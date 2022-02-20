Легальные букмекерские конторы Казахстана – БК Pin Up

Pin Up — легальная букмекерская контора в Казахстане



Беттинг индустрия в Казахстане стала активно развиваться только в течение последних пяти лет. Развитие букмекерства происходит по российскому сценарию – государство вытесняет с рынка нелегальные компании и предлагает им оформить местные лицензии, чтобы выйти из тени принимать ставки легально. Пин Ап — букмекерская контора, которая одна из первых оформила лицензию местного образца и получила статут легального оператора по приему ставок на спорт. Такой подход оказался выгоден как администрации БК, так и обычным игрокам.



Преимущества лицензионного сервиса



Одно из главных преимуществ легальной игры – высокий уровень надежности. Лицензионные букмекеры, такие как пинап официальный сайт, находятся под контролем регулятора, выпустившего лицензию, поэтому проблем с выплатами у игроков не возникает. Работа в открытую также обеспечивает стабильный доступ к функционалу компании без каких-либо ограничений со стороны интернет-провайдеров и беспроблемные финансовые отношения с БК. Легальные букмекерские конторы предусматривают и определенные особенности, которые стоит учитывать:

- Играть в легальной БК могут только лица, достигшие возраста 21 года.

- Все выигрыши в лицензионных конторах подлежат налогообложению по ставке 10%.

- Букмекеры принимают ставки только у идентифицированных пользователей.



Легальные букмекерские конторы работают в соответствии с требованиями местного законодательства, поэтому и устанавливают такие ограничения. Взамен клиенты получают уверенность в сохранности средств на игровом счету и честные выплаты в кратчайшие сроки.



Служба поддержки БК Пин Ап готова ответить на любые вопросы относительно легальной игры в круглосуточном режиме!



Поддержка игроков со стороны легальных букмекеров



Чтобы необходимость уплаты налогов так не пугала потенциальных клиентов, администрация многих легальных БК предлагает бетторам различные выгодные бонусы. Тот же букмекер Pin Up предлагает своим клиентам приветственный бонус в размере 150 000 тенге. Такой подарок поможет новичкам быстрее освоить ставки на спорт онлайн с минимальными рисками, а опытные игроки смогут даже извлечь из этого дополнительную прибыль.