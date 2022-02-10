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Инструкция — пережиток прошлого или увлекательное чтиво?

Инструкция — пережиток прошлого или увлекательное чтиво?

 

  Когда речь заходит о современных тенденциях в дизайне, то у концепции нулевого интерфейса находится много поклонников. Вот бы все вопросы взаимодействия с сервисами решались на уровне: «Алиса (Маруся, Сири, Олег), как приготовить чай?»

 

Инструкция — пережиток прошлого или увлекательное чтиво?

 

 

  Однако до сих пор существуют области, в которых даже самое лучшее мобильное приложение или веб-сайт требуют дополнительных пояснений. Например, гемблинг. Сколько бы букмекеры ни пытались создавать онбордингов и обучающих материалов, всегда найдётся неопытный посетитель, которому необходимо объяснять всё с нуля.

 

  Именно поэтому на протяжении более 10 лет сайт Legalbet составляет подробные руководства по пользованию приложениями абсолютно всех легальных букмекеров России, Белоруссии и Казахстана. Например, по ссылке https://legalbet.kz/shkola-bettinga/mobilnoe-prilozhenie-bk-1xbet-gde-skachat-i-kak-igrat/ можно найти подробную инструкцию по использованию казахстанского приложения 1хBet.

 

  Конечно, такая инструкция имеет мало общего с традиционными техническими описаниями, ведь она сделана для пользователя, который должен получить всю необходимую информацию до первого входа в приложение. Но есть и ещё одна цель: показать, где в принципе найти этот сервис. Дело в том, что компания Гугл исключила букмекеров из списков благонадёжных поставщиков, поэтому найти их приложения в Google Play невозможно.

 

  То есть у конечного потребителя всегда есть сомнения: правильно ли я делаю, что загружаю на свой смартфон сервис со стороннего сайта?

 

  Получается, что у инструкции по использованию букмекерского приложения чуть ли не больше функций, чем у самого сервиса. Нужно обозначить юридическую чистоту, убедить в безопасности процесса, подробно рассказать обо всех нюансах использования без исключения. А также дать ссылки на те особенности заключения пари у букмекеров, которые потенциально могут вызывать сложности у пользователей.

 

  Искусственному интеллекту такое многообразие задач пока не под силу. Однако кто знает? Быть может, через пару лет будет достаточно произнести вслух: «Алиса (Маруся, Сири, Олег), как сделать ставку?»

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Комментарии

  • Woterman 1980
    Матье ван дер Пул вернулся к т ... (1)
    Woterman 1980-Фото
    Прям такие подробности))
  • motte
    Александр Власов – победитель ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: микеле оп-оп-оп
    У нас пока всего трое ребят топ-уровня. Ильнур плавно завершает. Саша на взлёте, причём на правильном. А вот Пашу не понимаю: неужели предел мечтаний - возить британцев и латиноамериканцев? Пора бы уже и покапитанить. С таким-то здоровьем. 

     или возишь или ломаешься там...не он первый.

    Значит есть весомые паблисити у Паши этим ему и дорог инеос.

  • микеле оп-оп-оп
    Александр Власов – победитель ... (8)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    У нас пока всего трое ребят топ-уровня. Ильнур плавно завершает. Саша на взлёте, причём на правильном. А вот Пашу не понимаю: неужели предел мечтаний - возить британцев и латиноамериканцев? Пора бы уже и покапитанить. С таким-то здоровьем. 

  • patar
    Дубль Фабио Якобсена на Вуэльт ... (6)
    patar-Фото
    он, как 1Х бет. 8 из 10, 9 из 10)))
  • SportSpirit
    Дубль Фабио Якобсена на Вуэльт ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57
    У Ремко сейчас сложный период. Его перестают воспринимать как талантливого ребенка и все больше людей говорят что в этом возрасте Берналь выиграл Тур де Франс. 

     

    Погачар свой перый Тур выиграл формально вообще в 21 год) второй - в 22. Просится написать третий - в 23, но не будем опережать историю. 

     

    А Ремко для начала нужно последовательно пройти качественный соревновательный сезон в серьезной конкуренции. 

  • reforg34
    Звезда Бессежа-2022. Этап 5. Р ... (5)
    reforg34-Фото

    Томас неплохую форму набрал. Если "пойдет на все деньги" Джиро без проблем должен забирать, ибо Фрум вроде как настраивается сразу на Тур. Есть конечно Кинтана и Ланда, но они не будут фаворитами против Томаса.

  • motte
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (6)
    motte-Фото

     

    Цитата: flugegeheimen
    Александра с победой! Бора ему подходит, и он по сути главный генеральщик у них

    Не по сути, он и есть Генерал Боры.

    ЗЫ что скажут собственники

  • flugegeheimen
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (6)
    flugegeheimen-Фото
    Александра с победой! Бора ему подходит, и он по сути главный генеральщик у них
  • RVL
    Александр Власов – победитель ... (8)
    RVL-Фото

    Ремко, такой ремко)))

    Давай тренируй дзонколаны, а не рассказывай команде...квикам!..как проходить мурыbye

    Власов выше всех похвал!

  • Earl57
    Дубль Фабио Якобсена на Вуэльт ... (6)
    Earl57-Фото

    У Ремко сейчас сложный период. Его перестают воспринимать как талантливого ребенка и все больше людей говорят что в этом возрасте Берналь выиграл Тур де Франс. И что пора Ремко выигрывать что-то большое и значимое. Если не ГТ, то хотя бы этап на ГТ. А там еще новые молодые таланты подтягиваются. Чего-чего, а в этом на земле бельгийской недостатка нет...

     

    Кстати из новостей. Квик Степ в сотрудничестве с Тормансом создают велокроссовую, женскую и юношескую команды.

    "Jan Tormans says that the collaboration with Quick Step will come. "A Devo team, a CX team, a women's team and a youth structure. I hope to keep Hermans, Van Kessel, Wyseure and Verstrynge all in the team. But there are enough CX riders in the world."

    Относительно других кроссменов речь шла о Свике и Тооне Артсе. Но Свен Нис предупредил Торманса чтобы тот держался подальше от Артса))

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