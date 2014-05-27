VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Велотвиттер. 10-й (308) выпуск

 Велотвиттер. 10-й (308) выпуск

О новых велосипедах, новых победах, велосипедных городах, настоящих болельщиках и забавных случаях рассказали на прошлой неделе твиты велогонщиков и персонала профессиональных велокоманд мирового пелотона.

 

@Daniel87Oss Даниэль Осс

Тренировка разделки

 

@Pelucchi_Matteo Маттео Пелукки

Наш ланч в кухне-фургоне.

 

@chrisfroome Крис Фрум

Наслаждаюсь последними днями в Южной Африке

@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг

Вот кого я называю серьёзным болельщиком

 

@alex_howes Алекс Хаус

Фотографировать как фотографируют. Отличный день с командой @POCSports

@Ride_Argyle 

Накануне Тиррено-Адриатико Сепу Ванмарке наклеивают @Rocktape

@rogla Примож Роглич

Тиррено-Адриатико

@juanjolobato Хуан-Хосе Лобато

Привыкаю к разделочному велосипеду

@matmohoric Матей Мохорич

Машины готовы, мы тоже!

@simongerrans Саймон Герранс

Мой новый Scottplasma разделочный выглядит супербыстрым. Теперь мне просто надо тоже быстрее крутить педали

 

@tom_dumoulin Том Дюмулин

Первая командная гонка года начнётся через 45 минут!

 

@Ride_Argyle  

Новый @cannondalePro Super Slice, на котором впервые поедем командную гонку на Тиррено

 

@javigoros61 

Снег на Париж-Ницце, когда не было протокола погоды.  Ален Бондю (Alain Bondue), Марк Гомес (Marc Gómez), Марсель Тинацци (Marcel Tinazzi) и Марино Лехаррета ( Marino Lejarreta). 1982 год.

 

@quickstepteam   

Первый за 25 лет француз, выигравший разделку на Париж-Ницце

 

Зная Жулиана Алафилиппа, можно предположить, что этот парень слушает AC/DC

 

 

@PierroooRolland Пьер Роллан

На одну секунду представил, что было бы, если бы  Давиде Формоло не надел шлем

 

@JetseBol Йетсе Бол

Жирона – велосипедный город, можно покупать хлеб, не слезая с велосипеда

 

 

@romainbarde Роман Барде

Счастлив вернуться к работе!

@egsilin Егор Силин

#НоваяАватарка

@philmaertens  Филипп Мартенс

Выражаю уважение водителям командных автобусов на Париж-Ницце после этапа до Коль-де-ла-Куйоль. К отелю ехали через 9 безумно маленьких тоннелей.

 

 

 

@mhaller91 Марко Халлер

Осмотр достопримечательностей в воскресное утро с Михаэлем Мёрковым, а теперь на старт последнего этапа Париж-Ницца-2017

 

 

@yaropopovych Ярослав Попович

Последний день на Париж-Ницце, и я забыл моего механика. Беги, Глен Левен @Glen_Leven, беги

 

 

 

@chrisfroome Крис Фрум

Пытаюсь попасть домой, но меня остановила Париж-Ницца. Может, к ним присоединиться?

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: велотвиттер велоспорт

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 15:16 | Регистрация: 5.10.2016

    откуда фрум там взялся? только что в африке был.

  2. rdktr

    Сегодня, 16:46 | Регистрация: 27.05.2014

    все круто :)

    особенно последнее фото и его подпись :)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico

18 марта 2017

Milano-Sanremo

20 - 26 марта 2017

Volta Ciclista a Catalunya

22 марта 2017

Dwars Door Vlaanderen

24 марта 2017

Record Bank E3 Harelbeke


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • Тукаев
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (4)
    Тукаев-Фото
    Спасибо!
  • motte
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: Тукаев
    Простите что не по теме. А где можно посмотреть составы на гонку nokere kurse? Спасибо!


    здесь составы команд 72 выпуска этой однодневки 15,03,2017

    https://www.facebook.com/NokereKoerse/photos/a.138694102958825.28103.1311019903
    84703/706646472830249/?type=3&theater

    взято с офсайта этой старой однодневной гонки по дорогам бельгийской Фландрии

    https://www.nokerekoerse.be/

    Удачи!

     

  • Sm1T
    Серхио Энао, Давид де ла Крус, ... (1)
    Sm1T-Фото

    Бэдняга Энао. я за его болел, на всех этапах кроме последнего.
    но я рад что онв се же выиграл.

  • Тукаев
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (4)
    Тукаев-Фото

    Простите что не по теме. А где можно посмотреть составы на гонку nokere kurse? Спасибо!

  • Berdok
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (4)
    Berdok-Фото

    как заметил уважаемый motte, колумбийцы этой весной зажигают 

  • motte
    Фотографии со старта 8 этапа г ... (1)
    motte-Фото

    Don Alberto Contafor Velasco… выезд на старт последнего эпического этапа и… как бежит время: 2007 - 2017… 10 лет назад первая крупная победа в карьере и это была ПН.. И спустя 10 лет мы по-прежнему восхищены его запредельной работой.. 

  • EL-Fenomeno
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Конта оказывается ещё и 1 очко проиграл Ж.Алафилиппу а борьбе за майку лучшего горняка...ну совсем не пруха wacko

  • protur
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (16)
    protur-Фото
    Согласен, победа - это квинтэссенция атаки!
    Но ключ был в вопросе "не зацепило"?
    Если "гиганты" взрываются, значит это кому либо нужно!)) Ну в данном случае нам, зрителям.
    Инопланетянин навсегда!
  • EL-Fenomeno
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: protur
    Контодор шоу - это всегда красиво! Победа или нет, не так важно, как сама суть борьбы и полная отдача, страсть и боль, а может и разочарование. 
    Может быть и в "колхозной" монотонности есть свои очаровательные искушения, но ничто не сравниться со "взрывом инопланетного красного гиганта".

    Так то он так, но вот тут вы все-таки ошибаетесь, тут было именно тот момент, когда кроме шоу, нужна (больше всего) была победа (хотя бы на этапе), а шоу это или не шоу уехать за 50км. эта называется адская работа, когда знаешь, что за тобой буду следить. Еслу уж так, тогда (как по мне) менее обидно было бы если Альберто приехал в группе со всеми генеральщиками нежели упустить и двойную победу, но Конта ведь в душе победитель-максималист, и его второе место не интерисует, тем более в ситуации что сложалсь на ПН 2017

  • rdktr
    Велотвиттер. 10-й (308) выпуск (2)
    rdktr-Фото

    все круто :)

    особенно последнее фото и его подпись :)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 марта

Arnaud Courteille (FDJ)

Simon Geschke (Team Sunweb)

Frederik Backaert (Wanty - Groupe Gobert)

Luca Wackermann (Bardiani - CSF)

Dmitriy Gruzdev (Astana Pro Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
2 Энао С. (Col) (SKY) 607
3 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 495
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 460
6 Закарин И. (Rus) (KAT) 440
7 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
8 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
9 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
10 Кошта Р. (Por) (UAD) 346

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2017 (84)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)