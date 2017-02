Велотвиттер. 7-й (305) выпуск

Как ждут классики в Бельгии, что произошло на королевском этапе Тура Омана, чем недовольны Андре Грайпель и Дэн Мартин, как определить направление ветра, что такое полезный завтрак - обо всём этом и многом другом рассказали твиты велогонщиков профессионального пелотона.

@Roman86_K Роман Кройцигер

Для лучшего помощника – лучшая награда. Такие дни делают меня счастливым. Гордый папа.

‏@vincenzonibali Винченцо Нибали

Тейде во всём своём великолепии

@IlnurZakarin Ильнур Закарин

6 часов тренировки, 3 работы в гору по 45 минут

@PetitAdrien62 Адриен Пети

Наша поездка по Испании продолжается, с КОКелюшем направляемся в Малагу на старт Вуэльты Андалусии

@LottoJumbo_road

Новый Bianchi OltreXR4 Ларса Боома с @ShimanoROAD Dura-Ace Di2 9100

‏

@jeremyroy Жереми Руа

Жду ответа…Хочешь быть моей Валентиной? #люблюсвойвелосипед

@MATTEOTRENTIN Маттео Трентин

Когда на финише тебя ждёт твой самый большой фанат, весь стресс и усталость как рукой снимает. @bettiniphoto

@DeGendtThomas Томас Де Гендт

Жду Криса Букманса, рад, что он снова заставляет меня помучиться на тренировке

@Tim_Wellens Тим Велленс

Lotto Soudal готовы к Вуэльте Андалусии. Йелле Ванендерт .# талант#скука

@marcelkittel Марсель Киттель

Любовь – это когда она красит твои ногти, а ты безумно счастлив!

‏@ChadHaga Чед Хага

Думаю, на выносе руля у меня достаточно места, чтобы закрепить всю расшифровку командного обсуждения тактики. Сезон 2017 начнётся через 30 минут

‏@AikeVisbeek Айке Висбеек

Сезон 2017 года вот-вот начнётся в Малаге с хорошим номером на моей мини-техничке. Вуэльта Андалусии

@tom_dumoulin Том Дюмулин

Леди? Кто-нибудь? Симон Гешке работает над загаром только для вас!

@Roman86_K Роман Кройцигер

Здоровый завтрак – свежевыжатый сок из оранжевых сицилийских апельсинов, йогурт, киви, семена чиа и большая чашка капучино

@Klasdouglas Дуглас Клаас

Старомодным способом определяем направление и скорость ветра. Тур Омана

‏@quickstepteam

Команда готова отправляться на Вольту Альгарве-2017

‏@Bahrain_Merida

В последний день тренировок на Тенерифе Винченцо Нибали едет на одном колесе перед болельщиками

@JessMartin_7 Джесс Мартин

Какой невероятный особенный день – присутствовать на финише и увидеть победу Дэна!

‏

@simongerrans Саймон Герранс

‏@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг

Велосипеды готовы к 4 этапу Тура Омана

@petosagan Петер Саган

Всё готово ко дню тренировки в Сьерра Невада с моими друзьями Мацеем Боднаром и Михалом Коларом

@PierroooRolland Пьер Роллан

Упал утром во время разведки дистанции разделки – рука соскользнула с руля, когда переезжал через «лежачего полицейского». Свёз немного кожи, но ничего не сломал!

@MarcelSieberg Марсель Зиберг

Вам тоже нравятся сделанные мной собственноручно булочки?!

‏@il_koshevoy Илья Кошевой

Кажется, местным жителям нравятся цвета @WilierSelleIta. Фото @AnneWu1212. Тур Омана

@VerhoevenNico Нико Верхувен

№1 Виктор Кампенартс

@Tomashuuns Томас Скуйиньш

С @gozwift тестируем наши @tacx тренажёры и полотенца для вытирания пота

‏@Tiagomachado85 Тьягу Мачаду

5 км до финиша…но кажется, что 50

‏@sepvanmarcke Сеп Ванмарке

В Бельгии началась лихорадка по Классикам!

@PierroooRolland Пьер Роллан

За столом собрались люди шести национальностей, по кому больше заметно, в каком настроении он находится?

@BriSmithy

Скользко, речка пересекает дорогу в Омане

@raykerckhoffs Раймонд Керкхоффс, репортёр De Telegraaf

Массовый завал на Туре Омана

@RuiCostaCyclist Руй Кошта

Видео завала на королевском этапе Тура Омана-2017

Video of the crash by #TOO2017 - queen stage.

☆☆☆☆☆

@RoyCurvers Рой Кюрвес

Мой спортивный директор сказал мне держаться впереди, потому что на дороге река. Я сделал как он сказал!

@Pieter_Serry Питер Серри

Тренировка за мопедом, который ведёт моя будущая жена. Завтра последний день в Бельгии и отправляюсь на Тур Абу-Даби

@FabioAru1 Фабио Ару

Восстановление очень важно, особенно после такого этапа как сегодня! Спасибо @INDIBAactiv за поддержку!

@TrekSegafredo

Готовимся к Классикам, гонщики возвращаются в отель после 203 км этапа на Вольте Альгарве

@PhilippeGilbert Филипп Жильбер

Бывший товарищ по команде – Марк Реншоу в 2004 выступал в FDJ, лучший развозящий за последние 10 лет

‏@lars_boom Ларс Боом

С днём рождения, маленькая принцесса. Уже 5 лет. Гордый папа двух дочек

@yaropopovych Ярослав Попович

Это было так близко #опасно#велосипед#последнийдень#хорошаяпарковка

@ilkoshevoy Илья Кошевой

Тур Омана окончен. Вместе с Лайгуэльей получился отличный рабочий блок. 👌

Завтра в Италию. Думаю, 4 восстановительных дня я заслужил

@AndreGreipel Андре Грайпель

Мы ведь хотим честной борьбы, UCI?

Ребята, не поймите меня неправильно, каждый гонщик, включая меня, сделал бы то же самое и использовал слипстрим. Приможу Рогличу ничего другого не оставалось

@Alpe__dHuez

@DanMartin86 Дэн Мартин

Всегда интересно посмотреть ещё один раунд Мировой серии езды за мотоциклом

Дорогой UCI. Правила бесполезны, если их не соблюдают. Ничего не изменилось в отношении мотоциклов

@fjcontador Франсиско Контадор

Годы проходят, класс остаётся. Альберто Контадор, Алехандро Вальверде