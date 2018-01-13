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Чемпион Швеции Ким Магнуссон - новый велогонщик Slipstream Sports

Чемпион Швеции Ким Магнуссон подписал двухлетний контракт со Slipstream Sports

 

 

  Компания Slipstream Sports подписала двухлетний контракт с 25-летним шведским велогонщиком Кимом Магнуссоном (Kim Magnusson). Он переходит в команду Джонатана Воутерса после трёх лет выступления в континентальной команде Tre Berg-Bianchi.

 

  Ким Магнуссон является действующим чемпионом Швеции в групповой гонке. Отец Кима – Глен Магнуссон, был профессиональным велогонщиком,  в 1999 году выступал в одной команде с генеральный менеджером Slipstream Sports Джонатаном Воутерсом.

 

Чемпион Швеции Ким Магнуссон - новый велогонщик Slipstream Sports

 

  Ким Магнуссон: «Переход в Мировой тур со Slipstream Sports – самый важный шаг в моей карьере. На протяжении нескольких лет я очень много работал, тренировался с помощью Томаса Лёфквиста, и сейчас чувствую, что наступил тот момент, когда я могу переходить на более высокий уровень. Подписание контракта с командой Slipstream Sports, у которой в 2018 году титульным спонсором будет шведская компания EF Education First, меня очень мотивирует и радует.

 

  С нетерпением жду многого от следующего сезона. Я счастлив, что встречусь с новыми товарищами по команде, с персоналом, узнаю новые направления относительно тренировок, смогу стать участником новых гонок, и, что самое важное, буду выступать на самом высоком уровне.

 

Я с большим нетерпением жду старта нового сезона, хочу помогать лидерам команды достигать значимых результатов.

 

  Себя я вижу как гонщика на многодневные гонки, на холмистые классики, но я готов попробовать себя во всём. Хочу проявить себя и продемонстрировать майку чемпиона Швеции в мире велоспорта с самой лучшей стороны».

 

 

  Адриас Клир, спортивный директор: «Ким впервые познакомится с профессиональной структурой команды на самом высоком уровне шоссейного велоспорта. Уверен, это поможет ему раскрыть свою силу. С нетерпением жду, чтобы увидеть, на какой из многодневных гонок он сможет стать помощником наших лидеров. Он является действующим чемпионом Швеции, поэтому знает, что необходимо для победы в гонке. Возможно, если стратегия команды позволит ему, то он сможет использовать шанс для себя на одной из гонок. Он интересный гонщик, мне хочется скорее начать с ним работать».

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Теги к статье: Ким Магнуссон Kim Magnusson

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Комментарии

  • Гонщик
    Крис Фрум – победитель критери ... (11)
    Гонщик-Фото

    Фрумыч , величайший гонщик современности 

  • rdktr
    Альберто Контадор: "Сегодня ... (9)
    rdktr-Фото

    Цитата: RVL
    крутой гонщик

     чистая правда

  • Shalam s Urala
    Адам Хансен: "Точно поеду Джи ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    всё правильно. пора поберечь себя. 20 подряд ГТ - это уже вполне кругло и, наверное, неповторимо даже в большей степени, чем 7 турдефрансов Великого и Ужасного moil

  • sashkool
    Марк Падун подписал контракт с ... (5)
    sashkool-Фото

    Ну вот, еще один украинец в ПРО. Молодчага

  • Yuriy 17
    Эган Берналь: "Моя первая зад ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Для человека, родившегося и выросшего (как и его предки) на высоте 2650 м, показатель VO2max 88,8 мл/кг не очень и удивителен.

    Наверное, половина молодежи с родины Берналя может достичь этого результата.



    Цитата: VeloVelo
    Зачем писать "позволил", когда все понимают, что выгодно продал.

    Савио здесь в интервью прямо и сказал: "Думаю, справедливо, что наша работа финансово оценена".

  • velodoctor
    Марк Падун подписал контракт с ... (5)
    velodoctor-Фото

    Есть 2 года чтобы зарекомендовать себя, удачи.

  • Shalam s Urala
    Марк Падун подписал контракт с ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Удачи хлопцу. И главное - никаких поводов для ассоциаций с фамилией!

  • VeloVelo
    Крис Фрум – победитель критери ... (11)
    VeloVelo-Фото

    нормальный график, учитывая те гонки, которые они едут в сезоне и те, которые не едут.
    У каждого свой план.

  • VeloVelo
    Крис Фрум – победитель критери ... (11)
    VeloVelo-Фото
    Кэв, Кеньях, Фрум, и многие другие пропустили добрую половину сезона.
    Как и Контадор. Так что парни докатывают свой цикл, это нормально )
  • VeloVelo
    Эган Берналь: "Моя первая зад ... (2)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "через два года позволил Берналю перейти в британскую команду Sky, хотя его контракт с Androni Giocattoli должен был закончиться лишь в конце следующего сезона."

    Что значит позволил? Выгодно нашел, выгодно продал.
    Савио всегда умел находить таланты, огранять их и продавать.
    Нормальная тема. Зачем писать "позволил", когда все понимают, что выгодно продал.
    Зачем эти двойные стандарты? )



    ЦИТАТА:

    В этом году 20-летний колумбийский велогонщик принёс команде Джанни Савио 6 побед, в том числе в общем зачёте недельных гонок Sibiu Cycling Tour и Le Tour de Savoie Mont Blanc. Также Эган Берналь стал призёром классик Giro dell'Appennino и Мемориал Марко Пантани, занял 16-е место на классике Милан-Турин и 13-е на классике Монументе Ломбардии-2017.

    Забыли добавить, что он выиграл тур дэ лавенир за явным преимуществом.

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