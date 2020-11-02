Крупные турниры в киберспорте до конца 2020 года

Крупнейшие киберспортивные турниры 2020

Крупнейшие киберспортивные турниры 2020

Киберспорт уже давно не рассматривается в качестве просто сетевой игры в компьютерные игры, это полноценная индустрия с выстроенной архитектурой, не имеющая принципиальных отличий от традиционных видов спорта.

Естественно, что не остаются в стороне и букмекерские конторы. Если еще в прошлом году киберспорт рассматривался в качестве небольшой опции, позволяющей расширить линию, то с введением по миру карантина и приостановки всей спортивной жизни, именно киберспорт стал единственным спасением для букмекеров, бросившихся наращивать представительство этого направления в линии.

Крупнейшие турниры

О масштабах киберспорта можно судить хотя бы по размерам призовых основных турниров, сопоставимым с крупными теннисными турнирами, проводимыми под эгидой ATP и WTA. Например, с 8-го ноября начинается турнир Flashpoint Season 2 по CS:GO, размер призовых которого составляет 1 миллион долларов. Такие же призы и для турнира ESL One Rio, который начнется 18-го ноября.

Сразу два крупных турнира с призовыми фондами по 500 тысяч долларов состоятся и в дисциплине Dota 2:

- OMEGA League Europe Immortal – 27.10-13.12

- One Esports Dota 2 World Pro – 22.11-28.11

Еще несколько турниров по CS:GO и Dota 2 с призовыми в размере 300-400 тысяч долларов также пройдут в различных регионах мира. Для других дисциплин величина призовых наград несколько меньше, но и здесь речь идет о десятках тысяч долларов.

Ведущие букмекеры для киберставок

Сегодня в линии каждой букмекерской конторы есть раздел, посвященный киберставкам, при этом они продолжают оставаться классическими букмекерами, для которых основной объем ставок приходится на спортивные события. Примером может служить БК 1хСтавка, имеющая самостоятельный раздел «Киберспорт» в линии, предлагающий несколько десятков событий ежедневно.

Тем не менее, они явно проигрывают специализированным БК, работающим исключительно с киберспортом. Пока таких контор минимум, и примером является gg bet, являющаяся единственным участником легального российского рынка беттинга, специализирующимся именно на киберспортивных дисциплинах.

Основными преимуществами букмекера выступают:

- Широкая игровая роспись, предусматривающая значительно большее количество доступных событий, чем в традиционных БК. При этом значительно шире количество игровых дисциплин, доступных для игроков. Стандартным считается набор CS:GO, Dota2, LoL, FIFA, в то время как GGBET предложит больше десятка различных видеоигр, доступных для ставок. При этом расширенной является и роспись по каждому отдельно взятому событию, включая возможности ставок на исход, тотал, точный счет и так далее.

- Повышенные коэффициенты. Если в традиционных БК киберспорт не относится к числу приоритетных видов и предусматривает повышенную маржу, то в GGBet.ru маржа букмекера меньше, а коэффициенты выше. Размер маржи составляет около 5-6%, увеличиваясь до 7-8% для ставок, совершаемых в разделе Live.

При этом легальный статус букмекера обеспечивает быстроту выплат, высокий уровень надежности, а с недавних пор компания предлагает еще и ставки на традиционный спорт, в первую очередь футбол. Таким образом, компания подойдет и для любителей спортивных ставок, рассматривающих киберспорт в качестве дополнения.

Констатировать можно одно – киберспорт стремительно набирает популярность, особенно в молодежной среде, поэтому в перспективе количество ставок на него будет только увеличиваться.