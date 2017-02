Велотвиттер. 5-й (303) выпуск

Прошедшая неделя многим гонщикам принесла первые победы, погрозила первыми капризами природы – ветром и песчаными бурями. Самыми интересными событиями и впечатлениями велогонщики профессионального пелотона, как всегда, делились в своих твитах.

@UranRigoberto Ригоберто Уран

Друзья, помогите мне с этим бананом!

@silvandillier Сильван Дилье

Цитата дня от Даниэля Осса: «А там на вершине Бурж Халифа идёт дождь»

@RuiCostaCyclist Руй Кошта

Мы поехали тестировать другой тип транспортного средства. Вывод: информирую вас, что Colnago быстрее и эффективнее

@Tiagomachado85 Тьягу Мачаду

В гонке как семья, за обедом тоже как одна семья! Последний обед в Австралии. Завтра возвращаемся. Три недели прошли так быстро

@matmohoric Матей Мохорич

Мы вчера приехали в Дубай, у меня вот-вот начнётся новый сезон в команде UAE Abu Dhabi, пожелайте нам удачи!

@jacopoguarnieri Якопо Гварньери

Готовлюсь к новому сезону. Осталось два дня до старта!

‏@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат

Восстанавливаюсь после большого тренировочного блока. Наслаждаюсь видом и погодой

‏@FabioAru1 Фабио Ару

Кофе! Сегодня день отдыха в тренировочном лагере в Сьерра Неваде

@PhilippeGilbert Филипп Жильбер

Только что побывал в нашем новом кемпере!

И душ, и тв, и велосипеды позади

‏@arslanov94 Ильдар Арсланов

Не прошло и каких то 15 часов а мы добрались до Венеции! ✌️️😬 теперь остаётся только петь #пустьтебеприснитьсяпальмадемайорка

‏@ivanbasso Иван Бассо

Скоро презентация #mycycling @technogym. Мозговой штурм с Паоло Беттини

@sebystrom Свен Эрик Бистрем

Пора покидать Австралию и возвращаться домой, в зиму

@jacopoguarnieri Якопо Гварньери

Самый большой самолёт!

‏@BulaBavarskiy Николай Трусов

Мой пакет прибыл, спасибо @BontCycling Italia #Gazprom #RusVelo

@PetrVakoc Пётр Вакоч

Всего один день и пара тысяч миль, а какое различие

@johndegenkolb Джон Дегенкольб

Хороший старт. Я доволен результатом, отлично чувствую себя на новом велосипеде и в новой команде

‏@nikolas_maes Николас Мас

Последний день на Майорке. Хороший рестарт после 2 недель болезни

@UranRigoberto Ригоберто Уран

Тяжело ехать на треке за мотором профессора «Минчо»

@FabioFelline Фабио Феллине

Несколько килограмм тому назад. 2010. В 19 лет, 7 лет назад

@FabioAru1 Фабио Ару

Вчера была великая битва в пинг-понг с моим товарищем по команде Морено Мозером! Тренировочный лагерь в Сьерра-Неваде

‏@ArnaudDemare Арно Демар

Ммм, этот запах камфары и увеличивающееся волнение!

@alexdowsett Алекс Даусетт

В этом году здесь, в Дубае, полицейские машины не те, что в прошлом году. Но всё равно красивые

@albertocontador Альберто Контадор

Ууууаааааааа…. Без границ!

@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат

Великий Сенни!

‏@petosagan Петер Саган

Через плотный пелотон на Туре Даун Андер

