 Велотвиттер. 10-й (308) выпуск

Цитата: Тукаев

Простите что не по теме. А где можно посмотреть составы на гонку nokere kurse? Спасибо!

здесь составы команд 72 выпуска этой однодневки 15,03,2017

https://www.facebook.com/NokereKoerse/photos/a.138694102958825.28103.1311019903

84703/706646472830249/?type=3&theater

взято с офсайта этой старой однодневной гонки по дорогам бельгийской Фландрии

https://www.nokerekoerse.be/

Удачи!