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Савва Новиков подписал контракт с испанской велокомандой Kern Pharma

Савва Новиков подписал контракт с испанской велокомандой  Kern Pharma

 

 

  21-летний российский велогонщик Савва Новиков подписал контракт с испанской велокомандой  Kern Pharma. Команда в 2021 году переходит с континентального на профессиональный континентальный уровень. Уроженец Тулы Савва Новиков переходит в Kern Pharma из велокоманды CCC Development Team.

 

 

 

  Для руководства испанской велокоманды это долгожданный контракт, так как они отметили выступление Саввы Новикова ещё в феврале 2018 года, когда на первой из гонок Кубка Испании Circuito Guadiana de Don Benito в Бадахосе Савва Новиков обошёл Урко Берраде (Urko Berrade), тогда гонщика команды Lizarte.  

 

  В тот же год Савва Новиков на гонке «VIII Volta a la Província de València» в индивидуальной гонке на время обошёл четырёх гонщиков команды Lizarte, которая в 2020 году стала дочерней любительской  командой Kern Pharma. Выступая за команду Lokosphinx, Савва Новиков в 2019 году одержал победу на этапе Тура Румынии, а также стал победителем Тура Ирана (Азербайджана), где помимо генеральной классификации взял также победу на этапе.  

 

  Хуанхо Орос (Juanjo Oroz), менеджер команды Kern Pharma: «Тогда он впервые привлёк наше внимание своим уровнем и способом ведения гонки. Он показал себя смелым и выносливым гонщиком, которого очень сложно одолеть. Савва Новиков присоединяется к команде Kern Pharma в идеальное время, потому что он молод, хочет расти и выступать на международном уровне. Мы бы хотели, чтобы он впитал атмосферу нашей команд, наше видение велоспорта и жизни, сделал шаг вперёд и стал совершенным велосипедистом, способным бороться за генеральную классификацию и выступать на самом высоком уровне».

 

В интервью сайту команды Kern Pharma Савва Новиков рассказал о том, как пришёл в велоспорт, о подписании контракта и перспективах:

 

- Когда ты пришёл в велоспорт?

 

- В 12 лет. Тогда я прошёл отбор в проект Александра Кузнецова Lokosphinx в Санкт-Петербурге. Мне хотелось попасть туда, потому что это одна из лучших велокоманд в России, хотя и сфокусирована на треке, а мне больше нравился шоссейный велоспорт. К счастью, меня выбрали, я переехал в Санкт-Петербург, где находится команда, где все учатся и тренируются вместе. Я обосновался там, потому что сейчас учусь в Университета имени П.Ф.Лесгафта на третьем курсе кафедры кафедры теории и методики велоспорта.

 

- Как ты попал на соревнования в Испании?

 

- У команды Lokosphinx штаб-квартира в Тортосе, куда молодые гонщики, андеры и гонщики любительских команд приезжают, чтобы участвовать в соревнованиях на шоссе. Это нам подходит, потому что нашими соперниками являются команды более высокого уровня, чем в России, и таким образом мы сильно прогрессируем. Тренировочный план в Тортосе довольно трудный, мы проводим до четырёх сессий в день. Полчаса утром, затем два – три часа перед обедом, потом -  час днём, и, в зависимости от дня, ещё и тренировка в бассейне.

 

- Как сложился у тебя сезон 2020 года?

 

- По правде говоря, не так, как ожидал. С командой CCC Development я провёл только два сбора, где потренировался и познакомился с материалами Giant и Etxeondo. Нам почти не пришлось участвовать в гонках. Чтобы не потерять весь сезон, в сентябре я тренировался и выступал в Турции. Также занимался на треке, на прошлой неделе я стал призёром в омниуме на чемпионате России по велоспорту на треке.

 

- Хотел попасть в велокоманду Kern Pharma?

 

- Да, это так. Когда выступал в Испании на любительских гонках, гонщики команды Lizarte были сильнейшими соперниками. Из тех, с кем боролся, это Роджер Адриа (Roger Adrià), Урко Берраде (Urko Berrade) или Кико Гальван (Kiko Galván).

 

  Когда я выиграл Volta a la Província de València, Маноло Аскона и Хуанхо Орос хотели подписать со мной контракт, но я уже перешёл в Lokosphinx, чтобы стать профессионалом. Очень рад, что теперь, наконец, мой переход в команду Kern Pharma стал реальностью. Это идеальный шаг для меня и моей будущей карьеры.

 

- Каким типом велогонщика ты хотел бы стать?

 

- Сейчас я горняк, способный защищаться на любых рельефах. Хочу стать таким великим гонщиком как Крис Фрум, Альберто Контадор или Мигель Индурайн. Уже в 2021 году мне бы хотелось принести команде первый результат. С нетерпением жду старта на таких престижных гонках как Вуэльта Каталонии, Тур Страны Басков …. или Вуэльта Испании!

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Теги к статье: Савва Новиков Kern Pharma

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3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

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Tour Colombia

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Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Александр Власов – 11-й на сво ... (5)
    Astanaforever-Фото
    21 год..год Саши Власова. Погремит надеюсь на гонках. Три победы в этом усеченном сезоне включая победу на Монванту дорого стоит.
  • velodoctor
    Александр Власов – 11-й на сво ... (5)
    velodoctor-Фото

    Да, без разделки сейчас совсем ловить нечего. На туре будут две например. 

  • Freejazz
    Александр Власов – 11-й на сво ... (5)
    Freejazz-Фото

    Надо работать над разделкой. Работать и работать. Тогда перспективы будут очень хорошие. Без хорошей разделки сейчас дальше 5-10-го места не подняться.

  • Freejazz
    Реми Каванья – самый атакующий ... (7)
    Freejazz-Фото
    Просто за Мувистаром тянется шлейф таких вот маленьких велосипедных шалостей - натянуть, когда лидер пописать/колесо поменять остановился. Немудрено, что все их действия рассматриваются через призму "кому хуже".
  • AmLoket
    Реми Каванья – самый атакующий ... (7)
    AmLoket-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Ничего не имею против Каваньи, но мой супер-комбатив это Марк Солер и/или Тими Велленс.
    Цитата: VeloVelo
    Хотя, я бы еще отметил, что то, что Гросс (стабильно бывший в десятке) проехал гонку незаметно для ТВ — на совести оргов Вуэльты. Вальверде тоже проехал Вуэльту незаметно, но, его показывали гораздо чаще, что, впрочем, понятно. Заслужил!.

    Ну, сравнили) Вальверде на Вуэльте это уже ТОПчик для оргов. Да эта оин из его худших домашних ГТ, дажен несмотря на 10 место в итоге. В горах себя не показал, на финишных (горных) спринтах кажись толк 1 раз пободался, да и то хиленько. Но давайте не будет забывать на скомканность сезона и возраст ипанского ветерана.
    Хотя, если честно, Мувикам несмотря на выигранный командный зачёт и победу Солера минус. Мас хотя и в белом, зато без подиума и без атак на этапах, команда порой тянула на себя ордеяло, но в итоге безрезультатно выходило на финише для их гонцов, плюс та небольшая канитель вконцовке Коватильи...извините меня, может это эмоции, но я просто очень сильно болел тогда за Карапаза.)
    Мы так привыкли, что против лидера все работают против, что минутный протяг Мувистара, который был в их интересах и которым повезло воспользоваться Рогличу выглядит как высший грех велоспорта! Раздули из мухи слона.
  • BlAr
    Реми Каванья – самый атакующий ... (7)
    BlAr-Фото
    У Велленса и у Солера есть выигранные этапы, а у Каванья - нет. Скорее всего, поэтому ему и отдан данный приз.
  • старт-шоссе 82
    Александр Власов – 11-й на сво ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Молодец ,хороший гонщик ,хорошее выступление. Будем надееться и ждать новых побед.

  • Бакеша
    Александр Власов – 11-й на сво ... (5)
    Бакеша-Фото
    Респект и уважуха ! Удачи ему в дальнейших спортивных баталиях!
  • EL-Fenomeno
    Реми Каванья – самый атакующий ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ничего не имею против Каваньи, но мой супер-комбатив это Марк Солер и/или Тими Велленс.

    Цитата: VeloVelo
    Хотя, я бы еще отметил, что то, что Гросс (стабильно бывший в десятке) проехал гонку незаметно для ТВ — на совести оргов Вуэльты. Вальверде тоже проехал Вуэльту незаметно, но, его показывали гораздо чаще, что, впрочем, понятно. Заслужил!.

    Ну, сравнили) Вальверде на Вуэльте это уже ТОПчик для оргов. Да эта оин из его худших домашних ГТ, дажен несмотря на 10 место в итоге. В горах себя не показал, на финишных (горных) спринтах кажись толк 1 раз пободался, да и то хиленько. Но давайте не будет забывать на скомканность сезона и возраст ипанского ветерана.

    Хотя, если честно, Мувикам несмотря на выигранный командный зачёт и победу Солера минус. Мас хотя и в белом, зато без подиума и без атак на этапах, команда порой тянула на себя ордеяло, но в итоге безрезультатно выходило на финише для их гонцов, плюс та небольшая канитель вконцовке Коватильи...извините меня, может это эмоции, но я просто очень сильно болел тогда за Карапаза.)

  • Ser Gio
    Реми Каванья – самый атакующий ... (7)
    Ser Gio-Фото
    На квиков обрушилось много травм - Евенпул, Якобсен. Хотя и победы были, и что самое главное очень крупные - Алафилип ЧМ, Беннет этап в Париже в майке, открытие Альмейды. В такие сжатые строки неплохой урожай как по мне. Ну да, на классиках немного не добрали, но там два кроссмена захватили трон и пока не видно, что б их кто-то мог подвинуть.

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