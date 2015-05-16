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Велотвиттер. 12-й (310) выпуск

  Велотвиттер. 12-й (310) выпуск

велотвиттер

 

 Вуэльта Каталонии, Дварс дор Фландерен, Е3 Харельбеке и Гент-Вевельгем - напряжённую неделю велогонок отразили твиты велогонщиков профессионального пелотона и их команд. Но, несмотря на трудности, в твитах гонщиков всегда было место шуткам, приколам и интеерсным моментам.

 

@ChadHaga Чед Хага

На первом повороте моё переднее колесо заскользило, но мне удалось удержаться и продолжить работу. Спасибо @luise_lemus за фото!

 

 

@PetitAdrien62  Адриен Пети

Отдам майку команды Direct Energie тому, кто первый побьёт мой рекорд – 42 секунды на поедание 5 печений TUC

 

 

 

@moucheanna  Анна Моска

Когда твой муж следит за здоровьем, но подходит его день рождения. Поздравляю, Энрико!

 

@franventoso Фран Вентозо

Все и всё готовы к самым прекрасным двум с половиной неделям сезона

 

 

@PhilippeGilbert Филипп Жильбер

Только спорт может дарить подобные эмоции!

 

@ZabelRick  Рик Цабель

Вот как прошла у меня классика Дварс дор Фландерен…на прошлой неделе не повезло , потому что заболел на Милан-Сан-Ремо, теперь падение, но я уверен, что в следующих гонках будет лучше

 

@jjrojillas  Хосе-Хоакин Рохас

Завтрак чемпиона перед 4-м этапом Вуэльты Каталонии

 

@joshiaran Хосе Аран Гарсия

Хорошей лицо..при плохой погоде с Ярославом Поповичем

 

@yaropopovych Ярослав Попович

Рождество. Вуэльта Каталонии

@peterstetina  Питер Стетина

Спокойствие …во время шторма

@andrewtalansky Эндрю Талански

Большой день = много еды для Расти Вудса

@UranRigoberto Ригоберто Уран

Светофор и для нас тоже, раз его повесили здесь

 

@GuardaCarlo Карло Гуардашионе

Кортрейк…новая «банда» - Сонни,Бонни и Ронни – Ронни Барон, Сонни Кольбрелли и Никколо Бонифацио

 

@teamjltcondor 

На Туре Нормании  кабан и поросята решили помешать спринту

 

@manuelquinziato Мануэль Квинцато

Сегодня мне лучше держать мои «глаза» широко открытыми! Е3 Харельбеке

@ArnaudDemare Арно Демар

Провели разведку маршрута Гент-Вевельгем

@TrekTeamMatt 

Новый велосипед Джона Дегенкольба

 

@MichaelValgren Михаэль Вальгрен

Никогда не видел и не слышал СТОЛЬКО падений, как сегодня, я сам едва не упал, спасибо ребятам Astana, что обеспечили мою безопасность

 

@tonygallopin  Тони Галлопан

Плохое падение на Е3. Но я в порядке. Спасибо за поддержку

@simongerrans Саймон Герранс

Мои 24 часа

 

 

@brentbookwalter Брент Букуолтер

6-й этап Вуэльты Каталонии

 

@swiftybswift Бен Свифт

Этим утром отцовские обязанности, дадим маме немного поспать.

 

@delacruz_sbd  Давид де ла Крус

Расписание на сегодня: станок, завтрак, машина, поиск солнца

 

 

@MATTEOTRENTIN Маттео Трентин

Даже если дела идут не очень, продолжай улыбаться и будь счастлив! И скажи «привет» друзьям, которые болеют за тебя!

 

@Carlos_Verona  Карлос Верона

Очень рад, потрясающая командная работа и Дэрил Импи завершил её самым лучшим образом на НАСТОЯЩЕМ этапе, вот доказательство.

 

@Ride_Argyle

Вот на что похожи классики. Дополнительные руки для помощи, в общем сложности шесть автомобилей, 25 точек на дистанции. И бег

 

 

Когда едешь в первой группе на Вуэльте Каталонии и борешься за очки в спринтерской классификации. Как Пьер Роллан

 

 

@Tiagomachado85 Тьягу Мачаду

 Я вернулся после проблем с желудком, теперь надо восстановить ноги

 

 

@rigobertouran Ригоберто Уран

Тенерифе.

 

@quickstepteam 

Можете быть уверены в одном – ребята мотивированы и сфокусированы на ещё одно мощное выступление на брусчатке. Гент-Вевельгем

 

 

@BMCProTeam   

Последние минуты работы механиков

 

 

 

 

@juanjolobato Хуанхо Лобато

Самое важное – вести себя как настоящий спортсмен. Прежде всего, мы  - люди, а потом велогонщики

 

 

@marko_dzalo   

Зона питания

 

@richie_porte Ричи Порт

Дорога в горы сегодня довольно опасная, было несколько напряжённых моментов на пути назад

 

 

@mhaller91  Марко Халлер

Здесь закончился мой Гент-Вевельгем

 

 

@sebystrom Свен Эрик Бистрем

Если нравится обсуждать вопрос, ехать по велодорожке или нет, могу точно сказать, выбирайте что-то одно, а не между ними

 

 

@RuRo62  

Новый способ делать предложение руки и сердца. Гент-Вевельгем. Джанни Москон.

 

 

@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат

Мой друг Михаэль Шэр утром прислал мне сообщение: проедь на велосипеде так, будто ты украл его! Я так и сделал. 

 

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Теги к статье: велотвиттер велоспорт

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  1. Имя: Денис

    DenisRodikov

    Сегодня, 01:37 | Регистрация: 16.05.2015

    "Проедь на велосипеде так, будто ты украл его! Я так и сделал."

    Круто! =)))

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Ближайшие старты

28 - 30 марта 2017

Driedaagse De Panne-Koksijde

2 апреля 2017

Ronde van Vlaanderen

3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco


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Комментарии

  • DenisRodikov
    Велотвиттер. 12-й (310) выпуск (1)
    DenisRodikov-Фото

    "Проедь на велосипеде так, будто ты украл его! Я так и сделал."

    Круто! =)))

  • DenisRodikov
    Результаты Гент-Вевельгем-2017 (42)
    DenisRodikov-Фото

    Пересмотрел видео. Саган провёл сильную смену и когда садился обратно, Терпстра предлагал сесть на третью позицию и сам работать не собирался. Соответственно, Саган не стал садиться на третью позицию. ИМХО решение Сагана не возить колёсников вполне логичным оказалось в той ситуации, ничего особенного там не было. Просто обычно народ быстро начинает работать снова и возвращается к лидерам. А тут сил не хватило.

  • Rokka
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (9)
    Rokka-Фото
    Команда с сильнейшим составом на классики тыкает пальцем в Сагана и обиженно кричат "он должен работать, он чемпион мира!" Курам на смех. Почему боонен так никого не возил когда был в радужной майке? А Петеру нужна команда. Ибо одному против всех колесников не убежать
  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (9)
    ДимаЛел-Фото

    Завершилась Гент-Вевельгельм-2017, у России  0 очков в рейтинге Мирового Тура

     

    Завершилась Вуэльта Каталонии-2017, у России в рейтинге Мирового Тура, а также Мировом рейтинге, 16 очков, которые заработал Сергей Чернецкий за 23 место в итоговой генеральной классификации

     

  • RVL
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (9)
    RVL-Фото

    было бы круто, кроме байкота, придумать нужный ход, приводящий к победе...

    как по мне-лучше действие, чем бездействие. зацепись тогда Петя за Авермата, все было бы гораздо радужнее для него. Там просто встать с седла нужно было, а не думать о Терпстре...а теперь такая "драма". словесная...и что?

     



    Петя, вот тебе совет..

    "Квики лают, Саган идет"

  • rossa2005
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (9)
    rossa2005-Фото

    Тактически в контексте этой гонки Саган был не прав. Но стратегически в контексте фландрии и рубе все ок. Ценой Гент-Вивильгельма в пелотоне отбита привычка ездить за майкой. Надеюсь что так.

  • труъRider
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (9)
    труъRider-Фото

    Петер все правильно сделал

    Терпстра ***редиска***

    а после слов боонена, он для меня тоже стал ***редиска***

  • allb46
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (9)
    allb46-Фото

    Петеру хватило Милана-Санремо, когда он привез на финиш двух "друзей", а в результате Квято, который еле успевал и ехал постоянно третьим на финише, когда Пете уже подустал (он 6 км. работал впереди один, а эти два "друга", что то не очень старались идти на смену, обошёл Пете, вывод моего письма... Все они хотят на чужом (....) в рай уехать, и пухут от зависти, что не они, а Пете два раза стал лучшим в мире, они и мизинца на ноге Пете не стоят...

  • Александра
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (9)
    Александра-Фото

    У каждго своя правда и каждый платит за свои действия. Саган не хотел везти Терпстру  и проиграл. Терпстра не хотел работать и тоже проиграл.

    Выиграл Авермат.

  • ezhachok
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (9)
    ezhachok-Фото

    С такой логикой как у Терпстры и Бонена...ну как-то странненько. Мы хотим выиграть но пусть нас покатают.

     

    Ну а Петер, все-же, зря так психанул. Терпстра бы его в спринте никак бы не обошел - это уж точно. Хотя разницы между вторым и третьим местом для него, видимо, мало.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1498
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1215
3 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
4 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
6 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
10 Энао С. (Col) (SKY) 607

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