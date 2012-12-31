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Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

От пустыни к брусчатке, от гонок к домашним делам, от воспоминаний до обсуждения свежих новостей –  твиты, как всегда, рассказывают о мелочах и важных событиях в жизни гонщиков профессионального пелотона.

 

@tomasvaitkusthetank Томас Вайткус

Думаю, велоспорт был закодирован у меня в крови

@robertgesink Роберт Гесинк

Начинается новая неделя

@pippopozzato Филиппо Поццато

Настроение дня #путешествие#Шри-Ланка

@tobiasludvigsson Тобиас Людвигссон

Много лет тому назад

@jackbobridge1 Джек Бобридж

Ещё одно воскресенье провёл в море, погружался под воду со снаряжением

 

@Roman86_K Роман Кройцигер

Перед презентацией команд на Туре Абу-Даби-2017

@DanielSch   

С Джоном Дегенкольбом в лаборатории проводим точную настройку перед классиками. Например, устойчивость таза может стать решающей в такой классике как Париж-Рубэ

@DCunego Дамиано Кунего

Сегодня тоже станок!

@LLEONSANCHEZ Луис-Леон Санчес

Продолжаем работать!

 

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@chrisfroome Крис Фрум

Не на такую погоду мы надеялись в «солнечной» Южной Африке, но берём из ситуации лучше

 

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@FabioAru1 Фабио Ару

Впервые мы соперники в гонке…но навсегда друзья в жизни!

 

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@petosagan Петер Саган

Тренировка в Бельгии

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@kimrokk Ким Роккьяр

Рабочий инструмент для шеф-повара, не для гонщиков!

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@NigelWynn 

А мог ли разрез на туфле Доулла появиться из-за этой ножки ограждения?

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

 

 

@simongeschke Симон Гешке

Погода в Южной Африке последние пару дней не слишком хорошая, но потренировался хорошо. Следующий этап – Париж-Ницца, дорога к солнцу?

 

@simongerrans Саймон Герранс

Хорошо вернуться домой, даже если погода немного отличается. #Андорра

 

@AndreGreipel Андре Грайпель

У меня такое ощущение, что эта дорога сегодня может быть слишком узкой

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@petosagan Петер Саган

Тренируюсь в Бельгии, здесь тепло и сухо как в Абу-Даби

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@mikey.vk

Война, жестокость полиции, глобальное потепление, Трамп…В Бельгии мы протестуем только по важному поводу, такому, как асфальтирование брусчатых подъёмов

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@gatto_oscar Оскар Гатто

Я люблю Бельгию! #павэ

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@wielerman Ренаат Шотте

Моленберг

 

@sepvanmarcke Сеп Ванмарке

Ничто не может мотивировать меня больше, чем моя малышка!

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@brianholm1962 Брайан Хольм

Тур Швейцарии 1987 года перед стартом 3 этапа. Нет больших командных автобусов, но есть единение, дружба и бла-бла-бла

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@petosagan Петер Саган

Готовимся к завтрашней @OmloopHNB с товарищем по команде Михалом Коларом

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

Финальная проверка моего велосипеда перед стартом Омлоп Хет Ниусблад

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@Toshvds Тош Ван дер Санде

Готовы к тренировке, но забыли наши шлемы. Без них не пойдём.

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@SachaModolo Саша Модоло

Фантастический день для тренировки

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@HansenAdam Адам Хансен

Возвращаемся в наш отель в Абу-Даби. Мы тоже велоболельщики

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@richie_porte Ричи Порт

Две моих новых любимых вещи!

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@tom_dumoulin Том Дюмулин

Вот что можно увидеть в пустыне… Ха-ха

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

И то, что обычно в пустыне не видишь… #дождь

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@Roman86_K Роман Кройцигер

Мы здесь с понедельника, и нам сказали, что дождь здесь бывает не более трёх дней в году. Похоже, сегодня будет третий день

 

@alexdowsett Алекс Даусетт

Готов к этапу под дождём. Синяк под глазом от падения на первом этапе

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@MikeTeunissen Мик Тейниссен

Трое судей перед нами сделали всё, чтобы мы не поехали по велодорожке, а затем позади нас ехали вот так. Немного равенства не помешало бы

Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

 

@seb.henaog Себастьян Энао

Подогреваю лепёшки «арепа» к завтраку

 

@swiftybswift Бен Свифт

Какой день, сумасшедшая спешка домой из Абу-Даби, чтобы успеть встретить моего малыша. Счастлив сообщить, что мама и ребёнок чувствуют себя хорошо

 

 

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Теги к статье: велотвиттер велоспорт

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  1. Имя: Олег

    Nikioleg

    Сегодня, 00:21 | Регистрация: 31.12.2012


    @mikey.vk
    Война, жестокость полиции, глобальное потепление, Трамп…В Бельгии мы протестуем только по важному поводу, такому, как асфальтирование брусчатых подъёмов

     

    Скопировал с одной целью...прям девиз какой-то ...

  2. Имя: Антон

    Anton73

    Сегодня, 02:00 | Регистрация: 28.01.2017

    @kimrokk Ким Роккьяр

    Рабочий инструмент для шеф-повара, не для гонщиков!

    Ой, да ладно!.. А то теперь любые неприятности во время гонок можно смело валить на дисковые тормоза - очень удобно...

    @NigelWynn 

    А мог ли разрез на туфле Доулла появиться из-за этой ножки ограждения?

    Очень даже может быть! И это гораздо более вероятно, судя по ржавому следу на туфле рядом с порезом...

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Ближайшие старты

4 марта 2017

Strade Bianche

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico


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Комментарии

  • Anton73
    Велотвиттер. 8-й (306) выпуск (2)
    Anton73-Фото

    @kimrokk Ким Роккьяр

    Рабочий инструмент для шеф-повара, не для гонщиков!

    Ой, да ладно!.. А то теперь любые неприятности во время гонок можно смело валить на дисковые тормоза - очень удобно...

    @NigelWynn 

    А мог ли разрез на туфле Доулла появиться из-за этой ножки ограждения?

    Очень даже может быть! И это гораздо более вероятно, судя по ржавому следу на туфле рядом с порезом...

  • Nikioleg
    Велотвиттер. 8-й (306) выпуск (2)
    Nikioleg-Фото


    @mikey.vk
    Война, жестокость полиции, глобальное потепление, Трамп…В Бельгии мы протестуем только по важному поводу, такому, как асфальтирование брусчатых подъёмов

     

    Скопировал с одной целью...прям девиз какой-то ...

  • RVL
    Яспер Стейвен и Люк Роу – приз ... (2)
    RVL-Фото

    он человек ШОУ без вопросов

     

  • sashaney
    Первая победа Петера Сагана в ... (3)
    sashaney-Фото
    Я бы сказал Кировец :-)
  • sashaney
    Том Дюмулин, Бауке Моллема, На ... (2)
    sashaney-Фото

    Интересно читать отмазки. Конечно это не та гонка, на кот кто нибудь, кроме Кошты (спонсоры привет) будет умирать, но всё же. В лучшее время Контадор не преминул бы воспользоваться случаем, Акула - проверить себя, а Индеец показать всем (кроме Фрума), кто здесь правит балом. Том - несомненный обладатель приза зрительских симпатий. Андердог идущий в атаку. Роматика на марше!!! Сидим, ждём начала настоящих событий.

  • aksbor
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 4 (9)
    aksbor-Фото

    Да чего вы к парню привязались! Ездит себе и пусть ездит,занимает свои седьмые места. Не всем же чемпионами быть

  • evgeny1330
    Яспер Стейвен и Люк Роу – приз ... (2)
    evgeny1330-Фото

    Саган действительно на клоуна похож, а еще волосья отрастит- то станет похож на клоунессу.

  • velodoctor
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 4 (9)
    velodoctor-Фото

    Шутники однако. 

  • Николай Н.
    Курне-Брюссель-Курне-2017 (9)
    Николай Н.-Фото

    Петр молодец, две гонки два призовых места. И майка чемпиона его не отегщает.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 4 (9)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    у Сагана руки здоровее ноги Порсева.

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Dylan Teuns (BMC Racing Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

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