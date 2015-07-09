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Велотвиттер. 5-й (303) выпуск

Велотвиттер. 5-й (303) выпуск

 

 

 

Прошедшая неделя многим гонщикам принесла первые победы, погрозила первыми капризами природы – ветром и песчаными бурями. Самыми интересными событиями и впечатлениями  велогонщики профессионального пелотона, как всегда, делились в своих твитах.

 

@UranRigoberto Ригоберто Уран

Друзья, помогите мне с этим бананом!

 

@silvandillier Сильван Дилье

Цитата дня от Даниэля Осса: «А там на вершине Бурж Халифа идёт дождь»

 

@RuiCostaCyclist Руй Кошта

Мы поехали тестировать другой тип транспортного средства. Вывод: информирую вас, что Colnago быстрее и эффективнее

 

@Tiagomachado85 Тьягу Мачаду

В гонке как семья, за обедом тоже как одна семья! Последний обед в Австралии. Завтра возвращаемся. Три недели прошли так быстро

@matmohoric Матей Мохорич

Мы вчера приехали в Дубай, у меня вот-вот начнётся новый сезон в команде UAE Abu Dhabi, пожелайте нам удачи!

@jacopoguarnieri Якопо Гварньери

Готовлюсь к новому сезону. Осталось два дня до старта!

@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат

Восстанавливаюсь после большого тренировочного блока. Наслаждаюсь видом и погодой

@FabioAru1 Фабио Ару

Кофе! Сегодня день отдыха в тренировочном лагере в Сьерра Неваде

@PhilippeGilbert Филипп Жильбер

Только что побывал в нашем новом кемпере!  

И душ, и тв, и велосипеды позади

 

@arslanov94 Ильдар Арсланов

Не прошло и каких то 15 часов а мы добрались до Венеции! ✌️️😬 теперь остаётся только петь #пустьтебеприснитьсяпальмадемайорка

@ivanbasso Иван Бассо

Скоро презентация #mycycling @technogym. Мозговой штурм с Паоло Беттини

@sebystrom Свен Эрик Бистрем

Пора покидать Австралию и возвращаться домой, в зиму

@jacopoguarnieri Якопо Гварньери

Самый большой самолёт!

@BulaBavarskiy Николай Трусов

Мой пакет прибыл, спасибо @BontCycling Italia #Gazprom #RusVelo

@PetrVakoc Пётр Вакоч

Всего один день и пара тысяч миль, а какое различие

 

@johndegenkolb Джон Дегенкольб

Хороший старт. Я доволен результатом, отлично чувствую себя на новом велосипеде и в новой команде

@nikolas_maes Николас Мас

Последний день на Майорке. Хороший рестарт после 2 недель болезни

@UranRigoberto Ригоберто Уран

Тяжело ехать на треке за мотором профессора «Минчо»

@FabioFelline Фабио Феллине

Несколько килограмм тому назад. 2010. В 19 лет,  7 лет назад

@FabioAru1 Фабио Ару

Вчера была великая битва в пинг-понг с моим товарищем по команде Морено Мозером! Тренировочный лагерь в Сьерра-Неваде

 

 

@ArnaudDemare Арно Демар

Ммм, этот запах камфары и увеличивающееся волнение!  

@alexdowsett Алекс Даусетт

В этом году здесь, в Дубае, полицейские машины не те, что в прошлом году. Но всё равно красивые

@albertocontador Альберто Контадор

Ууууаааааааа…. Без границ!

@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат

Великий Сенни!

@petosagan Петер Саган

Через плотный пелотон на Туре Даун Андер

 

 

@Matxin_Хошеан Мачин

Хороший мотодом!

@masa1007 Масанори Мийяима

Зона питания

@rorysutherland1 Рори Сазерленд

В Дубае сегодня день песка, получил порцию с порывом ветра. Должно быть, это полезно для кожи, верно?

@alexdowsett Алекс Даусетт

Вот это день. Из того песка, что высыпался в душе, можно  построить песчаный замок. Или завтрашний этап будет отменён, или случится хаос, потому что по прогнозу ветер будет в два раза сильнее

 

@GBonnafond Гийом Боннафон

Всегда рад встретиться с приятелем. Роман Барде

@nikolas_maes Николас Мас

Послетренировочные протеиновые блинчики

 

@marcelkittel Марсель Киттель

Я погуглил про Гривко и увидел, что он весит 70 кг. Чувак, знай свои границы!

@Stefclement Стеф Клемент

Никогда не забывайте надевать шлем и всегда проверяйте, нет ли трещин. Нет оправданий за то, что не использовали шлем, безопасность прежде всего, гоняйтесь стильно с @lazerhelmets

@DanMartin86 Дэн Мартин

Неподходящий день для новых носков.

@jujuberard Жульен Берар

Пора провести время в аэродинамической трубе на моём @factorbikes в @maviccycling

@johndegenkolb Джон Дегенкольб

Я очень хотел завоевать эту победу для товарищей по команде, для всей команды. Они так потрясающе работали. Они заслужили победу

@alexdowsett Алекс Даусетт

Здесь немного ветрено!

@simongerrans Саймон Герранс

Уставший после тяжёлого дня на Herald Sun Tour Эстебан Чавес

@tom_dumoulin Том Дюмулин

Легко забыть, где мы находимся. Думаю, я вспомню после нескольких дней работы на велосипеде. Южная Африка. Тренировочный лагерь

 

 

Это райское место! Хотя сломанная в самолёте рама велосипеда испортила настроение. Надеюсь, скоро получу новый!

 

@il_koshevoy Илья Кошевой

Начнём сезон #GPEtruschi #donoratico

@PhilippeGilbert Филипп Жильбер

Ждём, когда организаторы решат, стартуем или нет, потому что ветер! К счастью, мы с ребятами отнеслись к этому легко

@gsemilia

Паоло Беттини, Диего Улисси и Алессандро Петакки на старте #GPEtruschi!

 

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Теги к статье: велотвиттер велоспорт

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  1. Имя: Андрей

    HastaManana

    Сегодня, 02:19 | Регистрация: 9.07.2015

    Какое странное и нетипичное поведение в высшем дивизионе мирового шоссейного велоспорта - Саган извиняется перед всеми, к кому опасно приближается, а если не дай Бог затрёт кого нибудь, то вообще сбрасывает скорость, оборачивается и делает реверанс. Это какая-то необъяснимая аномалия!? Ведь он смело может высаживать на борт или обочину любого - ему никто не ровня. Ведь так?

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Ближайшие старты

14 - 19 февраля 2017

Tour of Oman

15 - 19 февраля 2017

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

15 - 19 февраля 2017

Volta ao Algarve


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Комментарии

  • rdktr
    Сольная атака Тони Мартина при ... (3)
    rdktr-Фото

    Мне Тони нравится, я рад)))

  • rdktr
    Наиро Кинтана побеждает на 4-м ... (3)
    rdktr-Фото

    Да ну как то скучновато.

    Двинул и уехал с лицом дзенбуддиста.

  • HastaManana
    Велотвиттер. 5-й (303) выпуск (1)
    HastaManana-Фото

    Какое странное и нетипичное поведение в высшем дивизионе мирового шоссейного велоспорта - Саган извиняется перед всеми, к кому опасно приближается, а если не дай Бог затрёт кого нибудь, то вообще сбрасывает скорость, оборачивается и делает реверанс. Это какая-то необъяснимая аномалия!? Ведь он смело может высаживать на борт или обочину любого - ему никто не ровня. Ведь так?

  • HastaManana
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (34)
    HastaManana-Фото
    Обращаю внимание администрации ресурса, что комментарий пользователя motte носит явно оскорбительный и провокационный характер (по крайней мере для меня). А поскольку я почти каждую ночь слышу разрывы снарядов за окном, то пройти равнодушным мимо слов этого организма об отправке украинских "воинов" велосипедистов на "Восток" я не могу.
    Михаил, спортивные прозвища гонщиков образуют путём сокращения их фамилий. Совпадение с птицей-стервятником не является оскорблением ни для кого с нормальной психикой и мировоззрением. Но вы, я вижу, не входите в их число. "Смачное погоняло" существует только в вашем больном воображении. Полагаю, что ваша ненависть и агрессия как-то связаны с преждевременным выходом из зимней спячки. Но, крепитесь! Скоро ведь снова 9 Мая - великий день! Уверен, вы снова воспрянете духом.
    Что же касается нашего Злавика, который продал свой кубок мира. Так это для того, чтобы на волонтёрских началах за вырученные деньги помочь нашей армии в трудное для страны время. В том числе и для того чтобы прямо сейчас, в эту минуту, военные госпитали от Ростова до Петербурга были до отказа заполнены российскими военными-оккупантами с оторванными конечностями и разорванными животами.
    Ну как ощущеньице, дружище Михаил? Вы преисполнены святой ненавистью и праведным гневом?...То-то же! А поэтому, камараден, я всем предлагаю фильтровать базар (но не настаиваю).
  • motte
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (34)
    motte-Фото
    А что мне за Астану переживать...она вся и всегда в скандалах, начиная с самого ее основания или я в чем то не прав?
    Да, и не Вам решать, кто и что меня устраивает в этой жизни, ок?
    Всех благ
  • Rokka
    Etoile de Besseges-2017. Этап ... (4)
    Rokka-Фото

    Рад за Лилиана Кальмежана. Запомнился после этапа на Вуэльте. Ещё покажет себя!

  • viperws
    Марсель Киттель – двукратный п ... (5)
    viperws-Фото
    на букву х - хорошо
  • velodoctor
    Etoile de Besseges-2017. Этап ... (4)
    velodoctor-Фото
    Тем как сразу бык аза рога взял среди взрослых.
  • djick
    Etoile de Besseges-2017. Этап ... (4)
    djick-Фото
    чем удивил чемпион мира u23 в itt?
  • velodoctor
    Etoile de Besseges-2017. Этап ... (4)
    velodoctor-Фото

    Датчанин удивил, я смотрел трансляцию, насчитал сам секунд 20 от Галопана, и похоже мадс будет 3им в генерале. Начинаю соглашаться, что пока новобранцы Катюши посильнее большинства ушедших в межсезонье. 

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

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