain-Merida. На пресс-конференции в тренировочном лагере в Испании Марк Кэвендиш рассказал о переходе в команду и своих надеждах.

 

Марк Кэвендиш: «Могу внести вклад в работу велокоманды Deceuninck-Quick Step»

 

Photo ©  Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /© Wout Beel

 

  Марк Кэвендиш: «Здесь прошла лучшая часть моей карьеры. Я старался и в других командах, но, оценивая прошлое, хотел бы оставаться в этой команде всю карьеру.  У меня невероятные отношения со спонсорами, персоналом, гонщиками, и, конечно, со Specialized. Я помог совершенствовать Venge. Этот велосипед был сделан для меня, он был лучшим, чтобы бороться за победу.  

 

  Контракт с командой был заключён, как делается в большинстве случаев между гонщиками и командой – ты разговариваешь, подписываешь, гоняешься. Конечно, после того, как ушёл из команды в 2015 году, я сохранил очень близкие взаимоотношения с Патриком. Для меня он вдохновитель, я спрашивал у него совета, часто думал, а что сказал бы Патрик в этой ситуации. Я рад, что смог сохранить с ним связь, потому что знаю – если ты покидаешь эту команду, то трудно вернуться назад.

 

  Я реалист. Не жду чего-то, не стараюсь сказочно закончить карьеру. Я просто знаю, что всё ещё хорош.

 

  Я был бы далёк от реальности, если бы думал, что могу поехать и выиграть шесть этапов на Тур де Франс. Ещё меньше вероятности попасть в состав сильнейшей команды мира, которая доминировала.

 

  Даже если не выиграю, могу внести вклад в работу команды, как было в прошлом. Это были самые счастливые годы, снова выступать здесь – сбывшаяся мечта. Почему бы не присоединиться к ним и работать, как если бы это был мой последний год или как если бы у меня впереди было ещё 10 лет? Возможность вернуться в Quick Step – это и есть мечта. Я мечтал вернуться.

 

  Очень счастлив снова быть в команде, не могу дождаться начала гонок. Чувствую то же, что и бельгийские фанаты. Я живу и дышу велоспортом, поэтому чувствую себя в Deceuninck-Quick Step как дома. Сколько себя помню, велоспорт всегда был моей жизнью, и останется таким. Не знаю, как долго буду на велосипеде, но сейчас просто хочу продолжать наслаждаться гонками, и, к счастью, в этом году буду это делать в майке Deceuninck-Quick Step».

 

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step

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  1. close2you

    Сегодня, 01:46 | Регистрация: 22.07.2017

    Мечтал целых 5 лет, что ж не возвращался раньше ?))

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • close2you
    Марк Кэвендиш: «Могу внести вк ... (1)
    close2you-Фото
    Мечтал целых 5 лет, что ж не возвращался раньше ?))
  • Earl57
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    В любом случае у парня холодная голова и судьба Ару его минует.

    К слову Ару прекрасно себя чувствует в новой команде. Участвует в гонках в велокроссе, в минувшее воскресенье занял 10-е место на чемпионате Италии. Корреспонденты с РАИ спросили его про чемпионат мира, он ответил что не попадает. Однако есть инфа, что он присоединяется к национальной сборной, которая готовится к ЧМ. Похоже у италов тоже есть "тренерское решение" как в российском биатлоне))

    Болельщикам понравились его выступления в гонках, сказали что он "бегает как конь"))

    https://twitter.com/DoCiclismo/status/1345887007499808768

     

  • Sezar
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (6)
    Sezar-Фото

    Вот это досадно. Хороший горный грегари был бы для Ремко. Думаю Жоан еще не готов к подвигам и не факт, что в Эмиратах он поднимет свою капитализацию быстрее, чем в Квиках. Экспонента таки растет медленнее чем гипербола:). В любом случае у парня холодная голова и судьба Ару его минует.

  • poshtet
    Крис Фрум: «Мои цели не измени ... (15)
    poshtet-Фото

    Интересно, а почему Вас не восхищает этап (на ТДФ), где Флойд Лэндис привез всем около 6 мин? Ах да, его же поймали за допинг и лишили победы... А вот Фрума когда поймали - не лишили победы. Вообще никакого наказания! Поэтому он для Вас великий? :-)

  • Ернат
    Крис Фрум: «Мои цели не измени ... (15)
    Ернат-Фото
    почему? не знаю, я такого ГТ как он давно не видел, его поразительные атаки не вставая со седла, такого не кто не вытворял
  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес пропустит ... (4)
    Ернат-Фото

    **сам такой*** (Читай правила сайта!)*** мне кажется полная, этот вирус мутирует, и даже если ты переболел, не факт что опять заразишся другим его видом

  • Earl57
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (6)
    Earl57-Фото
    Есть еще инфа, что Алмейда поменял агента. Теперь у него агент, который ведет дела Криштиану Роналду. Нетрудно предположить, что этот агент привык к очень большим деньгам и постарается сделать для Алмейды контракт как можно дороже. Что явно не обрадует Лефевра. Мадье вон уже пошумел, что футбольным агентам нечего делать в велоспорте.
    Про большую для Алафилиппа уже говорили...
  • Rokka
    Марк Хирши расторг контракт с ... (13)
    Rokka-Фото
    Оомен, Келдерман, Мэтьюз, Дюмолан, Кемна, Тёниссен и теперь Хирши. У этой команды просто талант терять крутых бойцов. Уже стало дурной традицией
  • Sezar
    Возвращение Ремко Эвенепула в ... (6)
    Sezar-Фото

    В общем это чувствовалось. Слишком длинная была пауза. Ремко на эту боль уже жаловался 2-3месяца назад еще. Но интересно, что и в этом он похож на Меркса, примерно так же мучившегося с травмой.

    Тоже не понял чего тут минусовать. Спасибо за инфу. Да и вообще, минусовать - признак моральной слабости, имхо. Не согласен-напиши, обоснуй.

  • dyneema
    Мигель Анхель Лопес пропустит ... (4)
    dyneema-Фото
    Межсезонье -- самое время переболеть этой дрянью.

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