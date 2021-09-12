Российские покорители «Джиро»

«Джиро д’Италия» – это многодневная велогонка, один из трёх престижных и самых значимых для велогонщиков Гранд-туров наряду с «Тур де Франс» и «Вуэльтой Испании». «Джиро» - первый Гранд-тур сезона, майская трёхнедельная велогонка. Дебютная гонка прошла в начале прошлого века, а именно в 1909 году. Эту гонку удалось выиграть только трем российским велогонщикам – Евгению Берзину, Павлу Тонкову и Денису Меньшову.

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить карьеру этих известных спортсменов.

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Евгений Берзин

Будущий победитель «Джиро д’Италия» Евгений Берзин родился в Выборге Ленинградской области 3 июня 1970 года. Любовь к велоспорту у Евгения проявилась уже в начальных классах школы. Воспитывал Берзина заслуженный тренер СССР Александр Гусятников. В 1988 году Берзин стал чемпионом России и мира среди юниоров в гонке преследования на треке. Своего самого громкого триумфа Берзин добился в 1994 году. Тогда он сенсационно стал первым из российских и советских гонщиков, которому удалось выиграть «Джиро д’Италия». В течение той гонки он выиграл три этапа. Являлся лидером на протяжении 19 дней и в итоге оставил за собой несколько знаменитых конкурентов, в частности итальянца Марко Пантани и испанца Мигеля Индурайна.

Кроме выигрыша Джиро Берзин в 1994 году продемонстрировал еще несколько достойных результатов. Он выиграл серебряные медали «Тиррено – Адриатико» и «Тура Страны Басков». А еще в середине весны того же 1994 года Берзин стал лучшим в однодневной гонке Льеж – Бастонь – Льеж. Кстати, Берзин оставил позади себя легендарного американского гонщика Лэнса Армстронга, опередив его на 1 минуту 37 секунд.

«Джиро» в следующем года Берзин тоже занес себе в актив. Он хорошо выглядел во время многодневной гонки в Италии, однако защитить титул ему не удалось – он проиграл швейцарцу Тони Ромингеру и стал вторым. Хорошо складывался для Евгения Берзина и 1996 год. Тогда он сумел выиграть один из этапов легендарного «Тур де Франс». Российский велогонщик на протяжении двух дней был в желтой майке лидера, но Берзину не получилось развить сой успех. После Берзин сумел выиграть несколько менее титулованных заездов.

В 2000 году Берзин закончил карьеру велогонщика. Спустя 7 лет были разговоры, что Евгений вернется в большой спорт, но этого камбэка так и не произошло.

Павел Тонков

Российский велогонщик Павел Тонков родился 9 февраля 1969 года в Ижевске. Заниматься велоспортом Тонков пошел в местную детско-юношескую спортивную школу. Он тренировался под руководством Олега Блинова. В течение карьеры защищал цвета профессиональной команды из Италии «Лямпре».

Павел стал вторым россиянином, которому удалось выиграть престижную велогонку «Джиро д’Италия». Его триумф в Италии датирован 1996 годом. В двух последующих выпусках итальянского Гранд-тура Тонков становился призером. В 1997 году Тонков поднялся на вторую ступень подиума, уступив итальянцу Ивану Готти. А в 1998 он снова стал призёром «Джиро», проиграв первое место легендарному итальянскому велогонщику Марко Пантани. В 2000 году Павел Тонков занял 3-е место на «Вуэльте Испании», проиграв испанским гонщикам Роберто Эрасу и Анхелю Касеро.

Денис Меньшов

Третьим и пока последним россиянином, который выигрывал «Джиро д’Италия», стал уроженец Орла Денис Меньшов. Многодневную престижную гонку в Италии Меньшов выиграл в 2009 году. А двумя годами ранее Денис Меньшов одержал победу на ещё одном Град-туре- «Вуэльте Испании».