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Крупные турниры в киберспорте до конца 2020 года

Крупнейшие киберспортивные турниры 2020

 

 

Крупнейшие киберспортивные турниры 2020Крупнейшие киберспортивные турниры 2020

 

 

Киберспорт уже давно не рассматривается в качестве просто сетевой игры в компьютерные игры, это полноценная индустрия с выстроенной архитектурой, не имеющая принципиальных отличий от традиционных видов спорта.

 

Естественно, что не остаются в стороне и букмекерские конторы. Если еще в прошлом году киберспорт рассматривался в качестве небольшой опции, позволяющей расширить линию, то с введением по миру карантина и приостановки всей спортивной жизни, именно киберспорт стал единственным спасением для букмекеров, бросившихся наращивать представительство этого направления в линии.

 

Крупнейшие турниры

 

О масштабах киберспорта можно судить хотя бы по размерам призовых основных турниров, сопоставимым с крупными теннисными турнирами, проводимыми под эгидой ATP и WTA. Например, с 8-го ноября начинается турнир Flashpoint Season 2 по CS:GO, размер призовых которого составляет 1 миллион долларов. Такие же призы и для турнира ESL One Rio, который начнется 18-го ноября.

 

 

Сразу два крупных турнира с призовыми фондами по 500 тысяч долларов состоятся и в дисциплине Dota 2:

 

- OMEGA League Europe Immortal – 27.10-13.12

 

- One Esports Dota 2 World Pro – 22.11-28.11

 

 

Еще несколько турниров по CS:GO и Dota 2 с призовыми в размере 300-400 тысяч долларов также пройдут в различных регионах мира. Для других дисциплин величина призовых наград несколько меньше, но и здесь речь идет о десятках тысяч долларов.

 

Ведущие букмекеры для киберставок

 

Сегодня в линии каждой букмекерской конторы есть раздел, посвященный киберставкам, при этом они продолжают оставаться классическими букмекерами, для которых основной объем ставок приходится на спортивные события. Примером может служить БК 1хСтавка, имеющая самостоятельный раздел «Киберспорт» в линии, предлагающий несколько десятков событий ежедневно.

 

Тем не менее, они явно проигрывают специализированным БК, работающим исключительно с киберспортом. Пока таких контор минимум, и примером является gg bet, являющаяся единственным участником легального российского рынка беттинга, специализирующимся именно на киберспортивных дисциплинах.

 

Основными преимуществами букмекера выступают:

 

- Широкая игровая роспись, предусматривающая значительно большее количество доступных событий, чем в традиционных БК. При этом значительно шире количество игровых дисциплин, доступных для игроков. Стандартным считается набор CS:GO, Dota2, LoL, FIFA, в то время как GGBET предложит больше десятка различных видеоигр, доступных для ставок. При этом расширенной является и роспись по каждому отдельно взятому событию, включая возможности ставок на исход, тотал, точный счет и так далее.

 

- Повышенные коэффициенты. Если в традиционных БК киберспорт не относится к числу приоритетных видов и предусматривает повышенную маржу, то в GGBet.ru маржа букмекера меньше, а коэффициенты выше. Размер маржи составляет около 5-6%, увеличиваясь до 7-8% для ставок, совершаемых в разделе Live.

 

 

  При этом легальный статус букмекера обеспечивает быстроту выплат, высокий уровень надежности, а с недавних пор компания предлагает еще и ставки на традиционный спорт, в  первую очередь футбол. Таким образом, компания подойдет и для любителей спортивных ставок, рассматривающих киберспорт в качестве дополнения.

 

Констатировать можно одно – киберспорт стремительно набирает популярность, особенно в молодежной среде, поэтому в перспективе количество ставок на него будет только увеличиваться.

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Комментарии

  • Astanaforever
    Тур Даун Андер и велогонка Кэ ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Еще новый сезон велогонок не начался, а уже начали отменять гонки. Чувствую, что следующий сезон будет такой же хаотичный и непредсказуемый.
  • Dmitry55
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    Dmitry55-Фото
    Цитата: Серж
    смелые и красивые атаки, на мой взгляд, с Контой закончились.
    Фрум на Джиро, вот это была атака)
  • Александра
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (53)
    Александра-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Честно говря тоже ждал более откровенных и ранних баталий от генеральщиков на Англиру, но и на том спасибо.

     

    И  не говорите. Как будто не было только что Джиро, где народ ехал, как летел! Снова вернулись во вчерашний день: поезд, колхоз, довоз, атаки бонусом.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (53)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот что было в ПЛЮС на всех 3-х ГТ, это то что без толп и масс болельщиков на высокогорных подъемах и перевалах (особенно это заметно на Вуэльте) мы могли видеть все эти горы в "натуре", т.е. ощутить какая там крутизна дороги, повороты ну и пейзажи. Велогонщикам тоже это пошло в большой "+", ведь они могли видеть и оценить что творится у них сзади, т.е. ниже по подъему а также не было того узенького коридора (и диких криков/воплей) по которому лидеры (и не только) идут наверх. Не было страха зацепить/подцепить руль и упасть.

    альто Англиру/пико Гомональ в своей натуральной красе и величии на 12 этапе В-2020 (макс. % градиент!) 

  • Серж
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    Серж-Фото

    парадокс , то есть когда с условно пятого этапа опнятно кто выйграет , кто в тройке и тд.
    это зрелищно , а когда до последних этапов не понятно, кто капнет )) то это не зрелещно ?

    чем хуже атака , которая дала только 20 секунд , атаки которая дала 5 минут ? ))

    полностью поддерживаю!

  • tiuteamd
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    tiuteamd-Фото

    пародкс , то есть когда с условно пятого этапа опнятно кто выйграет , кто в тройке и тд.
    это зрелищно , а когда до последних этапов не понятно, кто капнет )) то это не зрелещно ?

    чем хуже атака ,  которая дала только 20 секунд , атаки которая дала 5 минут ? ))

  • Серж
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    Серж-Фото

    смелые и красивые атаки, на мой взгляд, с Контой закончились.

  • sixpack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (73)
    sixpack-Фото

    Цитата: Ернат
    Астана вообще тишину поймала, будет кого то подписывать или нет ?

     

    А.Л. на CQ числится в графе out (>>Movistar?). им нужно было все ж подписать Зака. Верю, что Винокуров смог бы продлить ему жизнь.

     

    Сиваков (если верить CQ) продлился на год

     

  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Снова инд. разделка решающей станет !?

    Двойное Монт-Вонту...лучше бы один раз, но с ФИНИШем там

    Первые два этапа и сразу же финишА в горки-тычки - это что то новое для Тура (подсмотрели на Вуэльте, наверное).

    Много спусков (на финиш) после перевалов это конечно же не есть очень хорошо, но верми что ТдФ-2021 таки состоистя летом, погода будет теплой и без дождей, так что генеральщики-капитаны (и ОТРЫВщики тоже) проявят себя на спуске во всей красе. Ведь красивый, рискованный (!) и молниеносный спуск смотристя куда интересней чем "колхозный" подъем группой (хоть и маленькой), даже если это знаменитая гора.

    Цитата: uran
    Блин где ТТТ? Такой красивый вид убили.

    Полностью поддерживаю; лучше 1 TT +1 ITT. Ну и жаль что ещё нет утвержденных профилей этих двух инд.разделок, особенно хотелось бы посмотреть на альтиметрию этапа №20

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (73)
    levonardo-Фото
    С другой стороны за последних три сезона у Фабио вообще никакого просвета, откуда предложениям взяться. Разве что погрегорить за небольшую денежку(чисто моё мнение)

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