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Велотвиттер. 12-й (310) выпуск
Вуэльта Каталонии, Дварс дор Фландерен, Е3 Харельбеке и Гент-Вевельгем - напряжённую неделю велогонок отразили твиты велогонщиков профессионального пелотона и их команд. Но, несмотря на трудности, в твитах гонщиков всегда было место шуткам, приколам и интеерсным моментам.
@ChadHaga Чед Хага
На первом повороте моё переднее колесо заскользило, но мне удалось удержаться и продолжить работу. Спасибо @luise_lemus за фото!
@PetitAdrien62 Адриен Пети
Отдам майку команды Direct Energie тому, кто первый побьёт мой рекорд – 42 секунды на поедание 5 печений TUC
❗️DÉFI TUC❗️J'offre un MAILLOT @TeamDEN_fr dédicacé à la 1ere personne qui bat mon record de décembre:42 secondes pour avaler 5 biscuits TUC pic.twitter.com/89Hckx6hS0— Adrien petit (@PetitAdrien62) 21 марта 2017 г.
@moucheanna Анна Моска
Когда твой муж следит за здоровьем, но подходит его день рождения. Поздравляю, Энрико!
@franventoso Фран Вентозо
Все и всё готовы к самым прекрасным двум с половиной неделям сезона
@PhilippeGilbert Филипп Жильбер
Только спорт может дарить подобные эмоции!
@ZabelRick Рик Цабель
Вот как прошла у меня классика Дварс дор Фландерен…на прошлой неделе не повезло , потому что заболел на Милан-Сан-Ремо, теперь падение, но я уверен, что в следующих гонках будет лучше
@jjrojillas Хосе-Хоакин Рохас
Завтрак чемпиона перед 4-м этапом Вуэльты Каталонии
@joshiaran Хосе Аран Гарсия
Хорошей лицо..при плохой погоде с Ярославом Поповичем
@yaropopovych Ярослав Попович
Рождество. Вуэльта Каталонии
@peterstetina Питер Стетина
Спокойствие …во время шторма
@andrewtalansky Эндрю Талански
Большой день = много еды для Расти Вудса
@UranRigoberto Ригоберто Уран
Светофор и для нас тоже, раз его повесили здесь
@GuardaCarlo Карло Гуардашионе
Кортрейк…новая «банда» - Сонни,Бонни и Ронни – Ронни Барон, Сонни Кольбрелли и Никколо Бонифацио
@teamjltcondor
На Туре Нормании кабан и поросята решили помешать спринту
@manuelquinziato Мануэль Квинцато
Сегодня мне лучше держать мои «глаза» широко открытыми! Е3 Харельбеке
@ArnaudDemare Арно Демар
Провели разведку маршрута Гент-Вевельгем
@TrekTeamMatt
Новый велосипед Джона Дегенкольба
@MichaelValgren Михаэль Вальгрен
Никогда не видел и не слышал СТОЛЬКО падений, как сегодня, я сам едва не упал, спасибо ребятам Astana, что обеспечили мою безопасность
@tonygallopin Тони Галлопан
Плохое падение на Е3. Но я в порядке. Спасибо за поддержку
@simongerrans Саймон Герранс
Мои 24 часа
My last 24 hours ICYMI. 😀 pic.twitter.com/jf2cAPhREB— Simon Gerrans (@simongerrans) 25 марта 2017 г.
@brentbookwalter Брент Букуолтер
6-й этап Вуэльты Каталонии
@swiftybswift Бен Свифт
Этим утром отцовские обязанности, дадим маме немного поспать.
@delacruz_sbd Давид де ла Крус
Расписание на сегодня: станок, завтрак, машина, поиск солнца
@MATTEOTRENTIN Маттео Трентин
Даже если дела идут не очень, продолжай улыбаться и будь счастлив! И скажи «привет» друзьям, которые болеют за тебя!
@Carlos_Verona Карлос Верона
Очень рад, потрясающая командная работа и Дэрил Импи завершил её самым лучшим образом на НАСТОЯЩЕМ этапе, вот доказательство.
@Ride_Argyle
Вот на что похожи классики. Дополнительные руки для помощи, в общем сложности шесть автомобилей, 25 точек на дистанции. И бег
Когда едешь в первой группе на Вуэльте Каталонии и борешься за очки в спринтерской классификации. Как Пьер Роллан
@Tiagomachado85 Тьягу Мачаду
Я вернулся после проблем с желудком, теперь надо восстановить ноги
@rigobertouran Ригоберто Уран
Тенерифе.
@quickstepteam
Можете быть уверены в одном – ребята мотивированы и сфокусированы на ещё одно мощное выступление на брусчатке. Гент-Вевельгем
@BMCProTeam
Последние минуты работы механиков
#GWE last-minute jobs for the mechanics. Pairing the @srmtraining #PC8 and adjusting @vittoriatyres pressure 👊. pic.twitter.com/xQscOf1jnI— BMC Racing Team (@BMCProTeam) 26 марта 2017 г.
@juanjolobato Хуанхо Лобато
Самое важное – вести себя как настоящий спортсмен. Прежде всего, мы - люди, а потом велогонщики
@marko_dzalo
Зона питания
@richie_porte Ричи Порт
Дорога в горы сегодня довольно опасная, было несколько напряжённых моментов на пути назад
@mhaller91 Марко Халлер
Здесь закончился мой Гент-Вевельгем
@sebystrom Свен Эрик Бистрем
Если нравится обсуждать вопрос, ехать по велодорожке или нет, могу точно сказать, выбирайте что-то одно, а не между ними
@RuRo62
Новый способ делать предложение руки и сердца. Гент-Вевельгем. Джанни Москон.
@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат
Мой друг Михаэль Шэр утром прислал мне сообщение: проедь на велосипеде так, будто ты украл его! Я так и сделал.
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