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Умер легендарный французский велогонщик Раймон Пулидор

Раймон Пулидор ушёл из жизни в возрасте 83 лет

 

 

  Раймон Пулидор (Raymond Poulidor), легендарный французский велогонщик, трижды финишировавший вторым и пять раз третьим на Тур де Франс, но ни разу не ставший победителем Большой Петли, скончался в больнице Сен-Леонард-де-Нобла ночью 13 ноября в возрасте 83 лет.

 

 Photo © Par Matpib — Travail personnel, CC BY-SA 3.0  

 

 

   Всю свою карьеру с 1960 по 1977 годы Раймон Пулидор выступал в одной команде – Mercier. Он выиграл семь этапов Тур де Франс, но ни разу не надевал жёлтой майки. Он был победителем Милан-Сан-Ремо, Флеш Валлонь, пятикратным победителем Крите6риума Интернациональ, двукратным победителем Критериума Дофине и Париж-Ниццы, а также выиграл один Гранд-тур – Вуэльту Испании в 1964 году. В общей сложности за свою карьеру Раймон Пулидор одержал 189 побед.

 

  Раймон Пулидор говорил: «Мне не везло, но велосипед дал мне больше, чем это мне стоило. Падения и проколы – часть спорта. Однако в расчёт надо принимать то, что получаешь. Без велосипеда мой горизонт заканчивался бы полем Лимузена».

 

  Несмотря на то, что Раймон Пулидор никогда не стал победителем Большой Петли, французские болельщики восхищались им, ласково называя «Пупу», его популярность была не менее высокой, а, возможно, и выше, чем у его соперника, пятикратного победителя Тур де Франс Жака Анкетиля. Раскол болельщиков, разделивших симпатии между Пулидором и Анкетилем, стал поводом для двух социологических исследований по влиянию Тур де Франс на общество. Исследования оценили противостояние как эмблему старой и новой Франции.

 

В 1973 году Раймон Пулидор стал кавалером Ордена Почётного легиона.

 

  После завершения карьеры и до самой смерти Раймон Пулидор оставался в велоспорте в качестве посла Тур де Франс. В этом году он также присутствовал на Большой Петле, после Тур де Франс-2019 он почувствовал себя плохо, а 8 октября был помещён в больницу из-за проблем с сердцем.

 

 

 

 

 

 

  Пятикратный победитель Тур де Франс, один из спортивных соперников Раймона Пулидора, легендарный бельгийский гонщик Эдди Меркс в интервью Het Nieuwsblad отметил: «Люди иногда говорили «Вечно второй», но не забудьте, что он также выиграл Милан-Сан-Ремо, Вуэльту Испании, Флеш Валлонь и другие крупные гонки.

 

  Мир велоспорта потерял легенду, монументальную личность. Вы не можете себе представить, как сильно любили «Пупу» во Франции. Каждый год я видел это на Тур де Франс. Франции нравился его шарм. Я редко встречал в своей жизни таких обаятельных людей».

 

  Раймон Пулидор был патриархом велосипедной семьи. Его младшая дочь Коринн вышла замуж за Адри ван дер Пула (Adri van der Poel), и Пулидор особенно гордился успехами внука – Матье ван дер Пула. Даже в последние месяцы он приходил на гонки, в которых тот участвовал.

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Теги к статье: Раймон Пулидор Raymond Poulidor Тур де Франс

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 15:54 | Регистрация: 20.06.2019

    Очень грустно, когда уходят такие легендарные личности. Немного не повезло ему ездить в одну эпоху с мастодонтами, но в конечном итоге он сам стал настоящей легендой. Образец стабильности, даже несмотря на неудачи всегда был в топе.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 16:37 | Регистрация: 4.07.2011

    Светлая память

    В конце 70х мне каким то образом попалась книга Велосипедный спорт, автор анкетиль и я с упоением зачитывался, где много было упоминаний о Пулидоре, включая их разговоры, тогда я и узнал , что есть такой Раймон Пулидор и вот...

    R.I.P.

  3. tim147

    Сегодня, 18:32 | Регистрация: 7.09.2014

    Великое дело - харизма! Удивительно харизатичный Пулидор напоминает мне наделенного такой же харизмой игрока в любимом мною снукере - Джимми Уайта, который 6 раз был в финале чемпионата мира и ни разу не победил, тем не менее  болельщики всегда любили его больше, чем 7-кратного чемпиона, легендарного Стивена Хендри. Жаль, что дедушка не сможет больше радоваться грядущим победам своего внука! Светлая память...

  4. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 18:47 | Регистрация: 4.08.2018

    Буквально на днях смотрел, как внук Пулидора в очередной раз стал чемпионом Европы в велокроссе. Смотрел, думал - какая все же генетика в Мэтью Ван дер Пуле. Не знаю, успел ли порадоваться дед, ведь был уже в больнице. Очень жаль, что приходится прощаться с легендами.

  5. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 19:24 | Регистрация: 4.05.2017

    Уходят корифеи, чьи имена написаны золотом в истории велоспорта.

    Феличе Джимонди

    Раймон Пулидор

    Светлая память!

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Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • дрокер
    Умер легендарный французский в ... (5)
    дрокер-Фото

    Уходят корифеи, чьи имена написаны золотом в истории велоспорта.

    Феличе Джимонди

    Раймон Пулидор

    Светлая память!

  • Серафим
    Умер легендарный французский в ... (5)
    Серафим-Фото

    Буквально на днях смотрел, как внук Пулидора в очередной раз стал чемпионом Европы в велокроссе. Смотрел, думал - какая все же генетика в Мэтью Ван дер Пуле. Не знаю, успел ли порадоваться дед, ведь был уже в больнице. Очень жаль, что приходится прощаться с легендами.

  • tim147
    Умер легендарный французский в ... (5)
    tim147-Фото

    Великое дело - харизма! Удивительно харизатичный Пулидор напоминает мне наделенного такой же харизмой игрока в любимом мною снукере - Джимми Уайта, который 6 раз был в финале чемпионата мира и ни разу не победил, тем не менее  болельщики всегда любили его больше, чем 7-кратного чемпиона, легендарного Стивена Хендри. Жаль, что дедушка не сможет больше радоваться грядущим победам своего внука! Светлая память...

  • opaque
    Роман Барде пропускает Тур де ... (1)
    opaque-Фото
    Джиро вообще становится самой интересной гонкой из трёх гранд туров. Было бы неплохо прочитать ещё десяток новостей об отказе от нее в свете Олимпиады, хотя бы. Может задумаются там. Над чем? Поднимите ветки тем от июля, там всё все написали)
  • motte
    Умер легендарный французский в ... (5)
    motte-Фото

    Светлая память

    В конце 70х мне каким то образом попалась книга Велосипедный спорт, автор анкетиль и я с упоением зачитывался, где много было упоминаний о Пулидоре, включая их разговоры, тогда я и узнал , что есть такой Раймон Пулидор и вот...

    R.I.P.

  • Ice
    Умер легендарный французский в ... (5)
    Ice-Фото

    Очень грустно, когда уходят такие легендарные личности. Немного не повезло ему ездить в одну эпоху с мастодонтами, но в конечном итоге он сам стал настоящей легендой. Образец стабильности, даже несмотря на неудачи всегда был в топе.

  • SportSpirit
    Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (13)
    SportSpirit-Фото

    Светлая память великому чемпиону! 

    Как будто понял, что внук снова выигрывает (в цикло-кроссе) и пошел на покой.. 

  • Gonza Golanov
    Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (13)
    Gonza Golanov-Фото

    Цитата: Адриен
    Цитата: motte
    Извиняюсь, но умер в возрасте 83 лет Полидор...бог мой...как же так?
    Слушайте,человеку 83 года. Извините , но на ваше "как же так" хочется ответить - не 23 и не 33, ну вот ТАК жизнь устроена - ВСЕ умирают, для старика это ЕСТЕСТВЕННО.  Дай Бог каждому из нас дожить до таких лет... Конечно , уход любого человека - НЕВОСПОЛНИМАЯ потеря, т.к. каждый из нас - уникален, но, как говорится у Рязанова - " ... дату своего ухода надо БЛАГОДРАРНО принимать...". Спасибо покойному за всё и земля ему пухом ...
    Точно сказано. И еще хочется добавить из великого классика: "Да, человек смертен, но это было бы еще пол беды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен."

    P.S. Пупу всегда останется в нашей памяти.

  • Earl57
    Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (13)
    Earl57-Фото
    Пулидора как госпитализировали месяц-полтора назад, так родственников сразу предупредили, чтобы не ждали хороших новостей и морально готовились к самому грустному...
  • Адриен
    Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (13)
    Адриен-Фото

    Цитата: motte
    Извиняюсь, но умер в возрасте 83 лет Полидор...бог мой...как же так?
    Слушайте,человеку 83 года. Извините , но на ваше "как же так" хочется ответить - не 23 и не 33, ну вот ТАК жизнь устроена - ВСЕ умирают, для старика это ЕСТЕСТВЕННО.  Дай Бог каждому из нас дожить до таких лет... Конечно , уход любого человека - НЕВОСПОЛНИМАЯ потеря, т.к. каждый из нас - уникален, но, как говорится у Рязанова - " ... дату своего ухода надо БЛАГОДРАРНО принимать...". Спасибо покойному за всё и земля ему пухом ...

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