Велотвиттер. 2-й (300) выпуск.

В то время как участников первой велогонки сезона - Тура Даун Андер, приветствуют в Австралии, болельщики, наконец, получили возможность увидеть гонщиков в новой велоформе и рассмотреть новые велосипеды команд. Неделю презентаций, акклиматизации, а также тренировочных сборов тех, для кого первые старты ещё впереди, отразили твиты велогонщиков профессионального пелотона.

@AG2RLMCyclisme

Первая тренировка в Австралии

@chrisfroome Крис Фрум

Мой новый велосипед на 2017 год

@SachaModolo Саша Модоло

День восстановления. @Colnagoworld

@eroscapecchi Эрос Капекки

Душ для наших леди

Bath time for our ladies ! 🛁🛁🛁🛁 pic.twitter.com/cymKydwdkq — Eros Capecchi (@eroscapecchi) 10 января 2017 г.

‏@rogla Примож Роглич

Жду начала аэродинамического теста, похож на инопланетянина

‏@sepvanmarcke Сеп Ванмарке

Когда не можешь решить проблему, надо подождать помощи

‏@v_kuznetsov89 Вячеслав Кузнецов

Новые велосипеды, новая форма, великолепная погода и отличный настрой! Второй тренировочный лагерь команды KATUSHA-ALPECIN начался!

‏@UranRigoberto Ригоберто Уран

Надо было надеть сапоги!

@BMCProTeam

Слем-данк! Даниэль Осс стильно приносит вещи для стирки нашему соньёру

Slam dunk! @Daniel87Oss delivers his laundry to our soigneurs in style & there was no cracking under pressure in sight... 😂🤘 pic.twitter.com/52UYwkTFvD — BMC Racing Team (@BMCProTeam) 10 января 2017 г.

‏@naszosiepl

Польское трио в команде Sky – Михал Квятковски, Лукаш Виснёвски и Михал Голась

@alexdowsett Алекс Даусетт

Одно из тех выдуманных блюд, которые выкладываешь в Инстаграмм, чтобы заставить других думать, будто ты не уничтожил пачку гигантских шоколадных капель перед, во время и после поедания тонкого кусочка огурца. #выдуманныйдляинстаграммобед

@LottoJumbo_road

Цифры всё расскажут! День, полный дел для Стевена Крёйсвейка, Амунда Янсена, Приможа Роглича и Юргена Ван ден Брука на треке

@Jan_Bakelants Ян Бакелантс

Неделя до Тура Даун Андер, продолжаем много работать

@MichaelValgren Михаэль Вальгрен

Приятная восстановительная тренировка до пляжа и обратно с остановкой на кофе

@phmauduit Филипп Модюи

Только что приехали на Тур Даун Андер, а персонал Bahrain Merida уже работает, чтобы порадовать ребят

@GuardaCarlo Карло Гуардашионе

Странные люди в Аделаиде

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@lacambramanel Манель Лакамбра

Первый коаааааааааааала!!!

‏@LouisMeintjes Луис Мейнтьес

Едем на Тур Даун Андер

@p_latour Пьер Латур

Отправляемся на первую тренировку этого сезона

@Stefclement Стеф Клемент

Спасибо за небольшую помощь, я всё ближе е идеальному балансу правой-левой сторон

‏@manuelquinziato Мануэль Квинцато

У каждого тот бармен, которого он заслуживает!

@Contador_Info

Trek Émonda Альберто Контадора

@peterstetina Питер Стетина

Австралийское лето.

@GuardaCarlo Карло Гуардашионе

Тур Даун Андер. Джованни Висконти и его личный «намазывальщик» @Bahrain_Merida

@simongerrans Саймон Герранс

Чтобы удостовериться, что мой новый велосипед до миллиметра подогнан к Туру Даун Андер

@Tiagomachado85 Тьягу Мачаду

Единственный способ усидеть за товарищами по команде. В следующий раз, пожалуйста, езжайте помедленнее

‏@mhaller91 Марко Халлер

Команда тренеров внимательно наблюдает за нашей формой. Финальный тренировочный лагерь в разгаре!

‏@tom_dumoulin Том Дюмулин

В Валенсии ранним утром едем на трек с Варраном Баргилем!

@eroscapecchi Эрос Капекки

Аделаида, мы приехали! @quickstepteam

@johndegenkolb Джон Дегенкольб

Один из любимых товарищей по команде у меня и всех гонщиков – позвольте представить вам Кима, нашего шеф-повара

@Roman86_K Роман Кройцигер

Наконец-то получил свой багаж и велосипед. Теперь могу начать тренировки в лагере серьёзно.

‏@jacopoguarnieri Якопо Гварньери

Пит-стоп

‏@Pelucchi_Matteo Маттео Пелукки

Солнце садится. Долгая тренировка. Майорка

@Kristoff87 Александр Кристофф

Мой сын Лео тестирует свой рождественский подарок

‏@albertocontador Альберто Контадор

Как раз перед доооооолгой тренировкой

@CajaRural_RGA

Юрий Трофимов в новой форме в Бенидорме

@BaukeMollema Бауке Моллема

Наша форма на 2017 год

@OricaScott

Австралийские животные – всегда любимцы участников Тура Даун Андер

@TeamSky

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@PMartens83 Пауль Мартенс

Прямо перед нашим отелем обнаружил эту красавицу, которая продаётся. Но не вместится в ручную кладь. Интересно, какой может быть цена

‏@chrisfroome Крис Фрум

От снега к жаре. Тренировка с Кенни Элиссонде

Мой новый Pinarello F10

@eroscapecchi Эрос Капекки

Австралийские друзья

@il_koshevoy Илья Кошевой

Фото с Дино Синьори, президентом SidiSport «Не бойся идти дальше, за пределы… - сказал он нам, когда мы посещали SidiSport. Легенда

‏@vincenzonibali Винченцо Нибали

Завтра отправляюсь в Аргентину

‏@tom_dumoulin Том Дюмулин

В прошлый четверг ездили на трек на ежегодный тест, подтверждающий, что моя посадка на разделочном велосипеде всё ещё позволяет ехать очень быстро…Хаха

Такое чувство, что день потерян, раз мы не нашли, что улучшить, но, полагаю, отсутствие результата – тоже результат, верно?

@Giacomonizzolo Джакомо Ниццоло

Мне остаётся только догонять…

@jakob_fuglsang Якоб Фугльлсанг

Когда приеду домой с Тур де Франс, в этом должен быть малыш. Какая мотивация

@FabioFelline Фабио Феллине

Когда думаешь, что это невозможно! @sportful

‏@petosagan Петер Саган

Мой самый большой фанат, моя жена Катя

@Roman86_K Роман Кройцигер

Моя новая «игрушка» для тренировок дома – PlasmaTT

@KolssTaem