Савва Новиков подписал контракт с испанской велокомандой Kern Pharma

21-летний российский велогонщик Савва Новиков подписал контракт с испанской велокомандой Kern Pharma. Команда в 2021 году переходит с континентального на профессиональный континентальный уровень. Уроженец Тулы Савва Новиков переходит в Kern Pharma из велокоманды CCC Development Team.

Для руководства испанской велокоманды это долгожданный контракт, так как они отметили выступление Саввы Новикова ещё в феврале 2018 года, когда на первой из гонок Кубка Испании Circuito Guadiana de Don Benito в Бадахосе Савва Новиков обошёл Урко Берраде (Urko Berrade), тогда гонщика команды Lizarte.

В тот же год Савва Новиков на гонке «VIII Volta a la Província de València» в индивидуальной гонке на время обошёл четырёх гонщиков команды Lizarte, которая в 2020 году стала дочерней любительской командой Kern Pharma. Выступая за команду Lokosphinx, Савва Новиков в 2019 году одержал победу на этапе Тура Румынии, а также стал победителем Тура Ирана (Азербайджана), где помимо генеральной классификации взял также победу на этапе.

Хуанхо Орос (Juanjo Oroz), менеджер команды Kern Pharma: «Тогда он впервые привлёк наше внимание своим уровнем и способом ведения гонки. Он показал себя смелым и выносливым гонщиком, которого очень сложно одолеть. Савва Новиков присоединяется к команде Kern Pharma в идеальное время, потому что он молод, хочет расти и выступать на международном уровне. Мы бы хотели, чтобы он впитал атмосферу нашей команд, наше видение велоспорта и жизни, сделал шаг вперёд и стал совершенным велосипедистом, способным бороться за генеральную классификацию и выступать на самом высоком уровне».

В интервью сайту команды Kern Pharma Савва Новиков рассказал о том, как пришёл в велоспорт, о подписании контракта и перспективах:

- Когда ты пришёл в велоспорт?

- В 12 лет. Тогда я прошёл отбор в проект Александра Кузнецова Lokosphinx в Санкт-Петербурге. Мне хотелось попасть туда, потому что это одна из лучших велокоманд в России, хотя и сфокусирована на треке, а мне больше нравился шоссейный велоспорт. К счастью, меня выбрали, я переехал в Санкт-Петербург, где находится команда, где все учатся и тренируются вместе. Я обосновался там, потому что сейчас учусь в Университета имени П.Ф.Лесгафта на третьем курсе кафедры кафедры теории и методики велоспорта.

- Как ты попал на соревнования в Испании?

- У команды Lokosphinx штаб-квартира в Тортосе, куда молодые гонщики, андеры и гонщики любительских команд приезжают, чтобы участвовать в соревнованиях на шоссе. Это нам подходит, потому что нашими соперниками являются команды более высокого уровня, чем в России, и таким образом мы сильно прогрессируем. Тренировочный план в Тортосе довольно трудный, мы проводим до четырёх сессий в день. Полчаса утром, затем два – три часа перед обедом, потом - час днём, и, в зависимости от дня, ещё и тренировка в бассейне.

- Как сложился у тебя сезон 2020 года?

- По правде говоря, не так, как ожидал. С командой CCC Development я провёл только два сбора, где потренировался и познакомился с материалами Giant и Etxeondo. Нам почти не пришлось участвовать в гонках. Чтобы не потерять весь сезон, в сентябре я тренировался и выступал в Турции. Также занимался на треке, на прошлой неделе я стал призёром в омниуме на чемпионате России по велоспорту на треке.

- Хотел попасть в велокоманду Kern Pharma?

- Да, это так. Когда выступал в Испании на любительских гонках, гонщики команды Lizarte были сильнейшими соперниками. Из тех, с кем боролся, это Роджер Адриа (Roger Adrià), Урко Берраде (Urko Berrade) или Кико Гальван (Kiko Galván).

Когда я выиграл Volta a la Província de València, Маноло Аскона и Хуанхо Орос хотели подписать со мной контракт, но я уже перешёл в Lokosphinx, чтобы стать профессионалом. Очень рад, что теперь, наконец, мой переход в команду Kern Pharma стал реальностью. Это идеальный шаг для меня и моей будущей карьеры.

- Каким типом велогонщика ты хотел бы стать?

- Сейчас я горняк, способный защищаться на любых рельефах. Хочу стать таким великим гонщиком как Крис Фрум, Альберто Контадор или Мигель Индурайн. Уже в 2021 году мне бы хотелось принести команде первый результат. С нетерпением жду старта на таких престижных гонках как Вуэльта Каталонии, Тур Страны Басков …. или Вуэльта Испании!