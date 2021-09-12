VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Российские покорители «Джиро»

Российские покорители «Джиро»

 

 

  «Джиро д’Италия» – это многодневная велогонка, один из трёх престижных и самых значимых для велогонщиков Гранд-туров наряду с «Тур де Франс» и «Вуэльтой Испании». «Джиро» - первый Гранд-тур сезона, майская трёхнедельная велогонка. Дебютная гонка прошла в начале прошлого века, а именно в 1909 году. Эту гонку удалось выиграть только трем российским велогонщикам – Евгению Берзину, Павлу Тонкову и Денису Меньшову.

 

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить карьеру этих известных спортсменов.

Любите спорт и разбираетесь в нем? Тогда предлагаем перейти на сайт мобильной версии, чтобы попытаться извлечь выгоду из своих знаний.

 

 

Евгений Берзин

 

Будущий победитель «Джиро д’Италия» Евгений Берзин родился в Выборге Ленинградской области 3 июня 1970 года. Любовь к велоспорту у Евгения проявилась уже в начальных классах школы. Воспитывал Берзина заслуженный тренер СССР Александр Гусятников. В 1988 году Берзин стал чемпионом России и мира среди юниоров в гонке преследования на треке. Своего самого громкого триумфа Берзин добился в 1994 году. Тогда он сенсационно стал первым из российских и советских гонщиков, которому удалось выиграть «Джиро д’Италия». В течение той гонки он выиграл три этапа. Являлся лидером на протяжении 19 дней и в итоге оставил за собой несколько знаменитых конкурентов, в частности итальянца Марко Пантани и испанца Мигеля Индурайна.

 

Кроме выигрыша Джиро Берзин в 1994 году продемонстрировал еще несколько достойных результатов. Он выиграл серебряные медали «Тиррено – Адриатико» и «Тура Страны Басков». А еще в середине весны того же 1994 года Берзин стал лучшим в однодневной гонке Льеж – Бастонь – Льеж. Кстати, Берзин оставил позади себя легендарного американского гонщика Лэнса Армстронга, опередив его на 1 минуту 37 секунд.

 

«Джиро» в следующем года Берзин тоже занес себе в актив. Он хорошо выглядел во время многодневной гонки в Италии, однако защитить титул ему не удалось – он проиграл швейцарцу Тони Ромингеру и стал вторым. Хорошо складывался для Евгения Берзина и 1996 год. Тогда он сумел выиграть один из этапов легендарного «Тур де Франс». Российский велогонщик на протяжении двух дней был в желтой майке лидера, но Берзину не получилось развить сой успех. После Берзин сумел выиграть несколько менее титулованных заездов.

 

В 2000 году Берзин закончил карьеру велогонщика. Спустя 7 лет были разговоры, что Евгений вернется в большой спорт, но этого камбэка так и не произошло.

 

 

Павел Тонков

 

 

Российский велогонщик Павел Тонков родился 9 февраля 1969 года в Ижевске. Заниматься велоспортом Тонков пошел в местную детско-юношескую спортивную школу. Он тренировался под руководством Олега Блинова. В течение карьеры защищал цвета профессиональной команды из Италии «Лямпре».

 

Павел стал вторым россиянином, которому удалось выиграть престижную велогонку «Джиро д’Италия». Его триумф в Италии датирован 1996 годом. В двух последующих выпусках итальянского Гранд-тура Тонков становился призером. В 1997 году Тонков поднялся на вторую ступень подиума, уступив  итальянцу Ивану Готти. А в 1998 он снова стал призёром «Джиро», проиграв первое место легендарному итальянскому велогонщику Марко Пантани. В 2000 году Павел Тонков занял 3-е место на «Вуэльте Испании», проиграв испанским гонщикам Роберто Эрасу и Анхелю Касеро.

 

Денис Меньшов

 

Третьим и пока последним россиянином, который выигрывал «Джиро д’Италия», стал уроженец Орла Денис Меньшов. Многодневную престижную гонку в Италии Меньшов выиграл в 2009 году. А двумя годами ранее Денис Меньшов одержал победу на ещё одном Град-туре-  «Вуэльте Испании». 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (35)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

5 - 12 сентября 2021

Tour of Britain

8 - 12 сентября 2021

European Continental Championships

14 - 18 сентября 2021

Skoda-Tour de Luxembourg

19 - 26 сентября 2021

World Championships

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • el kun
    Джино Медер – лучший молодой в ... (3)
    el kun-Фото
    Було б круто увидеть интервью Падуна пусть расскажет как там оно было ) Он тоже не малый вклад заделал
  • Серафим
    Джино Медер – лучший молодой в ... (3)
    Серафим-Фото

     Ничего себе свалилась. Он явно скромничает, это же их протяг  (Бахрейна) заставил разорваться группу лидеров. И Медер внес немалый вклад в это действие, а затем подвозил  Хейга к лидерам, когда ему стало тяжело.

      Просто Берналь не смог в конкретное время, а  Медер смог. Конечно же, это не говорит о том, что Берналь слабее Медера как генеральщик.   

  • zhekinson
    Джино Медер – лучший молодой в ... (3)
    zhekinson-Фото

    да,Инеос умудрились даже белую майку про...играть,сам Мэдер об этом и говорит что она ему просто на плечи свалиласьbeach

  • zhekinson
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    zhekinson-Фото

    Цитата: 1587
    Надо оргам что-то менять со сроками

    однозначно перерывы между ГТ должны быть дольше чем сейчас

    Цитата: EL-Fenomeno
    а Вуэльту полностью на сентябрь

    я бы даже советовал на октябрь и сделать финальной гонкой всего велосезона,тогда у тех что не заладилось будет последний шанс спасти сезон,и опять же не будет такой сильной жары,но это просто мои мысли вслух...

  • motte
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (32)
    motte-Фото

    «Его позиция не может быть оправдана», - говорит Унзуэ.

    Унзуе отказался комментировать долгосрочное будущее Лопеса в команде, заявив, что любые решения о гонщике будут приниматься намного позже, когда все успокоится и ситуацию можно будет рассматривать более объективно.

     

    Он проявил такую же беспристрастность в отношении всей ситуации, касающейся фактического отказа, заявив RTVE, что «такое отношение, которое он занял, не может быть оправдано. Но ясно, что разочарование и неспособность быть на высоте с лучшими были что заставило его утонуть. Он не смог справиться с этим моментом и затонул.

     

    «Он достиг точки, когда он не мог продолжать крутить педали. Его голова отключилась».

  • Cyrill
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (32)
    Cyrill-Фото

    Как-то Нибали старший сказал, что "...любой ГТ разбирает (разрушает) гонщика на части...и физически и ментально...". Трудно судить, что делается у человека в голове в конце 3-ей недели ГТ, когда он едет на подиум, впахивает 3 недели и почти перед самой финишной чертой "капает"... Думаю, что отличие от Берналя именно в том, что тот в указанный момент ехал не на общий подиум ГТ, а на место в 5-6-ке...а это - две большие разницы.

  • Starch27
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (22)
    Starch27-Фото
    Когда все шли за деньгами в Астану, то таких разговоров почему-то не было
  • AmaAma
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (11)
    AmaAma-Фото
    уже когда-то писал.. что не Туром единым!
    Если Погачар и через год возьмет Тур с таким превосходством, то топовым генеральщикам лучше реально рассчитывать на победу на Джиро и Вуэльте (пока парень не начал ездить связки).
  • 1587
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (11)
    1587-Фото

    Цитата: AmaAma
    Все любители велогонок предвкушаю борьбу на Туре между здоровыми словенцами.
    Финиш - Погачар
    Разделка - Роглич (по всей логике)
    Горы - по этому Туру и Вуэльте, то Погачар
    Команда - у Роглича она, как команда, а не набор гонцов
    Читал интервью Тадея, он сказал.. что у спонсоров команды в приоритете только 2 гонки: Тур ОАЭ и Тур. Из-за этого вероятность лицезреть его на Джиро крайне низкая, итого будет связка с Вуэльтой.
    Примо в этом году планировал пропускать Вуэльту, но сложилось все по другому.

    Очень хотелось бы сражение словенцев и Берналя на Джиро, думаю там шансы Эгана (с учетом глины, погоды и высоты) максимальные. + Роглич против Ганны на разделках.

  • Серафим
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (11)
    Серафим-Фото

     А почему бы не выиграть четвертый раз подряд, чтобы стать единственным в своем роде? А если связка Джиро-Вуэльта?  На Туре весьма вероятно в следующем году конкуренцию составят и Погачар и Берналь, так что победа не очень вероятна.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 сентября

Charlie Quarterman (Trek-Segafredo)

Jack Haig (Bahrain Victorious)

7 сентября

Alexey Lutsenko (Astana – Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2021 (46)
Август 2021 (200)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)