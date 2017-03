  Велотвиттер. 12-й (310) выпуск

Вуэльта Каталонии, Дварс дор Фландерен, Е3 Харельбеке и Гент-Вевельгем - напряжённую неделю велогонок отразили твиты велогонщиков профессионального пелотона и их команд. Но, несмотря на трудности, в твитах гонщиков всегда было место шуткам, приколам и интеерсным моментам.

@ChadHaga Чед Хага

На первом повороте моё переднее колесо заскользило, но мне удалось удержаться и продолжить работу. Спасибо @luise_lemus за фото!

@PetitAdrien62 Адриен Пети

Отдам майку команды Direct Energie тому, кто первый побьёт мой рекорд – 42 секунды на поедание 5 печений TUC

@moucheanna Анна Моска

Когда твой муж следит за здоровьем, но подходит его день рождения. Поздравляю, Энрико!

@franventoso Фран Вентозо

Все и всё готовы к самым прекрасным двум с половиной неделям сезона

@PhilippeGilbert Филипп Жильбер

Только спорт может дарить подобные эмоции!

@ZabelRick Рик Цабель

Вот как прошла у меня классика Дварс дор Фландерен…на прошлой неделе не повезло , потому что заболел на Милан-Сан-Ремо, теперь падение, но я уверен, что в следующих гонках будет лучше

@jjrojillas Хосе-Хоакин Рохас

Завтрак чемпиона перед 4-м этапом Вуэльты Каталонии

@joshiaran Хосе Аран Гарсия

Хорошей лицо..при плохой погоде с Ярославом Поповичем

@yaropopovych Ярослав Попович

Рождество. Вуэльта Каталонии

@peterstetina Питер Стетина

Спокойствие …во время шторма

@andrewtalansky Эндрю Талански

Большой день = много еды для Расти Вудса

@UranRigoberto Ригоберто Уран

Светофор и для нас тоже, раз его повесили здесь

@GuardaCarlo Карло Гуардашионе

Кортрейк…новая «банда» - Сонни,Бонни и Ронни – Ронни Барон, Сонни Кольбрелли и Никколо Бонифацио

@teamjltcondor

На Туре Нормании кабан и поросята решили помешать спринту

@manuelquinziato Мануэль Квинцато

Сегодня мне лучше держать мои «глаза» широко открытыми! Е3 Харельбеке

@ArnaudDemare Арно Демар

Провели разведку маршрута Гент-Вевельгем

@TrekTeamMatt

Новый велосипед Джона Дегенкольба

@MichaelValgren Михаэль Вальгрен

Никогда не видел и не слышал СТОЛЬКО падений, как сегодня, я сам едва не упал, спасибо ребятам Astana, что обеспечили мою безопасность

@tonygallopin Тони Галлопан

Плохое падение на Е3. Но я в порядке. Спасибо за поддержку

@simongerrans Саймон Герранс

Мои 24 часа

My last 24 hours ICYMI. 😀 pic.twitter.com/jf2cAPhREB

@brentbookwalter Брент Букуолтер

6-й этап Вуэльты Каталонии

@swiftybswift Бен Свифт

Этим утром отцовские обязанности, дадим маме немного поспать.

@delacruz_sbd Давид де ла Крус

Расписание на сегодня: станок, завтрак, машина, поиск солнца

@MATTEOTRENTIN Маттео Трентин

Даже если дела идут не очень, продолжай улыбаться и будь счастлив! И скажи «привет» друзьям, которые болеют за тебя!

@Carlos_Verona Карлос Верона

Очень рад, потрясающая командная работа и Дэрил Импи завершил её самым лучшим образом на НАСТОЯЩЕМ этапе, вот доказательство.

@Ride_Argyle

Вот на что похожи классики. Дополнительные руки для помощи, в общем сложности шесть автомобилей, 25 точек на дистанции. И бег

Когда едешь в первой группе на Вуэльте Каталонии и борешься за очки в спринтерской классификации. Как Пьер Роллан

@Tiagomachado85 Тьягу Мачаду

Я вернулся после проблем с желудком, теперь надо восстановить ноги

@rigobertouran Ригоберто Уран

Тенерифе.

@quickstepteam

Можете быть уверены в одном – ребята мотивированы и сфокусированы на ещё одно мощное выступление на брусчатке. Гент-Вевельгем

@BMCProTeam

Последние минуты работы механиков

#GWE last-minute jobs for the mechanics. Pairing the @srmtraining #PC8 and adjusting @vittoriatyres pressure 👊. pic.twitter.com/xQscOf1jnI