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- Дата:
- Вчера, 22:13
Велотвиттер. 8-й (306) выпуск
От пустыни к брусчатке, от гонок к домашним делам, от воспоминаний до обсуждения свежих новостей – твиты, как всегда, рассказывают о мелочах и важных событиях в жизни гонщиков профессионального пелотона.
@tomasvaitkusthetank Томас Вайткус
Думаю, велоспорт был закодирован у меня в крови
@robertgesink Роберт Гесинк
Начинается новая неделя
@pippopozzato Филиппо Поццато
Настроение дня #путешествие#Шри-Ланка
@tobiasludvigsson Тобиас Людвигссон
Много лет тому назад
@jackbobridge1 Джек Бобридж
Ещё одно воскресенье провёл в море, погружался под воду со снаряжением
@Roman86_K Роман Кройцигер
Перед презентацией команд на Туре Абу-Даби-2017
@DanielSch
С Джоном Дегенкольбом в лаборатории проводим точную настройку перед классиками. Например, устойчивость таза может стать решающей в такой классике как Париж-Рубэ
@DCunego Дамиано Кунего
Сегодня тоже станок!
@LLEONSANCHEZ Луис-Леон Санчес
Продолжаем работать!
@chrisfroome Крис Фрум
Не на такую погоду мы надеялись в «солнечной» Южной Африке, но берём из ситуации лучше
@FabioAru1 Фабио Ару
Впервые мы соперники в гонке…но навсегда друзья в жизни!
@petosagan Петер Саган
Тренировка в Бельгии
@kimrokk Ким Роккьяр
Рабочий инструмент для шеф-повара, не для гонщиков!
@NigelWynn
А мог ли разрез на туфле Доулла появиться из-за этой ножки ограждения?
@simongeschke Симон Гешке
Погода в Южной Африке последние пару дней не слишком хорошая, но потренировался хорошо. Следующий этап – Париж-Ницца, дорога к солнцу?
@simongerrans Саймон Герранс
Хорошо вернуться домой, даже если погода немного отличается. #Андорра
@AndreGreipel Андре Грайпель
У меня такое ощущение, что эта дорога сегодня может быть слишком узкой
@petosagan Петер Саган
Тренируюсь в Бельгии, здесь тепло и сухо как в Абу-Даби
@mikey.vk
Война, жестокость полиции, глобальное потепление, Трамп…В Бельгии мы протестуем только по важному поводу, такому, как асфальтирование брусчатых подъёмов
@gatto_oscar Оскар Гатто
Я люблю Бельгию! #павэ
@wielerman Ренаат Шотте
Моленберг
@sepvanmarcke Сеп Ванмарке
Ничто не может мотивировать меня больше, чем моя малышка!
@brianholm1962 Брайан Хольм
Тур Швейцарии 1987 года перед стартом 3 этапа. Нет больших командных автобусов, но есть единение, дружба и бла-бла-бла
@petosagan Петер Саган
Готовимся к завтрашней @OmloopHNB с товарищем по команде Михалом Коларом
Финальная проверка моего велосипеда перед стартом Омлоп Хет Ниусблад
@Toshvds Тош Ван дер Санде
Готовы к тренировке, но забыли наши шлемы. Без них не пойдём.
@SachaModolo Саша Модоло
Фантастический день для тренировки
@HansenAdam Адам Хансен
Возвращаемся в наш отель в Абу-Даби. Мы тоже велоболельщики
@richie_porte Ричи Порт
Две моих новых любимых вещи!
@tom_dumoulin Том Дюмулин
Вот что можно увидеть в пустыне… Ха-ха
И то, что обычно в пустыне не видишь… #дождь
@Roman86_K Роман Кройцигер
Мы здесь с понедельника, и нам сказали, что дождь здесь бывает не более трёх дней в году. Похоже, сегодня будет третий день
@alexdowsett Алекс Даусетт
Готов к этапу под дождём. Синяк под глазом от падения на первом этапе
@MikeTeunissen Мик Тейниссен
Трое судей перед нами сделали всё, чтобы мы не поехали по велодорожке, а затем позади нас ехали вот так. Немного равенства не помешало бы
@seb.henaog Себастьян Энао
Подогреваю лепёшки «арепа» к завтраку
@swiftybswift Бен Свифт
Какой день, сумасшедшая спешка домой из Абу-Даби, чтобы успеть встретить моего малыша. Счастлив сообщить, что мама и ребёнок чувствуют себя хорошо
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