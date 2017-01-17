- Категория:
- VeloTWITTER |
- Дата:
- Вчера, 23:51
Велотвиттер. 2-й (300) выпуск.
В то время как участников первой велогонки сезона - Тура Даун Андер, приветствуют в Австралии, болельщики, наконец, получили возможность увидеть гонщиков в новой велоформе и рассмотреть новые велосипеды команд. Неделю презентаций, акклиматизации, а также тренировочных сборов тех, для кого первые старты ещё впереди, отразили твиты велогонщиков профессионального пелотона.
@AG2RLMCyclisme
Первая тренировка в Австралии
@chrisfroome Крис Фрум
Мой новый велосипед на 2017 год
My new bike for 2017 🙌🚲— Chris Froome (@chrisfroome) 10 января 2017 г.
Perfection exists 💙#F10NaturalBornWinner #Pinarello pic.twitter.com/Qq1Wb8zQwb
@SachaModolo Саша Модоло
День восстановления. @Colnagoworld
@eroscapecchi Эрос Капекки
Душ для наших леди
Bath time for our ladies ! 🛁🛁🛁🛁 pic.twitter.com/cymKydwdkq— Eros Capecchi (@eroscapecchi) 10 января 2017 г.
@rogla Примож Роглич
Жду начала аэродинамического теста, похож на инопланетянина
@sepvanmarcke Сеп Ванмарке
Когда не можешь решить проблему, надо подождать помощи
@v_kuznetsov89 Вячеслав Кузнецов
Новые велосипеды, новая форма, великолепная погода и отличный настрой! Второй тренировочный лагерь команды KATUSHA-ALPECIN начался!
@UranRigoberto Ригоберто Уран
Надо было надеть сапоги!
@BMCProTeam
Слем-данк! Даниэль Осс стильно приносит вещи для стирки нашему соньёру
Slam dunk! @Daniel87Oss delivers his laundry to our soigneurs in style & there was no cracking under pressure in sight... 😂🤘 pic.twitter.com/52UYwkTFvD— BMC Racing Team (@BMCProTeam) 10 января 2017 г.
@naszosiepl
Польское трио в команде Sky – Михал Квятковски, Лукаш Виснёвски и Михал Голась
@alexdowsett Алекс Даусетт
Одно из тех выдуманных блюд, которые выкладываешь в Инстаграмм, чтобы заставить других думать, будто ты не уничтожил пачку гигантских шоколадных капель перед, во время и после поедания тонкого кусочка огурца. #выдуманныйдляинстаграммобед
@LottoJumbo_road
Цифры всё расскажут! День, полный дел для Стевена Крёйсвейка, Амунда Янсена, Приможа Роглича и Юргена Ван ден Брука на треке
@Jan_Bakelants Ян Бакелантс
Неделя до Тура Даун Андер, продолжаем много работать
@MichaelValgren Михаэль Вальгрен
Приятная восстановительная тренировка до пляжа и обратно с остановкой на кофе
@phmauduit Филипп Модюи
Только что приехали на Тур Даун Андер, а персонал Bahrain Merida уже работает, чтобы порадовать ребят
@GuardaCarlo Карло Гуардашионе
Странные люди в Аделаиде
@lacambramanel Манель Лакамбра
Первый коаааааааааааала!!!
@LouisMeintjes Луис Мейнтьес
Едем на Тур Даун Андер
@p_latour Пьер Латур
Отправляемся на первую тренировку этого сезона
@Stefclement Стеф Клемент
Спасибо за небольшую помощь, я всё ближе е идеальному балансу правой-левой сторон
@manuelquinziato Мануэль Квинцато
У каждого тот бармен, которого он заслуживает!
@Contador_Info
Trek Émonda Альберто Контадора
@peterstetina Питер Стетина
Австралийское лето.
@GuardaCarlo Карло Гуардашионе
Тур Даун Андер. Джованни Висконти и его личный «намазывальщик» @Bahrain_Merida
@simongerrans Саймон Герранс
Чтобы удостовериться, что мой новый велосипед до миллиметра подогнан к Туру Даун Андер
@Tiagomachado85 Тьягу Мачаду
Единственный способ усидеть за товарищами по команде. В следующий раз, пожалуйста, езжайте помедленнее
@mhaller91 Марко Халлер
Команда тренеров внимательно наблюдает за нашей формой. Финальный тренировочный лагерь в разгаре!
@tom_dumoulin Том Дюмулин
В Валенсии ранним утром едем на трек с Варраном Баргилем!
@eroscapecchi Эрос Капекки
Аделаида, мы приехали! @quickstepteam
@johndegenkolb Джон Дегенкольб
Один из любимых товарищей по команде у меня и всех гонщиков – позвольте представить вам Кима, нашего шеф-повара
@Roman86_K Роман Кройцигер
Наконец-то получил свой багаж и велосипед. Теперь могу начать тренировки в лагере серьёзно.
@jacopoguarnieri Якопо Гварньери
Пит-стоп
@Pelucchi_Matteo Маттео Пелукки
Солнце садится. Долгая тренировка. Майорка
@Kristoff87 Александр Кристофф
Мой сын Лео тестирует свой рождественский подарок
@albertocontador Альберто Контадор
Как раз перед доооооолгой тренировкой
@CajaRural_RGA
Юрий Трофимов в новой форме в Бенидорме
@BaukeMollema Бауке Моллема
Наша форма на 2017 год
@OricaScott
Австралийские животные – всегда любимцы участников Тура Даун Андер
@TeamSky
@PMartens83 Пауль Мартенс
Прямо перед нашим отелем обнаружил эту красавицу, которая продаётся. Но не вместится в ручную кладь. Интересно, какой может быть цена
@chrisfroome Крис Фрум
От снега к жаре. Тренировка с Кенни Элиссонде
From ❄️ to 🔥— Chris Froome (@chrisfroome) 14 января 2017 г.
Training down under with @KennyElissonde 🚴🚴☀️😎 pic.twitter.com/csQ1rABkRz
Мой новый Pinarello F10
@eroscapecchi Эрос Капекки
Австралийские друзья
@il_koshevoy Илья Кошевой
Фото с Дино Синьори, президентом SidiSport «Не бойся идти дальше, за пределы… - сказал он нам, когда мы посещали SidiSport. Легенда
@vincenzonibali Винченцо Нибали
Завтра отправляюсь в Аргентину
@tom_dumoulin Том Дюмулин
В прошлый четверг ездили на трек на ежегодный тест, подтверждающий, что моя посадка на разделочном велосипеде всё ещё позволяет ехать очень быстро…Хаха
Такое чувство, что день потерян, раз мы не нашли, что улучшить, но, полагаю, отсутствие результата – тоже результат, верно?
@Giacomonizzolo Джакомо Ниццоло
Мне остаётся только догонять…
@jakob_fuglsang Якоб Фугльлсанг
Когда приеду домой с Тур де Франс, в этом должен быть малыш. Какая мотивация
@FabioFelline Фабио Феллине
Когда думаешь, что это невозможно! @sportful
@petosagan Петер Саган
Мой самый большой фанат, моя жена Катя
@Roman86_K Роман Кройцигер
Моя новая «игрушка» для тренировок дома – PlasmaTT
@KolssTaem
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (207)