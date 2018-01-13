Чемпион Швеции Ким Магнуссон - новый велогонщик Slipstream Sports

Чемпион Швеции Ким Магнуссон подписал двухлетний контракт со Slipstream Sports

Компания Slipstream Sports подписала двухлетний контракт с 25-летним шведским велогонщиком Кимом Магнуссоном (Kim Magnusson). Он переходит в команду Джонатана Воутерса после трёх лет выступления в континентальной команде Tre Berg-Bianchi.

Ким Магнуссон является действующим чемпионом Швеции в групповой гонке. Отец Кима – Глен Магнуссон, был профессиональным велогонщиком, в 1999 году выступал в одной команде с генеральный менеджером Slipstream Sports Джонатаном Воутерсом.

Ким Магнуссон: «Переход в Мировой тур со Slipstream Sports – самый важный шаг в моей карьере. На протяжении нескольких лет я очень много работал, тренировался с помощью Томаса Лёфквиста, и сейчас чувствую, что наступил тот момент, когда я могу переходить на более высокий уровень. Подписание контракта с командой Slipstream Sports, у которой в 2018 году титульным спонсором будет шведская компания EF Education First, меня очень мотивирует и радует.

С нетерпением жду многого от следующего сезона. Я счастлив, что встречусь с новыми товарищами по команде, с персоналом, узнаю новые направления относительно тренировок, смогу стать участником новых гонок, и, что самое важное, буду выступать на самом высоком уровне.

Я с большим нетерпением жду старта нового сезона, хочу помогать лидерам команды достигать значимых результатов.

Себя я вижу как гонщика на многодневные гонки, на холмистые классики, но я готов попробовать себя во всём. Хочу проявить себя и продемонстрировать майку чемпиона Швеции в мире велоспорта с самой лучшей стороны».

Адриас Клир, спортивный директор: «Ким впервые познакомится с профессиональной структурой команды на самом высоком уровне шоссейного велоспорта. Уверен, это поможет ему раскрыть свою силу. С нетерпением жду, чтобы увидеть, на какой из многодневных гонок он сможет стать помощником наших лидеров. Он является действующим чемпионом Швеции, поэтому знает, что необходимо для победы в гонке. Возможно, если стратегия команды позволит ему, то он сможет использовать шанс для себя на одной из гонок. Он интересный гонщик, мне хочется скорее начать с ним работать».