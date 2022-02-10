Инструкция — пережиток прошлого или увлекательное чтиво?

Когда речь заходит о современных тенденциях в дизайне, то у концепции нулевого интерфейса находится много поклонников. Вот бы все вопросы взаимодействия с сервисами решались на уровне: «Алиса (Маруся, Сири, Олег), как приготовить чай?»

Однако до сих пор существуют области, в которых даже самое лучшее мобильное приложение или веб-сайт требуют дополнительных пояснений. Например, гемблинг. Сколько бы букмекеры ни пытались создавать онбордингов и обучающих материалов, всегда найдётся неопытный посетитель, которому необходимо объяснять всё с нуля.

Именно поэтому на протяжении более 10 лет сайт Legalbet составляет подробные руководства по пользованию приложениями абсолютно всех легальных букмекеров России, Белоруссии и Казахстана. Например, по ссылке https://legalbet.kz/shkola-bettinga/mobilnoe-prilozhenie-bk-1xbet-gde-skachat-i-kak-igrat/ можно найти подробную инструкцию по использованию казахстанского приложения 1хBet.

Конечно, такая инструкция имеет мало общего с традиционными техническими описаниями, ведь она сделана для пользователя, который должен получить всю необходимую информацию до первого входа в приложение. Но есть и ещё одна цель: показать, где в принципе найти этот сервис. Дело в том, что компания Гугл исключила букмекеров из списков благонадёжных поставщиков, поэтому найти их приложения в Google Play невозможно.

То есть у конечного потребителя всегда есть сомнения: правильно ли я делаю, что загружаю на свой смартфон сервис со стороннего сайта?

Получается, что у инструкции по использованию букмекерского приложения чуть ли не больше функций, чем у самого сервиса. Нужно обозначить юридическую чистоту, убедить в безопасности процесса, подробно рассказать обо всех нюансах использования без исключения. А также дать ссылки на те особенности заключения пари у букмекеров, которые потенциально могут вызывать сложности у пользователей.

Искусственному интеллекту такое многообразие задач пока не под силу. Однако кто знает? Быть может, через пару лет будет достаточно произнести вслух: «Алиса (Маруся, Сири, Олег), как сделать ставку?»