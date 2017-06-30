“Соло” – биография мастера отрывов Томаса Де Гендта

Томас Де Гендт: «Соло» - очень личная книга»

Впервые с 2016 года 34-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) не одержал побед в прошлом сезоне, но 2020 стал для него годом выхода книги “Solo” - его биографии.

В интервью Het Laatste Nieuws Томас Де Гендт рассказал о книге и о том, какие личные моменты решил раскрыть в биографии.

Томас Де Гендт: «Меня знают как кого-то приятного и весёлого, но, конечно, я не всегда такой. Мне хотелось рассказать и о другой стороне. Так книга стала очень личной. Мне очень интересно, как отреагируют на неё люди.

Я вытащил все вырезанные из газет статьи, которые моя жена хранит в папках. Там было всё от детства до настоящего времени, и каждая статья напоминала мне о связанной с ней историей. Сам удивился, как много историй и случаев вспомнилось. Было приятно снова пройти через те моменты».

Томас Де Гендт не стал скрывать и личные тяжёлые моменты своей биографии, рассказав о депрессии, с которой боролся в 2017 году:

«Всё началось постепенно, дошло до того, что весь мир я стал видеть в чёрном цвете, прежде всего, свой брак. Когда выступаешь в гонках, долго не бываешь дома. Да, можно сколько хочешь делать видеозвонки, но всё равно очень много событий проходит мимо тебя. В то время чувствовал себя как незваный гость в собственном доме. Думаю, многие гонщики узнают это состояние. У меня началась борьба. Приходилось приспосабливаться к семье, а им (прим. VeloLIVE – жене Эвелин, детям Амбер и Тимо) – ко мне. Непонимание продолжало расти. В конце концов, я чувствовал себя счастливым, если мог покинуть дом – убегал на гонки».

Психологические проблемы проявились в 2017 году: «Я спустился по лестнице, чтобы взять велосипед из гаража, но рухнул на нижние ступеньки. Я сел и плакал полчаса как ребёнок. Потом пять часов провёл на тренировке, о которой ничего не могу вспомнить. Я ехал как в тумане. Мне очень хотелось убежать. Когда чувствуешь физическую боль, то можешь думать лишь о ней, а не о проблемах в голове. В тот год на Тур де Франс я часто такое чувствовал. Все говорили, что у меня отличная форма, так оно и было, но это также показывало, насколько плохо мне было психологически».

В тот год Томас Де Гендт выиграл этап Вуэльты Испании, но победы были для него кратким мигом побега от проблем: «В тот момент ощущаешь эйфорию, но не настоящее счастье. Мне хорошо удавалось делать вид, что я рад. Я мог быть весёлым, таким, как обычно, но ничего не чувствовал. Люди, у которых настоящая депрессия, часть её не осознают. Они мастера прятать чувства. Я тоже был таким. Но потом что-то щёлкнуло, я начал работать над проблемой. Снова увидел светлые стороны жизни, стал бороться за наш брак.

Период коронавируса стал для нас положительным опытом, мы прекрасно прошли через него вместе. Я долго обсуждал с Эвелин, должны ли мы рассказывать в книге о том, что с нами случилось. Но именно потому, что проблем больше нет, мы решили, что можем всё раскрыть. Сейчас мы снова счастливы».

Большая часть 15 побед Томаса Де Гендта одержана из отрывов. В 2020 году он проехал два Гранд-тура – Тур де Франс и Джиро д’Италия, и его лучшим результатом стало 3-е место на 17-м этапе Джиро.

Во время презентации книги “Solo” в интервью Sporza Томас Де Гендт также рассказал о хитростях, которые использует в отрывах, чтобы увеличить свои шансы на победу:

«Атака иногда напрямую зависит от того, как ты себя чувствуешь, а иногда от того, что показывает твой измеритель мощности. Время от времени приходится притворяться. Если мне тяжело, могу отлично это скрывать. Если нет, то, наоборот, могу сыграть, что у меня больше нет сил. Если не чувствую себя на сто процентов, иногда притворяюсь, что у меня гораздо больше сил, чем на самом деле. Я просто выхожу вперёд и еду чуть быстрее, даже если в тот момент уже на пределе или превысил свой лимит. Так соперники начинают тебя опасаться. Часто очень важно взять верх психологически».

Книгу о Томасе Де Гендте написал Йонас Хейерик (Jonas Heyerick), главный редактор журнала о велоспорте «Bahamontes». Семь раз Хейерик приезжал домой к Томасу Де Гендту, беседовал, собирая материал. К счастью для Хейерика, отец Томаса Де Гендта бережно сохранил всё, что связано с карьерой сына.

В интервью PZC.nl Йонас Хейерик рассказал: «Я давно хотел написать книгу. Теперь, наконец, это время настало, и мне хочется большего. Книгу попросил написать Томаса. Мы с ним уже встречались раньше по работе. Как считает Томас, интервью - всегда лучший вариант перенести слова на бумагу.

Мы встречались семь раз. Мне помогло, что отец Томаса сохранил почти все материалы о его карьере – от самой маленькой заметки о первых результатах в юности до фотографий местного фестиваля, оформленного в цветах его команды. Это помогло воссоздать хронологию. Мне как раз не хватает таких материалов - это будет мне уроком для будущих книг. (Смеётся).

Я всегда приезжал на встречу с Томасом на велосипеде – проезжал 15 км от Шельдта до его дома. Когда приехал впервые, меня уже ждала бутылка пива “St. Bernardus”, охлаждённого до 12 градусов. Мы пили вместе. С тех пор бутылочка в 75 cl стала традицией при каждой встрече. Нет, нашей концентрации она не помешала.

Книга не только о карьере Томаса. Например, я написал о его депрессии, которую он пережил три года назад. Такое случалось с несколькими велогонщиками, но тема депрессии до сих пор табу в пелотоне. Велогонщики сильно недооценивают давление – с одной стороны они должны выступать, с другой – посвящать время семье».