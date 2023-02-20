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Лучший розыгрыш Лиги Чемпионов для Тоттенхэма

Лучший розыгрыш Лиги Чемпионов для Тоттенхэма

 

 

  В истории английского ФК Тоттенхэм нет ни одной победы в Лиге Чемпионов. Ближе всего к триумфу клуб оказался в сезоне 2018-19, когда прошел в финальный этап турнира. Путь к главному матчу ЛЧ для “шпор” оказался трудным. Во многих встречах они побеждали только из-за титанических усилий и командной слаженности. Так, в полуфинале Тоттенхэм выиграл благодаря феноменальному камбэку. Текущие матчи клуба представлены на 1x-bet-uz.com - поставить ставку онлайн сейчас можно как с ПК, так и через мобильное приложение.

 

Лучший розыгрыш Лиги Чемпионов для Тоттенхэма

 

 

 На старте того розыгрыша ЛЧ “шпоры” попали в очень сильную группу, где были такие команды:

 

- Интер;

- ПСВ;

- Барселона.

 

  Все они были футбольными грандами, поэтому выделить лидера четверки было сложно. Первый круг англичане закончили с двумя поражениями и ничьей с ПСВ. На втором круге ситуация изменилась: Тоттенхэм выиграл у Интера и ПСВ, а матч против Барселоны закончился вничью. Клуб набрал 8 баллов и разделил первую строчку с Интером. По разнице забитых/пропущенных впереди оказались англичане. Чтобы отдохнуть от азартных футбольных перипетий, заходите на 1хБет слоты для всех – БК позволяет заработать и в этом разделе своего сайта.

 

 

Путь Тоттенхэма в плей-офф

 

 

  Этап одной восьмой финала англичане прошли довольно легко. Первый матч против Боруссии закончился в их пользу 3:0. Во второй игре “шпоры” также победили – 1:0. Так Тоттенхэм без борьбы прошел в четвертьфинал. Сейчас поставить ставку онлайн на 1xBet можно на все этапы ЛЧ.

 

  В следующем туре команду ждал признанный фаворит турнира – Манчестер Сити. Победа “шпор” над претендентом на чемпионство была сенсационной, хоть и скромной – 1:0. “Горожане” со счетом 4:3 отыгрались во второй встрече, но правило выездного гола позволило пройти дальше именно Тоттенхэму. Если ты любишь следить за матчами английских клубов, делай live ставки 1xBet.

 

  В полуфинале “шпоры” встретились с нидерландским Аяксом. В том сезоне клуб демонстрировал отличную игру, что было заявкой на высокий результат в ЛЧ. В первой игре англичане проиграли с минимальным результатом. Во втором матче Аякс решил сходу атаковать и быстро оформил счет 2:0 в свою пользу. Победу Тоттенхэму подарил Лукас Моура, который во втором тайме сделал невероятный хет-трик. Делай ставки 1xBet live на подобные матчи, ведь коэффициенты реагируют на все острые моменты игры.

 

  Финальный матч стал ударом для фанатов Тоттенхэма. Со счетом 2:0 клуб проиграл другому английскому гранду – Ливерпулю. Но даже второе место на ЛЧ стало отличным достижением в активе “шпор”. В ожидании новых турниров для всех 1хБет предлагает слоты, в которых можно незабываемо провести время.

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Комментарии

  • velodoctor
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (4)
    velodoctor-Фото
    У меня такой же вопрос, как он 3 мин Лопесу проиграл дома)
  • uran
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (4)
    uran-Фото
    На таком столе и Ганна не затащил генерал? Неужто так упахался на прошлых этапах. Или очередное перевоплощение из раздельщика-Дюмолана в генерала-Денниса.
  • Earl57
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (4)
    Earl57-Фото

    Из 18-ти команд Мирового тура осталась всего одна, у которой еще нет побед в этом году. И даже 2-х и 3-х мест нет. И меньше всего попаданий в топ-10. Этой командой стал Альпецин...

  • nightbuster33
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Такое ощущение, что  в Астане почти все выступали больными.Даже "Маячок" пропал с "радаров" на последнем этапе. Не мог же А.Зейтц,будучи здоровым висеть в хвосте гонки. Здесь, что-то не так.

  • nightbuster33
    Тур Руанды-2023. Этап 1 (3)
    nightbuster33-Фото

    Эта гонка известна уже давно. На ней побеждал М.Кудус(Астана),побеждал на этапе Контрерас(Астана) был в призерах Е.Федоров(Астана).Успешно выступала конт.команда "Вино ...Казахстан.

  • kwwk
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (4)
    kwwk-Фото

    Однако, шах и мат от Мартинеса. Но впечатлил ван Вилдер как отстоял итоговый подиум. Ганна в очередной раз не смог.

     

    п.с Мартинес однозначно сильнейший колумбийский раздельщик, а на чемпе страны они видать в карты чемпионство разыгрывают)))).

  • Sm1T
    Тур Руанды-2023. Этап 1 (3)
    Sm1T-Фото
    А где наши орлы? Или их даже в Руанду не пустили?
  • Pi-man
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    Pi-man-Фото

    Цитата: kwwk
    Инеос в лице Фрайле не дал эмиратам обсолютно выиграть все.

    Или Эмираты разрешили Инеосу взять этап?

  • kwwk
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    kwwk-Фото

    Инеос в лице Фрайле не дал эмиратам обсолютно выиграть все.

  • motte
    Тур Руанды-2023. Этап 1 (3)
    motte-Фото

    Кто бы сказал ранее, смотрю и глазам не верю, Руанда, невероятно! Что было 30 лет назад и сейчас, просто невероятно!

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
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