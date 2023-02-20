Лучший розыгрыш Лиги Чемпионов для Тоттенхэма

В истории английского ФК Тоттенхэм нет ни одной победы в Лиге Чемпионов. Ближе всего к триумфу клуб оказался в сезоне 2018-19, когда прошел в финальный этап турнира. Путь к главному матчу ЛЧ для “шпор” оказался трудным. Во многих встречах они побеждали только из-за титанических усилий и командной слаженности. Так, в полуфинале Тоттенхэм выиграл благодаря феноменальному камбэку. Текущие матчи клуба представлены на 1x-bet-uz.com - поставить ставку онлайн сейчас можно как с ПК, так и через мобильное приложение.

На старте того розыгрыша ЛЧ “шпоры” попали в очень сильную группу, где были такие команды:

- Интер;

- ПСВ;

- Барселона.

Все они были футбольными грандами, поэтому выделить лидера четверки было сложно. Первый круг англичане закончили с двумя поражениями и ничьей с ПСВ. На втором круге ситуация изменилась: Тоттенхэм выиграл у Интера и ПСВ, а матч против Барселоны закончился вничью. Клуб набрал 8 баллов и разделил первую строчку с Интером. По разнице забитых/пропущенных впереди оказались англичане. Чтобы отдохнуть от азартных футбольных перипетий, заходите на 1хБет слоты для всех – БК позволяет заработать и в этом разделе своего сайта.

Путь Тоттенхэма в плей-офф

Этап одной восьмой финала англичане прошли довольно легко. Первый матч против Боруссии закончился в их пользу 3:0. Во второй игре “шпоры” также победили – 1:0. Так Тоттенхэм без борьбы прошел в четвертьфинал. Сейчас поставить ставку онлайн на 1xBet можно на все этапы ЛЧ.

В следующем туре команду ждал признанный фаворит турнира – Манчестер Сити. Победа “шпор” над претендентом на чемпионство была сенсационной, хоть и скромной – 1:0. “Горожане” со счетом 4:3 отыгрались во второй встрече, но правило выездного гола позволило пройти дальше именно Тоттенхэму. Если ты любишь следить за матчами английских клубов, делай live ставки 1xBet.

В полуфинале “шпоры” встретились с нидерландским Аяксом. В том сезоне клуб демонстрировал отличную игру, что было заявкой на высокий результат в ЛЧ. В первой игре англичане проиграли с минимальным результатом. Во втором матче Аякс решил сходу атаковать и быстро оформил счет 2:0 в свою пользу. Победу Тоттенхэму подарил Лукас Моура, который во втором тайме сделал невероятный хет-трик. Делай ставки 1xBet live на подобные матчи, ведь коэффициенты реагируют на все острые моменты игры.

Финальный матч стал ударом для фанатов Тоттенхэма. Со счетом 2:0 клуб проиграл другому английскому гранду – Ливерпулю. Но даже второе место на ЛЧ стало отличным достижением в активе “шпор”. В ожидании новых турниров для всех 1хБет предлагает слоты, в которых можно незабываемо провести время.