Марк Кэвендиш: «Могу внести вклад в работу велокоманды Deceuninck-Quick Step»

Марк Кэвендиш о переходе в велокоманду Deceuninck-Quick Step

Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) начинает сезон в команде Патрика Лефевра, где выступал с 2013 по 2015 год и одержал 45 побед. В велокоманде Deceuninck-Quick Step 35-летний британский велогонщик также вернётся на велосипед Specialized после Cervelo и Merida, на которых выступал в командах Dimension Data и Bahrain-Merida. На пресс-конференции в тренировочном лагере в Испании Марк Кэвендиш рассказал о переходе в команду и своих надеждах.

Photo © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /© Wout Beel

Марк Кэвендиш: «Здесь прошла лучшая часть моей карьеры. Я старался и в других командах, но, оценивая прошлое, хотел бы оставаться в этой команде всю карьеру. У меня невероятные отношения со спонсорами, персоналом, гонщиками, и, конечно, со Specialized. Я помог совершенствовать Venge. Этот велосипед был сделан для меня, он был лучшим, чтобы бороться за победу.

Контракт с командой был заключён, как делается в большинстве случаев между гонщиками и командой – ты разговариваешь, подписываешь, гоняешься. Конечно, после того, как ушёл из команды в 2015 году, я сохранил очень близкие взаимоотношения с Патриком. Для меня он вдохновитель, я спрашивал у него совета, часто думал, а что сказал бы Патрик в этой ситуации. Я рад, что смог сохранить с ним связь, потому что знаю – если ты покидаешь эту команду, то трудно вернуться назад.

Я реалист. Не жду чего-то, не стараюсь сказочно закончить карьеру. Я просто знаю, что всё ещё хорош.

Я был бы далёк от реальности, если бы думал, что могу поехать и выиграть шесть этапов на Тур де Франс. Ещё меньше вероятности попасть в состав сильнейшей команды мира, которая доминировала.

Даже если не выиграю, могу внести вклад в работу команды, как было в прошлом. Это были самые счастливые годы, снова выступать здесь – сбывшаяся мечта. Почему бы не присоединиться к ним и работать, как если бы это был мой последний год или как если бы у меня впереди было ещё 10 лет? Возможность вернуться в Quick Step – это и есть мечта. Я мечтал вернуться.

Очень счастлив снова быть в команде, не могу дождаться начала гонок. Чувствую то же, что и бельгийские фанаты. Я живу и дышу велоспортом, поэтому чувствую себя в Deceuninck-Quick Step как дома. Сколько себя помню, велоспорт всегда был моей жизнью, и останется таким. Не знаю, как долго буду на велосипеде, но сейчас просто хочу продолжать наслаждаться гонками, и, к счастью, в этом году буду это делать в майке Deceuninck-Quick Step».