Велотвиттер. 1-й (299) выпуск

Новая велоформа, новая команда, новые велосипеды, а также новые планы, мечты и цели на новый 2017 год были главной темой твитов велогонщиков профессионального пелотона в первую неделю Нового года.

@Roman86_K Роман Кройцигер

После многих лет на Bianchi, Cannondale и Specialized рад, что у команды Orica-Scott такой великолепный партнёр как Scott

Только что получил новый чемодан от @scottsports с новой формой от @giordanacycling

@bolegrega Грега Боле

Мой первый спорт – велоспорт, объединился со спортом моей юности и моей нынешней страстью – хоккеем!

@LouisMeintjes Луис Мейнтьес

Начинаю новый сезон с новой парой велотуфель

@ArnaudDemare Арно Демар

Здравствуй, 2017!

@Benna80 Даниэле Беннати

Всем счастливого 2017!

На каком из них поехать 1/1/2017? С дисковыми или обычными?

@manuelquinziato Мануэль Квинцато

Привёз родителей в аэропорт, чтобы проводить на самолёт, а меня сопровождал инспектор из антидопинговой службы

@petosagan Петер Саган

Счастливого Нового года!

‏@HansenAdam Адам Хансен

Наверное, это путешествие до Австралии может стать у меня самым долгим. Застрял в Амстердаме, по меньшей мере, дня на два. К счастью, я взял с собой камеру

@TrekSegafredo

Новая велоформа на 2017 год!

@UranRigoberto Ригоберто Уран

С Новым годом!

@AngelMadrazo Анхель Мадрасо

Первые 4 часа тренировки в новом году и в цветах команды @Delko_MP_KTM

‏@MarcelSieberg Марсель Зиберг

С удовольствием покатался на маунтинбайке

@AgnoliValerio Валерио Аньоли

Одно из преимуществ команды @bahrain_merida то, что я могу запастись финиками.

@Daniel87Oss Даниэль Осс

Фото дня…почти 0 градусов

‏@PhilippeGilbert Филипп Жильбер

@johndegenkolb Джон Дегенкольб

Победили зиму и снег в Германии, наслаждаясь тренировкой в Са-Калобра (Майорка) Sa Calobra) вместе с Марко Халлером

@Pelucchi_Matteo Маттео Пелукки

Отличное фото с легендой. Петер Саган

‏@chrisfroome Крис Фрум

Мучился гораздо больше, чем осмелился признаться, пока Кенни Элиссонде делал это фото

‏@PMartens83 Пауль Мартенс

Пытаюсь набрать часы тренировок перед тем, как отправиться на Тур Даун Андер. 3 часа прошли весело, 2 часа потел как 🐷

‏@FabioFelline Фабио Феллине

Хороший подъём. Отличная тренировка с моим товарищем по команде Морено Мозером

‏@FabioAru1 Фабио Ару

Соперники в гонке, но хорошие друзья в жизни и во время тренировок

‏@il_koshevoy Илья Кошевой

Последний обед в Минске, праздники закончены, завтра лечу в Италию, пора приступать к работе

‏@estecharu Эстебан Чавес

Улыбку я унаследовал от своей мамы

@Kristoff87 Александр Кристофф

Всегда приятно после тренировки возвращаться в эту маленькую компанию

‏@ChadHaga Чед Хага

Семейный выезд на велосипедах в Рождество. Мои навыки удерживать велосипед на месте были преуменьшены благодаря умному племяннику с дополнительным набором колёс

@romainbardet Роман Барде

Пауза на высоте 1400 м. Хорошо тренироваться с друзьями!

@BobJungels Боб Юнгельс

Первая тренировка в Испании

‏@alex_howes Алекс Хаус

@tom_dumoulin Том Дюмулин

За кулисами презентации команды.

‏@GuardaCarlo Карло Гуардашионе

Аэропорт Франкфурта, выход В25, место встречи команды Bahrain Merida

Словенский уголок в самолёте – Борут Божич, Лука Пиберник, Грега Боле, Давид Пер

‏@SachaModolo Саша Модоло

Тренировочный лагерь. #colnago #campagnolo @TeamUAEAbuDhabi

@Daniel87Oss Даниэль Осс

Массаж. Тренировочный лагерь

@kimrokk Ким Роккьяр

Бам! @TrekSegafredo

@chrisfroome Крис Фрум

Ваут Пулс жалуется, что мы не подождали его, когда он остановился на санитарную паузу

