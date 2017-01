Велотвиттер. 2-й (300) выпуск. 

В то время как участников первой велогонки сезона - Тура Даун Андер, приветствуют в Австралии, болельщики, наконец, получили возможность увидеть гонщиков в новой велоформе и рассмотреть новые велосипеды команд. Неделю презентаций, акклиматизации, а также тренировочных сборов тех, для кого первые старты ещё впереди, отразили твиты велогонщиков профессионального пелотона.

@AG2RLMCyclisme

Первая тренировка в Австралии

@chrisfroome Крис Фрум

Мой новый велосипед на 2017 год

My new bike for 2017 🙌🚲 Perfection exists 💙 #F10NaturalBornWinner #Pinarello pic.twitter.com/Qq1Wb8zQwb

@SachaModolo Саша Модоло

День восстановления. @Colnagoworld

@eroscapecchi Эрос Капекки

Душ для наших леди

‏@rogla Примож Роглич

Жду начала аэродинамического теста, похож на инопланетянина

‏@sepvanmarcke Сеп Ванмарке

Когда не можешь решить проблему, надо подождать помощи

‏@v_kuznetsov89 Вячеслав Кузнецов

Новые велосипеды, новая форма, великолепная погода и отличный настрой! Второй тренировочный лагерь команды KATUSHA-ALPECIN начался!

‏@UranRigoberto Ригоберто Уран

Надо было надеть сапоги!

@BMCProTeam

Слем-данк! Даниэль Осс стильно приносит вещи для стирки нашему соньёру

Slam dunk! @Daniel87Oss delivers his laundry to our soigneurs in style & there was no cracking under pressure in sight... 😂🤘 pic.twitter.com/52UYwkTFvD