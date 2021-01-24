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CAS подтвердил, что на Олимпиаде в Токио сборная России не выступит

CAS подтвердил, что на Олимпиаде в Токио сборная России не выступит

 

 

  Велоспортивное сообщество вряд ли сильно удивилось решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Туда обратилась российская сторона с требованием обжаловать вердикт Всемирного антидопингового агентства (WADA). Чиновники WADA хотели отстранить российскую команду от крупных международных стартов на четыре года. К тому же WADA, по сообщению BBC, назвала российских спортсменов самыми большими нарушителями антидопинговых правил за 2018-й год.  

 

  CAS рассмотрел дело и вынес вердикт – сократить размер дисквалификации сборной России с четырех лет на два года. Таким образом, российская сторона пропустит Олимпиаду в Токио. Для велогонщиков это значит только одно – в Японию летом 2021-го года они поедут под нейтральным флагом. Глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов уже заявил СМИ, что решение CAS было предсказуемым, хоть оно и бьет по мотивации спортсменов. Ведь до сих пор не ясно, кого точно смогут допустить до Игр. Но Екимов пообещал, что будет бороться за допуск каждого чистого велосипедиста.

 

Как ситуация с дисквалификацией отразится на российском спорте?

 

 

  Два года – это не четыре. К тому же европейские старты не входят в число запретных для сборной России. Тем более, что было бы непонятно, как лишать страну, например, участия в футбольных турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сейчас, кстати, там остался один российский клуб – «Краснодар». Аналитики БК Фонбет дают коэффициент 50.00 на победу «Краснодара» в этом турнире. Зарегистрироваться и получить бонусы Фонбет можно на официальном сайте букмекера.

 

  Что же до экипировки, то отвечающая за нее компании Zasport выступила с заявлением, что готовила нейтральные макеты формы специально на тот случай, если в CAS не удастся выиграть. К тому же у Zasport уже есть опыт работы с нейтральной экипировкой, которую компания производила для Олимпиады-2018 в Корее.

 

Как дела у казахстанской сборной?

 

 

  В декабре главный тренер национальной команды Казахстана Асан Базаев заявил в интервью изданию «БетОН КЗ», что в новом сезоне в сборной появится шесть новичков. Также он отметил прогресс Вадима Пронского, которого в 2021-м году сборная будет рассматривать в качестве участника Олимпиады в Токио. Впрочем, Базаев отметил, что тренерский штаб будет делать выбор по итогам стартов в 2021-м году, когда будет видно, кто из ребят и в какой форме подходит к Играм.

 

 

Бюджеты на Олимпиаду выросли

 

  Эта новость никак не связана с WADA и CAS, однако важна с очки зрения проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Бюджет соревнований был увеличен на шестнадцать миллиардов долларов, что связано с годичной отсрочкой из-за пандемии коронавируса.

 

  Три миллиарда ушло на покрытие расходов, связанных с благоустройством спортивных объектов. Также организаторы попытаются предотвратить распространение коронавируса. На эту работу выделено девятьсот тридцать один миллион долларов. Видимо, часть соревнований пройдет с ограниченным числом зрителей. И пока неизвестно, коснется ли это соревнований по велоспорту.

 

  Также любопытно, как именно организаторы будут обеспечивать безопасность спортсменов и будут ли они предотвращать возможность общения велосипедистов вне трассы. Напомним, что Игры стартуют в конце июля 2021-го года.

 

 

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Комментарии

  • flugegeheimen
    Велокоманда AG2R-Citroen заинт ... (19)
    flugegeheimen-Фото
    Ага, особенно грегари в небольших командах. У значительной части пелотона зп на уровне минимального порога - в районе 3,5 тыс. евро
  • RVL
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (10)
    RVL-Фото
    Это же выбор Мигеля. Ну что же вы..
  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (10)
    Ернат-Фото

    мигель конечно не плохой гонщик, но до победителя ГТ все таки ему далековато, и скорее всего не когда им не станет, разделка его ахилесова пята, + он все таки какой то не везучий, именно в важных моментах, то на болельщика влетит, то в столб или отбойник (((( его максимум, гороховая майка или отдельные горные этапы, или зведный грегори 

  • Ернат
    Якоб Фульсанг: «Не стал бы в б ... (9)
    Ернат-Фото
    этот сезон для него стал уроком, как ушат холодного душа, я думаю, он сильно пересмотрел свой взляды на велоспорт в целом
  • Astanaforever
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Не все уходили так тепло как Супермен. Молодец. Будем болеть за него в мувиках. Он как родной стал за эти 6 лет. Я думаю у него получится побеждать почаще...все таки испаноязычная команда. Да и Дарио Катальдо его оруженосец бесменный ему в подмогу будет как и Давид Вилелья.
  • RVL
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (7)
    RVL-Фото

    Эээ! Газпром  создаёт аналог тикток))



    А русвело ещё есть? Вот и спонсор

  • RVL
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (10)
    RVL-Фото

    А кто уходил на словах с камнем запазухой? 

    Стандартная вежливость. Любим, ценим...))

    Ведь хама , а по сути глупца вряд ли кто к себе хочет...

    Лопес не глупец уж точно 

    Ментально мувики ему ближе. Да и материально тоже

     

     

     

     

  • Адриен
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (10)
    Адриен-Фото

    В удивительные времена мы живем, когда простая человечность, честность и порядочность перешли в разряд каких-то высших проявлений, ДЕФИЦИТА, и перестали быть НОРМОЙ.Отсюда это восприятие отзывов Лопеса об Астане - как глоток чистого воздуха в атмосфере интриг, недомолвок, подсиживаний и обид...

  • Ice
    Велокоманда AG2R-Citroen заинт ... (19)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Ice
    Цитата: Earl57
    Слух идет, что стартовая цена в торгах на Алафилиппа 5 млн. Делайте ваши ставки, господа!

    Если ван Авермату дали 6 с его победами раз в полгода, Жужу нужна десятка как минимум)))

    Вообще-то 6 млн дают Ван Арту, а не Ван Авермату. А у Ван Арта побед побольше чем раз в полгода.

    Ха, я попутал))) Читал про ван Арта, но в голове почему то ван Авермат отложился) На самом деле, гонка зарплат - это прекрасно, давно пора ее в велоспорте устроить, а то люди пашут не покладая рук месяцами, а зарабатывают меньше, чем большинство кривоногих бревен, бегающих в РПЛ, несправедливо все-таки.

  • ararat
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (10)
    ararat-Фото
    Уважение Мигелю!

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