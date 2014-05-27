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Велотвиттер. 10-й (308) выпуск
О новых велосипедах, новых победах, велосипедных городах, настоящих болельщиках и забавных случаях рассказали на прошлой неделе твиты велогонщиков и персонала профессиональных велокоманд мирового пелотона.
@Daniel87Oss Даниэль Осс
Тренировка разделки
@Pelucchi_Matteo Маттео Пелукки
Наш ланч в кухне-фургоне.
@chrisfroome Крис Фрум
Наслаждаюсь последними днями в Южной Африке
@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг
Вот кого я называю серьёзным болельщиком
@alex_howes Алекс Хаус
Фотографировать как фотографируют. Отличный день с командой @POCSports
@Ride_Argyle
Накануне Тиррено-Адриатико Сепу Ванмарке наклеивают @Rocktape
@rogla Примож Роглич
Тиррено-Адриатико
@juanjolobato Хуан-Хосе Лобато
Привыкаю к разделочному велосипеду
@matmohoric Матей Мохорич
Машины готовы, мы тоже!
@simongerrans Саймон Герранс
Мой новый Scottplasma разделочный выглядит супербыстрым. Теперь мне просто надо тоже быстрее крутить педали
@tom_dumoulin Том Дюмулин
Первая командная гонка года начнётся через 45 минут!
@Ride_Argyle
Новый @cannondalePro Super Slice, на котором впервые поедем командную гонку на Тиррено
@javigoros61
Снег на Париж-Ницце, когда не было протокола погоды. Ален Бондю (Alain Bondue), Марк Гомес (Marc Gómez), Марсель Тинацци (Marcel Tinazzi) и Марино Лехаррета ( Marino Lejarreta). 1982 год.
@quickstepteam
Первый за 25 лет француз, выигравший разделку на Париж-Ницце
Зная Жулиана Алафилиппа, можно предположить, что этот парень слушает AC/DC
@PierroooRolland Пьер Роллан
На одну секунду представил, что было бы, если бы Давиде Формоло не надел шлем
@JetseBol Йетсе Бол
Жирона – велосипедный город, можно покупать хлеб, не слезая с велосипеда
@romainbarde Роман Барде
Счастлив вернуться к работе!
@egsilin Егор Силин
#НоваяАватарка
@philmaertens Филипп Мартенс
Выражаю уважение водителям командных автобусов на Париж-Ницце после этапа до Коль-де-ла-Куйоль. К отелю ехали через 9 безумно маленьких тоннелей.
Respect for #parisnice team bus drivers after Col de la Couillole stage. Heading to hotel through nine crazy small tunnels. #latearrival pic.twitter.com/gE4jCG0QFb— Philippe Maertens (@philmaertens) 11 марта 2017 г.
@mhaller91 Марко Халлер
Осмотр достопримечательностей в воскресное утро с Михаэлем Мёрковым, а теперь на старт последнего этапа Париж-Ницца-2017
@yaropopovych Ярослав Попович
Последний день на Париж-Ницце, и я забыл моего механика. Беги, Глен Левен @Glen_Leven, беги
Last day of @parisnice2017 and I forget my mechanic😂😂😂 run @glen_leven run #fun #sanny #fight #nice pic.twitter.com/oSmZxt6fX7— yaroslav popovych (@yaropopovych) 12 марта 2017 г.
@chrisfroome Крис Фрум
Пытаюсь попасть домой, но меня остановила Париж-Ницца. Может, к ним присоединиться?
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