Умер легендарный французский велогонщик Раймон Пулидор

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Раймон Пулидор ушёл из жизни в возрасте 83 лет
Раймон Пулидор (Raymond Poulidor), легендарный французский велогонщик, трижды финишировавший вторым и пять раз третьим на Тур де Франс, но ни разу не ставший победителем Большой Петли, скончался в больнице Сен-Леонард-де-Нобла ночью 13 ноября в возрасте 83 лет.
Photo © Par Matpib — Travail personnel, CC BY-SA 3.0
Всю свою карьеру с 1960 по 1977 годы Раймон Пулидор выступал в одной команде – Mercier. Он выиграл семь этапов Тур де Франс, но ни разу не надевал жёлтой майки. Он был победителем Милан-Сан-Ремо, Флеш Валлонь, пятикратным победителем Крите6риума Интернациональ, двукратным победителем Критериума Дофине и Париж-Ниццы, а также выиграл один Гранд-тур – Вуэльту Испании в 1964 году. В общей сложности за свою карьеру Раймон Пулидор одержал 189 побед.
Раймон Пулидор говорил: «Мне не везло, но велосипед дал мне больше, чем это мне стоило. Падения и проколы – часть спорта. Однако в расчёт надо принимать то, что получаешь. Без велосипеда мой горизонт заканчивался бы полем Лимузена».
Несмотря на то, что Раймон Пулидор никогда не стал победителем Большой Петли, французские болельщики восхищались им, ласково называя «Пупу», его популярность была не менее высокой, а, возможно, и выше, чем у его соперника, пятикратного победителя Тур де Франс Жака Анкетиля. Раскол болельщиков, разделивших симпатии между Пулидором и Анкетилем, стал поводом для двух социологических исследований по влиянию Тур де Франс на общество. Исследования оценили противостояние как эмблему старой и новой Франции.
В 1973 году Раймон Пулидор стал кавалером Ордена Почётного легиона.
После завершения карьеры и до самой смерти Раймон Пулидор оставался в велоспорте в качестве посла Тур де Франс. В этом году он также присутствовал на Большой Петле, после Тур де Франс-2019 он почувствовал себя плохо, а 8 октября был помещён в больницу из-за проблем с сердцем.
Пятикратный победитель Тур де Франс, один из спортивных соперников Раймона Пулидора, легендарный бельгийский гонщик Эдди Меркс в интервью Het Nieuwsblad отметил: «Люди иногда говорили «Вечно второй», но не забудьте, что он также выиграл Милан-Сан-Ремо, Вуэльту Испании, Флеш Валлонь и другие крупные гонки.
Мир велоспорта потерял легенду, монументальную личность. Вы не можете себе представить, как сильно любили «Пупу» во Франции. Каждый год я видел это на Тур де Франс. Франции нравился его шарм. Я редко встречал в своей жизни таких обаятельных людей».
Раймон Пулидор был патриархом велосипедной семьи. Его младшая дочь Коринн вышла замуж за Адри ван дер Пула (Adri van der Poel), и Пулидор особенно гордился успехами внука – Матье ван дер Пула. Даже в последние месяцы он приходил на гонки, в которых тот участвовал.
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