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- Вчера, 23:24
Велотвиттер. 5-й (303) выпуск
Прошедшая неделя многим гонщикам принесла первые победы, погрозила первыми капризами природы – ветром и песчаными бурями. Самыми интересными событиями и впечатлениями велогонщики профессионального пелотона, как всегда, делились в своих твитах.
@UranRigoberto Ригоберто Уран
Друзья, помогите мне с этим бананом!
@silvandillier Сильван Дилье
Цитата дня от Даниэля Осса: «А там на вершине Бурж Халифа идёт дождь»
@RuiCostaCyclist Руй Кошта
Мы поехали тестировать другой тип транспортного средства. Вывод: информирую вас, что Colnago быстрее и эффективнее
@Tiagomachado85 Тьягу Мачаду
В гонке как семья, за обедом тоже как одна семья! Последний обед в Австралии. Завтра возвращаемся. Три недели прошли так быстро
@matmohoric Матей Мохорич
Мы вчера приехали в Дубай, у меня вот-вот начнётся новый сезон в команде UAE Abu Dhabi, пожелайте нам удачи!
@jacopoguarnieri Якопо Гварньери
Готовлюсь к новому сезону. Осталось два дня до старта!
@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат
Восстанавливаюсь после большого тренировочного блока. Наслаждаюсь видом и погодой
@FabioAru1 Фабио Ару
Кофе! Сегодня день отдыха в тренировочном лагере в Сьерра Неваде
@PhilippeGilbert Филипп Жильбер
Только что побывал в нашем новом кемпере!
И душ, и тв, и велосипеды позади
@arslanov94 Ильдар Арсланов
Не прошло и каких то 15 часов а мы добрались до Венеции! ✌️️😬 теперь остаётся только петь #пустьтебеприснитьсяпальмадемайорка
@ivanbasso Иван Бассо
Скоро презентация #mycycling @technogym. Мозговой штурм с Паоло Беттини
@sebystrom Свен Эрик Бистрем
Пора покидать Австралию и возвращаться домой, в зиму
@jacopoguarnieri Якопо Гварньери
Самый большой самолёт!
@BulaBavarskiy Николай Трусов
Мой пакет прибыл, спасибо @BontCycling Italia #Gazprom #RusVelo
@PetrVakoc Пётр Вакоч
Всего один день и пара тысяч миль, а какое различие
@johndegenkolb Джон Дегенкольб
Хороший старт. Я доволен результатом, отлично чувствую себя на новом велосипеде и в новой команде
@nikolas_maes Николас Мас
Последний день на Майорке. Хороший рестарт после 2 недель болезни
@UranRigoberto Ригоберто Уран
Тяжело ехать на треке за мотором профессора «Минчо»
@FabioFelline Фабио Феллине
Несколько килограмм тому назад. 2010. В 19 лет, 7 лет назад
@FabioAru1 Фабио Ару
Вчера была великая битва в пинг-понг с моим товарищем по команде Морено Мозером! Тренировочный лагерь в Сьерра-Неваде
Ieri sera, grande sfida a #ping-pong con il mio compagno @MorenoMoser! #trainingcamp #SierraNevada #ilcavalieredei4mori pic.twitter.com/lNUmwKcHOq— Fabio Aru (@FabioAru1) 1 февраля 2017 г.
@ArnaudDemare Арно Демар
Ммм, этот запах камфары и увеличивающееся волнение!
@alexdowsett Алекс Даусетт
В этом году здесь, в Дубае, полицейские машины не те, что в прошлом году. Но всё равно красивые
@albertocontador Альберто Контадор
Ууууаааааааа…. Без границ!
@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат
Великий Сенни!
@petosagan Петер Саган
Через плотный пелотон на Туре Даун Андер
Riding through the traffic at @tourdownunder / Rušná premávka počas @tourdownunder @BORAhansgrohe @GoPro pic.twitter.com/wfGxYwXKWP— Peter Sagan (@petosagan) 1 февраля 2017 г.
@Matxin_Хошеан Мачин
Хороший мотодом!
@masa1007 Масанори Мийяима
Зона питания
@rorysutherland1 Рори Сазерленд
В Дубае сегодня день песка, получил порцию с порывом ветра. Должно быть, это полезно для кожи, верно?
@alexdowsett Алекс Даусетт
Вот это день. Из того песка, что высыпался в душе, можно построить песчаный замок. Или завтрашний этап будет отменён, или случится хаос, потому что по прогнозу ветер будет в два раза сильнее
@GBonnafond Гийом Боннафон
Всегда рад встретиться с приятелем. Роман Барде
@nikolas_maes Николас Мас
Послетренировочные протеиновые блинчики
@marcelkittel Марсель Киттель
Я погуглил про Гривко и увидел, что он весит 70 кг. Чувак, знай свои границы!
@Stefclement Стеф Клемент
Никогда не забывайте надевать шлем и всегда проверяйте, нет ли трещин. Нет оправданий за то, что не использовали шлем, безопасность прежде всего, гоняйтесь стильно с @lazerhelmets
@DanMartin86 Дэн Мартин
Неподходящий день для новых носков.
@jujuberard Жульен Берар
Пора провести время в аэродинамической трубе на моём @factorbikes в @maviccycling
@johndegenkolb Джон Дегенкольб
Я очень хотел завоевать эту победу для товарищей по команде, для всей команды. Они так потрясающе работали. Они заслужили победу
@alexdowsett Алекс Даусетт
Здесь немного ветрено!
@simongerrans Саймон Герранс
Уставший после тяжёлого дня на Herald Sun Tour Эстебан Чавес
@tom_dumoulin Том Дюмулин
Легко забыть, где мы находимся. Думаю, я вспомню после нескольких дней работы на велосипеде. Южная Африка. Тренировочный лагерь
Это райское место! Хотя сломанная в самолёте рама велосипеда испортила настроение. Надеюсь, скоро получу новый!
@il_koshevoy Илья Кошевой
Начнём сезон #GPEtruschi #donoratico
@PhilippeGilbert Филипп Жильбер
Ждём, когда организаторы решат, стартуем или нет, потому что ветер! К счастью, мы с ребятами отнеслись к этому легко
@gsemilia
Паоло Беттини, Диего Улисси и Алессандро Петакки на старте #GPEtruschi!
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