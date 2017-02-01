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Велотвиттер. 11-й (309) выпуск

  Велотвиттер. 11-й (309) выпуск

 

 

 

О подготовке к стартам, отдыхе после велогонок, о том, как празднуются победы, как проходят тренировки, какие блюда помогают восстановить силы, рассказали твиты велогонщиков профессионального пелотона за прошедшую неделю.

 

@quickstepteam

Чемпион Люксембурга Боб Юнгельс перед стартом разделки на Тиррено

 

 

@Ride_Argyle

Дилан ван Барле делает растяжку

 

 

Лучшая часть гонок в Италии? Пицца после гонки. Разделка на Тиррено-Адриатико ещё не началась, а мы уже готовы

 

 

@UranRigoberto Ригоберто Уран

Здесь мы восстанавливаемся!

 

 

@jjrojillas Хосе-Хоакин Рохас

Исследую горы Андорры с особым гостем – Алехандро Вальверде

 

 

@BORAhansgrohe 

Всегда джентльмен, только Петер Саган уступает дорогу пожилым людям и животным даже во время разделки. Но, пожалуйста, уважайте гонщиков и их безопасность!

 

@AdamBlythe89 Адам Блайт

Спасибо Ridley за новый велосипед

 

 

@Andrey_Amador Андрей Амадор

В команде Movistar все гонщики выдающиеся

 

 

@f_cancellara Фабиан Канчеллара

Это моя новая машина… E-bike @TrekBikes. Осторожней на дорогах Швейцарии, когда я, возможно, буду проезжать мимо вас…

 

 

@SupermanlopezN Мигель Лопес

После тренировки не обойтись без массажа, и мой домашний питомец помогает расслабить спину

 

 

@jesushernandez3 Хесус Эрнандес

Кишечный вирус заставил меня сойти с Париж-Ниццы, сейчас вернулся в горы Андорры!

 

 

@BaukeMollema Бауке Моллема

Разведка этапа Джиро д’Италия-2017. #Blockhaus

 

@manuelquinziato Мануэль Квинцато

Получил диплом юриста. Счастлив

 

 

@il_koshevoy Илья Кошевой

Чистые руки после того, как почистил цепь … спасибо друзьям из @WalBike  

 

 

@Movistar_Team

291 км дистанции Милан-Сан-Ремо требует хорошего запаса питания

 

 

@Bahrain_Merida   

Во время посещения фабрики Merida Валерио Аньоли прошёл тест на устойчивость. Его проходят все новички семьи Merida

 

 

@alafpolak Жулиан Алафилипп

Мы готовы к Милан-Сан-Ремо

 

@michalkwiatek Михал Квятковски

Ланч от шеф-повара Sky

 

 

@SupermanlopezN Мигель Лопес

По дороге, ведущей к дому моих родителей, ехать тяжело. Трудно, но помогает стать сильнее

 

 

@Daniel87Oss Даниэль Осс

Милан-Сан-Ремо, мы готовы!

 

 

@alexdowsett  Алекс Даусетт

Каждый год накануне Милан-Сан-Ремо запас итальянской пасты беспрецедентно уменьшается

 

 

@simongerrans  Саймон Герранс

Новые колёса @ShimanoROAD C60 на Милан-Сан-Ремо

 

 

@GregVanAvermaet  Грег Ван Авермат

С нетерпением жду старта на первой гонке Монументе на новом велосипеде

 

 

@chrisfroome Крис Фрум

Брифинг перед гонкой

 

@TeamSky 

Наши Pinarello DOGMA F10 готовы к монументальному 291 км дню в Италии

 

Мы готовы

 

@quickstepteam   

Фернандо Гавирия прикалывает номер перед стартом Милан-Сан-Ремо

 

 

@Ride_Argyle

Гонка закончилась только 20 минут назад, а они уже за работой. Спасибо механикам за всё

 

 

@quickstepteam

Он всегда в хорошем настроении, всегда улыбается и радуется! Жулиан Алафилипп

 

 

@TeamSky

Он очень хорош на велосипеде, и так же хорош в откупоривании шампанского!

 

 

 

 

@elpumaDarwin Дарвин Атапума

Курс на Вуэльту Каталонии

 

 

@grischaniermann  Гриша Нирманн

Разведка трассы командной разделки Вуэльты Каталонии

 

 

@MarcelSieberg Марсель Зиберг

Вчера за 7 с половиной часов на Милан-Сан-Ремо сжёг 6300 ккал, сегодня у меня хороший восстановительный ланч

 

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Теги к статье: велотвиттер велоспорт

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Ближайшие старты

20 - 26 марта 2017

Volta Ciclista a Catalunya

22 марта 2017

Dwars Door Vlaanderen

24 марта 2017

Record Bank E3 Harelbeke


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Комментарии

  • 0x5F375A86
    Михал Квятковски: "Я верю, чт ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    Обмануть и победить тут примерно одно и тоже и выглядело это очень круто. Саган тожн пытался обмануть, но у него не вышло.
  • Student
    Вуэльта Каталонии-2017. Старто ... (2)
    Student-Фото

    Та такое впечатление, что не все торы изучали маршрут. Вот кем те же Скай и Трек будут ехать командную гонку, а там ведь не шутка за 40 км. Очень хорошие шансы у Мартина и капитана БМС.

  • aksbor
    Вуэльта Каталонии-2017. Старто ... (2)
    aksbor-Фото

    Катюша Альпесин без Мартина минуты 2-3 отхватит в командной разделке. Так что шансы Закарина даже на 10-ку генерала весьма призрачные. Надо постараться выиграть этап

  • Дима
    Михал Квятковски: "Я верю, чт ... (3)
    Дима-Фото

    Ну прям Дроботенко, при всём уважении к артисту. 

     

  • Андрон
    Петер Саган и Жулиан Алафилипп ... (5)
    Андрон-Фото

     Алафилипп тоже молодчик. Если Петю и Мишу прикрывали и на команду они не впахивали, то Жульен всю дорогу работал на кэпа. По идее, за Саганом должен был цепляться Гавирия, а Алафилипп, в лучшем случае, поддержать его. 

      А получилось вона как. И проиграл упаханный парнишка всего сантиметров 30.

  • HastaManana
    Петер Саган и Жулиан Алафилипп ... (5)
    HastaManana-Фото

    Ну, не знаю. После пары повторных просмотров мне кажется что Скай грамотно разыграли свой сценарий. Предвидели возможную атаку Сагана и спровоцировали её. Как только Т.Дюмолан сдал свою смену, скаевцы, оказавшись на первой позиции, перестали продавливать и сбились в кучу, сбросив общую скорость и сломав построения. Петя выкатился вперёд, осмотрелся и втопил. Квято только этого и ждал (на второй позиции). Схватил удачу за хвост. Это дорогого стоит, респект! Умён, силён, хитёр. Но пару пива всё равно поставить должен.

  • RusVelo
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (42)
    RusVelo-Фото
    Сашка обычно первый там ,где уже НИЧЕГО не разыгрывается. Или ПЕРВЫЙ,там где разыгрывается первенство бани.
  • ДимаЛел
    Вуэльта Каталонии-2017. Превью (10)
    ДимаЛел-Фото

    01.02.2017 Вуэльта Валенсии-2017. Этап 1
    Orihuela - Orihuela (TTT), 37.9 км
    1. BMC 43:17
    8. KATUSHA-Alpecin +1:52

    49. Ilnur Zakarin (RUS) Team Katusha Alpecin 0:45:09
    50. Viacheslav Kuznetsov (RUS) Team Katusha Alpecin 0:45:09
    51. Pavel Kochetkov (RUS) Team Katusha Alpecin 0:45:09
    52. Tony Martin (GER) Team Katusha Alpecin 0:45:09
    53. Alberto Losada Alguacil (ESP) Team Katusha Alpecin 0:45:09

    выпали на первых 11 км, не выдержав ритма Тони Мартина в подъем
    163. Marco Mathis (GER) Team Katusha Alpecin 0:49:29
    164. Maxim Belkov (RUS) Team Katusha Alpecin 0:49:29
    165. Matvey Mamykin (RUS) Team Katusha Alpecin 0:49:29


    08.03.2017 Результаты Тиррено-Адриатико-2017. Этап 1

    Lido di Camaiore (TTT), 22.7 км
    1. BMC Racing 0:23:21
    17. Katusha-Alpecin +01:35


    98. Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:01:35
    99. Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin
    100. Angel Vicioso (Spa) Katusha-Alpecin 
    101. Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin
    102. Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin
    103. Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin
    104. Rein Taaramae (Est) Katusha-Alpecin 
    105. Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:37

    состав

    Ilnur ZAKARIN (RUS),
    Maxim BELKOV (RUS),
     Jose GONSALVES (POR), 
    Robert KISERLOVSKI (CRO),
    Pavel KOCHETKOV (RUS),
    Tiago MACHADO (RUS),
     Rein TAARAMAE (EST), 
    Angel VICIOSO (ESP)

  • Eugeny1210
    Петер Саган и Жулиан Алафилипп ... (5)
    Eugeny1210-Фото

    Забыли добавить слова Сагана "теперь Квятковский должен мне пару пива".

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Превью (10)
    velodoctor-Фото

    Кстати про командную гонку, старичек по меркам велоспорта 39-летний Висиозо, раньше то на хоршем уровне ездил разделки, конечно не Мартин, но у него были сильные результаты. 12ый на 38км разделке на Вуэльте 2005г, 4-ый на 13км на Каталонии 2003.  И в 2012 году на Джиро, в одной из двух нормальных командных гонок Катюши, он был в составе. тогда показали 2-ой результат, но к слову там были Кучинский, Гусев, Гатис, Игнатьев и Брутт и это их заслуга, но Висиозо приехал на финиш вмесет с ребятами. 

    Я всё к тому, что если удастся грамотно разложиться ребятам из Альпецина по дистанции, которая весьма холмистая, то даже на 41км, можно сохранить для Ильнура шансы. Кизерловски конечно это стыд и срам, а не гонщик для командной гонки, но вот Бельков, Рейн, Мачадо сам Ильнур могут держать высокий темп. На тирено, команда абсолютно не старалась, была последней из ВТ на командной гонке, просто убили все шансы на хорошее место Шпилаку, надеюсь во вторник такого не будет. popcorm

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Benat Intxausti (Team Sky)

Tim Ariesen (Roompot NL Loterij)

Ilia Koshevoy (Wilier Triestina - Selle Italia)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 890
2 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
5 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
7 Энао С. (Col) (SKY) 607
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 598
9 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 495

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