 Велотвиттер. 10-й (308) выпуск

О новых велосипедах, новых победах, велосипедных городах, настоящих болельщиках и забавных случаях рассказали на прошлой неделе твиты велогонщиков и персонала профессиональных велокоманд мирового пелотона.

@Daniel87Oss Даниэль Осс

Тренировка разделки

@Pelucchi_Matteo Маттео Пелукки

Наш ланч в кухне-фургоне.

@chrisfroome Крис Фрум

Наслаждаюсь последними днями в Южной Африке

@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг

Вот кого я называю серьёзным болельщиком

@alex_howes Алекс Хаус

Фотографировать как фотографируют. Отличный день с командой @POCSports

@Ride_Argyle

Накануне Тиррено-Адриатико Сепу Ванмарке наклеивают @Rocktape

@rogla Примож Роглич

Тиррено-Адриатико

@juanjolobato Хуан-Хосе Лобато

Привыкаю к разделочному велосипеду

@matmohoric Матей Мохорич

Машины готовы, мы тоже!

@simongerrans Саймон Герранс

Мой новый Scottplasma разделочный выглядит супербыстрым. Теперь мне просто надо тоже быстрее крутить педали

@tom_dumoulin Том Дюмулин

Первая командная гонка года начнётся через 45 минут!

@Ride_Argyle

Новый @cannondalePro Super Slice, на котором впервые поедем командную гонку на Тиррено

@javigoros61

Снег на Париж-Ницце, когда не было протокола погоды. Ален Бондю (Alain Bondue), Марк Гомес (Marc Gómez), Марсель Тинацци (Marcel Tinazzi) и Марино Лехаррета ( Marino Lejarreta). 1982 год.

@quickstepteam

Первый за 25 лет француз, выигравший разделку на Париж-Ницце

Зная Жулиана Алафилиппа, можно предположить, что этот парень слушает AC/DC

@PierroooRolland Пьер Роллан

На одну секунду представил, что было бы, если бы Давиде Формоло не надел шлем

@JetseBol Йетсе Бол

Жирона – велосипедный город, можно покупать хлеб, не слезая с велосипеда

@romainbarde Роман Барде

Счастлив вернуться к работе!

@egsilin Егор Силин

#НоваяАватарка

@philmaertens Филипп Мартенс

Выражаю уважение водителям командных автобусов на Париж-Ницце после этапа до Коль-де-ла-Куйоль. К отелю ехали через 9 безумно маленьких тоннелей.

