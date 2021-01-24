CAS подтвердил, что на Олимпиаде в Токио сборная России не выступит

Велоспортивное сообщество вряд ли сильно удивилось решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Туда обратилась российская сторона с требованием обжаловать вердикт Всемирного антидопингового агентства (WADA). Чиновники WADA хотели отстранить российскую команду от крупных международных стартов на четыре года. К тому же WADA, по сообщению BBC, назвала российских спортсменов самыми большими нарушителями антидопинговых правил за 2018-й год.

CAS рассмотрел дело и вынес вердикт – сократить размер дисквалификации сборной России с четырех лет на два года. Таким образом, российская сторона пропустит Олимпиаду в Токио. Для велогонщиков это значит только одно – в Японию летом 2021-го года они поедут под нейтральным флагом. Глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов уже заявил СМИ, что решение CAS было предсказуемым, хоть оно и бьет по мотивации спортсменов. Ведь до сих пор не ясно, кого точно смогут допустить до Игр. Но Екимов пообещал, что будет бороться за допуск каждого чистого велосипедиста.

Как ситуация с дисквалификацией отразится на российском спорте?

Два года – это не четыре. К тому же европейские старты не входят в число запретных для сборной России. Тем более, что было бы непонятно, как лишать страну, например, участия в футбольных турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сейчас, кстати, там остался один российский клуб – «Краснодар». Аналитики БК Фонбет дают коэффициент 50.00 на победу «Краснодара» в этом турнире. Зарегистрироваться и получить бонусы Фонбет можно на официальном сайте букмекера.

Что же до экипировки, то отвечающая за нее компании Zasport выступила с заявлением, что готовила нейтральные макеты формы специально на тот случай, если в CAS не удастся выиграть. К тому же у Zasport уже есть опыт работы с нейтральной экипировкой, которую компания производила для Олимпиады-2018 в Корее.

Как дела у казахстанской сборной?

В декабре главный тренер национальной команды Казахстана Асан Базаев заявил в интервью изданию «БетОН КЗ», что в новом сезоне в сборной появится шесть новичков. Также он отметил прогресс Вадима Пронского, которого в 2021-м году сборная будет рассматривать в качестве участника Олимпиады в Токио. Впрочем, Базаев отметил, что тренерский штаб будет делать выбор по итогам стартов в 2021-м году, когда будет видно, кто из ребят и в какой форме подходит к Играм.

Бюджеты на Олимпиаду выросли

Эта новость никак не связана с WADA и CAS, однако важна с очки зрения проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Бюджет соревнований был увеличен на шестнадцать миллиардов долларов, что связано с годичной отсрочкой из-за пандемии коронавируса.

Три миллиарда ушло на покрытие расходов, связанных с благоустройством спортивных объектов. Также организаторы попытаются предотвратить распространение коронавируса. На эту работу выделено девятьсот тридцать один миллион долларов. Видимо, часть соревнований пройдет с ограниченным числом зрителей. И пока неизвестно, коснется ли это соревнований по велоспорту.

Также любопытно, как именно организаторы будут обеспечивать безопасность спортсменов и будут ли они предотвращать возможность общения велосипедистов вне трассы. Напомним, что Игры стартуют в конце июля 2021-го года.