- Категория:
- VeloTWITTER |
- Дата:
- Вчера, 23:09
Велотвиттер. 11-й (309) выпуск
О подготовке к стартам, отдыхе после велогонок, о том, как празднуются победы, как проходят тренировки, какие блюда помогают восстановить силы, рассказали твиты велогонщиков профессионального пелотона за прошедшую неделю.
@quickstepteam
Чемпион Люксембурга Боб Юнгельс перед стартом разделки на Тиррено
@Ride_Argyle
Дилан ван Барле делает растяжку
Лучшая часть гонок в Италии? Пицца после гонки. Разделка на Тиррено-Адриатико ещё не началась, а мы уже готовы
@UranRigoberto Ригоберто Уран
Здесь мы восстанавливаемся!
Mijos aquí recuperándome!!! pic.twitter.com/QQHHElWczz— Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) 13 марта 2017 г.
@jjrojillas Хосе-Хоакин Рохас
Исследую горы Андорры с особым гостем – Алехандро Вальверде
@BORAhansgrohe
Всегда джентльмен, только Петер Саган уступает дорогу пожилым людям и животным даже во время разделки. Но, пожалуйста, уважайте гонщиков и их безопасность!
Always a gentleman,only @petosagan gives way to older people&animals even in a TT. BUT please respect the safety of the riders!! pic.twitter.com/HWnJJ9yXEQ— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) 14 марта 2017 г.
@AdamBlythe89 Адам Блайт
Спасибо Ridley за новый велосипед
@Andrey_Amador Андрей Амадор
В команде Movistar все гонщики выдающиеся
@f_cancellara Фабиан Канчеллара
Это моя новая машина… E-bike @TrekBikes. Осторожней на дорогах Швейцарии, когда я, возможно, буду проезжать мимо вас…
@SupermanlopezN Мигель Лопес
После тренировки не обойтись без массажа, и мой домашний питомец помогает расслабить спину
@jesushernandez3 Хесус Эрнандес
Кишечный вирус заставил меня сойти с Париж-Ниццы, сейчас вернулся в горы Андорры!
@BaukeMollema Бауке Моллема
Разведка этапа Джиро д’Италия-2017. #Blockhaus
.@giroditalia recon. #Blockhaus pic.twitter.com/c9mJeaDDDx— Bauke Mollema (@BaukeMollema) 15 марта 2017 г.
@manuelquinziato Мануэль Квинцато
Получил диплом юриста. Счастлив
@il_koshevoy Илья Кошевой
Чистые руки после того, как почистил цепь … спасибо друзьям из @WalBike
@Movistar_Team
291 км дистанции Милан-Сан-Ремо требует хорошего запаса питания
@Bahrain_Merida
Во время посещения фабрики Merida Валерио Аньоли прошёл тест на устойчивость. Его проходят все новички семьи Merida
During the visit of @MeridaBikes factory @AgnoliValerio experiences his stability training. A test for the newbies in the Merida Family.— Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) 17 марта 2017 г.
📹 pic.twitter.com/438SP0Fm7g
@alafpolak Жулиан Алафилипп
Мы готовы к Милан-Сан-Ремо
@michalkwiatek Михал Квятковски
Ланч от шеф-повара Sky
@SupermanlopezN Мигель Лопес
По дороге, ведущей к дому моих родителей, ехать тяжело. Трудно, но помогает стать сильнее
@Daniel87Oss Даниэль Осс
Милан-Сан-Ремо, мы готовы!
@alexdowsett Алекс Даусетт
Каждый год накануне Милан-Сан-Ремо запас итальянской пасты беспрецедентно уменьшается
@simongerrans Саймон Герранс
Новые колёса @ShimanoROAD C60 на Милан-Сан-Ремо
@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат
С нетерпением жду старта на первой гонке Монументе на новом велосипеде
@chrisfroome Крис Фрум
Брифинг перед гонкой
@TeamSky
Наши Pinarello DOGMA F10 готовы к монументальному 291 км дню в Италии
Мы готовы
@quickstepteam
Фернандо Гавирия прикалывает номер перед стартом Милан-Сан-Ремо
@Ride_Argyle
Гонка закончилась только 20 минут назад, а они уже за работой. Спасибо механикам за всё
@quickstepteam
Он всегда в хорошем настроении, всегда улыбается и радуется! Жулиан Алафилипп
That's @alafpolak! 😂😂😂😂— Quick-Step Cycling (@quickstepteam) 19 марта 2017 г.
Always in a good mood, always smiling, always having fun! pic.twitter.com/CRyEurqCRL
@TeamSky
Он очень хорош на велосипеде, и так же хорош в откупоривании шампанского!
He's very good on a bike - and very good at popping champagne corks!— Team Sky 🚲 (@TeamSky) 18 марта 2017 г.
Chapeau @michalkwiatek 🍾 #MSR pic.twitter.com/sUSqDCJpRd
@elpumaDarwin Дарвин Атапума
Курс на Вуэльту Каталонии
@grischaniermann Гриша Нирманн
Разведка трассы командной разделки Вуэльты Каталонии
@MarcelSieberg Марсель Зиберг
Вчера за 7 с половиной часов на Милан-Сан-Ремо сжёг 6300 ккал, сегодня у меня хороший восстановительный ланч
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (328)