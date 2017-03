Велотвиттер. 11-й (309) выпуск

О подготовке к стартам, отдыхе после велогонок, о том, как празднуются победы, как проходят тренировки, какие блюда помогают восстановить силы, рассказали твиты велогонщиков профессионального пелотона за прошедшую неделю.

@quickstepteam

Чемпион Люксембурга Боб Юнгельс перед стартом разделки на Тиррено

@Ride_Argyle

Дилан ван Барле делает растяжку

Лучшая часть гонок в Италии? Пицца после гонки. Разделка на Тиррено-Адриатико ещё не началась, а мы уже готовы

@UranRigoberto Ригоберто Уран

Здесь мы восстанавливаемся!

@jjrojillas Хосе-Хоакин Рохас

Исследую горы Андорры с особым гостем – Алехандро Вальверде

@BORAhansgrohe

Всегда джентльмен, только Петер Саган уступает дорогу пожилым людям и животным даже во время разделки. Но, пожалуйста, уважайте гонщиков и их безопасность!

@AdamBlythe89 Адам Блайт

Спасибо Ridley за новый велосипед

@Andrey_Amador Андрей Амадор

В команде Movistar все гонщики выдающиеся

@f_cancellara Фабиан Канчеллара

Это моя новая машина… E-bike @TrekBikes. Осторожней на дорогах Швейцарии, когда я, возможно, буду проезжать мимо вас…

@SupermanlopezN Мигель Лопес

После тренировки не обойтись без массажа, и мой домашний питомец помогает расслабить спину

@jesushernandez3 Хесус Эрнандес

Кишечный вирус заставил меня сойти с Париж-Ниццы, сейчас вернулся в горы Андорры!

@BaukeMollema Бауке Моллема

Разведка этапа Джиро д’Италия-2017. #Blockhaus

@manuelquinziato Мануэль Квинцато

Получил диплом юриста. Счастлив

@il_koshevoy Илья Кошевой

Чистые руки после того, как почистил цепь … спасибо друзьям из @WalBike

@Movistar_Team

291 км дистанции Милан-Сан-Ремо требует хорошего запаса питания

@Bahrain_Merida

Во время посещения фабрики Merida Валерио Аньоли прошёл тест на устойчивость. Его проходят все новички семьи Merida

@alafpolak Жулиан Алафилипп

Мы готовы к Милан-Сан-Ремо

@michalkwiatek Михал Квятковски

Ланч от шеф-повара Sky

@SupermanlopezN Мигель Лопес

По дороге, ведущей к дому моих родителей, ехать тяжело. Трудно, но помогает стать сильнее

@Daniel87Oss Даниэль Осс

Милан-Сан-Ремо, мы готовы!

@alexdowsett Алекс Даусетт

Каждый год накануне Милан-Сан-Ремо запас итальянской пасты беспрецедентно уменьшается

@simongerrans Саймон Герранс

Новые колёса @ShimanoROAD C60 на Милан-Сан-Ремо

@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат

С нетерпением жду старта на первой гонке Монументе на новом велосипеде

@chrisfroome Крис Фрум

Брифинг перед гонкой

@TeamSky

Наши Pinarello DOGMA F10 готовы к монументальному 291 км дню в Италии

Мы готовы

@quickstepteam

Фернандо Гавирия прикалывает номер перед стартом Милан-Сан-Ремо

@Ride_Argyle

Гонка закончилась только 20 минут назад, а они уже за работой. Спасибо механикам за всё

@quickstepteam

Он всегда в хорошем настроении, всегда улыбается и радуется! Жулиан Алафилипп

@TeamSky

Он очень хорош на велосипеде, и так же хорош в откупоривании шампанского!

@elpumaDarwin Дарвин Атапума

Курс на Вуэльту Каталонии

@grischaniermann Гриша Нирманн

Разведка трассы командной разделки Вуэльты Каталонии

@MarcelSieberg Марсель Зиберг

Вчера за 7 с половиной часов на Милан-Сан-Ремо сжёг 6300 ккал, сегодня у меня хороший восстановительный ланч