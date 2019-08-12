Умер Феличе Джимонди

Феличе Джимонди ушёл из жизни

Легендарный итальянский велогонщик, победитель всех трёх Гран-туров, трёхкратный победитель Джиро д’Италия, победитель Тур де Франс-1965 Феличе Джимонди ушёл из жизни 16 августа 2019 года. 29 сентября ему должно было исполниться 77 лет.

Как сообщается, Феличе Джимонди почувствовал себя плохо, когда плавал в море во время отдыха на Сицилии, в Джардини-Наксос. Предположительно с ним случился сердечный приступ. Эту новость подтвердили карабинеры. Спасатели и несколько отдыхающих пытались реанимировать Феличе Джимонди, но им это не удалось.

За свою карьеру Феличе Джимонди помимо побед на пяти Гран-турах выиграл на них 14 этапов, стал победителем Милан-Сан-Ремо, Париж-Рубэ, Джиро Ломбардии, одержал победу на чемпионате мира в 1973 году.

После завершения карьеры велогонщика Феличе Джимонди работал спортивным директором команды Gewiss, был президентом команды Marco Pantani's Mercatone Uno, работал на фабрике по производству велосипедов Bianchi, был членом совета UCI в конце 2000-х годов.

Ренато Ди Рокко, президент федерации велоспорта Италии: «Огромное горе. Моё сердце плачет. Как менеджер, я следил за всей его карьерой, всегда восхищался и ценил его. Золотая медаль на чемпионате мира в 1973 году – самое прекрасное воспоминание. Потом он стал одним из тех, кто выиграл все три Гран-тура. Феличе был добр со всеми, и это все ценили».