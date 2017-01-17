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- Дата:
- Вчера, 22:25
Велотвиттер. 1-й (299) выпуск
Новая велоформа, новая команда, новые велосипеды, а также новые планы, мечты и цели на новый 2017 год были главной темой твитов велогонщиков профессионального пелотона в первую неделю Нового года.
@Roman86_K Роман Кройцигер
После многих лет на Bianchi, Cannondale и Specialized рад, что у команды Orica-Scott такой великолепный партнёр как Scott
Только что получил новый чемодан от @scottsports с новой формой от @giordanacycling
@bolegrega Грега Боле
Мой первый спорт – велоспорт, объединился со спортом моей юности и моей нынешней страстью – хоккеем!
@LouisMeintjes Луис Мейнтьес
Начинаю новый сезон с новой парой велотуфель
@ArnaudDemare Арно Демар
Здравствуй, 2017!
@Benna80 Даниэле Беннати
Всем счастливого 2017!
На каком из них поехать 1/1/2017? С дисковыми или обычными?
@manuelquinziato Мануэль Квинцато
Привёз родителей в аэропорт, чтобы проводить на самолёт, а меня сопровождал инспектор из антидопинговой службы
@petosagan Петер Саган
Счастливого Нового года!
Šťastný nový rok! Happy new year! @BORAhansgrohe @Hansgrohe_PR @BORAGmbH @iamspecialized @CraftSportswear pic.twitter.com/Nv82EWAf5M— Peter Sagan (@petosagan) 2 января 2017 г.
@HansenAdam Адам Хансен
Наверное, это путешествие до Австралии может стать у меня самым долгим. Застрял в Амстердаме, по меньшей мере, дня на два. К счастью, я взял с собой камеру
@TrekSegafredo
Новая велоформа на 2017 год!
@UranRigoberto Ригоберто Уран
С Новым годом!
@AngelMadrazo Анхель Мадрасо
Первые 4 часа тренировки в новом году и в цветах команды @Delko_MP_KTM
@MarcelSieberg Марсель Зиберг
С удовольствием покатался на маунтинбайке
@AgnoliValerio Валерио Аньоли
Одно из преимуществ команды @bahrain_merida то, что я могу запастись финиками.
@Daniel87Oss Даниэль Осс
Фото дня…почти 0 градусов
@PhilippeGilbert Филипп Жильбер
@johndegenkolb Джон Дегенкольб
Победили зиму и снег в Германии, наслаждаясь тренировкой в Са-Калобра (Майорка) Sa Calobra) вместе с Марко Халлером
@Pelucchi_Matteo Маттео Пелукки
Отличное фото с легендой. Петер Саган
@chrisfroome Крис Фрум
Мучился гораздо больше, чем осмелился признаться, пока Кенни Элиссонде делал это фото
@PMartens83 Пауль Мартенс
Пытаюсь набрать часы тренировок перед тем, как отправиться на Тур Даун Андер. 3 часа прошли весело, 2 часа потел как 🐷
@FabioFelline Фабио Феллине
Хороший подъём. Отличная тренировка с моим товарищем по команде Морено Мозером
@FabioAru1 Фабио Ару
Соперники в гонке, но хорошие друзья в жизни и во время тренировок
@il_koshevoy Илья Кошевой
Последний обед в Минске, праздники закончены, завтра лечу в Италию, пора приступать к работе
@estecharu Эстебан Чавес
Улыбку я унаследовал от своей мамы
@Kristoff87 Александр Кристофф
Всегда приятно после тренировки возвращаться в эту маленькую компанию
@ChadHaga Чед Хага
Семейный выезд на велосипедах в Рождество. Мои навыки удерживать велосипед на месте были преуменьшены благодаря умному племяннику с дополнительным набором колёс
@romainbardet Роман Барде
Пауза на высоте 1400 м. Хорошо тренироваться с друзьями!
@BobJungels Боб Юнгельс
Первая тренировка в Испании
@alex_howes Алекс Хаус
@tom_dumoulin Том Дюмулин
За кулисами презентации команды.
@GuardaCarlo Карло Гуардашионе
Аэропорт Франкфурта, выход В25, место встречи команды Bahrain Merida
Словенский уголок в самолёте – Борут Божич, Лука Пиберник, Грега Боле, Давид Пер
@SachaModolo Саша Модоло
Тренировочный лагерь. #colnago #campagnolo @TeamUAEAbuDhabi
@Daniel87Oss Даниэль Осс
Массаж. Тренировочный лагерь
@kimrokk Ким Роккьяр
Бам! @TrekSegafredo
@chrisfroome Крис Фрум
Ваут Пулс жалуется, что мы не подождали его, когда он остановился на санитарную паузу
.@WoutPoels complaining because we didn't wait for him while he took a nature break 🤷♂️😄 #todaysride #cycling pic.twitter.com/PUEvPTIWRH— Chris Froome (@chrisfroome) 5 января 2017 г.
@AndreGreipel Андре Грайпель
Подъём Са-Калобра пройден, надеюсь, мне в этом году мне больше не придётся подниматься на него с командой Lotto Soudal. 80 кг+. Команда отдыхает на берегу моря
@il_koshevoy Илья Кошевой
Так счастлив, что у меня в 2017 году будут эти туфли
@Kristoff87 Александр Кристофф
10 лет вместе
@GuardaCarlo Карло Гуардашионе
Первые бачки 2017
@bryancoquard Бриан Кокар
Тяжёлая работа
@petosagan Петер Саган
В Аделаиде жарко, важна хорошая гидрация!
@enrigasparotto Энрико Гаспаротто
Впервые в Бахрейне вся команда вместе на трассе Формулы-1
@francopelli Франко Пеллицотти
Тренировка скорости с моим бывшим соседом по комнате
@SalvatorePuccio Сальваторе Пуччио
Наконец-т, Ваут Пулс подружился с 🐶
@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат
С нетерпением жду нового сезона!
@il_koshevoy Илья Кошевой
Моё рабочее место на 2017 год
@sepvanmarcke Сеп Ванмарке
С опозданием на пять дней из-за болезни, но я вернулся на велосипед, и желаю вам Счастливого Нового года!
@petatoddlar Пита Тодд
Если в эти дни вам нужен Марк Кэвендиш, найдёте его здесь #playstation4
@danimoreno81 Даниэль Морено
Дочка, это мой велосипед!
@AgnoliValerio Валерио Аньоли
Великолепное мероприятие в Бахрейне с велосипедистами любителями и ребятами команды Bahrain Merida
@Bahrain_Merida
Превосходный художественно выполненный шоколадный торт в честь команды Bahrain Merida
@petosagan Петер Саган
Остановка на кофе в Аделаиде
@GuardaCarlo Карло Гуардашионе
Урок № 1 – как завязать галстук. Учитель – Борут Божич, студенты – Грега Боле, Давид Пер, Лука Пиберник. Словенская школа в Bahrain Merida
@faustocoppi60
Валерио Аньоли заслужил Нобелевскую премию
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