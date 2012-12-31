Велотвиттер. 8-й (306) выпуск

От пустыни к брусчатке, от гонок к домашним делам, от воспоминаний до обсуждения свежих новостей – твиты, как всегда, рассказывают о мелочах и важных событиях в жизни гонщиков профессионального пелотона.

@tomasvaitkusthetank Томас Вайткус

Думаю, велоспорт был закодирован у меня в крови

@robertgesink Роберт Гесинк

Начинается новая неделя

@pippopozzato Филиппо Поццато

Настроение дня #путешествие#Шри-Ланка

@tobiasludvigsson Тобиас Людвигссон

Много лет тому назад

@jackbobridge1 Джек Бобридж

Ещё одно воскресенье провёл в море, погружался под воду со снаряжением

@Roman86_K Роман Кройцигер

Перед презентацией команд на Туре Абу-Даби-2017

@DanielSch

С Джоном Дегенкольбом в лаборатории проводим точную настройку перед классиками. Например, устойчивость таза может стать решающей в такой классике как Париж-Рубэ

@DCunego Дамиано Кунего

Сегодня тоже станок!

@LLEONSANCHEZ Луис-Леон Санчес

Продолжаем работать!

@chrisfroome Крис Фрум

Не на такую погоду мы надеялись в «солнечной» Южной Африке, но берём из ситуации лучше

@FabioAru1 Фабио Ару

Впервые мы соперники в гонке…но навсегда друзья в жизни!

@petosagan Петер Саган

Тренировка в Бельгии

@kimrokk Ким Роккьяр

Рабочий инструмент для шеф-повара, не для гонщиков!

@NigelWynn

А мог ли разрез на туфле Доулла появиться из-за этой ножки ограждения?

@simongeschke Симон Гешке

Погода в Южной Африке последние пару дней не слишком хорошая, но потренировался хорошо. Следующий этап – Париж-Ницца, дорога к солнцу?

@simongerrans Саймон Герранс

Хорошо вернуться домой, даже если погода немного отличается. #Андорра

@AndreGreipel Андре Грайпель

У меня такое ощущение, что эта дорога сегодня может быть слишком узкой

@petosagan Петер Саган

Тренируюсь в Бельгии, здесь тепло и сухо как в Абу-Даби

@mikey.vk

Война, жестокость полиции, глобальное потепление, Трамп…В Бельгии мы протестуем только по важному поводу, такому, как асфальтирование брусчатых подъёмов

@gatto_oscar Оскар Гатто

Я люблю Бельгию! #павэ

@wielerman Ренаат Шотте

Моленберг

@sepvanmarcke Сеп Ванмарке

Ничто не может мотивировать меня больше, чем моя малышка!

@brianholm1962 Брайан Хольм

Тур Швейцарии 1987 года перед стартом 3 этапа. Нет больших командных автобусов, но есть единение, дружба и бла-бла-бла

‏@petosagan Петер Саган

Готовимся к завтрашней @OmloopHNB с товарищем по команде Михалом Коларом

Финальная проверка моего велосипеда перед стартом Омлоп Хет Ниусблад

@Toshvds Тош Ван дер Санде

Готовы к тренировке, но забыли наши шлемы. Без них не пойдём.

@SachaModolo Саша Модоло

Фантастический день для тренировки

@HansenAdam Адам Хансен

Возвращаемся в наш отель в Абу-Даби. Мы тоже велоболельщики

@richie_porte Ричи Порт

Две моих новых любимых вещи!

@tom_dumoulin Том Дюмулин

Вот что можно увидеть в пустыне… Ха-ха

И то, что обычно в пустыне не видишь… #дождь

@Roman86_K Роман Кройцигер

Мы здесь с понедельника, и нам сказали, что дождь здесь бывает не более трёх дней в году. Похоже, сегодня будет третий день

@alexdowsett Алекс Даусетт

Готов к этапу под дождём. Синяк под глазом от падения на первом этапе

‏@MikeTeunissen Мик Тейниссен

Трое судей перед нами сделали всё, чтобы мы не поехали по велодорожке, а затем позади нас ехали вот так. Немного равенства не помешало бы

@seb.henaog Себастьян Энао

Подогреваю лепёшки «арепа» к завтраку

@swiftybswift Бен Свифт

Какой день, сумасшедшая спешка домой из Абу-Даби, чтобы успеть встретить моего малыша. Счастлив сообщить, что мама и ребёнок чувствуют себя хорошо